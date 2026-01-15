YouTube fortalece el cuidado digital adolescente y coloca a las familias en el centro

Ciudad de México.- Para millones de adolescentes, YouTube funciona como aula, escenario y punto de encuentro. Hoy, la plataforma refuerza herramientas para acompañar su crecimiento digital con mayor cuidado.
YouTube parte de una premisa clara: proteger a los menores dentro del mundo digital, no alejarlos de él. Esa visión guío más de una década de desarrollo.
YouTube presentó nuevas actualizaciones dirigidas a familias con hijos adolescentes, enfocadas en control parental, bienestar digital y contenido de mayor calidad.
La compañía explicó que escuchó de manera constante a padres, expertos y jóvenes sobre sus expectativas frente a las cuentas supervisadas.
Según YouTube, las solicitudes se concentraron en tres ejes: controles claros, contenido adecuado por edad y experiencias digitales sencillas y seguras.
Con base en ello, la plataforma amplió las opciones para personalizar el consumo de contenido, especialmente en formatos cortos como Shorts.
Ahora, los padres pueden establecer límites específicos de tiempo para Shorts y, próximamente, fijarlos en cero si lo consideran necesario.
YouTube señaló que esta función resulta pionera dentro de la industria digital y ofrece mayor autonomía a cada familia.
Además, las cuentas supervisadas permiten activar recordatorios personalizados de “Hora de dormir” y “Tómate un descanso”.
Estas funciones se suman a protecciones de bienestar que ya se encuentran activadas por defecto para adolescentes.
El consumo de video corto se convirtió en una de las formas principales de entretenimiento e información para adolescentes.
Expertos en bienestar digital destacan que el control consciente del tiempo favorece hábitos más saludables en línea.
YouTube buscó responder a este contexto sin eliminar opciones, sino ofreciendo herramientas de decisión informada a los padres.
La plataforma también presentó una nueva guía de calidad de contenido dirigida a creadores que producen para audiencias adolescentes.
Estos principios se desarrollaron con el Comité Asesor de Jóvenes de YouTube y el Center for Scholars & Storytellers de la UCLA.
La Asociación Estadounidense de Psicología y el Digital Wellness Lab del Boston Children’s Hospital respaldaron la iniciativa.
La guía distingue contenidos de mayor valor educativo, creativo y emocional frente a materiales considerados de baja calidad.
Te puede interesar: Global Center for Human Rights denuncia manipulación del lenguaje en resoluciones sobre infancia en conflicto
Con ello, YouTube ajusta sus sistemas de recomendación para mostrar con mayor frecuencia videos de fuentes como Khan Academy, CrashCourse y TED-Ed.
Una experiencia adecuada para cada edad
YouTube mantuvo cuentas protegidas de forma automática para menores de 18 años, según informó la empresa.
En las próximas semanas, lanzará un proceso de registro más simple para crear cuentas infantiles y juveniles.
La actualización permitirá alternar perfiles fácilmente desde la aplicación móvil, según quién utilice el dispositivo.
Esta función busca reducir errores comunes y asegurar que cada integrante de la familia navegue en el entorno correcto.
La plataforma destacó que la experiencia adecuada por edad fortalece la confianza familiar y el uso responsable de la tecnología.
ARH
Nacional
León XIV quiere orar ante la Virgen de Guadalupe
¿Cuándo podría darse?
Ciudad de México.— El Arzobispo Primado de México, el Cardenal Carlos Aguiar Retes, reiteró la invitación formal al Papa León XIV para que visite México. En tanto, el Pontífice manifestó su “deseo e interés” en que el viaje se realice “pronto”.
La invitación se reiteró durante una audiencia privada de aproximadamente 40 minutos en el Palacio Apostólico.
El encuentro permitió abordar temas pastorales y, al mismo tiempo, retomar el deseo del Papa de acudir al santuario mariano más visitado de América Latina.
De acuerdo con la Arquidiócesis Primada de México, León XIV expresó su interés personal por acudir a la Basílica de Guadalupe y orar ante la imagen de la Virgen.
El comunicado oficial señaló que el pontífice manifestó su intención de encomendar su pontificado a la Morenita del Tepeyac durante una eventual visita.
