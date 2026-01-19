Volver a confiar: el reto de los refugios en la ciudad

Ciudad de México.- La asistencia voluntaria al Centro de Asistencia e Integración Social (CAIS) Coruña cayó 59 por ciento en cinco años, según datos oficiales. Detrás de la cifra aparecen desconfianza, denuncias y una discusión pública pendiente sobre dignidad y derechos.

El CAIS Coruña, también llamado Plaza del Estudiante, se ubica en la alcaldía Iztacalco y atiende a población en condición de calle. En 2020 registró mil 150 usuarios diarios, de acuerdo con datos de la Secretaría de Bienestar Social de la Ciudad de México (Sebien).

Además, en 2021 la cifra bajó a mil 100 personas. En 2022 descendió a mil 50. En 2023 la asistencia continuó a la baja con 980 usuarios diarios.

Para 2024, el registro marcó 850 asistentes. En 2025 la reducción fue mayor y llegó a 680 personas por día. La tendencia mostró una disminución constante, año con año.

Durante la administración de Miguel Ángel Mancera, el albergue reportó hasta dos mil usuarios diarios ante organizaciones civiles. Desde entonces, la asistencia no volvió a esos niveles.

Activistas y organizaciones civiles alertaron que la baja asistencia reflejó una pérdida de confianza en estos espacios. Señalaron que muchas personas evitaron acudir por experiencias negativas compartidas entre la población callejera.

“Hay una percepción mala de estos lugares, por las experiencias que otros han vivido”, explicó Luis Enrique Hernández, director de El Caracol.

La organización trabaja por los derechos de las poblaciones callejeras en la capital.

Hernández indicó que usuarios reportaron comida en mal estado, baños sucios y malos tratos por parte del personal. Estas versiones circularon desde hace años entre mujeres y hombres sin techo.

Entre 2021 y 2022, personas en condición de calle acudieron al Congreso de la Ciudad de México. Ahí denunciaron públicamente las condiciones en albergues como el CAIS Coruña, ubicado en Viaducto Piedad.

Sebien informó que también cayó el registro anual de usuarios frecuentes. En 2020 el padrón incluía dos mil 800 personas. Para 2025 cerró en mil 948 beneficiarios, una reducción cercana al 30 por ciento.

Además, El Caracol cuestionó la forma en que las autoridades presentaron las cifras oficiales sobre población en situación de calle. Hernández habló de una posible intención política en la medición del fenómeno.

“Desde 2020 nos presentan un censo de 954 personas y ahora dicen que hay mil 300”, afirmó. La organización sostuvo que sus propios conteos arrojaron números mayores.

Pese a la menor asistencia, las muertes dentro del CAIS continuaron. Sebien reportó, vía transparencia, 528 defunciones en los últimos cinco años dentro de las instalaciones.

Asimismo, las causas incluyeron cardiopatías, anemia, deshidratación, covid, trombosis, diabetes, desnutrición y alcoholismo severo. Los datos oficiales no vincularon directamente las muertes con fallas operativas.

Además, el caso del CAIS Coruña colocó en la agenda pública la necesidad de revisar la calidad de los servicios. También abrió un debate sobre confianza, trato humano y políticas sociales sostenidas.

ARH