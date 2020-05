Subsecretario de Gobernación dio positivo por Covid-19

Ciudad de México.- El subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, dio positivo por coronavirus Covid-19.

El funcionario informó que se encuentra en aislamiento, después de que el resultado de las pruebas que le hicieron resultó positivo.

“Les informo que me encuentro en aislamiento ya que hace un momento se me notificó que resulté positivo al #coronavirus. He hablado con el Doctor @HLGatell y seguiré todas sus indicaciones puntualmente. #QuedateEnCasa”.

Agregó que habló con el doctor Hugo López-Gatell y seguirá todas sus indicaciones puntuales.

Este nuevo contagio de Covid-19 se suma al caso de la secretaria de la Función Publica Irma Eréndira Sandoval y el titular de Profeco, Ricardo Sheffield.

Sheffield, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), también resultó positivo al coronavirus el 2 de mayo.