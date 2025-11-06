“Si se lo hacen a la Presidenta”; Qué dice la ley sobre el acoso sexual en México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue víctima de acoso sexual mientras caminaba por calles del Centro Histórico de la Ciudad de México. El incidente quedó registrado en video y generó reacciones en todo el país por tratarse de una agresión ocurrida en un espacio público.

Sheinbaum confirmó que presentó una denuncia formal ante las autoridades.

“Decidí levantar denuncia, Si esto le hacen a la presidenta, ¿qué va a pasar con todas las otras mujeres en el país?”, declaró.

Presenté una denuncia por el episodio de acoso que viví ayer en la Ciudad de México. Debe quedar claro que, más allá de ser presidenta, esto es algo que viven muchas mujeres en el país y en el mundo; nadie puede vulnerar nuestro cuerpo y espacio personal.



Marco legal del acoso sexual

El acoso sexual está tipificado como delito en el Artículo 259 del Código Penal Federal, que establece sanciones para quien realice actos de naturaleza sexual sin consentimiento, generando un ambiente hostil, intimidatorio o humillante.

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia lo define como una forma de violencia en la que, sin existir subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder que coloca a la víctima en estado de indefensión o riesgo.

De acuerdo con esta ley, el acoso sexual puede ocurrir en cualquier ámbito —laboral, escolar, comunitario o digital— y manifestarse mediante palabras, gestos, insinuaciones o contacto físico no consentido.

A diferencia del hostigamiento sexual, el acoso no requiere una relación jerárquica entre agresor y víctima. Su reconocimiento busca ampliar la protección de las personas afectadas y facilitar la denuncia.

Variaciones en los códigos estatales

Aunque el acoso sexual está reconocido en la legislación federal, los estados del país cuentan con sus propios Códigos Penales, lo que genera diferencias en la forma de tipificar y sancionar el delito.

En Guanajuato, el artículo 187-A castiga a quien acose a otra persona para ejecutar actos de naturaleza sexual, aun sin contacto físico. En Guerrero, se incorporó el delito de “acoso sexual callejero”, con penas de hasta ocho años de prisión.

En la Ciudad de México, el Artículo 179 del Código Penal local señala que quien realice una conducta de naturaleza sexual indeseable que cause daño o sufrimiento psicoemocional será sancionado con uno a tres años de prisión.

Datos nacionales sobre acoso

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) registró 9 mil 930 llamadas de emergencia relacionadas con acoso u hostigamiento sexual en el país. La Ciudad de México reportó mil 107 casos, la cifra más alta a nivel nacional.

Según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), 45.6% de las mujeres mexicanas ha experimentado alguna forma de acoso sexual en espacios públicos.

La seguridad en el transporte y en los centros de trabajo se mantiene como una de las principales preocupaciones de las mujeres, de acuerdo con los datos oficiales.

