Violencia contra la niñez persiste en México: REDIM

Ciudad de México.- La violencia contra niñas, niños y adolescentes en México sigue en niveles críticos, aun cuando algunas cifras muestran una reducción parcial, advirtió la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM).

Durante la presentación de su Balance Anual 2025, la organización informó que entre enero y noviembre de este año se registraron mil 991 homicidios de personas menores de 18 años.

Aunque la cifra representó una disminución del 11.5 por ciento frente al mismo periodo de 2024, REDIM la calificó como alarmante por su impacto social y humano.

El informe fue entregado en Palacio Nacional al Gobierno de México, con el objetivo de exponer directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum los desafíos pendientes para garantizar los derechos de la niñez.

¿Qué reveló el Balance Anual 2025?

REDIM subrayó que ninguna disminución resulta suficiente mientras el derecho a la vida continúe vulnerado en niñas, niños y adolescentes.

La directora ejecutiva de la organización, Tania Ramírez Hernández, alertó sobre el impacto diferenciado de la violencia feminicida en este sector.

Durante 2025 se registraron 58 feminicidios de niñas y mujeres adolescentes, lo que equivale a un caso cada cinco días y medio, señaló la activista.

En la última década, de 2015 a noviembre de 2025, REDIM documentó 884 feminicidios de niñas y adolescentes en todo el país.

Tres de cada diez casos se concentraron en Estado de México, Veracruz y Jalisco, entidades con altos niveles de violencia estructural.

Además, el balance también mostró que 565 niñas, niños y adolescentes murieron por violencia armada durante 2025.

La organización alertó sobre la normalización del uso de armas de fuego y su impacto directo en la vida cotidiana de la niñez.

⭕️ 👧🏽👦🏽💬 Niñas, niños y adolescentes del Grupo de Participación de REDIM “Juntas y Juntos por Nuestros Derechos” hicieron escuchar sus voces en Palacio Nacional, durante la entrega del Balance Anual REDIM 2025, compartiendo, junto a la directora Tania Ramírez Hernández, sus… pic.twitter.com/mGL4esGAT2 — Derechos Infancia (@derechoinfancia) January 6, 2026

El informe reveló una crisis creciente de desapariciones que afecta de manera directa a la infancia y adolescencia en México.

Durante 2025 se registraron 10 mil 684 reportes de niñas, niños y adolescentes desaparecidos, de los cuales 2 mil 850 siguen sin ser localizados.

La cifra representó un aumento del 30 por ciento respecto a 2024, de acuerdo con el documento.

Te puede interesar: Proteger la vida desde el primer aliento: alternativas seguras para resguardar a recién nacidos

Este contexto ya motivó la activación del artículo 34 de la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas por parte del Comité de la ONU.

Aunque el balance reconoció avances en homicidio, feminicidio y migración, también visibilizó otras violencias graves.

REDIM identificó 278 víctimas menores de trata de personas y 56 casos de secuestro vinculados a la ley penal en 2025.

Estas violencias afectaron de forma desproporcionada a menores indígenas, migrantes, mujeres y quienes viven en pobreza.

Escuchar a la niñez para transformar la realidad

REDIM reiteró su llamado al Estado mexicano para fortalecer el SIPINNA y atender de manera urgente la crisis de violencia.

La presentación del balance destacó por la participación directa de niñas, niños y adolescentes de distintas regiones del país.

Ellos enfatizaron la necesidad de que sus voces se traduzcan en políticas públicas, presupuestos y acciones concretas.

El informe recordó que proteger a la niñez no es solo una meta institucional, sino una responsabilidad colectiva y permanente.

ARH