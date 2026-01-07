Violencia contra la niñez persiste en México: REDIM

Ciudad de México.- La violencia contra niñas, niños y adolescentes en México sigue en niveles críticos, aun cuando algunas cifras muestran una reducción parcial, advirtió la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM).
Durante la presentación de su Balance Anual 2025, la organización informó que entre enero y noviembre de este año se registraron mil 991 homicidios de personas menores de 18 años.
Aunque la cifra representó una disminución del 11.5 por ciento frente al mismo periodo de 2024, REDIM la calificó como alarmante por su impacto social y humano.
El informe fue entregado en Palacio Nacional al Gobierno de México, con el objetivo de exponer directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum los desafíos pendientes para garantizar los derechos de la niñez.
¿Qué reveló el Balance Anual 2025?
REDIM subrayó que ninguna disminución resulta suficiente mientras el derecho a la vida continúe vulnerado en niñas, niños y adolescentes.
La directora ejecutiva de la organización, Tania Ramírez Hernández, alertó sobre el impacto diferenciado de la violencia feminicida en este sector.
Durante 2025 se registraron 58 feminicidios de niñas y mujeres adolescentes, lo que equivale a un caso cada cinco días y medio, señaló la activista.
En la última década, de 2015 a noviembre de 2025, REDIM documentó 884 feminicidios de niñas y adolescentes en todo el país.
Tres de cada diez casos se concentraron en Estado de México, Veracruz y Jalisco, entidades con altos niveles de violencia estructural.
Además, el balance también mostró que 565 niñas, niños y adolescentes murieron por violencia armada durante 2025.
La organización alertó sobre la normalización del uso de armas de fuego y su impacto directo en la vida cotidiana de la niñez.
El informe reveló una crisis creciente de desapariciones que afecta de manera directa a la infancia y adolescencia en México.
Durante 2025 se registraron 10 mil 684 reportes de niñas, niños y adolescentes desaparecidos, de los cuales 2 mil 850 siguen sin ser localizados.
La cifra representó un aumento del 30 por ciento respecto a 2024, de acuerdo con el documento.
Este contexto ya motivó la activación del artículo 34 de la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas por parte del Comité de la ONU.
Aunque el balance reconoció avances en homicidio, feminicidio y migración, también visibilizó otras violencias graves.
REDIM identificó 278 víctimas menores de trata de personas y 56 casos de secuestro vinculados a la ley penal en 2025.
Estas violencias afectaron de forma desproporcionada a menores indígenas, migrantes, mujeres y quienes viven en pobreza.
Escuchar a la niñez para transformar la realidad
REDIM reiteró su llamado al Estado mexicano para fortalecer el SIPINNA y atender de manera urgente la crisis de violencia.
La presentación del balance destacó por la participación directa de niñas, niños y adolescentes de distintas regiones del país.
Ellos enfatizaron la necesidad de que sus voces se traduzcan en políticas públicas, presupuestos y acciones concretas.
El informe recordó que proteger a la niñez no es solo una meta institucional, sino una responsabilidad colectiva y permanente.
El primer día de trabajo: emociones que abren camino y marcan integración laboral
Ciudad de México.- El primer día de trabajo concentra emociones que influyen directamente en la integración y el desempeño inicial de un colaborador. Entusiasmo, nervios e incertidumbre conviven en una jornada decisiva.
Para millones de personas, ese inicio define la relación con la empresa y con el equipo. La experiencia no solo depende del trabajador, también refleja la cultura organizacional.
De acuerdo con la agencia de colocación Computrabajo, en Latinoamérica, comparte recomendaciones prácticas para vivir ese momento con mayor seguridad y sentido positivo.
¿Qué sucede el primer día de trabajo?
El primer día marca el ingreso formal a una nueva comunidad laboral. El colaborador observa, escucha y busca entender reglas, dinámicas y expectativas.
Ese proceso ocurre mientras gestiona emociones intensas. La adaptación no es inmediata, pero sí determinante para el desempeño temprano.
Asimismo, la agencia señaló que la preparación previa reduce el estrés inicial. Anticipar detalles prácticos ayuda a enfocar la energía en aprender y relacionarse.
Además, la plataforma recomendó preparar el atuendo con base en el código de vestimenta. También sugirió alistar documentos y calcular tiempos de traslado.
Estas acciones simples ofrecen control en un contexto desconocido. La organización personal fortalece la confianza desde las primeras horas.
Aprender, preguntar y adaptarse al entorno.
El primer día inicia un proceso de aprendizaje continuo. La observación atenta permite comprender procesos, jerarquías y formas de comunicación.
También aconsejó tomar notas y participar activamente en reuniones introductorias. Escuchar con atención facilita una adaptación más fluida.
Preguntar, cuando algo no queda claro, también construye relaciones sanas. La curiosidad responsable demuestra interés y compromiso.
Este enfoque reduce errores tempranos y favorece la integración. La empresa percibe disposición, apertura y responsabilidad profesional.
Integración humana y cultura organizacional.
