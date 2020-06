Viven municipios de Guanajuato un infierno

Ciudad de México.- Una persona no habría sido recibida en un hospital del ISSSTE y perdió la vida, sin atención médica, en el suelo de la clínica.

Don Alfredo, un hombre de 55 años, junto con su familia, buscó atención médica en tres hospitales pero en ninguno fue atendido.

La persona tenía dolor de pecho y cabeza; a pesar de la urgencia, ningún médico lo atendió, en apariencia, por temor a que tuviera Covid-19.

Alyanid Sánchez, su hija, grabó el momento en que su padre perdió la vida en una clínica del ISSSTE en Comitán, Chiapas.

“Se acaba de morir y papá y vean como está (en el suelo), no se vale, no es justo, ¡qué ineptitud de las autoridades de salud!, ¡Ni siquiera en una camilla!, no nos ayudaron a bajarlo”, dijo.

“Mi papá esta muerto por culpa de estas personas que ni siquiera están; ¡que impotencia!”, agrega en video difundido por el periodista Ciro Gómez Leyva.

El comunicador explicó que Don Alfredo padecía hipertensión y diabetes; en la madrugada empezó a sentirse mal y fue llevado a una clínica privada pero no lo quisieron atender por temor a que estuviera contagiado de Covid-19.

Después, lo llevaron a la clínica del ISSSTE que está en Comitán; no lo recibieron argumentando que tenía que ingresar con un tanque de oxígeno.

Don Alfredo fue trasladado al hospital General y tampoco lo atendieron poque no tenía una hoja de traslado.

Regresaron al ISSSTE de Comitán donde unas personas les prestaron un tanque de oxígeno pero aún así no lo quisieron atender.

El certificado de defunsión emitido por la Secretaría de Salud informa que Don Alfredo murió por un infarto al miocardio.

Dicha Secretaría de Chiapas informó que don Alfredo murió antes de llegar a la clínica del ISSSTE “a pesar de eso la familia decide bajar el cuerpo de la camilla hospitaliania en el puso de espera”, señaló en un comunicado.

“De manera preliminar se indica que la puerte pudo ser por un infarto”, finalizó la misiva.

Sin embargo, Alyanid Sánchez aseguró que la Secretaría miente “ese comunicado es basura porque es mentira, nunca nos dieron atención, nos trajeron de un lugar a otro y mi papá falleció dentro de la clínica, eso fue lo que pasó”.

“Uno de los guardias de seguridad nos ayudó, por lástima, a meter a mi papá a la clínica… eso no se vale, eso es jugar sucio con la ciudadanía…”.

“El trato que le dieron a mi papá, no se lo merece ni un animalito”, sentenció.