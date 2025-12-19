Seis alcaldías concentran siete de cada diez casos de bullying escolar en CDMX

Ciudad de México.— El acoso escolar no irrumpe de forma súbita ni siempre deja marcas visibles, se abre paso en salones de clase, patios y pasillos, se normaliza en silencios prolongados y se sostiene en la falta de intervención oportuna, según registros oficiales de seguridad y derechos humanos en la Ciudad de México.
Fenómeno extendido en las escuelas de la capital
Datos del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México muestran que el 74 por ciento de los casos de bullying escolar se concentran en seis alcaldías: Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Tláhuac, Álvaro Obregón, Azcapotzalco y Cuauhtémoc, lo que permite dimensionar la magnitud territorial del problema y su presencia constante en comunidades educativas de alta densidad poblacional.
Estas cifras colocan al acoso escolar como una práctica reiterada dentro del entorno educativo, con impactos que trascienden el aula y alcanzan la vida familiar y social de niñas, niños y adolescentes.
Experiencia de menores frente al acoso escolar
La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México documentó que siete de cada diez menores sufren algún tipo de acoso escolar, más del 40 por ciento afirma ser víctima directa de estas conductas, mientras que el 25.35 por ciento reporta insultos y amenazas y el 17 por ciento refiere episodios de violencia física.
Estos datos reflejan una variedad de manifestaciones del bullying, desde agresiones verbales hasta actos de fuerza corporal, todas con efectos que inciden en la salud emocional, el desempeño escolar y la convivencia cotidiana.
Silencio y omisión como factores de riesgo
La diputada de Morena, Adriana Espinosa de los Monteros García, señaló que el bullying constituye un problema grave dentro de la ciudad y vinculó sus consecuencias con la falta de atención y respuesta oportuna por parte de los adultos responsables.
“Esto no puede seguir ocurriendo. Cada niña y cada niño es una vida, que en ocasiones se llega a perder por falta de atención, por omisión, por silencio o por no saber cómo actuar”, expresó la legisladora.
Respuesta institucional frente al acoso escolar
Ante este panorama, el Congreso de la Ciudad de México solicitó a los titulares de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, de la Autoridad Educativa Federal y de la Comisión de Derechos Humanos, todas instancias locales, reforzar las acciones de concientización, prevención y atención del acoso escolar.
Albergues y empleo: la atención a personas en situación de calle en CDMX
Un grupo vulnerable que sufre violencia y falta de oportunidades
Ciudad de México.— Las personas en situación de calle y abandono son especialmente vulnerables en ciudades como la capital mexicana, pues no tienen acceso a servicios básicos, empleo o de salud.
Por ello, el gobierno capitalino opera una red pública de atención integral dirigida a este grupo de personas, a través de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social (Sibiso).
Esta red incluye albergues transitorios, espacios permanentes y servicios especializados que buscan atender necesidades básicas y procesos de inclusión social.
La Red de Servicios para la Inclusión y el Bienestar de la Sibiso cuenta con espacios de alojamiento temporal y permanente para personas sin redes de apoyo.
Más para leer: Descansar también es un derecho: Revisarán cumplimiento de la Ley Silla en 2026
Estos ofrecen atención gratuita y acompañamiento profesional, de acuerdo con información oficial de la Sebien y el Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias.
CACIS: hogares permanentes con atención integral
Los Centros de Asistencia, Cuidado e Integración Social, conocidos como CACIS, funcionaron como hogares permanentes para personas en abandono social.
Estas residencias reciben a personas previamente valoradas en el Centro de Valoración y Canalización, según lineamientos de la Sibiso.
Los CACIS operan todos los días del año y cuentan con capacidad instalada para atender a mil 850 residentes.
Quienes solicitan el servicio reciben alojamiento, alimentación tres veces al día y atención médica física y mental.
También participan equipos profesionales multidisciplinarios que brindaron acompañamiento psicológico, social y jurídico.
Las actividades incluyen talleres formativos, culturales, deportivos y recreativos, orientados a mejorar condiciones de vida.
La red de CACIS incluyó sedes como Villa Mujeres, Azcapotzalco, Cuautepec, Coruña Hombres, Cuemanco, Atlampa, Cascada y Torres de Potrero.
