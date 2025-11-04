Una familia en duelo pide justicia sin violencia en Uruapan

Uruapan.— Después del asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, ocurrido el sábado 1 de noviembre durante un evento público con motivo del Día de Muertos, su esposa, Grecia Quiroz, llamó a los ciudadanos a mantener las manifestaciones en un marco de paz.

En un mensaje difundido a través de redes sociales, desde la cuenta oficial del edil, la viuda pidió no responder a la violencia con más violencia y honrar la memoria del alcalde con respeto.



"Su lucha no iba encaminada a la violencia": Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, pide manifestaciones pacíficas en Uruapan tras el asesinato del alcalde. Carlos Manzo Rodríguez, quien desempeñaba el cargo como alcalde de Uruapan en Michoacán, fue atacado con un arma de fuego mientras realizaba un evento público el sábado 1 de noviembre. El funcionario sufrió la agresión al término de la inauguración del Festival de las Velas, en la que también resultó herido su escolta y otro civil.

Sin violencia

Grecia Quiroz expresó su preocupación por los actos de vandalismo registrados en Uruapan tras el atentado contra su esposo. Señaló que esos hechos no representan el legado de Carlos Manzo ni los ideales que promovía.

“Vamos a exigir y vamos a pedir justicia para Carlos. Esto no se va a quedar así. Sin embargo, yo les pido a los ciudadanos que se están manifestando en algunos puntos de la ciudad de Uruapan, que están cayendo en el tema de vandalismo, que por favor lo hagamos de manera pacífica, lo hagamos de una manera civilizada”, dijo.

Agregó que hay grupos que intentan aprovechar la situación y reiteró su petición para evitar daños a terceros. “Honremos la memoria de Carlos, él siempre estuvo en contra de la violencia”, afirmó.

De madre a madre

Previamente, durante el sepelio del alcalde, Grecia Quiroz pronunció un mensaje en el que mencionó la muerte de uno de los agresores, abatido en el lugar de los hechos.

“Ayer no solo murió él, murieron dos”, señaló.

La viuda, madre de dos hijos, expresó su solidaridad hacia la familia del atacante y reflexionó sobre la importancia de la educación y el acompañamiento familiar para evitar que los jóvenes caigan en conductas delictivas.

“Es otra madre que está llorando en otra casa; es otra madre que quizá, si a tiempo hubiera educado a su hijo, le hubiera dado amor, cariño y lo hubiera guiado por el buen camino, ese hijo no habría atentado contra la vida de mi Carlos”, dijo.

Familia paga la cuota de sangre

Juan Manzo, hermano del alcalde asesinado y subsecretario de Gobierno de Michoacán, habló sobre el impacto del crimen en el ámbito personal y social.

“Es una situación complicada, sobre todo en la parte personal, pues finalmente más allá de ser funcionario, mi familia pierde un padre, un hijo, un hermano y es un momento difícil que tenemos que transitar”, expresó.

Añadió que el asesinato de su hermano forma parte de una problemática que desde hace años afecta a muchas familias mexicanas.

“A nuestra familia nos toca pagar nuestra cuota de sangre con la de él, como muchas familias, como miles de familias a lo largo de muchos años en nuestro país. Sólo queda la exigencia de que haya justicia, no solamente para Carlos, sino para mucha gente que ha sufrido por esto”, comentó.

Sobre las manifestaciones y reclamos sociales surgidos tras el asesinato, el funcionario reconoció el malestar de la ciudadanía. “Nos duele. Hay consternación social. Su voz era disruptiva en relación con lo que estamos acostumbrados a escuchar de los políticos. Negar hablar del problema de la inseguridad traía una exigencia mayor para el gobierno”, señaló.

Movimiento pacífico

El hermano del edil subrayó que el movimiento encabezado por Carlos Manzo mantenía un enfoque pacífico.

“El movimiento de Carlos siempre fue pacífico. Igual que mi padre protestó hace más de 30 años, en 1990, por un fraude en Uruapan durante tres años y también fue un movimiento pacífico. Me sumo al pedido de Grecia, la madre de sus hijos, de que las muestras de inconformidad sigan esa vía”, afirmó.

Futuro político y continuidad

Respecto a la posibilidad de asumir el cargo de presidente municipal, Juan Manzo indicó que no tiene interés en hacerlo.

“Políticamente no militaba en el movimiento, aunque coincidía con muchas de sus ideas. Hay perfiles que pueden hacerlo y prefiero que los compañeros y amigos que fundaron el movimiento independiente sean quienes decidan. Desde donde estemos, vamos a apoyar”, declaró.

Contexto

El alcalde Carlos Manzo fue asesinado el 1 de noviembre durante un evento público en el marco del Día de Muertos en Uruapan, Michoacán. El ataque dejó como saldo dos personas fallecidas, entre ellas uno de los agresores.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán abrió una investigación para esclarecer los hechos. En tanto, la familia del alcalde y diversos sectores sociales mantienen la exigencia de justicia, al tiempo que llaman a preservar la paz en el municipio.

