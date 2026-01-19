Volver a confiar: el reto de los refugios en la ciudad

Ciudad de México.- La asistencia voluntaria al Centro de Asistencia e Integración Social (CAIS) Coruña cayó 59 por ciento en cinco años, según datos oficiales. Detrás de la cifra aparecen desconfianza, denuncias y una discusión pública pendiente sobre dignidad y derechos.
El CAIS Coruña, también llamado Plaza del Estudiante, se ubica en la alcaldía Iztacalco y atiende a población en condición de calle. En 2020 registró mil 150 usuarios diarios, de acuerdo con datos de la Secretaría de Bienestar Social de la Ciudad de México (Sebien).
Además, en 2021 la cifra bajó a mil 100 personas. En 2022 descendió a mil 50. En 2023 la asistencia continuó a la baja con 980 usuarios diarios.
Para 2024, el registro marcó 850 asistentes. En 2025 la reducción fue mayor y llegó a 680 personas por día. La tendencia mostró una disminución constante, año con año.
Durante la administración de Miguel Ángel Mancera, el albergue reportó hasta dos mil usuarios diarios ante organizaciones civiles. Desde entonces, la asistencia no volvió a esos niveles.
Activistas y organizaciones civiles alertaron que la baja asistencia reflejó una pérdida de confianza en estos espacios. Señalaron que muchas personas evitaron acudir por experiencias negativas compartidas entre la población callejera.
“Hay una percepción mala de estos lugares, por las experiencias que otros han vivido”, explicó Luis Enrique Hernández, director de El Caracol.
La organización trabaja por los derechos de las poblaciones callejeras en la capital.
Hernández indicó que usuarios reportaron comida en mal estado, baños sucios y malos tratos por parte del personal. Estas versiones circularon desde hace años entre mujeres y hombres sin techo.
Entre 2021 y 2022, personas en condición de calle acudieron al Congreso de la Ciudad de México. Ahí denunciaron públicamente las condiciones en albergues como el CAIS Coruña, ubicado en Viaducto Piedad.
Sebien informó que también cayó el registro anual de usuarios frecuentes. En 2020 el padrón incluía dos mil 800 personas. Para 2025 cerró en mil 948 beneficiarios, una reducción cercana al 30 por ciento.
Además, El Caracol cuestionó la forma en que las autoridades presentaron las cifras oficiales sobre población en situación de calle. Hernández habló de una posible intención política en la medición del fenómeno.
“Desde 2020 nos presentan un censo de 954 personas y ahora dicen que hay mil 300”, afirmó. La organización sostuvo que sus propios conteos arrojaron números mayores.
Pese a la menor asistencia, las muertes dentro del CAIS continuaron. Sebien reportó, vía transparencia, 528 defunciones en los últimos cinco años dentro de las instalaciones.
Te puede interesar: Albergues y empleo: la atención a personas en situación de calle en CDMX
Asimismo, las causas incluyeron cardiopatías, anemia, deshidratación, covid, trombosis, diabetes, desnutrición y alcoholismo severo. Los datos oficiales no vincularon directamente las muertes con fallas operativas.
Además, el caso del CAIS Coruña colocó en la agenda pública la necesidad de revisar la calidad de los servicios. También abrió un debate sobre confianza, trato humano y políticas sociales sostenidas.
ARH
CDMX
¿Por qué falla la separación de basura y residuos en la capital?
Separar la basura ya es obligatorio
Ciudad de México.- La capital inició con el 2026 una de las transformaciones ambientales más ambiciosas de los últimos años con el programa “Transforma tu ciudad, cada basura en su lugar”. Pero a medida que la gestión de residuos se vuelve obligatoria para todos los hogares, es evidente que la buena voluntad de la ciudadanía no es suficiente si no viene acompañada de una estrategia de comunicación masiva y clara.
Especialistas señalan que, a pesar de las buenas intenciones, el éxito de esta iniciativa depende directamente de una campaña informativa que alcance a todos los sectores de la población.
“Para que la Ciudad de México avance en este tema es fundamental que se ejecute una campaña de difusión diseñada para que gente de todas las edades, sectores, niveles socioeconómicos, y niveles educativos conozca a detalle la ley y la clasificación de residuos”.
