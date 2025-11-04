Una familia en duelo pide justicia sin violencia en Uruapan

Uruapan.— Después del asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, ocurrido el sábado 1 de noviembre durante un evento público con motivo del Día de Muertos, su esposa, Grecia Quiroz, llamó a los ciudadanos a mantener las manifestaciones en un marco de paz.
En un mensaje difundido a través de redes sociales, desde la cuenta oficial del edil, la viuda pidió no responder a la violencia con más violencia y honrar la memoria del alcalde con respeto.
@milenio "Su lucha no iba encaminada a la violencia": Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, pide manifestaciones pacíficas en Uruapan tras el asesinato del alcalde. Carlos Manzo Rodríguez, quien desempeñaba el cargo como alcalde de Uruapan en Michoacán, fue atacado con un arma de fuego mientras realizaba un evento público el sábado 1 de noviembre. El funcionario sufrió la agresión al término de la inauguración del Festival de las Velas, en la que también resultó herido su escolta y otro civil. 📹: Facebook de Carlos Manzo #Milenio #MilenioInforma #CarlosManzo #Uruapan #Michoacán ♬ sonido original – MILENIO
Sin violencia
Grecia Quiroz expresó su preocupación por los actos de vandalismo registrados en Uruapan tras el atentado contra su esposo. Señaló que esos hechos no representan el legado de Carlos Manzo ni los ideales que promovía.
“Vamos a exigir y vamos a pedir justicia para Carlos. Esto no se va a quedar así. Sin embargo, yo les pido a los ciudadanos que se están manifestando en algunos puntos de la ciudad de Uruapan, que están cayendo en el tema de vandalismo, que por favor lo hagamos de manera pacífica, lo hagamos de una manera civilizada”, dijo.
Agregó que hay grupos que intentan aprovechar la situación y reiteró su petición para evitar daños a terceros. “Honremos la memoria de Carlos, él siempre estuvo en contra de la violencia”, afirmó.
De madre a madre
Previamente, durante el sepelio del alcalde, Grecia Quiroz pronunció un mensaje en el que mencionó la muerte de uno de los agresores, abatido en el lugar de los hechos.
“Ayer no solo murió él, murieron dos”, señaló.
La viuda, madre de dos hijos, expresó su solidaridad hacia la familia del atacante y reflexionó sobre la importancia de la educación y el acompañamiento familiar para evitar que los jóvenes caigan en conductas delictivas.
“Es otra madre que está llorando en otra casa; es otra madre que quizá, si a tiempo hubiera educado a su hijo, le hubiera dado amor, cariño y lo hubiera guiado por el buen camino, ese hijo no habría atentado contra la vida de mi Carlos”, dijo.
Familia paga la cuota de sangre
Juan Manzo, hermano del alcalde asesinado y subsecretario de Gobierno de Michoacán, habló sobre el impacto del crimen en el ámbito personal y social.
“Es una situación complicada, sobre todo en la parte personal, pues finalmente más allá de ser funcionario, mi familia pierde un padre, un hijo, un hermano y es un momento difícil que tenemos que transitar”, expresó.
Añadió que el asesinato de su hermano forma parte de una problemática que desde hace años afecta a muchas familias mexicanas.
“A nuestra familia nos toca pagar nuestra cuota de sangre con la de él, como muchas familias, como miles de familias a lo largo de muchos años en nuestro país. Sólo queda la exigencia de que haya justicia, no solamente para Carlos, sino para mucha gente que ha sufrido por esto”, comentó.
Sobre las manifestaciones y reclamos sociales surgidos tras el asesinato, el funcionario reconoció el malestar de la ciudadanía. “Nos duele. Hay consternación social. Su voz era disruptiva en relación con lo que estamos acostumbrados a escuchar de los políticos. Negar hablar del problema de la inseguridad traía una exigencia mayor para el gobierno”, señaló.
Movimiento pacífico
El hermano del edil subrayó que el movimiento encabezado por Carlos Manzo mantenía un enfoque pacífico.
“El movimiento de Carlos siempre fue pacífico. Igual que mi padre protestó hace más de 30 años, en 1990, por un fraude en Uruapan durante tres años y también fue un movimiento pacífico. Me sumo al pedido de Grecia, la madre de sus hijos, de que las muestras de inconformidad sigan esa vía”, afirmó.
