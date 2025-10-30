México
“SEP impone capacitación obligatoria sobre infancias trans y no binarias en escuelas”; alertan padres de familia
Ciudad de México.- La Secretaría de Educación Pública (SEP) convocó a maestros del país a una capacitación obligatoria sobre “infancias y adolescencias trans y no binarias”, dentro del Consejo Técnico Escolar.
De acuerdo con el documento oficial, la asistencia será de carácter obligatorio y no se permitirá la disidencia en el Consejo Técnico Escolar del viernes 31 de octubre.
En entrevista con Siete24 Noticias, Israel Sánchez Martínez, presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) esta medida marca un precedente de alto riesgo ya que “por primera vez, la ideología de género se impone como formación docente oficial”.
Sánchez Martínez recordó que desde hace tres años el gobierno federal ha incluido contenidos ideológicos en los libros de texto gratuitos, lo que considera una violación a la ley.
“Dichos materiales no fueron aprobados por especialistas ni por la comunidad educativa, como exige la normatividad”.
“No a la ideología”: el reclamo de los padres
El presidente de la UNPF subrayó que el país enfrenta un rezago educativo histórico que debería ser la prioridad del sistema escolar.
“Existen millones de niños que no saben leer, escribir ni resolver operaciones básicas, y mientras tanto, la SEP dedica tiempo a imponer ideologías que no forman parte del aprendizaje fundamental”, agregó.
A su juicio, el enfoque de género dentro de las aulas no corresponde a las necesidades reales del país, donde muchas escuelas carecen de luz, internet o ventiladores.
“En lugar de atender la infraestructura o la violencia escolar, ahora se exige a los maestros promover conceptos de identidad sexual”, señaló.
Por ello, Sánchez Martínez insistió en que la educación debe mantenerse libre de ideologías, como lo marca el principio constitucional de laicidad.
“La escuela no puede ser un espacio para imponer visiones políticas o ideológicas, sino un lugar donde se enseñe a pensar, no a repetir conceptos”, puntualizó.
Padres piden respeto a su derecho de educar
Otro punto que preocupa a la Unión Nacional de Padres de Familia es que la SEP no ha tomado en cuenta la participación de los padres en la discusión de temas, como el de “infancias y adolescencias trans y no binarias” a pesar de que la ley establece que deben ser informados sobre los contenidos que recibirán sus hijos.
“Se está violando el derecho de los padres a decidir sobre la educación moral y emocional de sus hijos. Ningún maestro puede estar por encima de la ley”, recalcó Sánchez Martínez.
Además, advirtió que la falta de preparación pedagógica en temas de identidad y sexualidad podría generar confusión entre los menores.
“Los maestros no tienen formación médica ni psicológica para abordar estas cuestiones, y sin un marco claro, terminan confundiendo más a los niños”, dijo.
Asimismo, dijo que la UNPF no busca confrontación, sino diálogo y respeto al marco educativo.
Sánchez Martínez explicó que los padres de familia promueven tres acciones principales:
Dialogar con directivos y maestros para pedir que se cumpla primero con los programas básicos.
Revisar los contenidos que se enseñan, como lo permite la Ley General de Educación.
Solicitar diagnósticos reales del aprendizaje, antes de incorporar temas no prioritarios.
“Queremos sumar, no dividir. La educación debe centrarse en recuperar el aprendizaje perdido tras la pandemia y formar ciudadanos capaces, no en imponer perspectivas ideológicas”, expresó.
Urge recuperar el rumbo educativo
El presidente de la UNPF llamó a la SEP a revisar los resultados de la Nueva Escuela Mexicana.
Pues, dijo, los indicadores nacionales y las evaluaciones internacionales como PISA muestran retrocesos significativos.
“Si seguimos desviando la atención con agendas políticas, la educación mexicana seguirá estancada. Necesitamos escuchar a los maestros, a los directivos y, sobre todo, a las familias”, concluyó Sánchez Martínez.