Así lo señala Arturo Aguilar Díaz, responsable de Asuntos Ambientales de la Dirección de Servicios Generales de la Universidad Iberoamericana, donde llevan una década separando correctamente la basura.
El reto de entender la clasificación de basura en la CDMX
La complejidad de las normas actuales puede ser una barrera para el ciudadano común, considera el especialista, y señala que la reglamentación es detallada y extensa, lo que puede generar confusión al momento de decidir en qué contenedor depositar cada desecho.
En este caso es muy importante la educación preventiva, “si no tenemos suficiente información, por más buena intención que la ciudadanía tenga, es probable que se falle”.
Los chilangos necesitan más conciencia sobre el tema
El experto comparó la necesidad de difusión con la intensidad de las campañas políticas, sugiriendo que el beneficio para la calidad de vida debería tener la misma prioridad en la agenda pública.
“Es mucha información, es cierto, pero, así como nos inundan de comerciales en época electoral, es necesario difundir los datos que ayudarán a alcanzar una mejor calidad de vida en la Ciudad”.
Es importante recordar que, aunque por ahora no existen multas económicas, la sanción operativa es inmediata: los trabajadores de limpia tienen la instrucción de no recoger las bolsas que no estén correctamente separadas. Esto coloca a las familias en una situación complicada pues sin educación pueden desecharlas en cualquier lado, algo que agrava los problemas de contaminación.
Guía rápida para la separación de residuos
Para evitar que el camión recolector rechace tus desechos, es vital tener presente la clasificación básica que rige en la capital:
- Verde (Orgánicos): Restos de comida, frutas, verduras y flores. (Recolección: Martes, jueves y sábado).
- Gris (Inorgánicos reciclables): Papel, cartón, vidrio, metales y plásticos limpios. (Recolección: Lunes, miércoles, viernes y domingo).
- Naranja (Inorgánicos no reciclables): Colillas de cigarro, pañales, toallas sanitarias, servilletas y papel higiénico usado. (Recolección: Lunes, miércoles, viernes y domingo).
Este programa no solo busca reducir la saturación de los rellenos sanitarios, sino fomentar un uso eficiente del agua y la energía, pilares de una ciudad que busca ser sostenible para las futuras generaciones. La clave, según el especialista, está en que el Gobierno logre transformar la norma en un hábito cotidiano a través del conocimiento.
npq
📲 Síguenos en WhatsApp
CDMX
El “Depósito Fantasma”, fraude que pone en riesgo las ventas de autos
Evita riesgos
Ciudad de México.— En plataformas de ventas digitales, suelen venderse todo tipo de cosas, desde ropa hasta vehículos, pero implica el riesgo de fraudes o estafas.
En ese escenario, la Unidad de Policía Cibernética de la Ciudad de México alertó sobre un fraude conocido como “Depósito Fantasma”.
Se trata de una estafa que afecta principalmente a vendedores que operan en redes sociales y tiendas electrónicas.
Las autoridades detectaron este engaño con mayor frecuencia en transacciones de alto valor como la compra-venta de vehículos, productos electrónicos y artículos de segunda mano concentra la mayoría de los casos.
Más para leer: Sobrevivir a la cuesta de enero: Guía para sanar tus finanzas este 2026
Durante la negociación, el supuesto comprador se muestra decidido y accesible, suele asegurar que realizará una transferencia bancaria inmediata para cerrar el trato.
Con el argumento de agilizar la entrega, envía un comprobante digital de pago y aparenta provenir de una institución bancaria reconocida.
Sin embargo, el recibo es falso. Puede tratarse de un archivo editado, manipulado o generado mediante aplicaciones ilegítimas.
El comprobante muestra un pago que nunca se refleja en la cuenta del vendedor. Aun así, la presión del momento lleva a muchas personas a entregar el producto.
Cuando el vendedor intenta verificar la operación, el comprador deja de responder. Para ese momento, el bien ya fue entregado y la pérdida se concreta.
La Policía Cibernética explicó que este fraude se apoya en la confianza digital y se aprovecha el desconocimiento sobre los tiempos reales de acreditación bancaria.
El engaño no distingue experiencia y puede afectar tanto a vendedores ocasionales como a personas con actividad comercial frecuente.
