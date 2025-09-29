¿Un hábito inofensivo? La realidad detrás del refresco diario

Ciudad de México.- De acuerdo con la Secretaría de Salud (Ssa), en México, el consumo de refrescos en promedio es de 166 litros por persona al año. Sin embargo, detrás de su sabor o su color se esconden riesgos para la salud.

Estudios han vinculado el consumo frecuente de refrescos con diversas afecciones, desde problemas dentales hasta enfermedades metabólicas.

El ácido, los colorantes y el azúcar presentes en los refrescos pueden erosionar el esmalte dental y favorecer la aparición de caries. Además, reducen la producción de saliva, esencial para proteger encías y neutralizar bacterias. Esto puede llevar a inflamación y otros problemas bucales

El consumo habitual de estos líquidos puede agravar síntomas digestivos y modificar el equilibrio de bacterias intestinales, afectando el bienestar gastrointestinal a largo plazo.

Impacto metabólico para los consumidores.

Las bebidas azucaradas, como los refrescos, se asocian a cardiopatías o diabetes, entre otros.

Un solo envase de refresco puede contener más azúcar del recomendado para todo el día. Este exceso puede alterar los niveles de glucosa en sangre y aumentar el riesgo de enfermedades crónicas.

Optar por agua simple o con gas mezclada con infusión de frutas, agua con gas, puede reemplazar al refresco sin perder el carácter refrescante y el gusto agradable.