ARH
Dignidad Humana
Operan en México a bebé de 26 semanas dentro del vientre materno
Ciudad de México.— Un latido de esperanza. En el vientre de su madre, un bebé de apenas 26 semanas fue operado por un equipo médico mexicano para darle la posibilidad de caminar y vivir con plenitud.
La cirugía, realizada en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) de Gineco Obstetricia No. 3 del Centro Médico Nacional La Raza, marcó un nuevo logro para la medicina fetal en México y un mensaje de esperanza para muchas familias.
Equipo trabaja por la vida desde el vientre
El procedimiento fue realizado por un grupo multidisciplinario de anestesiólogos, gineco-obstetras, cirujanos fetales, neurocirujanos neonatales y personal de enfermería del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). En conjunto, llevaron a cabo una microcirugía de alta precisión para corregir una espina bífida, malformación que afecta la médula espinal y compromete la movilidad de las piernas.
La intervención, poco frecuente incluso en hospitales de primer nivel a nivel internacional, busca evitar que los bebés afectados dependan de una silla de ruedas al nacer. Cada paso en el quirófano fue pensado para proteger dos vidas: la de la madre y la de su hijo.
La meta: que el bebé pueda caminar y vivir plenamente
El doctor Antonio Helue Mena, jefe de la División de Obstetricia de la UMAE No. 3, explicó que el propósito principal de esta cirugía es mejorar el pronóstico de vida del bebé. El objetivo es que, al nacer, pueda mover sus piernas, evitar la hidrocefalia y llevar una vida independiente.
El especialista detalló que la espina bífida ocurre cuando el tubo neural no se cierra completamente durante el desarrollo fetal. Esta falla expone las raíces nerviosas y compromete la movilidad y el funcionamiento neurológico.
Por ello, la cirugía se realiza dentro del útero, antes del nacimiento, para cerrar la lesión capa por capa y proteger la médula espinal con un parche especial de duramadre.
LEE Científico mexicano desmiente rumores de “robot gestante”, aclara límites de la ciencia
“Si esperamos al nacimiento, el daño ya es irreversible”, explicó el equipo médico. La intervención intrauterina ofrece una oportunidad al sistema nervioso del bebé, evitando complicaciones que podrían limitar su desarrollo físico y cognitivo.
Paciente con derechos desde el inicio
Para la doctora Zarela Lizbeth Chinolla Arellano, directora de la UMAE No. 3, cada cirugía de este tipo reafirma un principio ético y médico: el derecho a la salud y al desarrollo comienza en el vientre. “El feto es nuestro paciente principal”, explicó.
El procedimiento consiste en abrir cuidadosamente el útero para acceder al bebé y reparar el defecto antes del nacimiento, garantizando el cierre completo de la columna vertebral. Esto reduce el riesgo de incontinencia, debilidad muscular y daño neurológico.
La cirugía fetal es una muestra del compromiso del IMSS con la medicina de vanguardia y con la protección de la vida desde sus primeras etapas.
“La intervención evita complicaciones como incontinencia urinaria o fecal, debilidad en los miembros inferiores y daño neurológico. Para el IMSS, es una muestra clara del compromiso con el derecho a la salud, a la vida y al desarrollo integral desde el vientre materno”, subrayó.
Referente nacional en medicina materno-fetal
Desde 2022, la UMAE Hospital de Gineco Obstetricia No. 3 ha realizado más de 100 cirugías fetales, consolidándose como un referente nacional en medicina materno-fetal.
“Cada una de estas intervenciones representa la oportunidad de que un embarazo llegue a término y que el bebé pueda ir directamente a casa, sin requerir múltiples cirugías posteriores. Nuestra meta es ayudar al mayor número de familias posible”, concluyó la doctora Chinolla.
ebv
Historias que Conectan
“Decidí entregarle mi vida a Dios y todo cambió”: la fe que salvó al “Güero” Franco
Ciudad de México.— A los siete años, Luis Ernesto “El Guero” Franco perdió la inocencia que todo niño merece conservar. Durante años cargó en silencio un secreto que lo hundió en la oscuridad. Hoy, el actor que el público conoce por su talento y carisma confiesa que su verdadera historia no se escribe en la fama, sino en el encuentro con Dios, en la reconstrucción interior y en el sueño de formar la familia que siempre anheló.