Aunque no existe confirmación formal por parte de la Santa Sede, el contexto internacional abre una posible ruta para que el viaje se concrete.
Fuentes eclesiásticas indicaron que el Papa León XIV contempla una visita a Estados Unidos en septiembre de este año, donde participaría en actividades pastorales y multilaterales.
Entre ellas se considera su presencia en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, lo que permitiría una extensión del viaje hacia México.
Esta combinación de agendas internacionales ha generado expectativas sobre una posible visita posterior a la Ciudad de México y a la Insigne y Nacional Basílica de Guadalupe.
El trabajo pastoral y el proceso sinodal en la Arquidiócesis de México
Durante la audiencia, el Cardenal Aguiar Retes compartió con el Papa los avances del proceso sinodal que se desarrolla en la Arquidiócesis Primada de México.
El encuentro contó con la presencia de monseñor Francisco Javier Acero Pérez, obispo auxiliar, quien también participa en la conducción pastoral del territorio arquidiocesano.
Según la Arquidiócesis, el Papa León XIV reconoció el trabajo conjunto de sacerdotes, comunidades religiosas, laicos y agentes de pastoral.
El pontífice alentó a fortalecer los procesos de escucha, discernimiento y corresponsabilidad como ejes centrales de la labor pastoral en la Ciudad de México.
Más para leer: La paz no es una utopía, es un camino: filósofo y pastores analizan mensaje de León XIV
Estas acciones se alinean con el Documento Conclusivo de la XXIII Asamblea Arquidiocesana 2024, presentado tras más de dos años de trabajo sinodal.
El documento se construyó mediante el método ver, juzgar y actuar, a partir de aportaciones de parroquias, decanatos, foros y agentes pastorales.
Las líneas de acción definidas buscan orientar la renovación pastoral rumbo a los años 2031 y 2033, con atención en jóvenes, familias y personas en situación vulnerable.
La Arquidiócesis destacó que el enfoque prioriza una Iglesia cercana, misionera y con capacidad de responder a desafíos sociales y culturales desde el Evangelio.
Sheinbaum espera visita de León XIV
En tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que su gobierno retomará contacto con el Vaticano para conocer la viabilidad y posibles fechas del viaje.
La mandataria aclaró que no existe una notificación formal, aunque instruyó a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, a establecer comunicación con la Arquidiócesis.
Sheinbaum Pardo recordó que su administración extendió una invitación formal al pontífice el 12 de diciembre, fecha emblemática para el culto guadalupano.
Destacó que una eventual visita tendría relevancia institucional y social, al reconocer al Papa como jefe de Estado y líder espiritual para millones de mexicanos.
Subrayó coincidencias con León XIV en temas como migración, pacificación y una visión humanista frente a los desafíos globales.
Las gestiones diplomáticas iniciaron desde mayo de 2025, cuando Rosa Icela Rodríguez entregó una carta invitación en el Vaticano.
La última visita papal a México ocurrió en 2016, cuando el Papa Francisco recorrió varios estados y visitó la Basílica de Guadalupe.
JAHA
CDMX
El “Depósito Fantasma”, fraude que pone en riesgo las ventas de autos
Evita riesgos
Ciudad de México.— En plataformas de ventas digitales, suelen venderse todo tipo de cosas, desde ropa hasta vehículos, pero implica el riesgo de fraudes o estafas.
En ese escenario, la Unidad de Policía Cibernética de la Ciudad de México alertó sobre un fraude conocido como “Depósito Fantasma”.
Se trata de una estafa que afecta principalmente a vendedores que operan en redes sociales y tiendas electrónicas.
Las autoridades detectaron este engaño con mayor frecuencia en transacciones de alto valor como la compra-venta de vehículos, productos electrónicos y artículos de segunda mano concentra la mayoría de los casos.
Más para leer: Sobrevivir a la cuesta de enero: Guía para sanar tus finanzas este 2026
Durante la negociación, el supuesto comprador se muestra decidido y accesible, suele asegurar que realizará una transferencia bancaria inmediata para cerrar el trato.
Con el argumento de agilizar la entrega, envía un comprobante digital de pago y aparenta provenir de una institución bancaria reconocida.
