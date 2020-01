Secretaría de Salud se dice lista ante probable llegada del Coronavirus

Ciudad de México.- La Secretaría de Salud informó detalles de cómo se está preparando México para la posible llegada del Coronavirus, surgido en la ciudad china de Wuhan y que ha puesto de cabeza al mundo por su alto congio.

En la conferencia de prensa estuvieron presentes personalidades como el Dr. José Luis Alomía, Director de Epidemiología de la Secretaría de Salud y el Dr. Ruy López Ridaura, Director General del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades.

Durante su intervención, el especialista señaló que las nueve personas residentes de México sospechosas de haber contraído Coronavirus dieron NEGATIVO en los resultados de sus análisis médicos.

Se habló de la Emergencia de Salud Pública de Interés Internacional (ESPII), emitida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) debido a la rápida propagación del virus mencionado.

Respecto a esto, se aseguró que el país y sus instituciones de salud están preparadas para reaccionar de inmediato en caso de que la enfermedad llegue a esta parte del mundo.

“No se debe llevar a cabo ningún tipo de acción. No hay restricción de viajes: las personas pueden salir y entrar al país. No representan una transmisión autóctona. No hay medidas de restricción al tránsito de personas ni en la frontera norte ni en la frontera sur”, explicó el Dr. José Luis Alomía.

Hasta el momento México se ha apegado a la declaratoria de emergencia de salud pública de la OMS y acatará las siguientes recomendaciones:

Reforzar actividades de vigilancia epidemiológica

Diagnóstico temprano (compartir tecnología con países de la región)

Aislamiento en los manejos de casos

Seguimiento de contactos (desde que el caso es sospechoso)

Actividades de prevención y promoción de la salud

Contribuir a la respuesta internacional (Informe Técnico diario)

ARH