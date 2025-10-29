siete frutas que transforman el altar de Día de Muertos en un puente de luz y tradición

Ciudad de México.- Cuando se acerca el Día de Muertos, muchas familias se preguntan qué fruta colocar en el altar para honrar a quienes ya partieron.
Ese simple gesto conecta con raíces profundas de nuestra tierra: la fruta se convierte en símbolo de generosidad, de vida que persiste.
Según la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), las frutas que se colocan en las ofrendas representan la generosidad de la tierra y de la naturaleza.
¿Por qué se coloca fruta en el altar?
La fruta en el altar no solo aporta color o sabor: también expresa un homenaje. Las culturas mesoamericanas entendían los altares como un intercambio con los antepasados, y la ofrenda de frutos representaba gratitud hacia la tierra que nutre.
La fruta, al ser fresca y aromática, “alimenta” simbólicamente a los difuntos. Según un artículo reciente, “la comida se pone en la ofrenda para que el alma visitada lo disfrute”.
Además, muchas de las frutas que se usan son de temporada y propias del entorno mexicano durante estas fechas. Su presencia en el altar también hace alusión al ciclo natural: cosecha, agradecimiento y memoria.
¿Qué frutas puedes elegir para tu ofrenda?
Aunque no existe una regla estricta, sí se repiten algunas opciones tradicionales. Aquí van siete que puedes considerar:
Mandarina
Naranja
Fresa
Guayaba
Zarzamora
Pera
Zapote
Estas frutas lucen bien, tienen aroma propio y evocan la estación. Puedes combinarlas o elegir según tus preferencias y antecedentes familiares.
Cómo integrar la fruta en tu altar de forma consciente.
Colócala en un nivel visible, tal como la tradición del altar sugiere: muchos altares ubican las frutas en la parte superior o intermedia, para que “lleguen” fácilmente las ánimas.
No es necesario comprar frutas exóticas: lo importante es que sean frescas y que formen parte de un homenaje verdadero.
Aprovecha el momento para compartir la historia con niños o visitantes: explicar qué representa esa fruta ayuda a que la tradición siga viva.
Te puede interesar: Temporada invernal, cómo el aire frío debilita los pulmones
Celebrar para recordar, honrar y avanzar.
En pleno corazón de México, estas fechas vuelven a reunir familias, memorias y ofrendas. La tradición del Día de Muertos nos recuerda que la muerte no es el final, sino un nuevo vínculo.
Incorporar la fruta en el altar se vuelve un acto de ternura, de respeto y de esperanza. Al poner mandarinas, naranjas o zapotes, rendimos tributo a quienes se fueron, celebramos la generosidad de la tierra y reforzamos nuestras raíces mexicanas.
Así, cada fruta que eliges, cada color que aportas al altar, se convierte en una luz que atraviesa el tiempo y reconecta generaciones. Que estas fechas inviten al diálogo con la memoria, al orgullo de lo propio y al cuidado de nuestras tradiciones más auténticas.
“Me arrepiento, amo a mi hijo”, habla el joven padre del bebé de Tultitlán
Cuautitlán, México.- “Me arrepiento de todo, de no saber cómo actuar, de no confiar en mi mamá, de dejar a mi bebé, me arrepiento mucho de mis acciones”, reconoció Lucio David, el joven que en febrero abandonó a su hijo recién nacido en una calle de Tultitlán, Estado de México.
En entrevista exclusiva para Imagen Noticias, Lucio habló por primera vez desde el penal de Cuautitlán y reconoció el peso de sus decisiones; así como el deseo de abrazar algún día a su hijo, quien se encuentra bajo la custodia del DIF estatal.
“A pesar de que no lo conocí, yo lo amo mucho. Pienso todos los días en él”, expresó.
Arrepentimiento que llegó tarde
Nueve meses han pasado desde que se viralizó en redes sociales el video donde se observa el momento que Lucio abandona al recién nacido dentro de una bolsa de plástico frente a una casa en Tultitlán. Minutos después, vecinos alertaron a las autoridades y el bebé fue rescatado con vida.
Lee: Bebé abandonado en Tultitlán: del horror al abrazo que conmovió a México
Lucio, acompañado de su madre, se entregó a las autoridades y hoy enfrenta cargos por tentativa de homicidio. Desde el penal de Cuautitlán aseguró que la decisión fue tomada bajo miedo y desinformación.
“No sabíamos qué hacer, nos dio miedo decirle a alguien, miedo de que nos regañaran”, relató sobre los días previos al nacimiento.
Diana, su pareja de 21 años, intentó abortar a su hijo en la semana 37 de gestación, pero dio a luz en el baño de una pastelería donde trabajaba.
