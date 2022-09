Urgen esquemas de respeto y mecanismos de protección para periodistas: INAI

Ciudad de México.- Ante el contexto de violencia que enfrentan periodistas en el país, urgen esquemas de respeto a la libertad de expresión y mecanismos de protección y cuidado para el gremio periodístico.

Así lo afirmó la Comisionada Presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Blanca Lilia Ibarra Cadena.

“En México, un informe de Artículo 19 reporta que, durante el primer semestre de 2022, se han registrado más de 331 agresiones en contra de las y los periodistas, lo que representa una agresión cada 14 horas.

“Además, el informe anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que uno de los principales problemas que enfrenta la libertad de expresión en México es la violencia letal en contra de las y los periodistas”, refirió Ibarra Cadena, en la inauguración del 2º Foro Internacional Transparencia y Periodismo, organizado por el INFO Ciudad de México.

La también Presidenta del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia (SNT) sostuvo que la información pública sirve para poner en claro y en voz alta los datos que interesan y duelen a la sociedad, como el de las y los periodistas asesinados en el país.

“El periodismo es voz, es denuncia, es exigencia, pero no debe de ser muerte, censura o silencio. Las y los periodistas que hoy nos faltan fueron silenciados para callar su voz, para intentar desparecerlos, pero, aunque ellas y ellos ya no estén con nosotros, sus historias no pueden dejarse ir, no pueden morir, su pluma debe mantenerse viva; su memoria, intacta, y su obra debe ser leída, conocida y difundida”, manifestó.

En el evento, con sede en el Museo Memoria y Tolerancia, Blanca Lilia Ibarra, a manera de homenaje, nombró a las y los periodistas que han perdido la vida en el ejercicio de su labor en lo que va del año y pidió al público brindar un minuto de aplausos en su memoria.

Por su parte, el Comisionado Presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFO Ciudad de México), Arístides Rodrigo Guerrero García, afirmó que hoy se ha visto cómo ha transitado el periodismo habitual en medios escritos a un periodismo digital, más ágil y que ofrece la posibilidad de conocer los acontecimientos en el momento que suceden.

“Ello implica una mayor responsabilidad para los organismos garantes de la transparencia y de protección de datos personales. Este tipo de foros resultan fundamentales para seguir visualizando la importancia del periodismo y el acceso a la información”, apuntó.

Los trabajos del foro fueron inaugurados por el Comisionado del INFO Ciudad de México, Julio César Bonilla Gutiérrez; en el acto participaron el Presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Jenaro Villamil Rodríguez y el Catedrático de la UNAM, Santiago Nieto Castillo.

ARH