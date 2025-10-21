SEP lanza la Constancia de Situación Profesional: seguridad y transparencia para médicos y pacientes

Ciudad de México.- La Secretaría de Educación Pública (SEP) presentó la Constancia de Situación Profesional (CSP), un documento digital que permite verificar credenciales y trayectoria académica de médicos y profesionistas.

La medida busca proteger a los pacientes y fortalecer la confianza en los especialistas.

En el contexto de la creciente demanda de servicios médicos especializados, esta herramienta ofrece información confiable sobre la formación de los profesionales de la salud humana.

Reduciendo así, los riesgos y fraudes en el ejercicio de la medicina.

Una herramienta clave para la seguridad de los pacientes.

La CSP permite consultar de manera inmediata historial académico, cédula profesional y certificados de especialidad.

La SEP enfatizó que esta medida es especialmente relevante para la cirugía plástica, estética y reconstructiva.

En donde la verificación de credenciales es vital, para evitar fraudes en el servicio que en muchos de los casos hay pérdida de vidas.

El portal oficial, cedulaprofesional.sep.gob.mx, facilita a los pacientes confirmar que su médico cuenta con:

Además, la cédula profesional de médico general, emitida por la Dirección General de Profesiones.

Cédula profesional de especialista en cirugía plástica, estética o reconstructiva.

Certificado vigente de especialidad otorgado por el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva (COMEPAC).

No obstante, esta verificación asegura que los procedimientos médicos se realicen bajo estándares éticos, de calidad y seguridad, reduciendo riesgos para la salud de los pacientes.

Transformación digital y confiabilidad profesional.

Además, la CSP sustituye procesos en papel y funciona como un currículum digital verificable. Incluye cédula profesional, colegiación, microcredenciales, certificados y competencias transversales.

Sin Embargo, la SEP explicó que esta herramienta digital favorece la empleabilidad, la movilidad educativa y el acceso a becas.

Al tiempo que reconoce formalmente las capacidades y conocimientos de los profesionistas a lo largo de su trayectoria.

Asi mismo, la plataforma gratuita superó 800 mil descargas y dos millones de consultas, lo que refleja su aceptación y utilidad entre médicos, pacientes y empresas.

Reducción de fraudes y falsificaciones.

Además, la Dirección General de Profesiones subrayó que la CSP fortalece la seguridad y autenticidad en el ejercicio profesional, combatiendo fraudes y falsificaciones que pueden afectar directamente la vida de los pacientes.

El documento también ofrece confianza a instituciones, empresas y organismos públicos, que ahora pueden verificar credenciales de forma rápida y confiable.

La medida responde a la nueva ley nacional que elimina trámites burocráticos, modernizando la gestión de certificados profesionales.

Un paso hacia la confianza en la medicina.

Con más de 15 millones de cédulas emitidas en 80 años, la SEP proyecta generar 15 millones adicionales mediante la transformación digital, en colaboración con instituciones educativas y organizaciones empresariales.

De acuerdo con las autoridades, la Constancia de Situación Profesional se convierte así en un instrumento clave para que pacientes y especialistas construyan una relación basada en transparencia, confianza y profesionalismo.

