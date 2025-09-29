¿Un hábito inofensivo? La realidad detrás del refresco diario

Ciudad de México.- De acuerdo con la Secretaría de Salud (Ssa), en México, el consumo de refrescos en promedio es de 166 litros por persona al año. Sin embargo, detrás de su sabor o su color se esconden riesgos para la salud.
Estudios han vinculado el consumo frecuente de refrescos con diversas afecciones, desde problemas dentales hasta enfermedades metabólicas.
El ácido, los colorantes y el azúcar presentes en los refrescos pueden erosionar el esmalte dental y favorecer la aparición de caries. Además, reducen la producción de saliva, esencial para proteger encías y neutralizar bacterias. Esto puede llevar a inflamación y otros problemas bucales
El consumo habitual de estos líquidos puede agravar síntomas digestivos y modificar el equilibrio de bacterias intestinales, afectando el bienestar gastrointestinal a largo plazo.
Impacto metabólico para los consumidores.
Las bebidas azucaradas, como los refrescos, se asocian a cardiopatías o diabetes, entre otros.
Un solo envase de refresco puede contener más azúcar del recomendado para todo el día. Este exceso puede alterar los niveles de glucosa en sangre y aumentar el riesgo de enfermedades crónicas.
Optar por agua simple o con gas mezclada con infusión de frutas, agua con gas, puede reemplazar al refresco sin perder el carácter refrescante y el gusto agradable.
ARH
Jóvenes mexicanos desarrollan la primera copiadora-escáner en Braille
Ciudad de México.- La falta de libros en Braille en Zacatecas inspiró a un grupo de jóvenes ingenieros a crear la primera copiadora-escáner que imprime en este sistema táctil.
Acompañados y asesorados por sus docentes, los estudiantes, diseñaron un dispositivo capaz de digitalizar textos y traducirlos en puntos Braille. Este logro garantiza mayor inclusión para personas con discapacidad visual o ceguera.
Foto: IPN
El aparato funciona como una copiadora común.
Digitaliza documentos, procesa imágenes y las convierte en un archivo Braille listo para imprimirse en papel especial.
También permite copiar de Braille a Braille, resolviendo una necesidad no cubierta en bibliotecas y hogares.
Cabe recordar que en México, más de 2.6 millones de personas viven con discapacidad visual, según el Inegi.
Esta cifra coloca a esta condición como la segunda causa de discapacidad en el país.
La Organización Mundial de la Salud (OMS), estimó que al menos 2 mil 200 millones de personas en el mundo padecen algún grado de discapacidad visual. Frente a estas cifras, el acceso a la información se vuelve una herramienta indispensable para garantizar derechos fundamentales.
Además los jóvenes identificaron que solo grandes editoriales cuentan con equipos especializados para reproducir textos en Braille.
Por eso decidieron romper la barrera tecnológica y dar una respuesta al alcance de comunidades y centros educativos.
Foto: IPN
Azalia Guadalupe García Cruz, Abril Natalia Sánchez Luevano y Marlon Chávez Almaraz trabajaron en este proyecto junto a sus asesores.
Por ello, coincidieron en que la técnica y la tecnología, así como la creatividad cobra sentido cuando transforma la vida de quienes más lo necesitan.
Los estudiantes iniciaron el trámite de patente del prototipo, con la intención de ponerlo al servicio de la sociedad. El camino podría incluir la creación de una empresa social o un modelo de transferencia tecnológica.
Gracias a este avance, personas con discapacidad visual podrán imprimir textos personales, documentos oficiales o materiales educativos en Braille. También podrán acceder a información clave en temas de salud y protección civil.
Este esfuerzo refleja, según los profesores el llamado a las juventudes mexicanas: para usar la ciencia y la tecnología y crear un país más incluyente y solidario.
