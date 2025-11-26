Volar con vida dentro: las señales que acompañan a las embarazadas antes de abordar

Ciudad de México.- Viajar embarazada despierta emoción, pero de acuerdo con los ginecólogos hay que poner atención al estado de salud a la mujer embarazada. Muchas revisan reglas y tiempos, pero también buscan seguridad y tranquilidad.

Por ello, las aerolíneas actualizan lineamientos y los médicos ofrecen guías claras para que cada vuelo sea una experiencia positiva y responsable.

¿Qué sucede cuando una mujer embarazada planea viajar?

Planear un vuelo durante la gestación exige revisar políticas y semanas permitidas.

Las aerolíneas ajustan reglas y recomiendan acudir al médico antes de comprar un boleto. Volaris, Avianca y LATAM coinciden en un punto básico: cada embarazo es distinto, y la evaluación médica resulta esencial.

Volar sin complicaciones suele ser posible durante buena parte del embarazo, pero las últimas semanas requieren documentos y valoraciones.

Las compañías buscan evitar riesgos y ofrecer seguridad, especialmente cuando el trabajo de parto puede iniciar durante el trayecto.

Políticas antes del vuelo.

Aerolínea Volaris: flexibilidad acompañada de responsabilidad

Volaris permite volar sin certificado médico hasta la semana 36 si el embarazo va bien. La empresa pide un documento después de esa semana, con autorización expresa del médico. La aerolínea también evita asignar asientos de emergencia a mujeres embarazadas y sugiere revisar síntomas antes de abordar.

Avianca: claridad en semanas y documentos

Avianca permite viajar sin certificado hasta la semana 30. Después de ese punto, exige una constancia médica reciente que confirme que el vuelo es seguro. La compañía no permite abordar después de la semana 36. Las pasajeras deben firmar un formulario de responsabilidad en rutas específicas.

LATAM: reglas que cambian según el país

LATAM autoriza volar sin certificado hasta la semana 30. En vuelos desde ciertos países, el límite baja a la semana 28. La aerolínea puede pedir un aval adicional si existe algún riesgo. La intención es proteger a la pasajera y al bebé.

¿Qué recomiendan los médicos antes de volar?

El ginecólogo Dr. Alfonso Duran Moreno, señala que el segundo trimestre suele ser la etapa más cómoda para viajar. Las náuseas disminuyen y el riesgo de parto prematuro sigue bajo. El especialista sugiere caminar dentro del avión, hidratarse bien y usar ropa cómoda.

recuerda que las pasajeras deben moverse con frecuencia, usar medias de compresión y evitar la deshidratación. También aconseja ajustar el cinturón bajo el abdomen, cerca de la cadera.

Estas recomendaciones buscan que la mujer disfrute el viaje y mantenga estabilidad física durante el trayecto.

La consulta médica permite identificar riesgos y modificar fechas si resulta necesario.

Un viaje que también cuenta historias de cuidado.

Detrás de cada regla existe un mensaje de acompañamiento. Las aerolíneas buscan proteger a la pasajera y garantizar que su experiencia sea segura.

Los médicos invitan a escuchar el cuerpo y a elegir rutas que favorezcan el bienestar.

Las mujeres embarazadas muestran determinación cuando viajan.

Además, más mujeres vuelan con tranquilidad porque conocen los límites, llevan su certificado cuando corresponde y mantienen comunicación constante con su ginecólogo.

ARH