Recomendaciones para protegerse de fraudes en compraventas en línea
La Policía Cibernética pidió a la ciudadanía desconfiar de comprobantes de pago enviados por mensajería instantánea. Ya que un archivo digital no confirma que el dinero exista ni que la transferencia esté realmente en proceso dentro del sistema bancario.
También recomendó evitar la presión por cerrar una venta de manera inmediata. Lo anterior, pues la urgencia suele ser una señal de alerta en este tipo de engaños y limita el tiempo para verificar la autenticidad del depósito.
El uso de medios de pago seguros reduce significativamente la exposición al fraude. Especialmente cuando se utilizan plataformas reconocidas que cuentan con historial confiable de transacciones y mecanismos de protección para vendedores.
Confirmar la identidad del comprador es otro paso clave para validar la operación, ya que la documentación oficial y las referencias verificables aportan mayor certeza y permiten detectar inconsistencias antes de entregar el producto.
Las autoridades sugieren conservar un registro detallado de toda la comunicación relacionada con la venta, incluyendo mensajes, comprobantes y datos de contacto, ya que esta información resulta útil ante cualquier aclaración o denuncia.
Evitar transacciones con desconocidos fuera de plataformas seguras también resulta fundamental. Y cuando sea posible, los intercambios deben realizarse en lugares públicos y concurridos que reduzcan riesgos adicionales.
Revisar la reputación del comprador en foros, redes sociales o aplicaciones de comercio aporta información relevante sobre su comportamiento previo y puede ayudar a identificar antecedentes negativos.
Ante cualquier duda sobre la validez de un pago, la Policía Cibernética recomendó consultar directamente con la institución bancaria, ya que solo el banco puede confirmar si una transferencia fue realizada o acreditada.
Finalmente, pidió sospechar de compradores que insisten en métodos de pago poco comunes o externos a plataformas oficiales. Pues estas prácticas incrementan el riesgo de fraude y dificultan el rastreo de la operación.
En caso de identificar una posible estafa, se exhorta a reportarla de inmediato. Cabe recordar que la denuncia activa protocolos de atención y prevención que buscan proteger a otros usuarios.
JAHA
CDMX
Más de cien vidas salvadas en el Metro durante 2025
Con la prevención del suicidio
Ciudad de México.— Cada día, millones de personas transitan por el Metro de la Ciudad de México mientras cargan preocupaciones que no siempre se ven.
Problemas emocionales, crisis personales y situaciones límite conviven con la rutina cotidiana del transporte público.
Ante este escenario, el Sistema de Transporte Colectivo mantiene activo el programa Salvemos Vidas.
Su propósito consiste en brindar auxilio inmediato, apoyo emocional y orientación especializada a personas en situación de vulnerabilidad.
El programa se enfoca en ofrecer atención oportuna y confidencial dentro de las instalaciones del Metro.
La intervención temprana permite reducir riesgos y abrir espacios de escucha en momentos críticos.
Durante el año pasado, el organismo logró la contención de 105 personas que manifestaron intención suicida.
Estas acciones se realizaron mediante protocolos de atención especializados y personal capacitado.
La contención no solo implicó evitar un daño inmediato.
También permitió canalizar a las personas hacia servicios de salud mental y redes de apoyo institucionales.
El programa cuenta con un módulo de atención gratuita ubicado en la estación Juárez de la Línea 3.
Este espacio ofrece orientación inicial y acompañamiento emocional a quienes lo solicitan y opera de lunes a viernes, de 10:00 a 18:00 horas.
Está dirigido a usuarios que requieren información, escucha activa y canalización en temas de salud mental.
Para muchas personas, este primer contacto representa una oportunidad para hablar de su situación sin estigmas.
El acceso gratuito y directo facilita que más usuarios busquen ayuda.
La presencia del programa dentro del Metro acerca servicios de salud mental a espacios cotidianos. Esto resulta relevante en una ciudad donde el tiempo y el acceso suelen ser barreras.
Además de la atención directa, Salvemos Vidas busca fortalecer la prevención. La psicoeducación forma parte central de su estrategia.
Prevención, psicoeducación y redes de apoyo en espacios públicos
Como parte de esta visión preventiva, el programa realizará recorridos con módulos itinerantes durante todo 2026 que se llevarán a cabo en distintas estaciones de la red.
Los módulos itinerantes permitirán acercar información y orientación a un mayor número de usuarios para generar conciencia sobre la salud mental en espacios de alta afluencia.