Cada centro opera bajo el mismo modelo de atención integral a personas en situación de calle, según la Sebien.
Estos espacios toman relevancia en la temporada invernal, cuando las temperaturas pueden bajar hasta umbrales inferiores a los 0°C en la capital mexicana.
Albergue San Miguel y Espacio TECHO
Sin embargo, la idea es que las personas en situación de calle recuperen su autonomía que les permita vivir en mejores condiciones.
En febrero de 2022, la Sibiso inauguró el Albergue Transitorio San Miguel, ubicado en la alcaldía Iztacalco.
Este espacio atiende a personas que avanzaron en su proyecto de vida tras haber vivido en la calle.
El albergue fortalece habilidades laborales, educativas y redes de apoyo internas, conforme al modelo integral de atención.
A decir del Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias (IAPP), la estrategia es acompañar integralmente los procesos de autonomía progresiva.
Para ello, el Albergue de Transición Entre la Calle y el Hogar, conocido como Espacio TECHO, ofrece estancia temporal voluntaria.
El objetivo consiste en dar continuidad a planes de vida y combatir discriminación y violencia hacia esta población.
Para ingresar, las personas requirieron valoración previa del Centro de Valoración y Canalización y otorgaron consentimiento informado.
El CVC registra visitas recurrentes, ya que muchas personas acudien por servicios básicos y después vuelven a la calle.
Empleo y documentación como parte del proceso
Dicha estrategia comienza a dar frutos. Entre octubre de 2024 y noviembre de 2025, la Secretaría del Trabajo capitalina colocó a más de 40 personas en empleos formales.
Así lo informó en semanas recientes la titular de la dependencia, Inés González.
Las colocaciones se realizaron mediante microferias de empleo dentro de albergues, con acompañamiento institucional.
Para lograrlo, la dependencia apoyó la obtención de identificación oficial y trámites necesarios, explicó González.
La funcionaria señaló que recuperar rutinas laborales representó un proceso complejo para las personas beneficiarias.
Las jornadas y horarios se definen de forma gradual, según disposición individual.
“Somos ciudadanos”
Según El Universal, la Ciudad de México registró 2 mil 878 personas en situación de calle, según datos de la Sebien.
El 35 por ciento se concentró en la alcaldía Cuauhtémoc, indicó el reporte periodístico.
La titular de la Sebien, Araceli Damián, señaló que muchas personas carecen de documentos básicos, lo que dificulta el acceso a servicios básicos.
En agosto pasado, miembros de la situación de calle marcharon para exigir acceso al empleo, a la salud, a la vivienda y denunciaron los malos tratos que sufren en albergues.
“Muchos escuchan nuestra voz, pero a muy pocos nos hacen caso”, comentó Gustavo Enrique Aguilar Pastén, mejor conocido como El suave a Chilango.
“Somos ciudadanos. Entonces, venimos exigiendo los derechos que merecemos”.
Con 40 años de edad, Gustavo vive en la calle desde los 13. Duerme donde pueda y sufre las inclemencias del clima. Además, enfrenta un problema de adicción que intenta superar asistiendo a una clínica. Sin embargo, el estigma de vivir en la calle le ha cerrado las puertas del mundo laboral.
No es ilegal dormir en la calle: SCJN
Recientemente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó normas municipales que multaban dormir en la vía pública.
El Pleno resolvió la Acción de Inconstitucionalidad 23/2025, relacionada con municipios de Morelos.
La SCJN determinó que dormir constituye una necesidad humana básica y no puede sancionarse. El fallo estableció que estas medidas vulneraron la dignidad humana y criminalizaron la pobreza.
El máximo tribunal también invalidó disposiciones ambiguas sobre orden público por permitir aplicaciones arbitrarias.
La resolución sentó un precedente nacional en materia de derechos humanos, informó la propia SCJN.
Zócalo enciende la Navidad y abre un corredor de luz para que familias celebren la vida
Ciudad de México.— La noche cae y el Zócalo capitalino cambia de pulso cuando la luz ocupa la plaza y convoca a familias que llegan para caminar juntos, abrazarse y celebrar la vida en el corazón de la Ciudad de México, una escena que marca el inicio de las actividades decembrinas más concurridas del país y que convierte al espacio público en punto de encuentro familiar.
