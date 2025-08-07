Un respiro para el bolsillo: la inflación general bajó a 3.51 % en julio

Ciudad de México.- La inflación en México mostró una desaceleración significativa durante julio de 2025, lo que representó un alivio para millones de familias. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reportó que el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) subió 0.27 % respecto a junio.
Con este incremento, la inflación general anual se colocó en 3.51 %. En julio de 2024, el nivel fue considerablemente más alto, con una inflación mensual de 1.05 % y una anual de 5.57 %.
El INEGI detalló que el índice de precios subyacente, que excluye productos con alta volatilidad, aumentó 0.31 % mensual y 4.23 % anual. Este índice incluye mercancías y servicios que reflejan con mayor precisión la tendencia de fondo de los precios.
Dentro del índice subyacente, los precios de mercancías subieron 0.22 %, mientras que los servicios aumentaron 0.39 %.
En tanto, el índice no subyacente, que incluye productos agropecuarios, energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno, creció 0.13 % mensual.
Este comportamiento también se reflejó en los productos del campo y los precios regulados.
La desaceleración de la inflación tiene un impacto directo en el bienestar de la población, especialmente en los hogares con ingresos limitados.
Una menor inflación favorece el poder adquisitivo, permite planear gastos con mayor certeza y reduce las presiones sobre las tasas de interés.
El comportamiento de los precios durante julio reflejó una tendencia de estabilidad que no se observaba desde hace más de un año.
Esto abre la posibilidad de una recuperación económica más sólida en los meses siguientes, con mejores condiciones para el consumo interno.
Un dato que alienta.
Aunque los retos económicos persisten, la contención inflacionaria observada en julio ofrece una señal positiva. El seguimiento continuo de estos indicadores permitirá valorar el efecto de las políticas económicas actuales sobre la vida diaria de la población.
Las cifras del INEGI invitan a mirar con atención los cambios en los precios, pero también a reconocer el valor de contar con información clara para tomar decisiones informadas.
ARH
Nacional
Fortalecen atención en los primeros mil días de vida con expediente clínico electrónico
La SSA y la Fundación Carlos Slim colaboran en el cuidado de madres e infantes
Ciudad de México. — La Secretaría de Salud implementó un nuevo mecanismo de seguimiento médico para bebés y madres desde el embarazo. El Protocolo Nacional de Atención Médica (Pronam) ahora contará con indicadores medibles a través de un expediente clínico electrónico. Esto permitirá evaluar avances de manera precisa.
Eduardo Clark, subsecretario de Integración y Desarrollo de Salud, explicó que esta estrategia se diseñó para mejorar la atención primaria y prevenir enfermedades que afectan a niñas y niños durante sus primeros años de vida.
Este protocolo forma parte de una colaboración entre el gobierno federal y la Fundación Carlos Slim, que opera 2 mil 322 centros de atención médica en el país, muchos integrados al sistema IMSS-Bienestar. Según datos de la fundación, estos centros ya han atendido a millones de personas en zonas vulnerables de México.
Atención desde el embarazo hasta los dos años
El Pronam de los Primeros Mil Días de Vida (1000D) se enfoca en el cuidado desde la gestación hasta los dos años del bebé. Este periodo se considera crítico para el desarrollo físico, neurológico y emocional de niñas y niños.
La estrategia incluye lineamientos en nutrición, actividad física, salud mental materna, vacunación, tamizajes y desarrollo neurológico. Todos los procedimientos se basan en evidencia científica nacional e internacional.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado que los primeros mil días de vida son clave para reducir la mortalidad infantil, prevenir enfermedades crónicas y mejorar el desarrollo cognitivo (OMS, 2019). Por ello, varios países han adoptado modelos similares con resultados positivos.
Expediente, parte del protocolo con enfoque preventivo y estandarización médica
Durante la Semana Mundial de la Lactancia Materna, el Consejo de Salubridad General destacó el impacto del Pronam como una herramienta para fortalecer la salud pública con enfoque preventivo. La atención estandarizada facilita el trabajo de médicas y médicos generales en todo el país.
El protocolo responde a un desafío estructural. El 80% de la carga de morbilidad en México se concentra en enfermedades tratables desde el primer nivel de atención. Esto, de acuerdo con la Secretaría de Salud.