“Ella me dijo que me lo llevara, que era mi bebé y que estaba vivo. Yo solo obedecí. Caminé sin rumbo hasta dejarlo frente a una casa”, confesó Lucio.
El costo de la desconexión emocional
Expertos han señalado que hombres y mujeres carecen de acompañamiento emocional y psicológico durante diferentes etapas, como el embarazo, especialmente entre jóvenes.
El Dr. Óscar Rivas, director general y fundador del Newman Institute, explicó en entrevista con Siete24 Noticias que muchos casos de desesperación surgen cuando las personas no logran sentirse seguras o comprendidas.
“El cuerpo percibe el peligro antes que la mente. Cuando alguien se siente solo o amenazado, se desconecta, no razona, solo actúa desde la supervivencia”, señaló Rivas, al referirse a la teoría polivagal, que explica cómo el sistema nervioso determina nuestras reacciones ante el estrés o el miedo.
Para el especialista, un acompañamiento psicológico adecuado podría prevenir tanto abortos como situaciones de abandono o incluso suicidios.
“Cuando alguien pide ayuda, abre una puerta que no podía ver por sí mismo. Pedir ayuda no es debilidad, es supervivencia”, precisó el Dr. Rivas.
Dulha Utrera, abuela y nieto
En medio del proceso judicial, Dulha Utrera, madre de Lucio, ha mantenido viva la esperanza de recuperar el vínculo familiar.
Con apoyo de la Fundación Aguirre, Azuela, Chávez, Jáuregui, Pro Derechos Humanos, logró reunirse con el bebé bajo supervisión del DIF.
En entrevista exclusiva con Siete24 Noticias el pasado 15 de mayo, Dulha relató el momento en que pudo abrazar por primera vez a su nieto en el Centro de Asistencia Social Temporal Infantil “Mónica Pretelini de Peña”, en Toluca.
“No pude contener las lágrimas. Sentirlo, abrazarlo, fue lo mejor que me pudo haber pasado”, compartió tras varias ocasiones que le negaron el acceso para ver a su nieto.
Desde febrero, la abuela ha luchado por obtener la custodia del menor, a quien desea llamar Matías, “porque significa ‘regalo de Dios’”.
El acceso al menor le fue negado en repetidas ocasiones, incluso con órdenes judiciales en mano.
“Siempre nos ilusionamos, pero algo pasaba y no nos dejaban verlo”, denunció Utrera.
Acompañamiento que puede salvar vidas
“Si alguien me hubiera escuchado, si hubiera confiado en mi mamá, tal vez todo sería distinto”, dijo Lucio durante la entrevista con Imagen Noticias.
En ese sentido, el Newman Institute insiste en la necesidad de crear espacios donde los jóvenes puedan hablar de sus miedos sin miedo a ser juzgados.
Para Oscar Rivas, una educación socioemocional oportuna puede evitar tragedias y reconstruir entornos de apoyo antes de que sea demasiado tarde.
Cuidar a un adulto mayor, una labor de amor
Ciudad de México.— En un departamento de la Ciudad de México, María levanta cada día a su madre de 84 años, la ayuda a vestirse, prepara su desayuno y la acompaña a sus citas médicas. Su jornada comienza antes del amanecer y termina cuando la noche llega. Como ella, millones de personas sostienen en silencio uno de los pilares más frágiles y esenciales de la sociedad: el cuidado.
Cada 29 de octubre, el Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo recuerda que cuidar es un acto de humanidad que implica responsabilidad social, económica y emocional.
Cuidar para construir paz y comunidad
Especialistas señalan que el trabajo de cuidados es una pieza clave en la construcción de la paz y del tejido social. Verónica Montes de Oca, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, explica que este ámbito pertenece a toda la sociedad, pues implica sostener vínculos afectivos que dan sentido a la convivencia humana.
El debate sobre un Sistema Nacional de Cuidados en México plantea un reto profundo: reorganizar la noción del trabajo no remunerado. Este esfuerzo requiere políticas públicas articuladas entre el Estado, la comunidad y el sector privado.
Datos presentados por el académico César Luis Cárdenas Varela revelan que, en la Ciudad de México, existen más de 9 millones de habitantes, pero solo 6 mil 630 centros de atención de cuidados, de los cuales el 96 por ciento está destinado a la infancia. Apenas 232 brindan servicios a adultos mayores.
Frente al envejecimiento poblacional, los especialistas advierten que comprender quién cuida, en qué condiciones y con qué apoyos, es fundamental para diseñar políticas justas y dignas que promuevan comunidades más igualitarias.
