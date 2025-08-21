Mundo Católico
Celulares interrumpen momentos espirituales que requieren silencio
¿Cómo se lleva la fe y la tecnología?
Ciudad de México. — El teléfono celular transformó la vida cotidiana y también alcanzó los espacios espirituales, donde la concentración y el silencio se volvieron esenciales para la oración y la reflexión.
En muchos templos, retiros o reuniones religiosas, el uso del móvil se convirtió en un distractor frecuente que altera la atención de sacerdotes, religiosas y fieles.
La escena es cada vez más común: asistentes a un retiro espiritual revisan notificaciones en lugar de atender la meditación. En las misas, incluso ministros interrumpen la liturgia para contestar un mensaje.
En reuniones pastorales, algunos participan distraídos, atentos a sus pantallas y no a las palabras de sus compañeros.
Especialistas en psicología y espiritualidad han señalado que la dependencia tecnológica se refleja en un déficit de atención. En contextos que requieren recogimiento interior, la costumbre de revisar el celular impide entrar en verdadera comunión con los demás y con la fe.
La Universidad de Navarra, en un estudio sobre espiritualidad y tecnología publicado en 2023, indicó que el “uso compulsivo del teléfono reduce la capacidad de silencio interior y la escucha activa”.
Card. Arizmendi pide centrarse en lo espiritual
En este escenario, el cardenal Felipe Arizmendi, obispo emérito de San Cristóbal de las Casas, ofreció un testimonio cercano sobre el problema. En una carta difundida por ACI Prensa, el purpurado relató que incluso en el confesionario encontró ejemplos de distracción tecnológica.
Un fiel le preguntó si su confesión era válida, porque el sacerdote había permanecido revisando su celular durante todo el encuentro sacramental.
Arizmendi aclaró que el sacramento fue válido porque “Dios ve el corazón”, pero lamentó la falta de respeto.
“La confesión es un momento muy sagrado y los fieles merecen todo respeto, ser escuchados y atendidos con la mente y con el corazón, al estilo de Jesús”.
El cardenal también compartió que, en los retiros espirituales para seminaristas, sacerdotes o religiosas, observó que algunos participantes estaban más pendientes del celular que de la meditación. Recordó, además, que, en reuniones pastorales, obispos y agentes de pastoral votaron sin escuchar las intervenciones, ocupados en leer novedades intrascendentes en sus dispositivos.
La problemática también alcanzó a familias y parejas. Arizmendi narró que, durante la comida, en muchos hogares ya no hay conversación porque cada persona observa su teléfono. Entre novios, la situación es similar: largas horas en silencio, ambos centrados en sus pantallas.
El obispo emérito recordó que el celular, usado con responsabilidad, puede ser un instrumento extraordinario. Sin embargo, advirtió que para algunos se volvió indispensable al grado de generar ansiedad si lo olvidan. “Pongámonos en el lugar de la persona que tenemos en frente: si la oímos sin escucharla porque estamos pendientes del celular, no se sentirá tomada en cuenta”, expresó.
Con un llamado pastoral, invitó a educarse para ser libres frente a la tecnología, aprender a discernir y recuperar la capacidad de silencio en los espacios espirituales.
Prácticas y pautas
Varias diócesis ajustaron normas en el confesionario. En Lincoln, Estados Unidos, se prohibió a los sacerdotes llevar celulares dentro del espacio sacramental.
La medida buscó proteger el sigilo y la atmósfera de oración. Responsables diocesanos explicaron que el teléfono no pertenece al confesionario.
Parroquias recordaron a los fieles silenciar dispositivos antes de la Misa.
Algunas incluyeron avisos en hojas dominicales y mensajes previos a la liturgia. La intención fue favorecer el recogimiento y reducir interrupciones durante la oración común.
En la práctica, comunidades recomendaron acciones simples. Apagar el móvil al ingresar al templo. Usar “modo avión” si se requiere un misal digital. Guardar el dispositivo en la mochila, lejos de la vista. Elegir un banco sin pantallas alrededor.
Preparar las lecturas en papel cuando sea posible. Estas medidas buscaron proteger la atención y el silencio compartido.
Quienes coordinan retiros propusieron “franjas sin pantallas” durante la meditación. Los organizadores pidieron dejar los teléfonos fuera de la sala.