Heridas que marcaron su niñez
El actor mexicano reveló que fue víctima de abuso sexual cuando tenía siete años y que durante toda su infancia guardó el silencio por miedo y vergüenza. “Viví con el secreto toda mi niñez”, relató. A los 11 años se fue a vivir con su madre, pero al poco tiempo fue rechazado de nuevo. Desde entonces comenzó una vida en la búsqueda desesperada de sentido.
Esa historia de abandono se reflejó años después en su juventud, cuando la fama y el éxito como actor no lograron llenar el vacío interior. Las adicciones y la depresión se apoderaron de su vida. A los 30 años, sin rumbo y sin paz, pensó en acabar con todo. “Toqué fondo”, reconoció e incluso intentó quitarse la vida.
LEE “Hablo con Dios”: Reyli Barba, el cantautor devoto de Santa Cecilia
Momento decisivo: un encuentro con Dios
Cuando parecía que no había salida, Franco vivió un instante que cambió su historia. En su momento más oscuro levantó la mirada y se dirigió a Dios con una súplica: “Dios, o me muestras para qué estoy vivo o llévame de aquí, yo no pedí nacer”.
Aquella oración fue el inicio de un nuevo camino. Comenzó a entregarse por completo a la fe, a reconocer que no podía hacerlo solo y a buscar en la oración la fuerza que le faltaba. “Tuve que voltear hacia arriba buscando a Dios. Le entregué mi vida con tiempo límite, un año, sin vuelta atrás”, compartió.
Con el paso del tiempo, su manera de pensar cambió. “Al cambiar mi forma de pensar, cambió mi forma de sentir. Y al cambiar mi forma de sentir, cambió mi forma de estar”. Aprendió a cuidar lo que dejaba entrar en su mente, a alimentar el alma con lecturas diarias, meditación y oración.
Sanar para escribir una nueva historia
Luis Ernesto Franco reconoce que sanar fue un proceso profundo, más espiritual que profesional. Aprendió a no identificarse con el dolor del pasado, sino a resignificarlo. “No soy un abusado ni un huérfano abandonado. Eso fue parte de mi historia, pero no soy eso. No soy víctima de mi historia, soy el autor de lo que elijo escribir a partir de ella”.
La reconstrucción vino también al entender que no podía controlar todo. “Soltar lo que no puedo cambiar no significa que no duela, pero es aceptar que hay algo más grande que yo”. Esa conciencia lo llevó a encontrar paz interior y a comprender que su propósito tenía que ver con dar y servir, no con recibir aplausos.
El sueño de una familia
En medio de su carrera, Franco descubrió que su anhelo más profundo no era un premio ni un contrato, sino formar una familia. “Yo ya sabía que lo que más quería era formar la familia que nunca tuve. Ese era mi sueño, pero lo tenía congelado”.
Tras años de búsqueda y tropiezos sentimentales, logró encontrar la estabilidad junto a su pareja, Roza Laven, y su hijo Leo, quien recientemente cumplió su primer año. “Hoy sueño diferente. Sueño para dejar el camino mejor de cómo lo encontré, para dar más de lo que recibí, para ser un ejemplo para mi hijo”.
Una vida nueva desde la fe
La rutina del actor está marcada ahora por la oración, la lectura y el ejercicio. Cada mañana comienza con un momento de silencio y conexión con Dios. “Me levanto temprano para tener relación con Dios. A veces oro, a veces medito, y leo libros de crecimiento personal que me ayudan a alinear mi mente y mi espíritu”.