Cuidar con dignidad: el modelo comunitario del IMSS
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha comenzado a aplicar un modelo innovador que busca cambiar la visión del cuidado de personas mayores. En 2023 se puso en marcha el Centro de Día, ubicado en el Centro de Atención Social a la Salud de las y los Adultos Mayores (CASSAAM), en la Ciudad de México.
Esta propuesta ofrece atención comunitaria para mayores de 60 años, con actividades educativas, recreativas y culturales orientadas a la prevención del deterioro funcional y al fortalecimiento del autocuidado. El programa cuenta con un equipo multidisciplinario que incluye médicos, trabajadores sociales, enfermeras, terapeutas y estudiantes de distintas áreas.
La doctora Magdalena Castro Onofre, responsable del proyecto, subraya que este modelo promueve el derecho al cuidado con corresponsabilidad entre Estado, familia y sociedad. Además, el IMSS impulsa la formación técnica de cuidadores gerontológicos, en alianza con la UNAM y la plataforma CONOCER, mediante cursos y certificaciones que profesionalizan el cuidado.
Esta política alivia la carga de quienes cuidan, dignifica su trabajo y reafirma que el cuidado es un derecho humano garantizado, no una obligación silenciosa.
LEE Amor en la vejez y la salud mental de los adultos mayores
Un mundo que envejece y la urgencia del apoyo
Según Naciones Unidas, en 2030 una de cada seis personas en el mundo tendrá más de 60 años. Para 2050, la cifra superará los dos mil millones. El envejecimiento de la población plantea desafíos inéditos para los sistemas de salud, los modelos familiares y la estructura económica global.
La OMS advierte que cerca del 14 por ciento de los adultos mayores de 70 años vive con algún trastorno mental y que el aislamiento y la soledad se han convertido en factores de riesgo tan graves como las enfermedades físicas. Uno de cada seis adultos mayores sufre malos tratos, en muchos casos por parte de quienes los cuidan.
El envejecimiento saludable requiere entornos accesibles, apoyo emocional, redes sociales activas y políticas que protejan a las personas cuidadoras y a quienes reciben cuidados. La conexión social, la educación intergeneracional y el reconocimiento del cuidado como base de la salud mental son esenciales para evitar que la vejez se convierta en una etapa de exclusión.
Ciudad que Cuida: reconocen a quienes sostienen la vida
En la Ciudad de México, se estableció el programa “Ciudad que Cuida a Quien Cuida”, donde se reconoce el papel de quienes se dedican al cuidado de personas con discapacidad o adultos mayores con alta dependencia.
El programa ofrece apoyo económico bimestral, talleres culturales, acompañamiento psicológico y médico, además de actividades recreativas en las llamadas Utopías de Cuidado. En su fase inicial, beneficia a mil personas, con la meta de alcanzar cobertura universal.
El futuro laboral es incierto para jóvenes capitalinos
CDMX.- En la capital, ocho de cada diez jóvenes de entre 15 y 29 años que trabajan lo hacen sin seguridad social o con ingresos insuficientes.
Así lo advierte el estudio ¿Qué pasa con las juventudes y el trabajo?, elaborado por el Observatorio de la Ciudad de México con base en cifras del Inegi y el Coneval.
El dato también revela una oportunidad: la necesidad urgente de construir empleos dignos que reconozcan el potencial de las nuevas generaciones.
El informe señala que, de los dos millones de jóvenes en ese rango de edad, la mitad tiene empleo.
De ellos, 45 % gana hasta un salario mínimo y apenas 1 % recibe cinco o más.
Además, el 22 % labora en comercio; otro 22 % en restaurantes y hospedaje, mientras que 18 % presta servicios profesionales o financieros.
Estudio Completo: https://goynmexico.org/wp-content/uploads/2025/10/Que-pasa-con-las-juventudes-y-el-trabajo.pdf
Así mismo, cuatro de cada diez lo hacen en micro o pequeñas empresas, donde la inestabilidad y la falta de prestaciones son comunes.
De acuerdo con las cifras oficiales, más de 116 000 jóvenes realizan trabajos de cuidado sin remuneración; el 77 % son mujeres.
A la par, 259 000 se encuentran fuera de la escuela, el empleo o la capacitación; de ellos, 192 000 no tienen estudios universitarios.
El Observatorio advierte que esta situación se ha “normalizado” y que tener una población joven amplia no garantiza inclusión ni movilidad social si no existen trayectorias educativas y laborales dignas.
Brechas que persisten.
Te puede interesar: ¿Tristeza o estrategia? Lo que tu cerebro hace cuando miras al suelo al caminar
Por su parte, las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) confirman la tendencia: en septiembre de 2025, el 32.6 % de las personas desempleadas tenía entre 15 y 24 años.