Futuro político y continuidad
Respecto a la posibilidad de asumir el cargo de presidente municipal, Juan Manzo indicó que no tiene interés en hacerlo.
“Políticamente no militaba en el movimiento, aunque coincidía con muchas de sus ideas. Hay perfiles que pueden hacerlo y prefiero que los compañeros y amigos que fundaron el movimiento independiente sean quienes decidan. Desde donde estemos, vamos a apoyar”, declaró.
Contexto
El alcalde Carlos Manzo fue asesinado el 1 de noviembre durante un evento público en el marco del Día de Muertos en Uruapan, Michoacán. El ataque dejó como saldo dos personas fallecidas, entre ellas uno de los agresores.
La Fiscalía General del Estado de Michoacán abrió una investigación para esclarecer los hechos. En tanto, la familia del alcalde y diversos sectores sociales mantienen la exigencia de justicia, al tiempo que llaman a preservar la paz en el municipio.
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
ebv
Estados
Dolor e indignación: Carlos Manzo, el padre valiente luchó con su vida por la paz en Uruapan
El joven alcalde lo arriesgó todo por una ciudad más segura para su familia y su gente
Uruapan, Michoacán.- Minutos después de abrazar a su hijo en plena celebración del Día de Muertos, Carlos Manzo cayó abatido por las balas. Se encontraba con su familia, cuando hombres armados lo atacaron durante el Festival de las Velas y su muerte encendió una ola de dolor e indignación en Uruapan y en todo México.
Desde joven, Manzo combinó su vida de padre de familia con una postura firme frente al crimen. Ya como presidente municipal, alzó la voz y no dudó en encabezar la lucha por la seguridad en su tierra: Uruapan, Michoacán.
En todo momento fue enfático en sus advertencias en contra del narco y el crimen organizado, con valor y arriesgado su propia vida y la de su familia. Su asesinato expone un drama que va más allá de lo político: la tragedia de un padre que buscaba paz para sus hijos y para su gente.
Un padre que desafió al miedo
Carlos Alberto Manzo Rodríguez nació el 9 de mayo de 1985 en Uruapan, Michoacán. Ocupó un escaño en la Cámara de Diputados y luego decidió buscar la alcaldía de su ciudad como candidato independiente.
Lee: CEM clama por la paz, ante asesinato de alcalde en Uruapan, Michoacán
El 1 de septiembre de 2024 asumió como alcalde de Uruapan y enseguida se hizo conocido por no callarse: exigía apoyo federal, exhibía amenazas.
“Delincuente que se tope que ande armado, hay que abatirlo”, fueron una de las tantas advertencias que resonaron durante su mandato.
Ese discurso generó admiración y críticas, pero él lo defendía como una postura necesaria.
“A mí me podrán matar, me podrán levantar, pero se quedan con un tigre muy enfurecido, que es el pueblo de Uruapan”, así manifestó Manzo su convicción a través de las redes sociales, antes del crimen que le arrebató la vida.
También mandó mensajes directos a la presidente de México, Claudia Sheinbaum:
“Si va a detener a los delincuentes sin un disparo y se van a entregar, entonces que lo haga”.
En redes, tras conocerse su muerte, Sheinbaum condenó el crimen.
“Condeno con absoluta firmeza el vil asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo. Expreso mis más sinceras condolencias a su familia y seres queridos, así como al pueblo de Uruapan ante esta irreparable pérdida”, publicó la presidente de México.
La noche en que se celebraba la vida
El 1 de noviembre, Manzo asistió al Festival de las Velas, que forma parte de las actividades del Día de Muertos. Caminaba con su hijo en brazos, entre familias, luces y música local. Se dijo que justo en un momento el menor señaló: “Mira, papi, la Catrina”, de acuerdo con información de El País.
De acuerdo con el mismo diario, no muchos minutos después se dio el ataque, cuando tres sujetos penetraron el cerco de seguridad y dispararon contra el alcalde, provocando la estampida de gente buscando protección.
Uno de los agresores fue abatido por escoltas. Otros dos fueron detenidos.
El funcionario fue trasladado al Hospital Fray Juan de San Miguel, donde falleció poco tiempo después.
