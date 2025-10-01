Dignidad Humana
Un trasplante que dio esperanza: Derek, el adolescente que volvió a soñar gracias a un bebé
Ciudad de México.— Con apenas 16 años, Derek Alexander enfrentaba una vida marcada por la diálisis cada cuatro horas. Su rutina estaba definida por un catéter, largas horas en casa y la incertidumbre de un futuro limitado. Todo cambió el 13 de agosto, cuando en el Centro Médico Nacional “20 de Noviembre” del ISSSTE recibió un doble trasplante renal gracias a la decisión de una familia que, en medio del dolor por la pérdida de su pequeño de año y medio, dijo “sí” a la donación de órganos. Ese gesto abrió un nuevo camino para Derek, quien hoy puede mirar hacia adelante con ilusión.
La nueva vida de Derek
El adolescente recordó que antes debía permanecer casi todo el tiempo en su casa, cuidando su catéter y vigilando cada movimiento. Ahora puede retomar los estudios, compartir con sus amigos y volver a jugar fútbol, una de sus pasiones. “Me he sentido mejor porque ya no tengo que dializarme. Ahorita con mi trasplante ya podré seguir con mis estudios, salir con mis amigos y jugar fútbol”, compartió.
Respeto a la familia
Su recuperación ha sido positiva. La directora del Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA), Rosa Erro Aboytia, confirmó que Derek presenta función renal normal y ya no requiere medicamentos antihipertensivos. “Va muy bien, con función renal normal. Gracias a la generosidad de la familia que aceptó donar en medio de su dolor, esto fue posible. Mi respeto a esa familia”, expresó.
LEE Batalla ganada: dos mujeres superan al cáncer con cirugía robótica en México
El equipo detrás del milagro
El procedimiento fue fruto de la tecnología médica y el trabajo coordinado de un amplio grupo de especialistas. La cirujana Dalia Peláez Guzmán recordó que en un trasplante participan médicos, enfermeras, camilleros, paramédicos, personal administrativo y de transporte. “Somos muchas las personas que participamos en esto. Sin donante no hay trasplante, pero sin el esfuerzo conjunto tampoco sería posible llevarlo a cabo”, explicó.
Por su parte, la directora del CMN “20 de Noviembre”, Lecsy Macedo Calvillo, aseguró que la institución mantiene el compromiso de ofrecer una atención digna y de calidad a cada paciente, siguiendo la visión de fortalecer los servicios de salud en beneficio de los derechohabientes.
La voz de una madre agradecida
Para Iliana Herrera Moreno, madre de Derek, el trasplante es un regalo invaluable. Agradeció el profesionalismo y la calidad humana de quienes atendieron a su hijo. “Agradezco a todos los doctores, cirujanos, enfermeros, camilleros, muy humanos, muy amables, muy preocupados por la salud de mi hijo. Sé que es un tema difícil dejar ir a un familiar, un hijo, un hermano, pero los invito a que donen y a que sean parte de ese milagro de regresar a la vida”, expresó.
La trascendencia de un sí
El caso de Derek se ha convertido en un ejemplo de lo que la donación de órganos significa para miles de familias que esperan una oportunidad. La decisión de una sola familia puede transformar la vida de otra y sembrar esperanza donde antes había dolor.
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
ebv
Dignidad Humana
Unidos por la mujer y la vida: familias marcharán el domingo en todo el país
El próximo 5 de octubre
Ciudad de México.- Con el llamado a que ninguna mujer embarazada en México sufra por falta de apoyo, atención médica, alimentación o cobijo, el próximo domingo 5 de octubre se realizará la Celebración Nacional a Favor de la Mujer y de la Vida, con el mensaje “La vida es siempre un bien”. Más allá de ser un reclamo, es un encuentro de unidad y paz, un llamado a la reflexión para la sociedad, esto “ante los desafíos sociales que nos invitan a dividirnos”, afirmó Alison González, vocera del movimiento.
