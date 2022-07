SEP: ¿Por qué alumnos tendrán tres semanas de vacaciones decembrinas?

Ciudad de México.— El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal Ávila, hizo un llamado a respetar la Ley y cumplir las restricciones establecidas por el Instituto Nacional Electoral (INE).

En conferencia de medios, Monreal Ávila subrayó que respeta la Ley, pero pidió a los aspirantes a la Presidencia de la República a acatarla también, así como a actuar con honestidad.

Sentenció que las ruinas de las repúblicas comienzan cuando se empieza a desacatar el Estado de Derecho y cuando se impone la ley del más fuerte; y todos están obligados a observar la Ley, sentenció.

Monreal Ávila reiteró que aspira a ser el Presidente de la reconciliación para darle al país tranquilidad y armonía, así como impulsar políticas progresistas y profundizar la transformación de la vida democrática que inició Andrés Manuel López Obrador.

Detalló que mejorará y perfeccionará la política social, continuará con la separación de poder político del económico, revisará la austeridad republicana y reforzará el programa Bienestar en materia de salud y educativa.

LEE Adelanta Ricardo Monreal parte de su Proyecto de Nación

El senador dijo que tiene claridad de lo que quiere y de lo que necesita el futuro de la nación, además de lucidez, salud, experiencia acumulada, serenidad y ecuanimidad para enfrentar los grandes desafíos del México moderno.

En ese tenor, el legislador reiteró que la dirigencia del partido debe cuidar la Ley y establecer reglas claras para el proceso de selección del candidato a la Presidencia de la República.

Monreal Ávila insistió en que no confía en las encuestas, sino que es necesario impulsar mecanismos más democráticos y transparentes, como las elecciones primarias.

En ese sentido, afirmó que, si llega a la Presidencia, no será por las estructuras de poder, sino por el pueblo. Además, reiteró que no declinará ni negociará, pues no está busca de ningún puesto de consuelo o acomodo personal.