Corredor luminoso en el Centro Histórico
El Centro Histórico se transformó en un corredor luminoso con figuras monumentales que recorren calles y fachadas de edificios históricos, esferas, campanas, moños, estrellas y otros motivos tradicionales que forman parte del alumbrado navideño 2025 en la Plaza de la Constitución.
Familias completas, visitantes y turistas podrán recorrer el primer cuadro de la Ciudad de México durante las noches para observar el encendido, tomar fotografías y realizar paseos que hacen del Zócalo uno de los principales atractivos del cierre de año, con un entorno diseñado para la convivencia y el encuentro intergeneracional.
El Zócalo como espacio de convivencia familiar
La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, explicó que el inicio de las festividades de fin de año convierte al Zócalo en un espacio lleno de luz, convivencia y esperanza para las familias capitalinas, al subrayar que la iluminación del espacio público permite el acceso equitativo al derecho a la ciudad y fortalece la vida comunitaria.
“Para que vengan las niñas, los niños, las familias completas se abracen y celebren la vida”, dijo.
En este marco se reconoció el trabajo del personal de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, responsable de la instalación de la iluminación en la plaza pública, con un mensaje orientado a que familias, niñas, niños, personas adultas y adultas mayores acudan a celebrar las fiestas de fin de año en un ambiente de armonía y paz.
Más de 40 kilómetros de luz y un cierre de año en Reforma
La iluminación decembrina se extenderá más allá del Zócalo, con más de 40 kilómetros de calles del Centro Histórico cubiertas de luz y un recibimiento del Año Nuevo con un espectáculo de luces y sonido en Paseo de la Reforma, como parte de una estrategia que busca descentralizar las actividades y ampliar el acceso a la cultura y la convivencia en toda la ciudad.
El alumbrado instalado en la Plaza de la Constitución consta de cuatro conjuntos monumentales que integran campanas, esferas, cascabeles, faroles, velas, pinos, moños y flores de Nochebuena, colocados en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, el edificio de Gobierno y avenidas como 20 de Noviembre, Paseo de la Reforma, Insurgentes y otros espacios públicos de alta afluencia.
Luces de Invierno y 600 actividades en toda la ciudad
Del 20 de diciembre al 4 de enero se desarrollará el programa Luces de Invierno, con presencia en el Zócalo y en 15 espacios públicos de la capital, una agenda que reúne más de 600 actividades culturales, artísticas, turísticas y de convivencia, con el objetivo de ampliar el derecho a la cultura y construir territorios de igualdad.
La programación incluye exposiciones de esculturas lumínicas monumentales, espectáculos de luces con nieve artificial, presentaciones musicales de diversos géneros, recorridos dramatizados y la expoventa Artesanos en el Corazón, junto con actividades pensadas para públicos de todas las edades.
Sedes descentralizadas para el acceso cultural
Las 15 sedes del programa se ubican en distintos puntos de la ciudad, entre ellos el Parque Lineal Torres de Potrero, el Bosque de Tláhuac, el Deportivo Independencia, el Parque Aguascalientes y el Deportivo San Gregorio Atlapulco, con el propósito de garantizar el acceso equitativo a expresiones culturales y artísticas en zonas diversas de la capital.
El eje musical se articula en un escenario central de conciertos con la participación de 76 agrupaciones que abarcan géneros como música tropical, son, norteña, danzón, rock, ska, urbana, sonideros, folklore, mariachi y villancicos, además de un Foro Navideño con pastorelas y cuentacuentos programados de manera diaria.
Nochebuenas, túneles de luz y artesanías
La oferta visual se integra con tres árboles elaborados con Nochebuenas producidas en el suelo de conservación, 14 esculturas lumínicas con motivos navideños y juguetes mexicanos, un Nacimiento monumental y el túnel de luz monumental más grande de México, con 150 metros de largo y 20 metros de ancho.
A la par, 120 expositores participan en pabellones destinados a la venta de artesanías, una iniciativa orientada a fortalecer la economía cultural y visibilizar el trabajo de creadoras y creadores artesanales de la ciudad y de otras regiones del país.
