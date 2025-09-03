Tienditas en riesgo: familias mexicanas buscan sobrevivir en la era digital

Ciudad de México.- En el país, solo una de cada cuatro tienditas logró digitalizarse y aceptar pagos electrónicos, según la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec).
Estas pequeñas tiendas, que sostienen a miles de familias, enfrentan el reto de sobrevivir en un entorno cada vez más exigente.
Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Anpec, explicó que las altas comisiones bancarias son el principal obstáculo. Dichos cobros rondan entre 4 y 5 por ciento.
A esto se suman el costo de las terminales físicas, la desconfianza frente a fraudes y la falta de capacitación digital.
Aunque el 70 por ciento de las operaciones comerciales sigue ocurriendo en efectivo, cada vez más consumidores piden pagar con tarjeta.
El impacto de digitalizarse.
Rivera destacó que las tiendas que adoptaron los pagos electrónicos aumentaron sus ventas hasta en 25 por ciento.
Actualmente, entre 15 y 20 por ciento de las operaciones en tienditas ya se realizan con tarjeta. Con menores comisiones, la expectativa es duplicar esa cifra.
“Si logramos facilidades y confianza, los pequeños negocios podrían alcanzar hasta 30 por ciento de sus transacciones con tarjeta”, dijo el líder de la Anpec.
En la colonia Villas de San José, Estado de México, María Palacios, de 64 años, atiende la tienda La Chiquita.
Te puede interesar: Maestros salen a las calles para buscar alumnos
Aunque sus hijos y nietos le piden aceptar pagos digitales, ella teme equivocarse. “He visto cómo más personas piden pagar con tarjeta, pero es complicado para mí”, relató.
Historias como la de María reflejan el dilema de muchas familias: la urgencia de modernizarse frente a las dificultades económicas y tecnológicas.
Más allá del negocio, la comunidad.
Rivera subrayó que la digitalización no es solo una exigencia tecnológica, sino un paso vital para la supervivencia de estas tiendas.
“El pequeño comercio da vida a la comunidad. Necesitamos apoyo bancario y participación en programas nacionales para fortalecerlo”, afirmó.
La Anpec busca que las tienditas sean escuchadas en planes estratégicos como el Pacic y el sello Hecho en México.
Mientras tanto, miles de familias siguen resistiendo entre billetes y terminales, con la esperanza de que modernizarse no signifique desaparecer.
ARH
CDMX
Policía conmueve en el regreso a clases al regalar mochila a un niño en Pantitlán
Ciudad de México.- En el primer día del ciclo escolar 2025-2026 llegó con una escena que conmovió a miles de personas en redes sociales. En la Ciudad de México, un elemento de la Policía Bancaria e Industrial de nombre Mauricio, regaló una mochila nueva a un niño en el paradero del Metro Pantitlán, gesto que desató muestras de solidaridad y esperanza.
El gesto que marcó la diferencia.
El video difundido, muestra al oficial acercarse al menor y a su padre con una bolsa negra. Dentro llevaba una mochila verde, con lonchera y lapicera incluidas. El niño, sorprendido, recibió el obsequio con una sonrisa y un abrazo por parte del padre y el menor al elemento de seguridad que reflejó gratitud.
El padre del menor, quien trabaja lavando combis y microbuses en la zona, acompañaba al pequeño en la jornada. La escena mostró cómo un acto sencillo puede convertirse en una luz en medio de la rutina.
Un abrazo que se hizo viral.
El clip captó también el momento en que el padre y el hijo agradecieron al oficial con un apretón de manos y un abrazo. La respuesta inmediata de quienes presenciaron el hecho fue compartir el video, que pronto acumuló miles de reacciones y comentarios positivos.
Entre los mensajes destacados se leyeron frases como: “Somos más los buenos” y “Estas acciones también hay que hacerlas viral”.
La reacción colectiva mostró la necesidad de rescatar valores como la empatía y la solidaridad en una sociedad marcada por la desconfianza y la violencia.
Te puede interesar: A partir de este mes de septiembre, Europa prohíbe químico en esmaltes que pone en riesgo la vida de mujeres y sus bebés
Una lección en tiempos difíciles.
El regreso a clases suele ser un reto económico para miles de familias mexicanas. Los gastos en útiles, uniformes y mochilas pesan en hogares con ingresos limitados.
Por ello, el gesto del policía fue más que un regalo: representó un recordatorio de que la bondad aún tiene espacio en la vida pública.
Este episodio, aparentemente cotidiano, dejó una lección mayor: la importancia de mirar al otro y brindar apoyo desde lo que está al alcance.
En un país donde la inseguridad ocupa titulares, actos como el de Pantitlán recuerdan que la empatía puede transformar realidades y sembrar esperanza en los más jóvenes.
ARH
CDMX
Mes del Testamento: familias en CDMX encuentran certeza para proteger su patrimonio
Ciudad de México.- Este mes de septiembre inició en la CDMX el programa “Septiembre, Mes del Testamento”, implementado para ofrecer certeza a las familias que decidieron dejar a sus familias herencia patrimonial.
