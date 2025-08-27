Tu hijo al teléfono podría ser un fraude: tips para identificar perfiles falsos

Ciudad de México.- La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) encendió las alarmas ante la ola de fraudes con inteligencia artificial (IA).

Los llamados “deepfakes” ya no solo afectan a usuarios desprevenidos, también sacuden la confianza entre familiares al clonarse voces y rostros para engañar con supuestas emergencias o inversiones milagrosas.

Perfiles falsos que parecen reales

De acuerdo con la Condusef, se multiplican en redes sociales los perfiles que suplantan a figuras públicas e influencers financieros para promover inversiones con rendimientos inmediatos, pero en realidad se trata de trampas digitales.

“Ninguna inversión seria promete rendimientos inmediatos o garantizados. El dinero fácil no existe, ese es el primer foco rojo que deben identificar los usuarios”, advirtió la Condusef a través de su sitio web oficial.

La amenaza no solo es económica, existen reportes de llamadas en las que delincuentes clonan la voz de hijos o nietos para pedir ayuda urgente.

La reacción emocional suele ser inmediata, pero después llega la desconfianza.

Señales de alerta: cómo proteger a la familia

La Guardia Nacional y la Condusef coinciden en que la prevención empieza en casa. Estas son algunas recomendaciones clave:

Desconfiar de perfiles que ofrecen ganancias rápidas y seguras. Revisar detalles en los videos: labios desincronizados, parpadeo extraño o gestos robóticos. Evitar a toda costa las reacciones a mensajes con tono de urgencia. Antes de invertir, se recomienda consultar que las instituciones financieras aparezcan en el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES).

“Ante los deepfakes fraudulentos, verifica antes de actuar. Valida cualquier urgencia familiar o propuesta de inversión por otro medio oficial”, recomienda, por su parte, la Guardia Nacional.

Impacto emocional en el hogar

El fraude digital se convierte en un golpe a la confianza familiar. Una llamada falsa que aparenta ser de un ser querido en apuros puede sembrar miedo, enojo y desconfianza.

Por ello, la Condusef sugiere mantener la comunicación abierta en casa y difundir la información preventiva, sobre todo entre adultos mayores.

“Los usuarios deben confirmar directamente con las instituciones financieras o con sus familiares antes de tomar cualquier decisión”, destacó la dependencia en su más reciente boletín.

¿Qué hacer si detectas un perfil falso?

Reportar directamente en la red social (Facebook, Instagram, TikTok, etc.). Notificar a la Condusef en su portal oficial. Alertar a familiares y amigos para evitar que caigan en el mismo engaño.

La epidemia de perfiles falsos con IA llegó para quedarse, pero conocer las señales de alerta y reforzar la comunicación familiar puede marcar la diferencia entre caer en un fraude o detenerlo a tiempo.