La implementación del expediente clínico electrónico permitirá dar seguimiento puntual a cada caso. Además de detectar riesgos de forma temprana y mejorar la coordinación entre instituciones.
Experiencias similares en países como Colombia, Chile y Países Bajos han mostrado que estas estrategias integrales ayudan a reducir hospitalizaciones y mejorar el bienestar infantil (UNICEF, 2023).
JAHA
Edomex
“Mil pesos por su hijo”; la historia de Fernandito y una madre que nadie escuchó
Ciudad de México.— Una madre con discapacidad buscó a su hijo sin que nadie le tendiera la mano. Cuando por fin la escucharon, ya era tarde. Fernandito tenía cinco años y su voz había sido silenciada a golpes.
Un préstamo y la tragedia que nadie imaginó
Era un día cualquiera en Los Reyes La Paz. Para Fernandito, de cinco años, quizá fue uno de juegos. Su madre, desesperada por conseguir mil pesos, recurrió a conocidos de su antigua vecindad. No era mucho, pero era todo lo que no tenía. Lo pidió para mudarse, para buscar algo mejor. No pudo pagar a tiempo.
Los acreedores regresaron. No fueron a exigir con papeles ni a negociar. Fueron a arrebatar. Entraron al pequeño hogar, empujaron a la madre con discapacidad y se llevaron al niño como si fuera una prenda de valor. No hubo contrato, no hubo garantía. Hubo violencia. Se lo llevaron con la promesa de devolverlo cuando recibieran su dinero. Fernandito no volvió.
“Mil pesos por su hijo”
El 4 de agosto de 2025, el cuerpo de Fernandito fue hallado dentro de un costal en una casa de la colonia Ejidal El Pino del municipio de Los Reyes la Paz, Estado de México, lo habían arrebatado a su madre por una deuda de mil pesos.
Un préstamo sin contrato y la violencia sin límites
Todo comenzó el lunes 28 de julio en el municipio de Los Reyes La Paz, Estado de México. Ese día, tres personas llegaron a la vivienda donde Fernandito vivía con su madre. Eran conocidos. No prestamistas. Ella les debía mil pesos, un préstamo que había pedido para cambiarse de casa. No tenía cómo pagarles.
La madre, mujer sola y con discapacidad en el habla, explicó que no contaba con el dinero. No fue suficiente. “Fueron con mucha violencia hacia la mamá del menor y como tiene una discapacidad, y ella no pudo reaccionar cuando llegaron. La agredieron, le quitan al menor y se lo llevan”, narró la abogada Fabiola Villa, representante legal de la madre.
La promesa fue cruel: le devolverían a su hijo cuando les pagara. Pero nadie en esa casa volvió a ver a Fernandito con vida.
Instituciones cerradas y una madre sin voz
Ese mismo día, la madre intentó denunciar lo ocurrido. Acudió a uno de los módulos de policía municipales de Los Reyes La Paz. Pero no fue escuchada. “Ella obviamente busca ayuda, nadie le hace caso porque no le entienden… tiene problemas en el habla, tiene problemas de lenguaje, es difícil entenderle”, explicó la abogada.
El viernes 1 de agosto, fue a la Fiscalía Regional de Los Reyes. La mandaron a la Fiscalía de Personas Desaparecidas. Allí le informaron que estaban en etapa vacacional y no había Ministerio Público de guardia.
“Eso es el viernes, el sábado y domingo se queda indefensa porque le dicen que no hay servicio”, relató Villa. Fue hasta el lunes 4 de agosto que la atendieron formalmente en las instalaciones de la Fiscalía de La Paz.
Para entonces, ya habían pasado siete días desde el secuestro de su hijo.
La esperanza se volvió hedor
Ese lunes, con apoyo del DIF municipal y elementos de la Policía de Género, la madre guió a las autoridades hasta el domicilio donde sabía que tenían a Fernandito: una casa en la colonia Ejidal El Pino.
La acompañaban pensando encontrar al niño vivo. Tocaron, llamaron por su nombre “pensando que iba a salir o que iba a llorar o va a gritar, no encuentran nada de esa situación”, relató la abogada.