Durante estos 30 días, las personas aprovechan esta oportunidad para ofrecer tranquilidad a sus familiares y garantizar la protección de sus bienes ante las autoridades.
Trámite accesible y con descuentos.
Los adultos mayores de 65 años encuentran descuentos de hasta 66 por ciento, lo que reduce el costo del testamento universal a 707 pesos.
Además, jóvenes a partir de los 16 años pueden iniciar el trámite con asesoría notarial y orientación gratuita, lo que amplia el acceso a más sectores de la población.
El Testamóvil en las colonias.
Con el objetivo de llegar a cada rincón de la capital, se habilitó el Testamóvil, una unidad móvil que recorre distintas colonias de la ciudad.
El vehículo permite acercar el trámite a personas con dificultades de traslado y ofrece acompañamiento personalizado.
Vecinos reciben información práctica sobre los beneficios de contar con un testamento vigente, reforzando así una cultura de prevención y cuidado familiar.
Te puede interesar: Iglesia en México destaca el valor de la educación en el inicio del ciclo escolar
Un documento que evita conflictos.
El programa tiene como también como objetivo recordar la importancia de contar con un testamento como herramienta legal que simplifica procesos y previene disputas familiares.
Los trámites se realizan en la sede central de la Dirección General de Regularización Territorial, en Iztacalco, así como en módulos distribuidos en las 16 alcaldías.
La jornada concluye el próximo 30 de septiembre con resultados alentadores.
Los ciudadanos encuentran esta iniciativa como una oportunidad histórica para cuidar su patrimonio y proyectar un futuro con mayor serenidad.
Septiembre dejó claro que la prevención jurídica no solo protege bienes materiales, también fortalece la unión y brinda paz en los hogares.
CDMX
La odisea de padecer problemas de salud en México
Jesús se fracturó y espera por una cirugía
Ciudad de México.— Tener problemas de salud en México es una odisea para los pacientes que no sólo se enfrentan al dolor y a la angustia, sino a puertas cerradas.
Jesús Ramírez, comerciante de 29 años, sufrió una fractura de clavícula tras resbalar en un puente peatonal el 18 de agosto en la Ciudad de México.
La espera por atención médica evidenció las carencias en los hospitales públicos y el impacto humano de la falta de insumos.
De hospital en hospital sin una cirugía
Tras el accidente, vecinos llamaron a los servicios de emergencia, pero nunca llegaron. Jesús llegó por cuenta propia al Hospital Juárez, donde recibió primeros auxilios y radiografías.
Ahí confirmaron la fractura, pero no contaban con la especialidad requerida. Lo enviaron al Hospital de Xoco y luego al Hospital General, con el mismo resultado: no había insumos ni espacio para su cirugía.
En tres días recorrió cuatro hospitales. En cada uno recibió inyecciones para el dolor, nuevas radiografías y la confirmación de su urgencia médica sin una fecha de operación.
Más para leer: Rutas de la Salud, alternativa para mitigar carencias de atención
“Me decían que no había material para operarme. Sentía mucho dolor, no podía dormir, y no tengo dinero para un hospital privado”, relató.
La opción: pagar una cirugía particular
En el Hospital General, un médico le sugirió operarse “por fuera”. Le ofrecieron un contacto en una clínica que cotizó inicialmente 75 mil pesos y luego 45 mil tras un estudio socioeconómico.
Jesús vive al día y su tía lo ha apoyado con los gastos. “Soy comerciante, no puedo trabajar y dependo de mi tía.”, contó.
Acudió también a la Cruz Roja de Polanco, donde le informaron que su cirugía costaría 84 mil pesos y que no podía salir hasta pagar los servicios ya prestados.
Dolor, incertidumbre y falta de atención oportuna
Jesús se dio de alta en el Seguro Social por cuenta propia y espera una cita en el Hospital de Balbuena, pero hasta ahora no tiene fecha de cirugía.
“Me dicen que tenga paciencia, pero no hay insumos ni espacio. Vivo con dolor, compro mis medicamentos, y no puedo dormir por el malestar”, explicó.
Su presión arterial subió por el dolor constante, aunque nunca había sido hipertenso. “Hay médicos humanos, pero también personal que no muestra interés. Es desesperante”, dijo.
Pidió a las autoridades priorizar la salud: “Estamos muy mal. Hacen gastos en otras cosas y no en medicamentos ni cirugías, porque la gente sufre mucho”.
Salud, un problema que afecta a millones en México
La historia de Jesús refleja una realidad nacional. Según el INEGI, en 2024 cerca de 26.1 millones de personas carecieron de acceso a servicios de salud, el 20.1% de la población.
La carencia disminuyó frente a 2020, cuando alcanzó 35.7% de los mexicanos, pero aún hay una brecha territorial significativa.
En zonas rurales, 29.4% de las personas no tienen acceso a servicios médicos; en áreas urbanas, el porcentaje fue de 18.0%.
Las entidades con mayor carencia son Chiapas (38.7%), Guerrero (35.5%) y Oaxaca (34.2%). En contraste, la Ciudad de México (7.9%), Nuevo León (9.4%) y Coahuila (10.2%) presentan los niveles más bajos.