La convivencia impulsa la pertenencia. Espacios informales, como el almuerzo, permiten conocer al equipo desde una dimensión más humana.
Además recomendó mostrar apertura, sin perder el equilibrio profesional. Conversar sobre proyectos y experiencias fortalece vínculos iniciales.
Alejandra Martínez, Responsable de Estudios del Mercado Laboral en Computrabajo México, explicó la relevancia de este momento.
“El primer día de trabajo concentra emociones que influyen directamente en la integración y el desempeño inicial de un colaborador”, señaló.
Martínez destacó que la experiencia se relaciona con la calidad del proceso de incorporación. Una bienvenida clara reduce el estrés y fortalece la motivación.
Cuando las empresas diseñan procesos humanos y estructurados, promueven permanencia y compromiso desde el inicio.
¿Por qué importa este primer día?
El primer día no es un trámite administrativo. Es una experiencia que comunica valores, expectativas y cuidado por las personas.
Una actitud positiva y receptiva permite identificar oportunidades de crecimiento. También facilita la conexión con la cultura organizacional.
Contar estas historias visibiliza la importancia del trabajo digno y humano. Cada inicio laboral representa una oportunidad de construir confianza mutua.
Emprender como propósito de año nuevo: ilusión y reto
Ciudad de México.- Cada inicio de año millones de personas renuevan propósitos. Entre ellos, emprender ocupa un lugar cada vez más visible, impulsado por la búsqueda de autonomía, sentido y estabilidad laboral.
El Global Entrepreneurship Monitor (GEM) revela una paradoja clara. El 20.3 por ciento de los adultos espera iniciar un negocio, pero solo 3.3 por ciento logra consolidarlo como lo imaginó. La intención crece, la realidad avanza más lento.
¿Qué pasa con el emprendimiento?
El informe GEM 2024-2025, basado en encuestas a más de 150 mil personas en 51 economías, muestra que emprender parece más accesible que antes.
En 35 países, al menos 40 por ciento de los adultos considera fácil iniciar un negocio.
Sin embargo, esta percepción no se traduce en acción. Cada vez más personas deciden no dar el paso, aun cuando detectan oportunidades claras en su entorno.
El miedo al fracaso pesa más que la oportunidad
El informe identifica un freno central: el temor a fallar.
En 43 economías, más de dos de cada cinco personas que ven oportunidades prefieren no emprender por miedo al fracaso.
Este temor no se limita a perder dinero. Incluye el costo emocional, el estigma social y la dificultad para cerrar un negocio sin consecuencias personales graves.
Aunque el contexto mejora, el riesgo percibido domina la decisión.
Fallar también enseña
Los datos del GEM matizan esta narrativa. En la mayoría de los países, quienes cerraron un negocio recientemente tienen más probabilidades de volver a emprender que quienes nunca lo intentaron.
El fracaso aparece como una etapa de aprendizaje. Aun así, 49.4 por ciento de las personas que identifican oportunidades decide no emprender por miedo, lo que limita el aprovechamiento de contextos favorables.
El reporte confirma una desigualdad persistente.
En casi una tercera parte de los países, la tasa de emprendimiento masculino supera a la femenina por cinco puntos porcentuales o más.
En 14 economías, la actividad emprendedora temprana de los hombres supera con claridad a la de las mujeres. Nueve pertenecen a países de altos ingresos.
El acceso desigual a financiamiento, capacitación y redes sigue marcando la diferencia.
El impacto económico también muestra límites.
En 37 de las 51 economías, uno de cada tres emprendedores tempranos no espera generar empleos adicionales en cinco años.
Solo ocho países reportan expectativas altas de contratación. La mayoría pertenece a economías de altos ingresos, con excepciones como Brasil y Tailandia.
El emprendimiento existe, pero no siempre escala.
Innovación y sostenibilidad, dos caminos distintos
La innovación se concentra en países ricos.
Solo 17 economías registran que al menos cinco por ciento de los nuevos emprendedores ofrece productos nuevos para el mundo.
La sostenibilidad, en cambio, avanza de forma transversal.
En 40 países, más de la mitad de los emprendedores prioriza el impacto social y ambiental sobre las ganancias. Esta visión aparece con más fuerza entre mujeres.
Un propósito compartido, un reto abierto
El GEM subraya que emprender sigue siendo una vía relevante de desarrollo económico y social.
No basta con facilitar el inicio de un negocio. Reducir el miedo al fracaso, cerrar brechas de género y fortalecer entornos locales sigue siendo clave.
Emprender se mantiene como un propósito de año nuevo cargado de esperanza. Convertir esa intención en un proyecto sólido sigue siendo el desafío pendiente.
Policías brindan auxilio durante parto en Tlalpan
Madre y bebé están bien.
Ciudad de México.— Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina apoyaron a una mujer que dio a luz en calles de la alcaldía Tlalpan.
Según los reportes, la madre se encontraba recostada en el piso en la avenida Canal de Miramontes, a la altura de la calle San Remo, de la colonia Residencial Acoxpa.
