Violencia no da tregua a Guanajuato, suma más de 200 muertos en dos semanas

Tapachula, Chiapas.- El obispo de la frontera sur de México, Jaime Calderón Calderón, lamentó que persiste el silencio y la inacción de las autoridades mexicanas para atender y auxiliar a las miles de personas y familias que se aventuran en la peligrosa ruta migratoria.

Ante el anuncio de una nueva caravana migrante que ha partido de Honduras hacia los Estados Unidos, el obispo de Tapachula envió una carta a todos los fieles católicos y personas de buena voluntad en la frontera para ofrecer una nueva “alta disposición en el ejercicio de la caridad para socorrer a quienes menos pueden”.

“Las declaraciones del gobierno federal y el silencio del gobierno estatal nos muestran que la postura oficial es, como en otras ocasiones, ambigua y titubeante. No sabemos si los hermanos que vienen en la caravana podrán cruzar la frontera, llegar hasta Tapachula o, incluso, seguir más allá de nuestro Estado de Chiapas, atravesando nuestro territorio diocesano”, explicó el obispo.

Con la experiencia de las caravanas migratorias en 2018 y 2019 el obispo reconoció que la Iglesia católica en el sureste mexicano tiene el deber “de mostrar con sencillez, claridad y determinación nuestro pensar con relación a los hermanos que vienen en la caravana”.

“Tapachula siempre se ha distinguido por ser una Iglesia particular fraternal y solidaria que, desde su pobreza, se ha esmerado en mostrar el rostro misericordioso de Dios, siendo hospitalaria con los hermanos migrantes… Siempre vamos a procurar que los hermanos migrantes no acumulen más sufrimientos que las inclemencias que de por sí trae consigo un camino largo, tortuoso, accidentado, inseguro y violento”.

El obispo adelantó el plan que implementará la Iglesia en las regiones donde se requiera atención en el paso migratorio:

“Las Foranías Sur y Ciudad nos encargaremos de cuidar y asistir a los hermanos desde la frontera hasta la Ciudad de Tapachula. Del tramo de Tapachula a Huixtla, donde suelen pasar la noche, se encargarán las Parroquias de Huehuetán, Huixtla, Tuzantán y Villa de Comaltitlán. Del tramo de Huixtla a Mapastepec, procuraremos asistirlos en su paso por Escuintla y encargaremos esta tarea a las Parroquias de Escuintla, El Triunfo, Acapetahua y Acacoyagua. Las caravanas anteriores han pasado la noche en Mapastepec, encomendamos asistirlos ahí a las Parroquias de Sesecapa, Mapastepec y Valdivia. De Mapastepec a Pijijiapan encomendamos la tarea de asistirlos a las Parroquias de Margaritas, Pijijiapan y San Isidro. Finalmente, en el último tramo de nuestro territorio diocesano encomendamos la tarea de asistirlos a las Parroquias de Tres Picos Cabeza de Toro, Tonalá y Arriaga. Pedimos a los hermanos de la Foranía Sierra estar en comunicación con los encargados de los lugares de asistencia para hacer presencia donde más se necesite”.

Invitó a las familias de las localidades fronterizas con Centroamérica a que cada una según sus posibilidades procuren que a los migrantes no les falte un pedazo de pan, no sean violentados ni asaltados, no reciban muestras de rechazo ni desprecio.