Turismo, visitantes y actividad económica
Para esta temporada decembrina se estima la llegada de 890 mil turistas nacionales y extranjeros, en un año en el que la ciudad alcanzará 60.5 millones de visitantes, una cifra 5 por ciento superior a la del año anterior, con un incremento aproximado de dos millones de asistentes.
Las cifras oficiales indican que de ese total, un millón serán turistas, lo que representa una derrama económica de 157 mil millones de pesos que beneficia a más de 770 mil personas vinculadas al sector turístico, además de un aumento de 3 por ciento en la ocupación hotelera, que alcanza 65 por ciento de la capacidad disponible.
Cierre de año en el espacio público
El 31 de diciembre, la capital cerrará el año y recibirá el siguiente con la Fiesta Electrónica más Grande del Mundo en Paseo de la Reforma, con la presentación de agrupaciones nacionales e internacionales, como parte de una agenda que consolida al espacio público como escenario de encuentro familiar, celebración colectiva y vida comunitaria.
El cerebro del bebé cambia en milisegundos
Ciudad de México.- El cerebro de un bebé cambia a una velocidad asombrosa desde sus primeros días de vida. Cada estímulo deja huella en conexiones que definen aprendizajes futuros.
Comprender cómo se organizan esas conexiones resulta clave para entender la memoria, la conducta y el desarrollo cognitivo. Un estudio internacional aporta nuevas pistas.
Un equipo liderado por Northeastern University utilizó electroencefalografía para observar el cerebro infantil en tiempo real.
Los hallazgos abrieron oportunidades para apoyar el desarrollo temprano.
La investigación se publicó en la revista científica Imaging Neuroscience y reunió especialistas de Estados Unidos, Sudáfrica y Brasil.
¿Qué observó la ciencia en los primeros años de vida?
El estudio analizó bebés de entre tres meses y dos años. Esa etapa concentró cambios decisivos en habilidades cognitivas y motoras.
Laurel Gabard-Durnam, directora del Laboratorio de Plasticidad en el Neurodesarrollo, explicó que el cerebro vivió una ventana de transformación acelerada al interactuar con el entorno.
Los científicos utilizaron electroencefalografía, conocida como EEG. Esta tecnología permitió registrar actividad cerebral mientras los bebés permanecieron despiertos.
A diferencia de la resonancia magnética, el EEG captó señales dinámicas. Los bebés respondieron a sonidos, imágenes y videos diseñados para mantener su atención.
Priyanka Ghosh, investigadora del mismo laboratorio, destacó que las transiciones entre redes cerebrales se volvieron más rápidas con la edad.
Al mismo tiempo, el EEG ofreció flexibilidad para estudiar el cerebro infantil en condiciones naturales. Los investigadores observaron cómo las redes se activaron y reorganizaron en milisegundos.
Microestados: huellas breves de un cerebro en formación
El análisis se centró en los llamados microestados cerebrales. Estos patrones breves reflejaron la organización de redes funcionales específicas.
Cada microestado funcionó como una huella de redes cognitivas concretas. Algunas respondieron a sonidos y otras al reposo mental.
Ghosh comparó este proceso con cambiar de canal en un televisor. El cerebro alternó funciones según las demandas del entorno.
Aunque duraron milisegundos, los microestados mostraron patrones similares a los de adultos. Esto sugirió continuidad funcional a lo largo de la vida.
En este sentido, Gabard-Durnam explicó que cada estado presentó una firma reconocible. La predominancia cambió según el momento y la experiencia del bebé.
Mielina y velocidad: el impulso invisible del aprendizaje
Además, el estudio también observó un aumento progresivo en la velocidad de transición entre redes cerebrales. Este cambio avanzó con la edad.
Asimismo, los investigadores asociaron este proceso con la maduración de la mielina. Esta sustancia recubrió neuronas y aceleró la transmisión de señales.
Por otra parte, la mielina permitió que el cerebro alternara funciones con mayor agilidad. El bebé pasó de atender sonidos a procesar imágenes rápidamente.