Otra mujer en el lugar informó a los oficiales que la persona en el suelo era su nuera, de 18 años, quien tenía 8 meses de gestación y presentaba fuertes dolores y contracciones.
Por lo anterior, los policías se alistaron para el parto y en pocos minutos recibieron al bebé, aseguró la dependencia.
A los pocos minutos, arribaron paramédicos del ERUM quienes diagnosticaron a la joven con parto fortuito de ocho meses de gestación, e indicaron que tanto madre como el hijo se encontraban clínicamente sanos. Por lo que fueron llevados a un hospital para su atención médica especializada.
Capacitación de policías para auxiliar en emergencias
La SSC explicó que los policías están capacitados en materia de primeros auxilios y brindan apoyo a la ciudadanía en cualquier emergencia.
Por ello, exhorta a las y los habitantes de la Ciudad de México a solicitar apoyo a la o al policía más cercano o a través del número de emergencias 911.
Atención a partos por parte de policías en espacios no hospitalarios en 2025
Durante el 2025, personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) auxilió a 36 mujeres en labor de parto. De las cuales 27 recibieron atención directa para el nacimiento de sus bebés.
Las acciones se realizaron en domicilios particulares, vehículos, la vía pública y en instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro. En todos los casos, los oficiales actuaron conforme a los protocolos de emergencia para proteger a las madres y a los recién nacidos.
Trabajo coordinado de dependencias
Las atenciones se distribuyeron entre distintas áreas operativas. Elementos de los sectores de la SSC participaron en 12 auxilios.
Personal de la Policía Bancaria e Industrial intervino en nueve casos. En tanto, efectivos de la Policía Auxiliar realizaron 11 acciones relacionadas con partos y apoyo a mujeres en trabajo de parto.
La Subsecretaría de Control de Tránsito participó en cuatro apoyos, tanto en la atención directa en la vía pública como en el traslado de mujeres a centros de salud.
Estas intervenciones permitieron el acceso oportuno a servicios médicos en situaciones de emergencia obstétrica.
En tres casos se contó con la participación de paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM).
Proteger la vida desde el primer aliento: alternativas seguras para resguardar a recién nacidos
Ciudad de México.— Cada decisión en las primeras horas del inicio de la vida puede marcar el rumbo de una niña o un niño para siempre. En México, existen rutas institucionales que buscan evitar que un recién nacido quede expuesto a riesgos irreversibles, al tiempo que garantizan su derecho a vivir en un entorno de protección y cuidado desde el primer instante.
Opción institucional para proteger a recién nacidos
El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia aseguró que cuenta con mecanismos de orientación y acompañamiento dirigidos a quienes atraviesan situaciones que les impiden hacerse cargo de un bebé recién nacido. Estas alternativas permiten salvaguardar la vida y el bienestar de niñas y niños sin recurrir a prácticas que los expongan a peligro.
A través de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, así como de las 32 procuradurías estatales y las instancias municipales, el DIF ofrece atención integral, información clara y opciones legales que colocan en el centro el interés superior de la niñez desde el momento del nacimiento.
Acompañamiento sin criminalización
El modelo de atención del DIF Nacional parte del reconocimiento de realidades complejas que pueden enfrentar madres, padres o familiares. Acudir de manera voluntaria a esta institución no implica una sanción automática, sino un proceso de orientación que explica las implicaciones de cada decisión y prioriza la protección del recién nacido.
Este acompañamiento se desarrolla bajo criterios de confidencialidad y resguardo, con el propósito de asegurar que el bebé reciba atención médica oportuna y quede protegido frente a los riesgos asociados al abandono, uno de los escenarios más peligrosos en las primeras horas de vida.
Riesgo del abandono y la ruta de protección
Dejar a una niña o un niño recién nacido sin resguardo lo coloca en una situación de alto riesgo que puede comprometer su vida de forma inmediata. Frente a este escenario, el DIF Nacional y sus representaciones estatales y municipales constituyen la vía más segura para garantizar su protección física, legal y social.
El proceso institucional busca ordenar con rapidez la situación jurídica del bebé, con el fin de facilitar su incorporación a un esquema de adopción cuando así corresponda. Este procedimiento se realiza bajo supervisión del Estado y con familias previamente evaluadas y certificadas, lo que permite asegurar condiciones adecuadas para el desarrollo integral de la niña o el niño.
Derecho a vivir en familia desde el nacimiento
La política de protección a la primera infancia parte del principio de que toda niña y todo niño tiene derecho a crecer en familia, en cualquiera de sus formas, desde los primeros momentos de vida. Agilizar los procesos legales y garantizar entornos seguros forma parte de una estrategia orientada a evitar estancias prolongadas en situaciones de vulnerabilidad.
El DIF Nacional insiste en que existen opciones seguras, legales y humanas para proteger a los recién nacidos. Acercarse a sus oficinas antes de tomar decisiones que pongan en riesgo la vida de un bebé permite abrir una ruta de protección que prioriza sus derechos y su bienestar, desde el primer aliento hasta su integración en un entorno familiar.