Franco asegura que su verdadera transformación no fue en la fama, sino en el alma. “Cuando la vida me puso de rodillas y me di cuenta de que no podía solo, tuve que voltear hacia arriba. Ahí encontré sentido. Decidí entregarle mi vida a Dios y todo cambió”.
ebv
Historias que Conectan
El totonaco sobrevive en la voz de un hombre que no renunció a su origen
Ciudad de México.— En una ranchería rodeada de cañaverales, vainilla y montes húmedos, Patricio García Ramírez aprendió a hablar el totonaco antes que el español. En Papantla de Olarte, Veracruz, su infancia transcurrió entre la voz de sus padres y el sonido del río. Hoy, décadas después, ese niño convertido en traductor, maestro albañil y padre de familia, defiende su lengua como quien protege el alma de su pueblo.
La voz que se niega a desaparecer
Desde joven, Patricio entendió que hablar totonaco era más que comunicarse: era afirmar su identidad. Sin embargo, esa herencia también trajo injusticias. Al migrar a los 13 años en busca de trabajo, se enfrentó a la discriminación y a las burlas por su forma de hablar. Participó en el 59 batallón de infantería de Veracruz y en la Ciudad de México trabajó como policía auxiliar; siempre llevó consigo el eco de su lengua.
“Hay personas que no pueden defenderse porque no hablan español”, explicó. Esa conciencia lo llevó a prepararse como intérprete y traductor en la Red de Intérpretes Traductores, desde donde ha colaborado con instituciones como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Defensoría Pública. Su tarea consiste en traducir la palabra y, con ella, devolver justicia a quienes no pueden hacerse escuchar.
En su comunidad, Patricio aprendió que la tierra también tiene voz. “Si se trabaja la tierra, ella nos da alimento”, dice. Esa enseñanza se convirtió en una forma de espiritualidad: cuidar los árboles, respetar el agua, compartir el fruto del campo. La fe, en Papantla, convive con la naturaleza. Cada 12 de diciembre, las familias preparan zacahuil, mole con guajolote y tamales de hoja de plátano para celebrar a la Virgen de Guadalupe.
LEE Urge proteger los derechos de los pueblos indígenas
Lenguas que sostienen una nación
México es una nación construida sobre la palabra de sus pueblos originarios. Se hablan 68 lenguas indígenas, con más de 350 variantes. Según el INEGI, más de 25 millones de personas se reconocen como indígenas, aunque sólo 7.4 millones mantienen viva su lengua.
El totonaco, que Patricio aprendió de sus padres, lo hablan más de 200 mil personas, sobre todo en Veracruz y Puebla. Sin embargo, cada año disminuye el número de hablantes. En otros pueblos, las cifras son aún más críticas: lenguas como el ku’ahl, el kiliwa o el mocho’ están al borde de la desaparición, con apenas unos cuantos hablantes en todo el país.
Fe y raíces: el refugio en la familia
Aunque migró lejos de Papantla, Patricio nunca cortó el vínculo con su familia. La distancia no borró su lengua ni sus costumbres. Mantuvo vivo el idioma que sus padres y hermanos le enseñaron, sin embargo, reconoce que no logró transmitir el totonaco a sus hijos. La discriminación que él vivió lo llevó a protegerlos con el español, como si el idioma pudiera ser escudo y herida al mismo tiempo.
En su casa, la fe católica sigue siendo el centro de la vida. Las fiestas patronales, los rezos y la comida tradicional son momentos de encuentro donde la comunidad revive lo que los abuelos enseñaron. En esa espiritualidad sencilla, donde la tierra, la familia y la religión se funden, Patricio encuentra sentido a su misión: “Entendemos que ahí está nuestro sustento”, dice al hablar de su pueblo.
No perder el tesoro
Por su parte, el poeta totonaco Jun Tiburcio advierte que muchas lenguas del país agonizan. Algunas cuentan con apenas veinte hablantes. “Estamos perdiendo un tesoro de México que se nos escapa de las manos”, afirma. Su voz se une a la de Patricio y a la de miles que luchan por mantener vivas las raíces lingüísticas del país.