Ese momento trágico ocurrió estando él con su familia, celebrando una tradición arraigada, rodeado del bullicio de su ciudad. Lo que debía ser una noche familiar terminó en una tragedia que nadie en Uruapan podrá olvidar
Dolor, indignación y exigencia de justicia
La noticia corrió rápido. En Uruapan y en todo Michoacán se vivió un estado de indignación. En el cortejo fúnebre, pobladores gritaron consignas contra el gobierno estatal y reclamaron justicia.
Desde la esfera nacional, varios comunicadores y figuras públicas expresaron su condena.
El empresario Ricardo Salinas Pliego declaró en redes:
“Primero fue el abogado que les estorbaba, luego el limonero que se atrevió a alzar la voz, y ahora el alcalde que les advirtió que esto le podía pasar, ¿quién sigue?”.
La senadora Lilly Téllez publicó un post en su cuenta oficial de X titulado: “Carta abierta al General Ricardo Trevilla, Secretario de la Defensa Nacional de México”.
“Después de dar a conocer que fue proporcionado equipo de seguridad a Carlos Manzo, estamos más preocupados. Por lo visto el ejército es incapaz de salvaguardar la vida de una persona, aún brindando escolta. ¿O será que a Carlos Manzo le asignaron protección “de lejos”, con órdenes de cuidarlo, pero “a distancia”?”, escribió la senadora.
Desde la presidencia, Claudia Sheinbaum convocó a su gabinete de seguridad, prometió que no habrá impunidad y aseguró que reforzarán la estrategia estatal.
Visita nuestro canal de YouTube
GDH
Deportes
Iglesia reclama paz tras violencia en el deporte
Ciudad de México.- El fin de semana, la Liga MX se vio manchada por la violencia que culminó en dos trágicos sucesos en el Clásico tapatío y el Cruz Azul vs. Rayados, por lo que la Iglesia alzó la voz.
El cardenal de Guadalajara Francisco Robles Ortega condenó la muerte de un menor de edad durante la serenata al equipo de las Chivas en la capital de Jalisco y pidió erradicar el fanatismo que convierte el futbol en escenario de odio y muerte.
“El deporte debe unir, no destruir”
El Cardenal de Guadalajara lamentó la muerte de José Eduardo “Lalito” Ramírez Ávalos, de 16 años, quien fue atacado con arma blanca la noche del viernes, tras asistir a la serenata previa al Clásico Tapatío entre Chivas y Atlas.
“El tema de la violencia por el deporte, pues es muy lamentable. El deporte es una actividad humana que nos debe de llevar a convivir, a alegrarnos juntos, a compartir. Y sabemos que en el deporte se pierde y se gana, pero no tiene que ver nada con la vida”, expresó el purpurado en rueda de prensa.
Lee: “Tigre por siempre”: la historia de André y su batalla contra un tumor cerebral
Robles Ortega calificó lo ocurrido como “una muestra alarmante de fanatismo y descomposición social” y exigió a las autoridades esclarecer los hechos.
“No podemos dejar pasar que eso ya sea normal. No es normal que una actividad humana que nos debe llevar a la convivencia sana y armónica se convierta en una ocasión de daño tan grave como quitar la vida de alguien”, subrayó.
Indignación en Guadalajara por el asesinato de “Lalito”
El joven fallecido cursaba el bachillerato en la Preparatoria Regional de Santa Anita de la Universidad de Guadalajara y su muerte provocó manifestaciones y reclamos de justicia de familiares, amigos y comunidad estudiantil.
Robles Ortega insistió en que el deporte debe ser “motivo de alegría y unión, no de agresión entre personas que apoyan equipos distintos”.
El cardenal Robles Ortega vinculó el caso de Guadalajara como síntoma de una sociedad que ha perdido el sentido del deporte como encuentro humano.
“El deporte es una expresión noble de la persona, pero cuando se transforma en motivo de agresión, muestra una enfermedad social que debemos atender desde las familias, las escuelas y las comunidades”, señaló.
Lee: “Tigre por siempre”: la historia de André y su batalla contra un tumor cerebral
Otro caso: muere aficionado del Cruz Azul tras operativo en CU
La tragedia en Jalisco coincidió con la muerte de Rodrigo Mondragón, seguidor del Cruz Azul, tras un altercado con personal de seguridad en los alrededores del Estadio Olímpico Universitario en la CDMX, luego del partido ante Rayados del Monterrey.
