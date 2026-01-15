YouTube fortalece el cuidado digital adolescente y coloca a las familias en el centro

Ciudad de México.— El tránsito de miles de jóvenes mexicanos por las aulas de la educación superior ocurre en un país donde estudiar más no siempre garantiza mejores oportunidades laborales, pero sí marca diferencias profundas en ingresos, trayectorias de vida y posibilidades de movilidad social, de acuerdo con el reporte Panorama de la Educación 2025 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Educación que avanza, rezagos que persisten

México mantiene una tendencia sostenida en la reducción de adultos jóvenes que no concluyen la educación media superior. Entre 2019 y 2024, la proporción de personas de 25 a 34 años sin este nivel educativo pasó de 49 a 41 por ciento, en línea con una dinámica observada en el conjunto de la OCDE, donde el promedio se ubica en 13 por ciento. El dato refleja un avance en cobertura y permanencia escolar, aunque todavía distante de los estándares internacionales.

El nivel educativo continúa asociado con el acceso al empleo, aunque en México la relación presenta particularidades. A diferencia del promedio de la OCDE, donde el desempleo disminuye conforme aumenta el grado académico, explica que en el país la tasa de desocupación es menor entre quienes no concluyeron la educación media superior que entre quienes sí lo hicieron o incluso cursaron estudios terciarios. Este comportamiento sugiere un mercado laboral con alta absorción en sectores de baja calificación y una inserción más compleja para los egresados con mayor escolaridad.

Títulos universitarios y desigualdad de ingresos

El reporte confirma que la educación superior genera retornos económicos relevantes en México. La brecha salarial entre trabajadores con y sin educación media superior alcanza 19 por ciento, mientras que entre quienes cuentan con estudios terciarios y quienes concluyeron la media superior asciende a 56 por ciento, ambos indicadores por encima del promedio de la OCDE. Esta dispersión salarial evidencia que la escolaridad incrementa los ingresos, pero también expone una estructura económica con marcadas diferencias según el nivel educativo alcanzado.

El acceso a estudios de posgrado continúa siendo limitado. Solo 2 por ciento de los adultos jóvenes posee una maestría o grado equivalente, muy por debajo del promedio de la OCDE de 16 por ciento, aunque con un incremento marginal respecto a 2019. La baja proporción refleja barreras de acceso, financiamiento y continuidad académica en los niveles más altos de formación.

Quiénes llegan a la universidad y qué estudian

La licenciatura sigue siendo la principal vía de ingreso a la educación superior en México. El 93 por ciento de quienes inician estudios terciarios lo hacen en programas de este nivel, una proporción superior al promedio de la OCDE. Las mujeres representan una ligera mayoría entre los nuevos ingresos, con 53 por ciento en 2023, consolidando una tendencia de mayor participación femenina en el sistema universitario.

En cuanto a las áreas de estudio, el perfil de los egresados muestra que el 34 por ciento se gradúa en negocios, administración y derecho, mientras que 26 por ciento lo hace en disciplinas STEM. Las artes, humanidades y ciencias sociales reúnen 12 por ciento de los titulados, una proporción inferior a la observada en otros países de la OCDE, lo que anticipa efectos en la diversidad del capital humano y en la oferta cultural y social del país.

Menos niños, nuevos desafíos educativos

El sistema educativo mexicano enfrenta cambios demográficos relevantes. Entre 2013 y 2023, la población infantil de 0 a 4 años se redujo 9 por ciento y se proyecta una disminución adicional de 10 por ciento hacia 2033. Esta transición, de acuerdo con la OCDE, obliga a replantear la planeación de la oferta educativa, la infraestructura escolar y la asignación de recursos en los próximos años.

En educación básica, la proporción de estudiantes con rezago de edad en secundaria se mantiene en niveles intermedios dentro de la OCDE, con 1.1 por ciento en 2023, lo que indica una permanencia estable en la trayectoria escolar obligatoria.

Inversión educativa bajo presión

El gasto por estudiante en México se sitúa en el extremo inferior del rango internacional. Desde primaria hasta postsecundaria no terciaria, la inversión alcanza 2 mil 790 dólares anuales por alumno, mientras que en educación superior asciende a 4 mil 430 dólares, muy por debajo del promedio de la OCDE. Aunque la inversión total equivale a 4.3 por ciento del PIB, esta cifra permanece ligeramente por debajo del promedio internacional.

Entre 2015 y 2022, el gasto por estudiante disminuyó en términos reales y la proporción del presupuesto público destinada a educación pasó de 15.8 a 13.2 por ciento. El dato refleja una reducción de la prioridad relativa del sector educativo dentro del gasto público, en un contexto de demandas crecientes sobre el sistema.

Aulas, docentes y organización escolar

Las condiciones de enseñanza muestran contrastes. En primaria, los estudiantes mexicanos reciben menos horas de instrucción obligatoria que el promedio de la OCDE, mientras que en secundaria el número de horas es superior. El tamaño de los grupos en primaria alcanzó 23.1 alumnos en 2023, con un aumento sostenido desde 2013, lo que impacta la dinámica de enseñanza y aprendizaje.

En educación superior, el acceso a las instituciones públicas opera bajo un esquema de admisión abierta, con solicitudes directas a cada institución.

📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp

ebv