En lugar de una respuesta, emergió un olor nauseabundo que impregnaba todo el inmueble. En una bolsa, dentro de un costal, estaba Fernandito sin vida. Su cuerpo ya presentaba signos de descomposición.
Muerte por golpes
El examen forense reveló la causa del deceso. “El motivo de la muerte es un trauma craneoencefálico”, confirmó Fabiola Villa. Por el estado del cuerpo, estimaron que lo mataron poco después de habérselo llevado, posiblemente el 30 o 31 de julio.
Esa misma tarde del 4 de agosto, fueron detenidos Carlos “N”, Ana Lilia “N” y Lilia “N”, todos familiares entre sí. Actualmente se encuentran en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl.
Pero el delito por el que están acusados no es homicidio, sino desaparición. “La carpeta está por desaparición, no por homicidio como tendría que ser”, denunció la abogada.
“No me dejaron accesar a la carpeta… comenzamos a juntar gente y a raíz de eso me dan acceso a la carpeta y comenzamos a ver las inconsistencias que presentaba esa carpeta”, agregó.
Fernandito era todo lo que ella tenía
Fernandito era hijo único. Tenía cinco años. Su madre lo criaba sola. “El papá de Fernandito la embarazó y se fue”, dijo la abogada. La mujer enfrentaba la maternidad sola, también lo hacía con una discapacidad en el lenguaje.
Pidió ayuda a tiempo. Luchó durante días. Nadie la escuchó. No hubo intérpretes ni sensibilidad.
Una vida ignorada, una muerte evitable
Una madre denunció, suplicó. Fue ignorada por no hablar claro, por no tener quien la representara, por no gritar con fuerza suficiente y a Fernandito lo mataron por una deuda de mil pesos.
ebv
México
Corazones divididos, país sostenido: el verdadero rostro de las remesas
Ciudad de México.- Cada mes, en millones de hogares mexicanos, el sonido más esperado no es una llamada, sino el mensaje de un familiar que avisa: “ya llegó la remesa”.
Un sostén familiar que cruza fronteras.
Cabe mencionar que de acuerdo a las autoridades en 2024, México recibió más de 65 mil millones de dólares en remesas. Fue una cifra sin precedentes, superior incluso a los ingresos por turismo o petróleo.
Detrás de ese número están millones de historias silenciosas.
Madres que cocinan gracias a lo que sus esposos, hijos o familiares envían desde Estados Unidos. Abuelos que compraron medicinas con los dólares de su nieto trabajó en la Unión Americana o estudiantes que siguen en la preparatoria porque su padre, no los olvida.
Más de 10 millones de hogares mexicanos dependen de este dinero.
Las remesas pagan alimentos, consultas médicas, útiles escolares y reparaciones de vivienda. En muchos municipios rurales, significan la diferencia entre comer o no hacerlo.
Michoacán, Jalisco, Guanajuato: la economía del sacrificio.
Estados como Michoacán, Jalisco, Guanajuato y Oaxaca son los mayores receptores de remesas. No es casualidad. En estos territorios, migrar ha sido una estrategia familiar frente al desempleo, la violencia y el abandono institucional.
Las familias se organizan.
Uno se va; los demás esperan y administran. Algunos llaman a esto “la pensión del migrante”: constante, no oficial, pero vital. Se convierte en red de apoyo, promesa cumplida y la prueba de que, aunque lejos, el corazón sigue en casa.
No solo dinero: también amor, ausencia y esperanza.
Cada remesa lleva más que dinero. Va cargada de nostalgia, promesas y gratitud. Muchos migrantes cruzaron la frontera sin papeles, con miedo, dejando atrás padres, hijos, tierra y lengua.
El sacrificio no se olvida. Las familias que reciben remesas no celebran la distancia, pero reconocen el esfuerzo. Lo convierten en educación, salud y futuro.
“Mi hijo no está, pero su esfuerzo vive aquí”, dijo una madre en Apatzingán al recibir su remesa mensual. Su frase resume la realidad de cientos de miles de personas.