Representantes de diversas organizaciones y asociaciones civiles a favor de la mujer y la vida se reunieron para invitar a la marcha que se realizará a las 11:00 horas. La convocatoria es nacional y espera reunir a miles de participantes en más de 80 ciudades de todo el país.
Alison González destacó en entrevista con Siete24,que la marcha no tiene tintes políticos sino que busca la unidad y la paz.
“Este esfuerzo busca reconocer la dignidad de la persona en cada momento y etapa de su vida. El objetivo de la celebración es crear unidad, dar un mensaje de esperanza y de paz, y por eso se decidió partir desde el Parque María Teresa rumbo a la Basílica de Guadalupe”.
La vocera resaltó también que la celebración es un llamado social y pacífico: “Estamos llamados a que tú como yo extendamos la mano, una mano solidaria, abierta a ayudar, pero también a tener un sistema que permita una mejor calidad de vida”.
Contra la violencia y los falsos dilemas
De acuerdo con cifras oficiales, en 2024 se registraron 797 feminicidios y tres mil 689 homicidios de mujeres, lo que equivale a un promedio de 10 pérdidas por día. Frente a esta realidad, la movilización exige acciones concretas para que ninguna mujer forme parte de estas cifras como resultado de la violencia o la falta de apoyos.
La marcha, además, subraya el rechazo al “falso dilema” entre los derechos de la madre y del hijo en su vientre, explicó Paulina Torruco, otra de las voceras.
“Nuestro camino es el amor y el amor no elige a uno para excluir a otro. El amor abraza por igual a la madre y al hijo en su vientre”.
En este sentido, Alison González enfatizó la necesidad de políticas públicas que fortalezcan a las familias y apoyen integralmente a las mujeres: “Tiene que haber políticas públicas que se comprometan con la seguridad, la educación y la salud de los mexicanos en todas las etapas de vida”.
Un movimiento nacional en favor de la mujer y la vida
La celebración se ha consolidado como un mosaico social en el que participan familias, jóvenes, asociaciones y comunidades religiosas y civiles. Entre las ciudades confirmadas se encuentran Guadalajara, Monterrey, Oaxaca, Puebla, Morelia, Aguascalientes, Tijuana, Chihuahua, Saltillo, Villahermosa y Zacatecas, además de la Ciudad de México, donde se espera una gran concentración.
Ruta en la Ciudad de México
En la capital, la marcha dará inicio a las 11:00 horas en el Parque María Teresa, en la alcaldía Gustavo A. Madero, y concluirá en el Atrio de la Basílica de Guadalupe, “la casa de la madre más querida de México”, como señalaron las organizadoras.
El recorrido será un acto familiar y pacífico, enmarcado en un mensaje de confianza y unidad. La 5ª Celebración Nacional a Favor de la Mujer y de la Vida es convocada por la iniciativa Mujeryvida.org.mx, respaldada por más de mil organizaciones de la sociedad civil, y se espera que más de un millón de mexicanos participen en todo el país.
npq
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
Dignidad Humana
“Esto no puede volver a suceder”: Iniciativa en Edomex busca frenar cirugías plásticas en adolescentes
Con castigos de hasta 25 años de prisión
Ciudad de México.- Paloma Nicole tenía solo 14 años cuando fue sometida en Durango a una cirugía estética de aumento de busto y lipotransferencia, aprobada por su madre. La niña no sobrevivió al procedimiento y su fallecimiento generó una ola de indignación en todo el país. El caso puso sobre la mesa la urgencia de regular la práctica de cirugías plásticas estéticas innecesarias en menores de edad, cada vez más comunes, alentadas por estereotipos de belleza, redes sociales y la presión social.
Una iniciativa de ley urgente
Ante este escenario, el diputado Anuar Azar Figueroa, presidente estatal del PAN en el Estado de México y coordinador nacional de los legisladores locales de su partido, presentó en el Congreso mexiquense una iniciativa que busca prohibir las cirugías estéticas en menores de edad, salvo cuando existan motivos médicos justificados.
