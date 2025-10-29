siete frutas que transforman el altar de Día de Muertos en un puente de luz y tradición

Ciudad de México.- Cuando se acerca el Día de Muertos, muchas familias se preguntan qué fruta colocar en el altar para honrar a quienes ya partieron.

Ese simple gesto conecta con raíces profundas de nuestra tierra: la fruta se convierte en símbolo de generosidad, de vida que persiste.

Según la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), las frutas que se colocan en las ofrendas representan la generosidad de la tierra y de la naturaleza.

Ofrenda.

¿Por qué se coloca fruta en el altar?

La fruta en el altar no solo aporta color o sabor: también expresa un homenaje. Las culturas mesoamericanas entendían los altares como un intercambio con los antepasados, y la ofrenda de frutos representaba gratitud hacia la tierra que nutre.

La fruta, al ser fresca y aromática, “alimenta” simbólicamente a los difuntos. Según un artículo reciente, “la comida se pone en la ofrenda para que el alma visitada lo disfrute”.

Personas arreglan hoy una ofrenda dedicada a sus familiares fallecidos, en el municipio de Juchitán, estado de Oaxaca (México). EFE/Jesús Méndez

Ofrenda

Además, muchas de las frutas que se usan son de temporada y propias del entorno mexicano durante estas fechas. Su presencia en el altar también hace alusión al ciclo natural: cosecha, agradecimiento y memoria.

¿Qué frutas puedes elegir para tu ofrenda?

Aunque no existe una regla estricta, sí se repiten algunas opciones tradicionales. Aquí van siete que puedes considerar:

Mandarina

Naranja

Fresa

Guayaba

Zarzamora

Pera

Zapote

Estas frutas lucen bien, tienen aroma propio y evocan la estación. Puedes combinarlas o elegir según tus preferencias y antecedentes familiares.

Cómo integrar la fruta en tu altar de forma consciente.

Colócala en un nivel visible, tal como la tradición del altar sugiere: muchos altares ubican las frutas en la parte superior o intermedia, para que “lleguen” fácilmente las ánimas.

No es necesario comprar frutas exóticas: lo importante es que sean frescas y que formen parte de un homenaje verdadero.

Ofrenda

Aprovecha el momento para compartir la historia con niños o visitantes: explicar qué representa esa fruta ayuda a que la tradición siga viva.

Te puede interesar: Temporada invernal, cómo el aire frío debilita los pulmones

Celebrar para recordar, honrar y avanzar.

En pleno corazón de México, estas fechas vuelven a reunir familias, memorias y ofrendas. La tradición del Día de Muertos nos recuerda que la muerte no es el final, sino un nuevo vínculo.

Ofrenda

Incorporar la fruta en el altar se vuelve un acto de ternura, de respeto y de esperanza. Al poner mandarinas, naranjas o zapotes, rendimos tributo a quienes se fueron, celebramos la generosidad de la tierra y reforzamos nuestras raíces mexicanas.

Así, cada fruta que eliges, cada color que aportas al altar, se convierte en una luz que atraviesa el tiempo y reconecta generaciones. Que estas fechas inviten al diálogo con la memoria, al orgullo de lo propio y al cuidado de nuestras tradiciones más auténticas.

ARH