De acuerdo con la Dirección General de Análisis, Protección y Seguridad Universitaria, el aficionado habría sido sometido por elementos de seguridad y trasladado a una patrulla, donde sufrió un desvanecimiento que le costó la vida.
El Cruz Azul lamentó el hecho a través de un comunicado.
“La institución acompaña a los familiares y amigos del aficionado Rodrigo Mondragón y hace un llamado a las autoridades para el pronto esclarecimiento de los hechos”, señaló la Máquina.
El club aclaró que el operativo no fue responsabilidad directa suya.
“A pesar de que este hecho ocurrió en el exterior del EOU y estos operativos no forman parte de las responsabilidades del club, Cruz Azul se compromete a mantener la revisión preventiva constante de los protocolos en beneficio de los aficionados”, resaltó el cuadro cementero.
“No es normal que se pierdan vidas por un partido”
Visita nuestro canal de YouTube
GDH
Estados
La ruta de Jordan, un joven que pedalea por fe y gratitud
Ciudad de México.— En una carretera de México, Luis García detiene su auto. A un costado, un joven avanza con esfuerzo en una bicicleta cargada de fe. Se llama Jordan, tiene 29 años, y lleva un mes pedaleando desde Yucatán rumbo a la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México.
Una promesa que comenzó hace catorce años
Jordan emprendió su peregrinación en cumplimiento de una manda hecha hace más de una década. Salió de Cepeda, una comunidad del municipio de Halachó, Yucatán. Desde entonces, su vida ha girado alrededor de la fe y del compromiso con la Virgen de Guadalupe. Cada año, explica, realiza un tramo del camino, pero este 2025 sería el último.
—“Esta es la novena vez que hago el recorrido. El año pasado descansé, pero esta vez vine solo. Es la última. Ya cumplí con mi promesa”, relató.
Su trayecto lo llevó hasta Monterrey, en Nuevo León, desde donde emprendió el camino rumbo a la Ciudad de México. Sin equipo profesional, sin pedalea más de 200 kilómetros por día, alimentándose de galletas, atún y del apoyo de la gente.
En el camino, la bicicleta se convirtió en su compañera y su refugio. Duerme afuera de templos o tiendas de conveniencia, envuelto en una cobija y una manta con la imagen de la Virgen. A veces el frío lo despertaba, otras, el miedo. Pero siempre, siente la presencia de Dios.
El encuentro en la carretera
Luis García, creador del canal de YouTube Radio Mojarra, encontró a Jordan cerca de una caseta. El peregrino avanzaba sin luz, agotado y sin haber conseguido un “ride” en todo el día.
—“Nadie me apoya, jefe. Desde que salí no he agarrado ni un aventón”, confesó.
Luis lo invitó a subir la bicicleta al vehículo. Le ofreció llevarlo hasta un punto seguro. Jordan aceptó con cierta desconfianza al principio, pero al notar que todo se grababa para el canal, sonrió.
—“Así supe que no me iba a pasar nada. Si fuera alguien malo, desde que me bajé de la bicicleta me habría hecho daño. Pero estás grabando, y eso me dio confianza. Eres hijo de Dios”, le dijo.
Durante el trayecto, el joven relató su historia. Había salido de Yucatán con poco dinero y muchas intenciones. Su presupuesto, cerca de 200 pesos, se va en comida y refacciones para su bicicleta. Sobrevivía gracias a la generosidad de desconocidos.
Una fe que no descansa
Jordan asegura que la Virgen lo ha protegido en todo momento. Ha pasado por zonas de violencia, como Zacatecas y Saltillo, donde fue testigo de balaceras y asaltos. También atravesó estados donde la incredulidad lo hacía sentir solo, pero su estandarte con la imagen de la Virgen le abría puertas.
—“Por allá del norte no creen mucho en eso, pero la manta me protege. Ven que soy peregrino y no me molestan”, indicó.
LEE De Yucatán a Zacatecas: el viaje de tres albañiles rumbo al Santuario del Santo Niño de Atocha
Cuando Luis le preguntó por su familia, Jordan respondió que su madre lo apoya desde Yucatán. Es fierrero de oficio, amarra columnas y trabes en obras de construcción. Al regresar, planea volver a su trabajo.