Sin embargo, el recibo es falso. Puede tratarse de un archivo editado, manipulado o generado mediante aplicaciones ilegítimas.
El comprobante muestra un pago que nunca se refleja en la cuenta del vendedor. Aun así, la presión del momento lleva a muchas personas a entregar el producto.
Cuando el vendedor intenta verificar la operación, el comprador deja de responder. Para ese momento, el bien ya fue entregado y la pérdida se concreta.
La Policía Cibernética explicó que este fraude se apoya en la confianza digital y se aprovecha el desconocimiento sobre los tiempos reales de acreditación bancaria.
El engaño no distingue experiencia y puede afectar tanto a vendedores ocasionales como a personas con actividad comercial frecuente.
Recomendaciones para protegerse de fraudes en compraventas en línea
La Policía Cibernética pidió a la ciudadanía desconfiar de comprobantes de pago enviados por mensajería instantánea. Ya que un archivo digital no confirma que el dinero exista ni que la transferencia esté realmente en proceso dentro del sistema bancario.
También recomendó evitar la presión por cerrar una venta de manera inmediata. Lo anterior, pues la urgencia suele ser una señal de alerta en este tipo de engaños y limita el tiempo para verificar la autenticidad del depósito.
El uso de medios de pago seguros reduce significativamente la exposición al fraude. Especialmente cuando se utilizan plataformas reconocidas que cuentan con historial confiable de transacciones y mecanismos de protección para vendedores.
Confirmar la identidad del comprador es otro paso clave para validar la operación, ya que la documentación oficial y las referencias verificables aportan mayor certeza y permiten detectar inconsistencias antes de entregar el producto.
Las autoridades sugieren conservar un registro detallado de toda la comunicación relacionada con la venta, incluyendo mensajes, comprobantes y datos de contacto, ya que esta información resulta útil ante cualquier aclaración o denuncia.
Evitar transacciones con desconocidos fuera de plataformas seguras también resulta fundamental. Y cuando sea posible, los intercambios deben realizarse en lugares públicos y concurridos que reduzcan riesgos adicionales.
Revisar la reputación del comprador en foros, redes sociales o aplicaciones de comercio aporta información relevante sobre su comportamiento previo y puede ayudar a identificar antecedentes negativos.
Ante cualquier duda sobre la validez de un pago, la Policía Cibernética recomendó consultar directamente con la institución bancaria, ya que solo el banco puede confirmar si una transferencia fue realizada o acreditada.
Finalmente, pidió sospechar de compradores que insisten en métodos de pago poco comunes o externos a plataformas oficiales. Pues estas prácticas incrementan el riesgo de fraude y dificultan el rastreo de la operación.
En caso de identificar una posible estafa, se exhorta a reportarla de inmediato. Cabe recordar que la denuncia activa protocolos de atención y prevención que buscan proteger a otros usuarios.
JAHA
México
Global Center for Human Rights denuncia manipulación del lenguaje en resoluciones sobre infancia en conflicto
Ciudad de México.— Global Center for Human Rights advirtió que la defensa de la infancia en guerra no debe quedar subordinada a disputas ideológicas ajenas a su protección efectiva.
En ese sentido, Neydy Casillas, vicepresidenta de Asuntos Internacionales del Global Center for Human Rights, acusó que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) manipula la protección de la infancia en contextos de guerra con el uso del lenguaje bajo términos aparentemente consensuados, para incorporar agendas que los Estados no han aprobado de manera expresa.
Neydy Casillas sostuvo que el lenguaje utilizado por la Organización de las Naciones Unidas no responde a criterios de neutralidad. Según explicó, la ambigüedad no surge por descuido, sino como un recurso deliberado para reintroducir agendas ideológicas que no forman parte de los consensos soberanos de los Estados miembros.
Este señalamiento se vincula con un nuevo proyecto de resolución sobre niños en conflictos armados que acaba de iniciar su fase de pre-negociaciones. Casillas explicó que este momento inicial resulta clave, ya que es cuando se definen los términos que más adelante servirán de base para interpretaciones políticas y jurídicas.