Aunque la tasa general de desocupación nacional se mantiene en 3 %, la población juvenil sigue siendo la más vulnerable.
Además, la informalidad alcanzó 54.9 %, es decir, 33.1 millones de trabajadores sin acceso a seguridad social ni prestaciones.
Cuatro de cada diez empleados ganan hasta un salario mínimo y cerca del 15 % no reporta ingresos definidos, lo que refleja un mercado laboral desigual.
Sin embargo, detrás de los números hay historias de jóvenes que siguen creando alternativas.
Colectivos en las 16 alcaldías impulsan proyectos de autogestión cultural, ambiental y educativa, respaldados por el Gobierno capitalino.
Como ejemplo en la plaza Tlaxcoaque, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, entregó apoyos económicos a grupos que promueven talleres de carpintería con madera recuperada o caravanas científicas que visitan colonias marginadas.
El informe también advierte que los jóvenes de la Ciudad de México no solo buscan trabajo; desean sentido y oportunidades reales de crecimiento.
Frente a un entorno que los margina, muchos apuestan por la creatividad y la solidaridad comunitaria.
Esa energía es hoy uno de los motores sociales más potentes para construir un entorno más justo.
De acuerdo con el organismo, el reto está en garantizar que cada esfuerzo cuente con respaldo institucional, seguridad social y condiciones dignas.
Impulsan uso ético de IA en la búsqueda de personas desaparecidas
Para apoyar a las familias que buscan a sus seres queridos
Ciudad de México.- Especialistas nacionales e internacionales se reunieron en esta ciudad con el objetivo de conformar un consorcio para la tecnificación de la búsqueda de personas desaparecidas. El encuentro fue convocado por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y participaron instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil y laboratorios tecnológicos.
El objetivo fue reflexionar sobre el uso responsable de la inteligencia artificial (IA) y los grandes modelos lingüísticos (LLM) en la búsqueda de personas desaparecidas, informó la Universidad Iberoamericana, que organizó el encuentro, a través de su Programa de Derechos Humanos.
El propósito es conservar la dignidad humana
El encuentro partió de una premisa clara: la búsqueda y la identificación forman un continuo inseparable cuyo objetivo último es restituir la identidad y la verdad sobre el paradero de una persona desaparecida.
Frente al enorme volumen de información que contienen las carpetas de investigación, más de 130 mil en todo el país, analizaron cómo la IA puede convertirse en una herramienta para procesar grandes cantidades de datos. El objetivo es establecer patrones y generar hipótesis útiles para la investigación y la localización.
Las familias tienen derecho de saber el paradero de sus seres queridos
El encuentro estableció la presentación de líneas de trabajo propuestas por el consorcio con el fin de ofrecer soluciones a las familias de personas desaparecidas.
Andrea Horcasitas Martínez y Antonio Trejo Sánchez, del equipo del Programa de Derechos Humanos de la IBERO, reafirmaron la importancia de “articular el ‘qué’ –las obligaciones estatales establecidas en el marco normativo con el ‘cómo’, las metodologías y tecnologías necesarias”, para garantizar el derecho de las familias a saber la suerte y el paradero de sus seres queridos.
A lo largo de las sesiones, se abordaron temas como la clasificación automatizada de documentos, el reconocimiento facial en contextos forenses e históricos, el uso de OCR y bases de datos ontológicas para análisis de expedientes, y la reconstrucción de imágenes mediante aprendizaje profundo.
Se presentaron resultados preliminares de proyectos desarrollados en México, entre ellos el proyecto Angelus y herramientas de IA para identificación humana a través de tatuajes. Además de experiencias comparadas de países como Siria, Colombia y Chile.
¿Quienes participaron?
Entre los ponentes destacaron representantes del International Information Management Program (IIMP), Guernica 37, AnarCoop, Lab-Co, INSA Toulouse, la Universidad Católica de Chile y Data Cívica. Estos especialistas aportaron enfoques técnicos, éticos y metodológicos para fortalecer las capacidades institucionales en materia de búsqueda.
En la presentación participaron autoridades de la Ciudad de México: la Fiscalía, la Comisión de búsqueda y la Agencia Digital de Innovación Pública. Además de organizaciones de la sociedad civil y representantes de colectivos de distintos estados del país.
Este consorcio es un esfuerzo de la Universidad Iberoamericana, a través de su Programa de Derechos Humanos, de trabajar de forma conjunta con autoridades, academia, organizaciones de la sociedad civil y víctimas, para atender los principales problemas que atraviesan de forma dolorosa al país.