ARH
Matrimonios en México; predominan las uniones hombre-mujer y crece la edad al casarse
Ciudad de México.— El matrimonio civil sigue siendo una institución con fuerza en México, aunque sus números muestran cambios frente a años anteriores. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer los principales resultados de la Estadística de Matrimonios (EMAT) 2024.
Durante 2024 se registraron 486 mil 645 matrimonios, la mayoría entre hombre y mujer (480 mil 333) con una edad promedio al casarse mayor que en generaciones pasadas.
En estados como Hidalgo y Oaxaca la totalidad de los matrimonios fueron tradicionales (hombre-mujer), sin registros de uniones entre personas del mismo sexo.
Hidalgo y Oaxaca, con matrimonios exclusivamente hombre y mujer
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó que en Hidalgo se celebraron 8 mil 502 matrimonios y en Oaxaca 14 mil 364, todos entre hombre y mujer. Estas dos entidades resaltaron por no registrar uniones entre personas del mismo sexo, a diferencia del resto del país, donde sí se reportaron.
Panorama nacional de los matrimonios
A nivel nacional, los matrimonios disminuyeron 3.0 % respecto a 2023. La tasa fue de 5.4 matrimonios por cada mil habitantes de 18 años y más, por debajo de la de 2015, cuando se alcanzó 6.9.
Las entidades con mayor proporción de matrimonios fueron Quintana Roo (7.7), Sinaloa (7.1) y Campeche (7.0). En contraste, los registros más bajos se presentaron en Tlaxcala y Ciudad de México (3.4 cada una) y Puebla (3.6).
En los meses de febrero y diciembre se concentró el mayor número de enlaces, con 14.9 % y 10.5 % respectivamente, seguidos de noviembre con 8.6 %.
Matrimonios con menores de edad
El registro también documentó siete matrimonios en los que una de las personas era menor de edad. Dos ocurrieron en Michoacán y el resto en Chiapas, Durango, Nuevo León, Quintana Roo y Sonora.
Matrimonios entre personas del mismo sexo
En 2024 se celebraron 6 mil 312 matrimonios entre personas del mismo sexo. De estos, 3 mil 879 fueron entre mujeres y 2 mil 433 entre hombres.
La edad de casarse se eleva
La edad promedio para casarse también mostró cambios. En 2015, las mujeres contrajeron matrimonio en promedio a los 27.9 años y los hombres a los 30.8. Para 2024, el promedio subió a 32.1 en mujeres y 35.0 en hombres.
Educación y trabajo de los contrayentes
Del total de contrayentes, 80.5 % tenía al menos estudios de secundaria y 9.2 % solo nivel de primaria. En más de la mitad de los casos, las parejas compartieron el mismo nivel educativo. El grupo más común fue el de nivel profesional con 36.9 %, seguido de preparatoria con 29.4 % y secundaria con 23.5 %.
En cuanto a su condición laboral, 57.7 % de las mujeres y 94.6 % de los hombres reportaron tener trabajo al momento de casarse. La mayoría de las mujeres (77 %) y hombres (69.2 %) ocupaban un empleo formal, mientras que 14.2 % de ellas y 13 % de ellos trabajaban por cuenta propia.
Entre las mujeres que no formaban parte del mercado laboral, la principal actividad fue el hogar con 93 %. En el caso de los hombres, 79.3 % de los que no trabajaban eran jubilados.
ebv
México busca impulsar la nutrición desde las aulas para cuidar a su infancia
Ciudad de México.- En nuestro país, millones de niños viven una paradoja: la obesidad crece mientras la desnutrición persiste. La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2025, revela que uno de cada seis menores de 0 a 4 años presenta talla baja, y más de un tercio de escolares y adolescentes carga con sobrepeso u obesidad.
Aunado a ello, también se confirma que la obesidad se mantiene como uno de los mayores problemas de salud pública en México. Porque el 36.5 % de escolares y adolescentes presenta exceso de peso.
