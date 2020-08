Todos debemos ser iguales ante la Ley: ex abogado de Rosario Robles

Ciudad de México.- Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República, generó controversia luego de declarar que la diferencia en el trato que ha recibido Emilio Lozoya y Rosario Robles.

Para Rosario Robles, la FGR ha argumentado que la ex funcionaria tuvo que someterse a la prisión preventiva porque existía un riesgo de fuga, además de que no ha dado información sobre los desvíos de recursos en la Estafa Maestra, no hay trato especial, dijo Gertz.

Siete24.mx, conversó con Julio Hernández Barros, dijo que en este caso la ley no se ha aplicado de manera pareja, es decir cuando un imputado tiene alguna aportación que hacer a la autoridad, para encontrar a mas responsables de delitos puede ofrecer una serie de canongias.

Sin embargo, esto tienen una forma de regularse que hasta este momento no se ha dado.

Al cuestionarlo sobre si influye que Emilio Lozoya, haya inculpado a un expresidente por actos de corrupción, Hernández Barros aseveró que hay algunos beneficios.

Porque en ese caso el ministerio público ni si quiera pidió para el la prisión preventiva.

Mientras que en el otro caso, fueron tan incisivos incluso colocarle un juez del que era sobrino de la que se considera enemiga política, advirtió.

Julio Hernández informó que Gertz Manero, no tenía que haber hecho públicas estas declaraciones porque a fin de cuentas si los fundamentos están en la ley,.

Pero, no tenía para que hacer públicas las razones las declaraciones.

La Ley de Delincuencia Organizada, también refiere que debe de manejarse con sigilo todas estas investigaciones, dijo.

Finalmente, y a pregunta expresa de cuál es el mensaje que se estaría dando a los funcionarios con este tipo de testimonio.

y que podrían incurrir en este tipo de malas prácticas, el especialista en derecho mencionó que la ley no se aplica de manera similar.

En esta misma administración hemos visto escándalos de personas que tienen millones de pesos que no declararon y que son secretarios de estado.

O directores de empresas eléctricas del estado y que no se investiga, pero si se justifica.