Proteger una lengua, dijo, es sembrarla en el corazón de los niños, como un gesto de amor y pertenencia. Cada palabra recuperada es una forma de rezar por el futuro.
ebv
México
Ley de Ingresos 2026: cómo impactará en los hogares, créditos y precios del próximo año
Ciudad de México.— El Senado de la República aprobó la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2026. La decisión marcará el rumbo económico del país el próximo año y tendrá efectos directos en los hogares, los créditos y la estabilidad de las familias mexicanas.
El documento, avalado por mayoría, estima ingresos totales por 10 billones 193 mil 683.7 millones de pesos, monto que establece la base financiera para el próximo año.
De ese total, cinco billones 838 mil 541.1 millones corresponden a impuestos, 641 mil 782.1 millones a cuotas y aportaciones de seguridad social, 39.6 millones a contribuciones de mejoras, 157 mil 081.7 millones a derechos, 16 mil 488.3 millones a productos y 203 mil 520.5 millones a aprovechamientos. Asimismo, se proyectan un billón 630 mil 973.6 millones por ventas de bienes, prestación de servicios y otros ingresos.
El documento también detalla 232 mil 630.4 millones provenientes de transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, además de pensiones y jubilaciones, mientras que un billón 472 mil 626.4 millones corresponderán a ingresos derivados de financiamientos.
Recaudación federal y proyecciones
Con base en el monto total de ingresos fiscales, se prevé una recaudación federal participable de cinco billones 339 mil 634 millones de pesos, cantidad que servirá de base para la distribución de recursos a los estados y municipios.
La ley establece el marco con el que el Gobierno Federal obtendrá los recursos necesarios para cumplir con los programas y obligaciones públicas durante el ejercicio 2026, así como los compromisos derivados del financiamiento.
LEE El costo de la vida en México
Desequilibrio
El senador del PAN Gustavo Sánchez Vásquez señaló que la nueva ley de ingresos no mantiene equilibrio entre ingresos y egresos, ya que autoriza un techo de endeudamiento por 1.8 billones de pesos.
Agregó que esta cifra se suma a los 1.4 billones de pesos solicitados para 2025 y a los ocho billones acumulados durante el sexenio anterior, lo que, dijo, representa un incremento considerable de la deuda nacional.
Incrementa deuda
Por su parte, la senadora del PRI, Cristina Ruíz Sandoval afirmó que la Ley de Ingresos incrementa la deuda pública y puede reducir la confianza de inversionistas al no presentar un plan económico definido.
Enfatizó que el gobierno federal pretende recaudar más de 10 billones de pesos sin detallar un esquema de aplicación de los recursos.
Desigualdades
Mientras, el senador Luis Donaldo Colosio Riojas, de Movimiento Ciudadano, consideró que la minuta incrementa las desigualdades, encarece el crédito y mantiene privilegios fiscales. Aseguró que la ley impacta a las empresas que sostienen la economía cotidiana y que el esfuerzo fiscal debería concentrarse en combatir la evasión y facilitar el cumplimiento a las micro y pequeñas empresas.
Implicaciones para la economía familiar
El contenido de la Ley de Ingresos define la cantidad de recursos disponibles para el gasto público, así como el nivel de deuda que el país asumirá el próximo año. Estas decisiones inciden en la política económica general y en la estabilidad de los precios, el financiamiento y los programas sociales.
Un mayor nivel de recaudación puede reflejarse en ajustes fiscales que alcanzan a los contribuyentes, mientras que el endeudamiento aprobado influye en los costos financieros del Estado y en el presupuesto destinado a los servicios públicos.
En la práctica, los resultados de esta ley pueden reflejarse en la disponibilidad de infraestructura, apoyos sociales y condiciones crediticias, factores que repercuten en la economía de los hogares. Cada modificación en el ingreso público tiene un efecto directo o indirecto en los recursos que circulan en las familias, los precios de bienes y servicios y la dinámica económica local.
ebv