—“Mi mamá sabe que esta es la última. Ya cumplí. Después me toca recibir a los peregrinos que lleguen al pueblo. Darles de comer, como me ayudaron a mí”, explicó.
El corazón de un peregrino
En su trayecto, Jordan ha aprendido que la caridad se multiplica en el camino. Contó que al ver a una familia migrante con dos bebés, decidió entregarles su comida, su agua e incluso sus sandalias.
—“Prefiero dárselo a ellos. Yo puedo llegar a un Oxxo, pero ellos no. Dios me ayuda después”, narró sin dramatismo, como quien sabe que el bien regresa de alguna forma.
Luis, conmovido, comprendió que aquel muchacho tenía más riqueza en su fe que muchos con la vida resuelta. La humildad y determinación de Jordan contrastaban con la dureza de la carretera y con la desconfianza de un país donde tender la mano puede ser peligroso.
—“A veces los más necesitados son los que más ayudan”, reflexionó Luis en voz alta mientras seguían el camino hacia Tepeji del Río, el siguiente destino del peregrino.
Llegar a la Basílica: el sueño cercano
Jordan planea llegar a la Basílica de Guadalupe. Quiere agradecer los años de salud y trabajo, pero también la protección en los accidentes que ha sufrido. Después, descansará unos días antes de emprender el regreso a Yucatán, con la ilusión de estar en su tierra el 12 de diciembre.
Su historia, transmitida por Radio Mojarra, conmovió a miles de personas en redes sociales. No sólo por la fe que lo mueve, sino por su sencillez, su fortaleza y la manera en que confía en la bondad ajena, incluso en medio de los riesgos del camino.
Luis lo dejó en un sitio seguro, le ofreció comida y grabó el final de ese encuentro que resume la esencia del peregrinaje: la fe, el cansancio, la esperanza y el milagro de cruzarse con alguien dispuesto a ayudar.
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
ebv
Estados
“Siempre pensé que era una carga para mami”: el mensaje que Yusvely dejó antes de morir y las señales que nadie vio
CIUDAD DE MÉXICO.- El suicidio de Yusvely Marianny, una joven venezolana de 20 años que se lanzó desde un puente peatonal en Puebla, ha estremecido a México y reabierto la conversación sobre la urgencia de atender la salud mental.
Detrás de su último mensaje en redes sociales se revelan las señales silenciosas del sufrimiento que suelen pasar inadvertidas: sentirse una carga, la falta de apoyo emocional y un entorno que no escuchó a tiempo.
“Siempre pensé que era una carga para mami”
Horas antes de su muerte, Yusvely compartió en Instagram siete fotografías y una carta de despedida. Su publicación iniciaba con un tono ligero:
“¡Hola a todos! jeje. Esta es mi última publicación y les quería dejar un mensaje de que los quiero mucho…”.
Pero conforme avanzaba, el texto se transformó en un retrato de dolor profundo.
“Cada día que pasaba mi cuarto se volvía una habitación de putrefacción, acumulación, mal olor, vergüenza, miedo, lujuria, decepción, ansiedad y desesperación”, escribió la joven, describiendo un estado mental marcado por la ansiedad y el aislamiento.
En su mensaje también confesó:
“Tampoco era cercana con mi propio hermano y siempre pensé que era una carga para mami”.
La frase se convirtió en el reflejo de un sentimiento de abandono que, según especialistas, suele estar presente en jóvenes con riesgo suicida.
“Las heridas emocionales no tratadas son un riesgo para la vida”
El Dr. Óscar Rivas, director del Newman Institute, advirtió en entrevista con Siete24 Noticias que los traumas infantiles no atendidos pueden convertirse en detonantes de conducta suicida.
Lee: Romper el silencio: señales de alerta que pueden prevenir el suicidio
“El cuidado emocional debe tener la misma prioridad que la salud física”, señaló el especialista, tras explicar que una herida emocional sin atención puede ser tan grave como una infección sin tratamiento.
De acuerdo con un estudio del Newman Institute, las personas que vivieron cuatro o más experiencias adversas en la infancia tienen hasta mil 500 veces más probabilidad de intentar suicidarse.
Entre esos factores se encuentran el abuso sexual, la violencia familiar, la negligencia y el abandono emocional.