Este lenguaje no es inocente
El texto en discusión condena prácticas ampliamente documentadas y rechazadas por la comunidad internacional, como el reclutamiento forzado de menores y los ataques contra escuelas y hospitales. Sin embargo, el documento incorpora nuevamente el término “salud sexual y reproductiva” aplicado a niños y adolescentes en contextos de guerra.
“Este lenguaje no es inocente. Bajo ese eufemismo, el sistema de la ONU. impulsado principalmente por países del primer mundo, busca abrir la puerta al aborto y a políticas de género, incluso en contextos tan extremos como los conflictos armados. La infancia en guerra vuelve a ser utilizada como vehículo de una obsesión ideológico que nada tiene que ver con su protección real”, dijo.
Presiones políticas
De acuerdo con Neydy Casillas bajo la expresión “salud sexual y reproductiva”, el sistema de la ONU, busca habilitar políticas relacionadas con el aborto y enfoques de género, incluso en escenarios de conflicto armado.
El resultado, advirtió Casillas, consiste en presiones políticas sobre los Estados y en un debilitamiento progresivo de su soberanía normativa, todo a partir de textos que en su origen se presentan como humanitarios.
Ante ello, Global Center for Human Rights anunció el seguimiento puntual de cada instancia del proceso, con el objetivo de explicar con claridad qué se negocia y cuáles son las implicaciones reales de los términos incluidos en el documento.
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
ebv
México
El nivel educativo marca la diferencia salarial en México
Ciudad de México.— El tránsito de miles de jóvenes mexicanos por las aulas de la educación superior ocurre en un país donde estudiar más no siempre garantiza mejores oportunidades laborales, pero sí marca diferencias profundas en ingresos, trayectorias de vida y posibilidades de movilidad social, de acuerdo con el reporte Panorama de la Educación 2025 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Educación que avanza, rezagos que persisten
México mantiene una tendencia sostenida en la reducción de adultos jóvenes que no concluyen la educación media superior. Entre 2019 y 2024, la proporción de personas de 25 a 34 años sin este nivel educativo pasó de 49 a 41 por ciento, en línea con una dinámica observada en el conjunto de la OCDE, donde el promedio se ubica en 13 por ciento. El dato refleja un avance en cobertura y permanencia escolar, aunque todavía distante de los estándares internacionales.
El nivel educativo continúa asociado con el acceso al empleo, aunque en México la relación presenta particularidades. A diferencia del promedio de la OCDE, donde el desempleo disminuye conforme aumenta el grado académico, explica que en el país la tasa de desocupación es menor entre quienes no concluyeron la educación media superior que entre quienes sí lo hicieron o incluso cursaron estudios terciarios. Este comportamiento sugiere un mercado laboral con alta absorción en sectores de baja calificación y una inserción más compleja para los egresados con mayor escolaridad.
Títulos universitarios y desigualdad de ingresos
El reporte confirma que la educación superior genera retornos económicos relevantes en México. La brecha salarial entre trabajadores con y sin educación media superior alcanza 19 por ciento, mientras que entre quienes cuentan con estudios terciarios y quienes concluyeron la media superior asciende a 56 por ciento, ambos indicadores por encima del promedio de la OCDE. Esta dispersión salarial evidencia que la escolaridad incrementa los ingresos, pero también expone una estructura económica con marcadas diferencias según el nivel educativo alcanzado.
El acceso a estudios de posgrado continúa siendo limitado. Solo 2 por ciento de los adultos jóvenes posee una maestría o grado equivalente, muy por debajo del promedio de la OCDE de 16 por ciento, aunque con un incremento marginal respecto a 2019. La baja proporción refleja barreras de acceso, financiamiento y continuidad académica en los niveles más altos de formación.
Quiénes llegan a la universidad y qué estudian
La licenciatura sigue siendo la principal vía de ingreso a la educación superior en México. El 93 por ciento de quienes inician estudios terciarios lo hacen en programas de este nivel, una proporción superior al promedio de la OCDE. Las mujeres representan una ligera mayoría entre los nuevos ingresos, con 53 por ciento en 2023, consolidando una tendencia de mayor participación femenina en el sistema universitario.