En entrevista exclusiva con Siete24, el legislador explicó que “Las sanciones van desde 3 hasta 25 años de prisión a los médicos que practiquen estas cirugías estéticas que no tengan que ver con algún accidente, con algún mal congénito, con algo que ponga en inminente riesgo la vida”.
La propuesta contempla sanciones que van de tres hasta 25 años de prisión, además de multas económicas de 100 a mil días de salario, para los médicos que realicen procedimientos con fines meramente estéticos en menores.
Redes sociales y presión por modelos de belleza irreales
Azar subrayó que las redes sociales juegan un papel determinante en la presión estética que enfrentan niñas y adolescentes, quienes desde edades muy tempranas comienzan a buscar información sobre procedimientos quirúrgicos.
Azar Figueroa exhortó a los papás a que platiquen con sus hijos, a que les expliquen que las redes sociales no pueden llevar su ánimo, no pueden ser el motor de si están contentos o no, que hay otras cosas más importantes.
“No podemos permitir que las redes sociales sigan sexualizando la apariencia de las niñas y de los niños. Los padres debemos ocuparnos de que nuestros hijos hagan deporte, de que lean un libro, de que aprendan a tocar un instrumento musical. No podemos permitir que su estado de ánimo, que su autoestima dependa de lo que ven en las redes sociales”.
El diputado recordó que México ocupa el tercer lugar mundial en procedimientos de cirugía plástica, solo detrás de Estados Unidos y Brasil, lo que muestra la magnitud del fenómeno. En el caso de los menores, muchos de estos procedimientos responden únicamente a razones estéticas, como rinoplastias o implantes mamarios solicitados incluso como “regalo de XV años”.
Azar precisó que la iniciativa no busca impedir operaciones reconstructivas o médicas derivadas de accidentes o malformaciones congénitas. Estas, aclaró, seguirán estando permitidas bajo el marco legal.
TE RECOMENDAMOS: Piden concientizar a padres sobre riesgos de cirugías estéticas en menores
Una medida para proteger a los menores
El caso de Paloma que estaba a cuatro meses de cumplir 15 años, se convirtió en un símbolo de alerta. La propuesta presentada en el Estado de México pretende abrir un debate nacional para proteger a niñas, niños y adolescentes de prácticas que no solo son innecesarias, sino que ponen en riesgo su vida.
“Esto no puede volver a suceder”, reiteró Azar. “Quiero exhortar a las diputadas y diputados de los demás estados a que presenten de inmediato iniciativas similares. Es nuestra obligación proteger la vida y la salud de los menores”.
npq
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
Dignidad Humana
Violetta, la confidente digital de apoyo emocional, es una app mexicana que ayuda a prevenir la violencia
Amiga date cuenta
Ciudad de México.- “¿Cómo hago para tener una relación sana con mi pareja?”, “quiero sentirme bien conmigo misma”, “¿qué debo hacer para sentirme tranquila en mis redes sociales?”. Estas son algunas de las preguntas que los usuarios hacen a Hola Soy Violetta, una plataforma digital de apoyo emocional creada en México que busca acompañar, escuchar y orientar a quienes enfrentan situaciones difíciles en sus relaciones o en su vida personal.
De acuerdo con estudios de la Asociación Civil Prevención y Psicoeducación de la Violencia Violetta, el 70% de las personas no tienen con quién hablar de sus relaciones y emociones, esto revela la urgencia de contar con espacios seguros y accesibles para dialogar sobre aquello que muchas veces se calla por miedo, vergüenza o desconocimiento.
Una amiga virtual disponible 24/7
Violetta es un chatbot que funciona como una “amiga digital”. Desde hace cinco años es entrenada con contenidos psicológicos creados por expertos.
“Es como si fuera tu amiga virtual para platicar todas esas situaciones… nos va guiando de la mano en este proceso de crear relaciones que se sienten bien y, si detecta riesgos, nos puede canalizar con ayuda profesional de forma inmediata”.