Te interesa leer: Lo que debes saber de la renovación de la Línea 3 del Metro
Las acciones se desarrollarán en coordinación con diversas instituciones públicas como la Secretaría de Seguridad Ciudadana y los Centros de Integración Juvenil.
También participan el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones y el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia.
Cada institución aporta experiencia en prevención, atención psicológica y acompañamiento comunitario.
Además, el Metro difundirá cápsulas videográficas a través de sus redes sociales institucionales. Estos contenidos estarán diseñados para ofrecer orientación clara y accesible.
Las cápsulas buscan facilitar el reconocimiento temprano de señales de alarma en salud mental. También promueven la importancia de contar con redes de apoyo en momentos de crisis.
El enfoque del programa prioriza la empatía y la escucha activa, dicha atención se centra en la persona y en su situación particular.
La experiencia acumulada muestra que la intervención oportuna puede marcar una diferencia significativa.
La contención emocional inmediata reduce riesgos y abre alternativas de atención.
Al integrar prevención, atención directa y difusión informativa, el programa construye una red de apoyo visible.
JAHA
CDMX
El frío no da tregua en la CDMX: alertan por heladas y llaman a proteger a las familias
Ciudad de México.- El frío ya está aquí y se sentirá con fuerza. Desde la madrugada de este lunes, el frente frío número 27 provocó temperaturas cercanas a cero grados en la CDMX, con alerta naranja en algunas alcaldías y un llamado directo de las autoridades a abrigar y cuidar a las familias, especialmente a niñas y niños que regresan a clases.
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó Alerta Naranja por temperaturas bajas en zonas altas de Tlalpan, Milpa Alta y La Magdalena Contreras, donde se esperan mínimas de 1 a 3 grados Celsius, principalmente durante la madrugada y el amanecer.
“Se activa Alerta Naranja por pronóstico de temperaturas bajas y posibles heladas en zonas altas de la Ciudad de México”, informó la SGIRPC a través de sus redes sociales.
Frío, heladas y riesgo para la salud
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dependiente de la Conagua, explicó que la masa de aire polar asociada al frente frío 27 se extiende sobre el centro del país y mantiene un ambiente frío durante gran parte del día.
“Se prevén heladas matutinas y temperaturas mínimas de 0 a 5 grados Celsius en zonas altas de la Ciudad de México”, señaló el SMN.
Estas condiciones aumentan el riesgo de enfermedades respiratorias, sobre todo en menores de edad, adultos mayores y personas con padecimientos crónicos, de acuerdo con los avisos preventivos difundidos por autoridades federales y locales.
Medidas clave para familias y estudiantes
Desde el enfoque de protección familiar, las autoridades capitalinas insistieron en acciones simples y cotidianas para enfrentar el frío durante el regreso a clases.
“Usar al menos tres capas de ropa, cubrir cabeza, manos y orejas, y evitar cambios bruscos de temperatura”, recomendó la SGIRPC.
Entre las medidas dirigidas a hogares con niñas y niños destacan:
- Abrigarlos antes de salir de casa, incluso si el trayecto es corto.
- Evitar que salgan con ropa húmeda o calzado delgado.
- Enviar líquidos calientes y alimentos ricos en vitaminas A y C.
- Vigilar síntomas como tos persistente, fiebre o dolor corporal.
La dependencia también pidió no usar anafres o braseros dentro de espacios cerrados, debido al riesgo de intoxicación por monóxido de carbono.
Qué viene en los próximos días
El frente frío 27 no será un evento aislado. El SMN advirtió que continuarán las bajas temperaturas en el centro del país y que, en otras regiones, el invierno se intensificará.
“Se mantiene la probabilidad de caída de nieve o aguanieve en zonas serranas del norte del país, así como ambiente muy frío a gélido”, señaló el organismo.
En la Ciudad de México y el Estado de México el frío seguirá concentrándose en madrugadas y primeras horas del día, con bancos de niebla y posibles heladas en zonas altas.
Las autoridades reiteraron el llamado a mantenerse informados por canales oficiales, tomar precauciones con tiempo y priorizar el cuidado de la familia, especialmente de la infancia, ante un invierno que aún no da tregua.
Visita nuestro canal de YouTube
GDH