En contraste, el 16.2 % de niñas y niños de 0 a 4 años tiene talla baja, lo que indica desnutrición crónica.
Este indicador crece en comunidades rurales, hogares indígenas y familias con menores ingresos.
Yucatán encabeza el riesgo de talla baja en menores de 0 a 9 años, seguido por Estado de México, Quintana Roo y Ciudad de México.
En el caso de la obesidad, Nayarit y Baja California Sur reportan probabilidades cercanas al 100 % en distintos rangos de edad. La desigualdad alimentaria atraviesa al país, donde conviven niños que no alcanzan a cubrir necesidades básicas y otros que sufren el impacto de dietas ultraprocesadas.
Propuestas legislativas para enfrentar el reto nutricional del país.
Las diputadas Ivonne Ortega y Amancay González, de Movimiento Ciudadano, presentaron una reforma al artículo 3º constitucional para incluir la materia de nutrición en educación básica.
El planteamiento busca que desde la niñez se adquieran herramientas para reconocer alimentos saludables, leer etiquetas y comprender la relación entre alimentación y bienestar.
Además, propone que la enseñanza de nutrición beneficie también a familias, docentes y comunidades, sembrando hábitos que reduzcan riesgos de enfermedades crónicas.
De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud recuerda que una dieta adecuada previene obesidad, diabetes e hipertensión.
Por ello, Incluir la nutrición en las aulas ofrece a los menores la oportunidad de formarse como consumidores conscientes en un entorno saturado de productos procesados.
Los expertos señalan que más allá de la salud física, la buena alimentación influye en el desarrollo mental, emocional y social, garantizando mejores oportunidades de vida.
ARH
“El aborto seguro no existe”, advierte el Colectivo Mujeres de México
Ciudad de México.— El Colectivo Mujeres de México advirtió, con base en cifras oficiales y estudios internacionales, que el aborto no es seguro ni protege a las mujeres. Por el contario señaló que el aborto incrementa hasta un 81% los riesgos de problemas de salud mental, duplica la probabilidad de suicidio y eleva la mortalidad prematura asociada a complicaciones físicas.
Evidencias presentadas por el colectivo
De acuerdo con los datos difundidos por el Colectivo Mujeres de México, investigaciones internacionales muestran que incluso el aborto inducido bajo un marco legal eleva el riesgo de depresión, ansiedad, suicidio y complicaciones en embarazos posteriores.
La organización afirmó que el aborto no resuelve situaciones de violencia, sino que en muchos casos las perpetúa.
El Colectivo Mujeres de México explicó que:
No existe el aborto seguro. Estudios internacionales confirman que incluso el aborto inducido legal incrementa el riesgo de depresión, ansiedad, suicidio y complicaciones en embarazos posteriores.
El aborto no resuelve la violencia. Al contrario, la perpetúa: muchas mujeres lo hacen bajo presión, miedo o abandono. Legal o ilegal, deja secuelas físicas, emocionales y psicológicas.
Las prioridades reales de la mujer están en otro lado. Inseguridad, falta de atención obstétrica, pobreza y abandono institucional son problemas urgentes.
En lugar de promover el aborto, deben atenderse con políticas públicas efectivas.
Prioridades que requieren atención
El colectivo subrayó que las prioridades reales de la mujer en México están relacionadas con la inseguridad, la falta de atención obstétrica de calidad, la pobreza y el abandono institucional.
En este sentido, pidieron que se implementen políticas públicas efectivas enfocadas en la atención integral de la salud materna y en el acompañamiento a las mujeres, en lugar de impulsar el aborto como solución.
Llamado a las autoridades
En su pronunciamiento, el Colectivo Mujeres de México señaló que “el aborto seguro no existe” y exhortó a las autoridades a invertir en salud obstétrica, justicia y protección frente a la violencia.
“No hay libertad en el aborto; sí la hay en elegir la vida y construir paz para nuestras familias y nuestro país”, concluyó.
ebv