Así lo explicó Floreta Mayerson, fundadora del proyecto, al ganar el Premio Kybernuz al liderazgo social.
La iniciativa surgió durante la pandemia, en medio del confinamiento y del incremento de la violencia en los hogares. Fue entonces cuando sus creadoras se preguntaron qué podía hacerse antes de que una situación llegara a convertirse en emergencia. La respuesta fue clara: crear un espacio digital, accesible y seguro, disponible en cualquier celular, que permitiera cuestionar lo que no se nombra y brindar acompañamiento inmediato.
Inteligencia artificial de apoyo emocional
El entrenamiento de la inteligencia artificial detrás de Violetta es riguroso y ético, asegura Mayerson, quien forma parta de la lista de emprendedoras jóvenes 30 under 30 de Forbes. Todo el contenido con el que se alimenta está adaptado al contexto mexicano y pasa por protocolos de tolerancia cero a la violencia en contra de las mujeres.
“Hay muchísima responsabilidad en el vínculo que la persona crea con una inteligencia artificial y cómo cuidamos los contenidos. Cuidamos desde el tono, las palabras que utiliza, los emojis… buscamos que se sienta siempre cercano, amigable, empático y seguro.
La plataforma no solo acompaña en situaciones de crisis, también trabaja en la prevención y psicoeducación, impulsando cambios culturales para que cada vez más personas se animen a hablar sobre lo que sienten y viven.
Violetta sigue creciendo y en estos cinco años ha canalizado de forma inmediata a más de 50 mil personas a otras instituciones.
Cómo funciona Hola soy Violetta
La interacción con Violetta es sencilla: basta con ingresar a holasoyvioletta.com o buscarla en redes sociales como @holasoyvioletta. Desde ahí, cualquier persona puede iniciar una conversación como en un chat de WhatsApp.
Según datos de la organización, más de 250 mil personas ya han conversado con Violetta y el 85% reporta sentirse mejor después de hacerlo. Los temas más frecuentes incluyen rupturas amorosas, ansiedad, violencia y la necesidad de ser escuchado.
La importancia de escuchar
Para Mayerson, el mayor valor de la plataforma es ofrecer un espacio de confianza y confidencialidad. “Muchas veces no lo decimos en voz alta, sentimos que somos la única persona que lo está viviendo. Buscamos que nadie se quede sin ese acompañamiento inicial”.
En México la violencia entre la población joven ya tuvo consecuencias fatales, espacios digitales de escucha y prevención son clave para propiciar relaciones más sanas y seguras, en las mismas redes en que abundan los mensajes violentos.
npq
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
Dignidad Humana
¿Cómo construir entornos de paz en las escuelas? la respuesta urgente frente a la violencia juvenil
“Nuestro sistema todavía no está listo para sostener la salud mental de adolescentes y niños”
Ciudad de México.- Esta semana, una tragedia sacudió al Colegio de Ciencias y Humanidades, el CCH Sur de la UNAM: un estudiante de 19 años atacó con un arma blanca a un compañero de 16, quien perdió la vida; además lesionó a un trabajador antes de arrojarse desde un edificio. El agresor permanece hospitalizado en calidad de detenido. El hecho volvió a poner sobre la mesa una pregunta urgente: ¿de dónde nace la violencia y cómo propiciar entornos de paz en las escuelas?
Para la psicóloga Ana María Flores, consultora de Inclusión de la Red CCE por la Primera Infancia, lo ocurrido es extremo, pero no es un caso aislado. “En muchos países de Latinoamérica hemos normalizado la violencia. En México tenemos el caso del problema del narcotráfico, esto hace que la violencia se normalice en varios sectores de la sociedad: en los hogares, en las escuelas y hasta en el trabajo”.
Refirió que son varios factores, a los que también contribuye el modelo de liderazgo que tenemos en Latinoamérica, donde los líderes con frecuencia son personas violentas.