Asimismo, este mecanismo facilitó la adaptación al entorno. El cerebro aprendió a responder con eficiencia a estímulos cambiantes.
Te puede interesar: “Dios me salvó”: Martha Higareda narra su experiencia espiritual tras sufrir preeclampsia
¿Por qué importa mirar el cerebro desde el inicio?
La colaboración internacional comparó bebés de distintos contextos culturales. El análisis ofreció una visión amplia del neurodesarrollo temprano.
Además, los resultados identificaron periodos especialmente sensibles durante los primeros años. En esas etapas, el cerebro mostró alta plasticidad.
A su vez, expertos de Northeastern University señalaron que este conocimiento apoyó el diseño de intervenciones tempranas. El objetivo fue fortalecer el desarrollo infantil.
Observar redes cerebrales en bebés despiertos representó un avance metodológico. El hallazgo impulsó nuevas investigaciones sobre los primeros mil días de vida.
Además, el estudio reforzó una idea central: el desarrollo cerebral infantil fue dinámico y profundamente adaptable. Entenderlo permitió cuidar mejor el futuro desde el inicio.
Más de 70 detenidos por alcoholímetro, llaman a la responsabilidad
Ciudad de México.- A tan solo 24 horas de implementarse el programa Conduce Sin Alcohol la SSC ya detuvo a 72 conductores y vigila de manera permanente las calles y avenidas de la CDMX.
La dependencia informó que 71 vehículos ingresaron este fin de semana a depósitos vehiculares por rebasar el límite permitido de alcohol.
Las acciones ocurren después del 13 de diciembre, dentro de las Jornadas Decembrinas.
Ese día, el operativo aplicó 13 mil 422 pruebas AlcoStop y 228 pruebas de alcoholemia.
La SSC desplegó puntos de revisión en distintos sitios de la ciudad.
El enfoque prioriza prevención, información clara y respeto a las personas.
Por su parte Pablo Vázquez Camacho, secretario de Seguridad Ciudadana, informó los avances del programa.
El funcionario señala que Conduce Sin Alcohol evita un promedio de 15 mil posibles siniestros viales en esta temporada.
La cifra muestra impacto social y constancia institucional.
Las celebraciones decembrinas incrementan traslados nocturnos y consumo de alcohol.
El operativo atiende ese contexto con presencia permanente y reglas visibles.
La SSC detalla que el programa suma 753 jornadas desde su implementación.
También reporta casi cinco mil puntos de revisión instalados.
La estrategia incluye más de 64 mil pruebas de alcoholimetría aplicadas.
Estos datos reflejan continuidad y capacidad operativa.
Te puede interesar: Identidad de bebés vulnerada en redes antes de los seis meses
Además, la política pública protege peatones, ciclistas y conductores.
La prevención reduce lesiones, pérdidas materiales y duelos evitables.
El mensaje es directo y humano: manejar sobrio cuida vidas.
Operativo continuo y coordinación amplia
La SSC precisa que las pruebas continuarán 24 horas hasta el 11 de enero de 2026.
La cobertura abarca calles y avenidas de las 16 alcaldías.
El plan instala mil 130 puntos de revisión en sitios estratégicos.
Los puntos incluyen accesos, salidas y zonas con alta incidencia vial.
La consigna institucional resume el esfuerzo: “Todo el día, todos los días”.
Además, más de 500 policías participan desde diversas áreas.
Intervienen las subsecretarías de Participación Ciudadana, Operación Policial y Control de Tránsito.
También colabora el Sistema Penitenciario
El operativo integra a Movilidad, Salud y la Consejería Jurídica.
Organizaciones de la sociedad civil acompañan las acciones.
Alianzas que sensibilizan
El programa suma a la industria restaurantera y del entretenimiento nocturno.
Participan CANIRAC, AMR y AMBADIC.
Las alianzas impulsan Jornadas Amistosas de Sensibilización.
Los centros de consumo realizan pruebas de ensayo.
La colaboración busca información oportuna y decisiones responsables.
La ciudad mantiene un enfoque positivo y cercano.
La seguridad vial se construye con reglas claras y corresponsabilidad social.
Cada revisión refuerza una cultura de cuidado compartido.
