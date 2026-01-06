Tu celular ya tiene identidad: el registro obligatorio que protegerá a usuarios en México

Ciudad de México.- A partir del 9 de enero de 2026 todas las líneas, prepago y plan, deben registrarse con identidad oficial.

La medida aplica a usuarios actuales y nuevos.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) publicó la regulación en el Diario Oficial de la Federación.

El objetivo central busca frenar el uso anónimo de celulares, una práctica asociada a delitos como extorsión, fraude y suplantación de identidad.

¿Qué cambia para los usuarios?

Por ello, desde este enero, cada número móvil debe vincularse a una persona física o moral. El registro exige identificación oficial y CURP válida.

La obligación incluye líneas activas, antiguas y nuevas. No distingue entre modalidades de pago.

Además, el padrón nacional busca identificar quién está detrás de cada número. La autoridad considera el registro una herramienta de seguridad pública.

El calendario fijó una fecha límite clara: 30 de junio de 2026. Después, el servicio enfrenta restricciones.

¿Por qué importa este registro obligatorio?

El teléfono móvil dejó de ser solo un dispositivo. Funciona como cartera digital, medio laboral y canal familiar.

De igual forma, el uso anónimo facilita en muchos casos prácticas delictivas durante años. La CRT argumentó que el registro reduce espacios de impunidad.

También, la regulación ordena bases de datos. El Estado y las empresas podrán saber cuántas líneas existen y quién las usa.

Para los usuarios, el cambio implica responsabilidad administrativa, pero también mayor protección frente a fraudes telefónicos.

Además, la medida no crea un servicio nuevo. Modifica la relación entre usuario, operador y autoridad.

a su vez, el celular se convierte en una extensión de la identidad legal.

Fechas clave para no perder la línea

El 7 de enero de 2026 inicia formalmente el registro.

El 30 de junio de 2026 concluye el plazo para vincular la línea con CURP e identificación.

De tal manera, que el 1 de julio de 2026, las líneas no registradas pueden quedar suspendidas o bloqueadas.

Una línea suspendida solo permitirá llamadas de emergencia. No habrá datos, mensajes ni llamadas regulares.

Documentos y proceso de registro

El trámite exige documentos vigentes.

Se necesita identificación oficial, como INE o pasaporte. La CURP debe coincidir con los datos personales.

Los extranjeros residentes deben presentar pasaporte vigente y CURP temporal.

Cada operador habilita portales digitales y módulos de atención. El usuario debe verificar sus datos y corregir errores.

¿Qué pasa si no registro mi línea?

La consecuencia principal es la suspensión automática del servicio.

Además, el usuario puede quedarse sin WhatsApp, internet móvil y llamadas, incluso si paga puntualmente.

Asimismo, el servicio se restablece solo después de completar el registro. No existe prórroga automática.

Además, el registro obligatorio transforma el uso del celular en México. Busca fortalecer la seguridad, ordenar el mercado y cambiar la contratación de servicios móviles.

Finalmente, la recomendación es clara: registrar la línea con tiempo, revisar documentos y evitar saturaciones.