La violencia nace en casa y se normaliza en la sociedad
La especialista explicó que, en gran parte, los niños y adolescentes reproducen lo que viven en casa. “Quienes hacen bullying en el colegio, se sabe que con frecuencia viven violencia en la casa, y puede ser violencia psicológica, padres que les humillan, padres que les critican mucho”.
El acceso ilimitado a contenidos violentos en redes sociales y plataformas digitales también juega un papel central. “Hoy los niños y adolescentes ya no tienen tanto filtro como antes. Pueden pasar ocho horas frente a un celular viendo información no idónea sin supervisión adulta, y eso es muy peligroso porque contribuye a normalizar la violencia”.
De acuerdo con Ana María Flores, estos patrones se refuerzan con los modelos de liderazgo que la sociedad admira. “Nuestros ejemplos de líderes en las series o en las novelas son con frecuencia personas violentas. Son varios factores que van normalizando en la sociedad esta violencia”.
Entornos de paz: tolerancia cero y liderazgo positivo
Más allá del diagnóstico, la especialista plantea pasos concretos para construir entornos de paz en las escuelas. El primero, dice, es que las instituciones establezcan reglas claras:
“Siempre tener documentación por escrito de normas que muestren tolerancia cero a la violencia y que detallen procesos de denuncia accesibles para todos, esto en los colegios y en las empresas, por ejemplo, debe ser en todos los sectores de la sociedad”.
El segundo paso es transformar las jerarquías de poder mediante la capacitación. “Si nosotros no capacitamos al liderazgo sobre estos temas, no vamos a tener quién baje ese nivel de violencia, tanto en colegios como en empresas”.
La urgencia de atender la salud mental
Para la especialista, consultora de la Corporación Internacional Financiera (IFC), lo más alarmante del caso del CCH Sur es que revela que “nuestro sistema todavía no está listo para sostener la salud mental de adolescentes y niños”.
La violencia, insiste Flores, no es solo física. La violencia psicológica o económica también deja marcas profundas y puede ser tan letal como la física. Por eso, crear entornos de paz implica atender la salud mental de manera preventiva, fomentar relaciones familiares sanas y ofrecer espacios seguros de expresión para los adolescentes, concluyó.
npq
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
Un trasplante que dio esperanza: Derek, el adolescente que volvió a soñar gracias a un bebé
Unidos por la mujer y la vida: familias marcharán el domingo en todo el país
Padres de familia se suman a brigadas de seguridad en la UNAM
Presentan iniciativas de Ley para sancionar a violentadores de menores y mujeres
Crianza positiva: alternativas para padres a los gritos
Jornada nacional contra el abuso sexual infantil: familias y escuelas unidos por la protección de la niñez
Presentan en Congreso de CDMX el libro Derecho a la Vida y el Aborto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación: Mitos y Realidades
Una abuela salva a su nieta y reactiva alarma sobre prevención de la violencia sexual infantil
“Traslados y tortas”, joven repartidor ayuda a familias de víctimas en el Puente de la Concordia
Madre de Carlo Acutis a los jóvenes mexicanos: “Son llamados a ser santos, no fotocopias”
Ansiedad y depresión; así reacciona tu cuerpo frente al miedo invisible
“Rabbuní” nació en Tierra Santa en medio de la guerra
Familia y dignidad humana, el motor que impulsa a la juventud mexicana
Alex Martínez siembra conciencia y esperanza en la niñez de Ramos Arizpe
“Si algo divide a la familia, no tiene valor. Si algo la une, vale todo”, Alex Martínez
Te Recomendamos
-
Historias que Conectanhace 2 días
El Padre Borre: un corazón alegre que acerca la fe a nuevas generaciones
-
Dignidad Humanahace 2 días
“Esto no puede volver a suceder”: Iniciativa en Edomex busca frenar cirugías plásticas en adolescentes
-
Méxicohace 1 día
“El aborto seguro no existe”, advierte el Colectivo Mujeres de México
-
Méxicohace 2 días
Avanza prohibición de bebidas energéticas para menores en México