ARH
Deportes
Fray Tormenta, el sacerdote luchador que inspiró a jóvenes y al Papa Juan Pablo II
Ciudad de México.— No hay máscaras suficientes para ocultar una historia, tejida entre calles peligrosas, sotanas, sudor, sangre y una voluntad indomable que nunca ha cedido a la derrota. Si le preguntan qué elegiría hoy, si la Iglesia o la lucha libre, el padre Sergio Gutiérrez Benítez responde sin titubeos: “Fray Tormenta no hubiera existido sin ser sacerdote”.
De la oscuridad a la vocación: una confesión que cambió su destino
Sergio Gutiérrez Benítez nació en Hidalgo, dentro de una familia numerosa y pobre, su infancia quedó marcada por la violencia y la calle. Pronto cayó en las drogas, el alcohol y el crimen. Su madre vivía con el alma en vilo, temiendo cada día que no regresara. Pero algo dentro de él se rebeló. Un día cruzó las puertas de una iglesia buscando auxilio. El sacerdote lo echó. No era un centro de rehabilitación, le dijeron.
Lejos de rendirse, se inscribió en el seminario. Tuvo la oportunidad de viajar a España y Roma, estudió filosofía y teología, convencido de que su vida debía servir para redimir a quienes, como él, conocían el infierno desde dentro.
Comenzó a trabajar con drogadictos, prostitutas y criminales, aún sin ser sacerdote, con una pasión que crecía con cada historia de sufrimiento. Fue la muerte de uno de sus “cachorros”, un joven que le rogó una confesión en sus últimos suspiros, lo que finalmente lo llevó a recibir el orden sacerdotal.
Escolapio de corazón: enseñar y amar a los más pobres
Fray Tormenta es miembro de la Orden de los Escolapios, también conocida como Escuelas Pías, una congregación fundada en Roma por San José de Calasanz en 1597. Su misión es clara: brindar educación integral y gratuita a niños y jóvenes pobres. Formar personas en valores, inteligencia y fe.
Esta vocación educativa se refleja en cada paso que dio el padre Sergio, quien convirtió su Casa Hogar en una escuela de vida para menores marginados. La pedagogía escolapia no se limita al aula, se encarna en el amor concreto a los más débiles.
Lucha libre: el camino inesperado para mantener viva su misión
Con la Casa Hogar fundada, pero sin dinero para sostenerla, el padre Sergio encendió el televisor y vio la película El Señor Tormenta, en la que un sacerdote se vuelve luchador para ayudar a los pobres. Entendió de inmediato lo que debía hacer.
Así nació Fray Tormenta: “Fray” por su vocación, “Tormenta” por el personaje de la película. Entrenaba desde las cuatro de la mañana, luego atendía su parroquia. Era un camino dificil, pero necesario.
Diseñó su máscara con amarillo por la energía que requería su lucha y rojo por la sangre que estaría dispuesto a dar por sus hijos. Al principio, su doble vida era un secreto. Pero cuando Huracán Ramírez descubrió su identidad, todo cambió. El personaje ganó popularidad. El sacerdote enmascarado era ahora un símbolo internacional.
Más que un personaje, un testimonio vivo de amor por los niños
Fray Tormenta nunca fue un show. Fue una estrategia desesperada de un sacerdote real que quería alimentar y educar a niños sin futuro. Convirtió el ring en un altar alternativo. Su historia inspiró películas como Nacho Libre, que ayudó con recursos a renovar su Casa Hogar, videojuegos y hasta bendiciones papales. Cuando conoció al Papa Juan Pablo II le dijo “soy Fray Tormenta”, el pontífice respondió “el luchador”.
Lo suyo fue también resistencia ante la incomprensión. Un obispo le pidió que dejara la lucha libre. Le recordó que Jesús enseñó a poner la otra mejilla. Pero Fray Tormenta, fiel a su conciencia, respondió con su ejemplo. Su lucha era por vidas humanas concretas.
Entre Dios y los hombres: una vida entregada sin reservas
La vida de Fray Tormenta no es una anécdota pintoresca. Es un retrato humano de la entrega sin cálculo. Su figura desafía los moldes, porque no cabe en estereotipos. Su valor no radica en la fama sino en la coherencia de quien convirtió su historia en una respuesta concreta al sufrimiento de los niños.
En su propia voz, reconoce que si algo le debe, es a Dios que lo llamó y a la máscara que le permitió seguir fiel a ese llamado.
ebv
