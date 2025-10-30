“SEP impone capacitación obligatoria sobre infancias trans y no binarias en escuelas”; alertan padres de familia

Ciudad de México.- La Secretaría de Educación Pública (SEP) convocó a maestros del país a una capacitación obligatoria sobre “infancias y adolescencias trans y no binarias”, dentro del Consejo Técnico Escolar.

De acuerdo con el documento oficial, la asistencia será de carácter obligatorio y no se permitirá la disidencia en el Consejo Técnico Escolar del viernes 31 de octubre.

En entrevista con Siete24 Noticias, Israel Sánchez Martínez, presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) esta medida marca un precedente de alto riesgo ya que “por primera vez, la ideología de género se impone como formación docente oficial”.

Sánchez Martínez recordó que desde hace tres años el gobierno federal ha incluido contenidos ideológicos en los libros de texto gratuitos, lo que considera una violación a la ley.

“Dichos materiales no fueron aprobados por especialistas ni por la comunidad educativa, como exige la normatividad”.

“No a la ideología”: el reclamo de los padres

El presidente de la UNPF subrayó que el país enfrenta un rezago educativo histórico que debería ser la prioridad del sistema escolar.

“Existen millones de niños que no saben leer, escribir ni resolver operaciones básicas, y mientras tanto, la SEP dedica tiempo a imponer ideologías que no forman parte del aprendizaje fundamental”, agregó.

A su juicio, el enfoque de género dentro de las aulas no corresponde a las necesidades reales del país, donde muchas escuelas carecen de luz, internet o ventiladores.

“En lugar de atender la infraestructura o la violencia escolar, ahora se exige a los maestros promover conceptos de identidad sexual”, señaló.

Por ello, Sánchez Martínez insistió en que la educación debe mantenerse libre de ideologías, como lo marca el principio constitucional de laicidad.

“La escuela no puede ser un espacio para imponer visiones políticas o ideológicas, sino un lugar donde se enseñe a pensar, no a repetir conceptos”, puntualizó.

Padres piden respeto a su derecho de educar

Otro punto que preocupa a la Unión Nacional de Padres de Familia es que la SEP no ha tomado en cuenta la participación de los padres en la discusión de temas, como el de “infancias y adolescencias trans y no binarias” a pesar de que la ley establece que deben ser informados sobre los contenidos que recibirán sus hijos.

“Se está violando el derecho de los padres a decidir sobre la educación moral y emocional de sus hijos. Ningún maestro puede estar por encima de la ley”, recalcó Sánchez Martínez.

Además, advirtió que la falta de preparación pedagógica en temas de identidad y sexualidad podría generar confusión entre los menores.

“Los maestros no tienen formación médica ni psicológica para abordar estas cuestiones, y sin un marco claro, terminan confundiendo más a los niños”, dijo.

Asimismo, dijo que la UNPF no busca confrontación, sino diálogo y respeto al marco educativo.

Sánchez Martínez explicó que los padres de familia promueven tres acciones principales:

Dialogar con directivos y maestros para pedir que se cumpla primero con los programas básicos.

Revisar los contenidos que se enseñan, como lo permite la Ley General de Educación.

Solicitar diagnósticos reales del aprendizaje, antes de incorporar temas no prioritarios.

“Queremos sumar, no dividir. La educación debe centrarse en recuperar el aprendizaje perdido tras la pandemia y formar ciudadanos capaces, no en imponer perspectivas ideológicas”, expresó.

Urge recuperar el rumbo educativo

El presidente de la UNPF llamó a la SEP a revisar los resultados de la Nueva Escuela Mexicana.

Pues, dijo, los indicadores nacionales y las evaluaciones internacionales como PISA muestran retrocesos significativos.

“Si seguimos desviando la atención con agendas políticas, la educación mexicana seguirá estancada. Necesitamos escuchar a los maestros, a los directivos y, sobre todo, a las familias”, concluyó Sánchez Martínez.