En cuanto a las áreas de estudio, el perfil de los egresados muestra que el 34 por ciento se gradúa en negocios, administración y derecho, mientras que 26 por ciento lo hace en disciplinas STEM. Las artes, humanidades y ciencias sociales reúnen 12 por ciento de los titulados, una proporción inferior a la observada en otros países de la OCDE, lo que anticipa efectos en la diversidad del capital humano y en la oferta cultural y social del país.
Menos niños, nuevos desafíos educativos
El sistema educativo mexicano enfrenta cambios demográficos relevantes. Entre 2013 y 2023, la población infantil de 0 a 4 años se redujo 9 por ciento y se proyecta una disminución adicional de 10 por ciento hacia 2033. Esta transición, de acuerdo con la OCDE, obliga a replantear la planeación de la oferta educativa, la infraestructura escolar y la asignación de recursos en los próximos años.
En educación básica, la proporción de estudiantes con rezago de edad en secundaria se mantiene en niveles intermedios dentro de la OCDE, con 1.1 por ciento en 2023, lo que indica una permanencia estable en la trayectoria escolar obligatoria.
Inversión educativa bajo presión
El gasto por estudiante en México se sitúa en el extremo inferior del rango internacional. Desde primaria hasta postsecundaria no terciaria, la inversión alcanza 2 mil 790 dólares anuales por alumno, mientras que en educación superior asciende a 4 mil 430 dólares, muy por debajo del promedio de la OCDE. Aunque la inversión total equivale a 4.3 por ciento del PIB, esta cifra permanece ligeramente por debajo del promedio internacional.
Entre 2015 y 2022, el gasto por estudiante disminuyó en términos reales y la proporción del presupuesto público destinada a educación pasó de 15.8 a 13.2 por ciento. El dato refleja una reducción de la prioridad relativa del sector educativo dentro del gasto público, en un contexto de demandas crecientes sobre el sistema.
Aulas, docentes y organización escolar
Las condiciones de enseñanza muestran contrastes. En primaria, los estudiantes mexicanos reciben menos horas de instrucción obligatoria que el promedio de la OCDE, mientras que en secundaria el número de horas es superior. El tamaño de los grupos en primaria alcanzó 23.1 alumnos en 2023, con un aumento sostenido desde 2013, lo que impacta la dinámica de enseñanza y aprendizaje.
En educación superior, el acceso a las instituciones públicas opera bajo un esquema de admisión abierta, con solicitudes directas a cada institución.
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
ebv
León XIV quiere orar ante la Virgen de Guadalupe
Portugal escucha más llantos: 2025 trajo el mayor número de nacimientos en una década
YouTube fortalece el cuidado digital adolescente y coloca a las familias en el centro
El “Depósito Fantasma”, fraude que pone en riesgo las ventas de autos
Global Center for Human Rights denuncia manipulación del lenguaje en resoluciones sobre infancia en conflicto
La Rosca de Reyes ¿qué simbolizan sus elementos?
Cómo nació el Día de Reyes de acuerdo con la Biblia
“Yo conocí a Jesús” regresa como un especial de Navidad
Cumplir tus propósitos de ahorro este Año Nuevo es posible
Humanizar la educación y reconstruir confianza, ejes del llamado de León XIV: especialistas
La paz no es una utopía, es un camino: filósofo y pastores analizan mensaje de León XIV
La revolución silenciosa que propone León XIV: Ser agentes ‘desarmantes’, en un mundo estrepitoso
Un Año Jubilar, dos papas: León XIV y Francisco
Humanizar la educación y reconstruir confianza, ejes del llamado de León XIV: especialistas
“Ni me cansé”: danzante de casi 60 años derrocha energía frente a la Virgen del Tepeyac
Te Recomendamos
-
Mundohace 3 días
Tribunal favorece a padre que busca proteger a su hijo de contenidos en su escuela
-
Deporteshace 3 días
Más allá del trofeo: el penalti con el que Pedri honra a su padre en cada título del Barcelona
-
Cienciahace 2 días
Día Mundial de la Depresión: cuando el cuerpo da señales antes que la mente
-
Estilohace 2 días
¿Cómo lograr que tus hijos se sientan amados? Pilar Velasco presenta guía para fortalecer la salud mental infantil