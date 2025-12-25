Vapear en la adolescencia puede dejar secuelas permanentes en el cerebro

Ciudad de México.— En las esquinas, afuera de las escuelas y en puestos improvisados, los vapeadores siguen pasando de mano en mano, incluso después de que la ley los colocó fuera de la legalidad. La escena se repite a semanas de ser aprobada la reforma a la Ley General de Salud que prohíbe su venta y establece sanciones penales y económicas.

Consumo que crece pese a la prohibición

La Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2025 muestra un cambio en los hábitos de consumo en México. El uso de cigarros electrónicos pasó de 1.1 por ciento en 2016 a 2.6 por ciento en 2025. En contraste, el consumo de tabaco fumado disminuyó de 17.6 a 15.1 por ciento en el mismo periodo.

El registro confirma que, aunque las campañas de prevención y las restricciones legales se mantienen, los dispositivos electrónicos continúan circulando y ganando presencia, especialmente entre adolescentes y jóvenes.

Qué son los vapeadores y por qué representan un riesgo

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y la Comisión Nacional contra las Adicciones advierten que los productos conocidos como vapeadores son altamente adictivos y ocasionan daños graves a la salud. En el mercado se identifican como cigarros electrónicos, productos de tabaco calentado o sistemas electrónicos de administración de nicotina, así como dispositivos similares sin nicotina.

Todos contienen compuestos carcinógenos, sustancias tóxicas y emiten aerosoles que ingresan directamente al organismo.

Metales, nicotina y exposición prolongada

Se ha documentado la presencia de metales como cadmio, níquel y plomo en estos dispositivos. Estas sustancias pueden acumularse en la sangre y en distintos órganos.

Las autoridades sanitarias advierten que un solo cartucho con cinco por ciento de sal de nicotina equivale a consumir entre uno y tres paquetes de cigarrillos. Esta concentración tiene efectos adversos a largo plazo en el desarrollo cerebral de niñas, niños, adolescentes y fetos en formación.

Daños respiratorios, cardiovasculares y genéticos

Las alertas sanitarias identifican tres grandes grupos de afectaciones:

Sistema respiratorio, la inflamación del tejido pulmonar se asocia con asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y cáncer.

Sistema cardiovascular, los cambios en la circulación sanguínea incrementan el riesgo de arterioesclerosis e infartos.

Ámbito genético se documentan daños mutagénicos que elevan el riesgo de cáncer y alteraciones como disfunción eréctil.

Cerebro en desarrollo y salud mental

De acuerdo con información de Texas Health and Human Services, vapear implica la inhalación de nicotina adictiva y más de 31 sustancias químicas peligrosas, entre ellas formaldehído y benceno.

El cerebro continúa su desarrollo hasta alrededor de los 25 años. La exposición a nicotina durante la adolescencia puede afectar de forma permanente las áreas relacionadas con la atención, el aprendizaje, el estado de ánimo y el control de impulsos.

Estudios citados por autoridades de salud indican que el vapeo puede agravar la ansiedad y la depresión, además de dificultar la concentración y afectar el rendimiento escolar y deportivo.

Pulmones, órganos y efectos visibles

Los químicos aromatizantes, como el diacetilo, pueden provocar daño pulmonar permanente. La inhalación de partículas ultrafinas se relaciona con ataques de asma, tos persistente y dificultad para respirar.

Los metales pesados presentes en el vapor se acumulan en órganos como cerebro, corazón, riñones, pulmones e hígado.

Los compuestos orgánicos volátiles irritan ojos, nariz y garganta, causan dolores de cabeza y náuseas, mientras que el formaldehído se asocia con cáncer de pulmón y garganta tras exposiciones prolongadas.

Riesgos adicionales y adicción persistente

Las autoridades también documentan lesiones provocadas por explosiones de baterías, con incendios y casos de lesiones graves e incluso muertes.

Ningún vapeador ni calentador de tabaco cuenta con autorización sanitaria de Cofepris ni reconocimiento oficial como producto de reconocimiento de riesgo reducido.

Conadic advierte que estos dispositivos afectan el control de la epidemia de tabaquismo, ya que perpetúan la adicción a la nicotina, desalientan el abandono del tabaco y favorecen el consumo simultáneo de cigarros tradicionales y electrónicos.

ebv