Estas cifras revelan que miles de mexicanos enfrentan obstáculos similares a los de Jesús para recibir atención médica oportuna, especialmente en contextos de urgencia.
JAHA
CDMX
Rutas de la Salud, alternativa para mitigar carencias de atención
Buscan mitigar desabasto de medicamento
Ciudad de México. — La capital del país puso en marcha un nuevo esquema para garantizar el acceso gratuito a medicamentos en hospitales y centros de salud, con apoyo del programa IMSS-Bienestar.
Las Rutas de la Salud, presentadas por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, en coordinación con la presidenta Claudia Sheinbaum, se enfocaron en la distribución directa y sin intermediarios.
El anuncio ocurrió en el almacén central del IMSS-Bienestar en Azcapotzalco. Ahí se explicó que este modelo busca transformar la atención médica y mejorar la seguridad de los pacientes.
Brugada afirmó que se entregarán medicamentos en Topilejo, Xoco, Rubén Leñero y Balbuena, entre otros hospitales, con insumos garantizados para atender a las comunidades que más lo necesitan.
La mandataria capitalina destacó que este nuevo esquema representa un cambio profundo. “Tu palabra va a llegar cumplida a todos los centros de salud y hospitales”, expresó durante la presentación.
Más para leer: Educación inclusiva: piden escuelas accesibles para menores con discapacidad
Según la Secretaría de Salud local, en la capital funcionan 234 centros de salud y 34 hospitales públicos, que enfrentaron problemas de abasto recientes.
Carencia de acceso a la salud en México
El reto que busca enfrentar este plan se refleja en las cifras de carencia de acceso a la salud. Según el Coneval, en 2022 el 39.1% de la población nacional se encontraba en situación de carencia, lo que representó a más de 50 millones de personas sin acceso garantizado a servicios de salud.
En 2018, el indicador marcaba 16.2% (20.1 millones), lo que evidenció un incremento significativo en apenas cuatro años.
Por otra parte, en la Ciudad de México, el porcentaje de carencia fue menor al promedio nacional. En 2022 alcanzó 17.7% de la población, cifra que equivalió a más de un millón y medio de personas.
A pesar de ser más baja que en otros estados, reflejó un incremento respecto a 2018, cuando el registro fue de 11.5%.
Distribución de un millón de medicamentos en la capital
Según datos del IMSS-Bienestar, el nuevo sistema contempla 24 rutas que transportarán más de un millón de medicamentos, además de material médico cada mes.
La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que el plan nacional incluye la digitalización del abasto, con el fin de reducir retrasos y asegurar entregas conforme a la demanda de cada unidad.
“Hoy entra en marcha este nuevo proceso de distribución. Aquí, al fin de semana, se reparten en los centros de salud, y la próxima semana inicia la distribución en todos los hospitales”, declaró.
La mandataria federal resaltó que cada hospital contará con insumos necesarios gracias al sistema digital. Este proceso permitirá registrar entradas y salidas de medicamentos en tiempo real.
El IMSS informó que el modelo de distribución se apoyará en herramientas tecnológicas para evitar desabasto y mejorar la planeación.
En este marco, especialistas en salud pública han señalado que la entrega directa de medicinas fortalece la confianza en los sistemas de atención y reduce la incertidumbre de los pacientes.
Con las Rutas de la Salud, el Gobierno capitalino se unió al plan nacional para garantizar atención médica gratuita, eficiente y oportuna.
JAHA
Madre del Santo Millenial: Es un regalo presenciar la canonización de mi hijo
Líderes empresariales lanzan “Empresas por la Paz” para transformar a México
Teo González y los momentos que marcaron su fe en Dios
Bonitas, pero dañinas ¿Cuánto debe pesar una mochila escolar?
Tienditas en riesgo: familias mexicanas buscan sobrevivir en la era digital
Día de los Abuelos: Celébralos esta noche
Kit psicoemocional en la mochila para este regreso a clases
“Abuelo en órbita” reflexiona sobre el respeto a los mayores de la familia
Debemos abrazar la lactancia y apoyarla: Paulina Amozurrutia
Home Office, ¿Viable como alternativa ante lluvias en CDMX?
Ansiedad y depresión; así reacciona tu cuerpo frente al miedo invisible
“Rabbuní” nació en Tierra Santa en medio de la guerra
Familia y dignidad humana, el motor que impulsa a la juventud mexicana
Alex Martínez siembra conciencia y esperanza en la niñez de Ramos Arizpe
“Si algo divide a la familia, no tiene valor. Si algo la une, vale todo”, Alex Martínez
Te Recomendamos
-
Méxicohace 2 días
La escuela necesita las voces y esperanzas de los padres de familia: SEP
-
Felipe Monroyhace 3 días
Un informe, dos pirámides
-
Méxicohace 2 días
Dignidad humana, el gran reto de la nueva SCJN, ¿justicia para la gente o la política?
-
Columna Invitadahace 3 días
El despertar de la fuerza digital