En su carta, Yusvely mencionó un episodio de abuso sexual por parte de su hermano y la indiferencia que sintió al compartirlo con su madre:
“Hubo abuso sexual de parte de mi hermano y ni siquiera me preguntaste cómo me sentí o te sentaste a hablar conmigo, solo me regañaste…”.
El silencio, enemigo de la prevención
El Dr. Rivas destacó que detectar a tiempo el sufrimiento puede salvar vidas.
“Cuando detectamos a una persona vulnerable, podemos tratarla y prevenir un posible suicidio futuro”, indicó.
Los signos suelen manifestarse en el lenguaje, las actitudes o las publicaciones digitales.
En el caso de Yusvely, su mensaje contenía frases que denotaban culpa, desesperanza y aislamiento emocional, sentimientos que, según expertos, deben encender alertas inmediatas en familiares y amigos.
Su despedida concluía con una frase que resume la contradicción interior de quien lucha entre el deseo de vivir y el cansancio existencial.
“La vida es bella, aprovéchala tontito. Párate de la cama de depresión y sal a ver las nubes. Te amo”.
México y la urgencia de atender la salud mental
De acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud, el suicidio es una de las principales causas de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años.
Sin embargo, los datos solo muestran la superficie de un problema mucho más profundo: la falta de atención oportuna, la vergüenza de pedir ayuda y la escasa educación emocional.
El director del Newman Institute recordó que romper el estigma es esencial.
“Pensar que una persona debe aguantar sus emociones es falso. La salud mental tiene la misma importancia que la salud física”, subrayó.
Organizaciones civiles y especialistas insisten en que la prevención comienza en casa, con la escucha, la empatía y el acompañamiento cotidiano.
El suicidio, señalan, no ocurre de un día para otro: es la consecuencia de múltiples heridas no atendidas.
La Fiscalía General del Estado de Puebla abrió una carpeta de investigación sobre el caso, mientras usuarios en redes sociales lamentan su muerte y recuerdan la importancia de no minimizar los signos de tristeza o desesperanza.
Uno de los mensajes más compartidos en X (antes Twitter) sintetiza el sentir colectivo:
“Si las personas supieran el poder que tienen con simplemente ser amables con alguien, dar los buenos días o escuchar, muchas vidas podrían salvarse”.
Si necesitas ayuda
Si atraviesas una situación difícil o tienes pensamientos relacionados con el suicidio, no estás solo. Puedes comunicarte a la Línea de la Vida al 800 911 2000, disponible 24 horas, o acercarte a un centro de atención psicológica. Pedir ayuda es un acto de valentía.
Visita nuestro canal de YouTube
GDH
Deslizamos sin parar: el costo invisible de vivir pegados al celular
Los malestares de la era digital y la salud mental, tema del Congreso de la APM
Buscan proteger la vida por nacer y a sus madres en Colombia
La inteligencia artificial redefine el valor del trabajo en México
Cuando el “vamping” roba el descanso y el sueño se desvanece
La fascinante historia de 500 años de la Iglesia de San Hipólito
Día de Muertos ¿Cómo nace la tradición?
“Marca de Vida” una historia real sobre la adopción y la vida, te conmoverá
¿Cuál es el significado de la ofrenda de Día de Muertos?
Chihuahua, primer estado de México en prohibir el lenguaje “inclusivo” en escuelas
La fascinante historia de 500 años de la Iglesia de San Hipólito
Ansiedad y depresión; así reacciona tu cuerpo frente al miedo invisible
“Rabbuní” nació en Tierra Santa en medio de la guerra
Familia y dignidad humana, el motor que impulsa a la juventud mexicana
Alex Martínez siembra conciencia y esperanza en la niñez de Ramos Arizpe
Te Recomendamos
-
Méxicohace 2 días
León XIV traza nueva brújula educativa para México y el mundo: Arquidiócesis de México
-
Méxicohace 2 días
CEM clama por la paz, ante asesinato de alcalde en Uruapan, Michoacán
-
Historias que Conectanhace 2 días
José Luis Arévalo: entre la trinchera y la sala de noticias
-
Estadoshace 1 día
Dolor e indignación: Carlos Manzo, el padre valiente luchó con su vida por la paz en Uruapan