Señalaron que la ausencia del aparato mejoró la escucha y la introspección. Las recomendaciones coincidieron con la evidencia sobre atención disponible cuando el celular no está presente.
Mundo
Imagen de la Virgen intacta tras explosión en Trujillo conmueve a la comunidad
Lima. — Una explosión ocurrida la noche del 14 de agosto en Trujillo, Perú, dejó diez heridos y decenas de viviendas dañadas, según informó la agencia estatal ANDINA.
A pesar del desastre, la imagen de la Virgen de la Puerta conservada en una urna de vidrio permaneció intacta. El hecho avivó la fe de los vecinos en una ciudad reconocida por su fuerte devoción mariana.
Una vivienda destruida y una urna sin daños tras explosión
La explosión tuvo como objetivo un edificio en la avenida Perú y se investigó como un posible ataque de la banda de extorsionadores “Los Pepes”. Las autoridades señalaron que los delincuentes exigieron un millón de soles al propietario para evitar el atentado.
El ministro de Vivienda, Durich Whittembury, detalló que alrededor de 90 casas resultaron dañadas y brigadas técnicas realizaron trabajos de evaluación y limpieza.
En medio del desastre, lo más llamativo ocurrió en la vivienda de Ana María Almadoz. Allí, todos los vidrios quedaron destruidos excepto los que protegían la urna de la Virgen de la Puerta. “Fue terrible. Al principio no vimos la urna, pero luego comprobamos que seguía intacta. Pensamos que es un milagro de la ‘mamita’ que nos protege”, expresó.
La familia recibió la imagen hace tres décadas y cada año celebra en casa una misa en su honor.
Devoción y memoria mariana en la región
La Virgen de la Puerta tiene su santuario principal en Otuzco, a 75 kilómetros de Trujillo. En 1942, el Papa Pío XII la proclamó Reina de la Paz Universal. Durante su visita al Perú en 2018, el Papa Francisco la declaró Madre de la Misericordia y de la Esperanza.
La permanencia intacta de imágenes religiosas tras tragedias se repitió en diferentes lugares del mundo. Estas historias fortalecieron devociones y también se convirtieron en símbolos de esperanza colectiva.
Otras imágenes religiosas que sobrevivieron a desastres
- En 2019, tras el incendio de la Catedral de Notre Dame en París, la estatua de la Virgen María, además del altar mayor permanecieron intactos.
- En 1945, la estatua de la Virgen en Nagasaki resistió la bomba atómica y se convirtió en un emblema de paz en Japón, además de todo el mundo.
- En Pisco, Perú, la imagen del Señor de Luren permaneció en pie tras el terremoto de 2007 que destruyó su templo.
- En 2020, un incendio en una capilla de Santiago de Chile dejó intacta la imagen de la Virgen de Lourdes.
- En Jojutla, Morelos, una imagen de la Virgen de los Dolores resistió el terremoto de 2017, mientras la iglesia se derrumbó.
Mundo
Jóvenes piden sacerdotes, no influencers: carta desde el Jubileo
“Vi sacerdotes dejando la vida por los demás”
Ciudad de México. — Un joven católico escribió una carta abierta a los sacerdotes después de participar en el Jubileo de los Jóvenes en Roma. Su mensaje se viralizó entre comunidades católicas.
El autor, que no reveló su nombre, agradeció la vocación sacerdotal y expresó una preocupación: algunos sacerdotes jóvenes actúan más como influencers que como pastores.
“Vi sacerdotes dejando la vida por los demás, confesando por horas, durmiendo en el piso con nosotros. Pero también vi a otros preocupados por su imagen”, escribió.
El mensaje fue compartido en grupos parroquiales, redes católicas y cuentas religiosas en Instagram y Telegram. Muchos lo interpretaron como un llamado urgente a la autenticidad.
“Queremos ver a Cristo en los sacerdotes”
“No necesitamos padres ‘cool’ cuidando su barba o ropa. Queremos distinguir a un sacerdote desde lejos y ver en él a Cristo”, señaló el joven.
Durante el Jubileo, jóvenes católicos convivieron con clérigos de diversas nacionalidades. Varios de ellos mantuvieron una presencia constante en redes sociales, lo que generó reacciones encontradas.
La carta cuestionó esa presencia cuando va acompañada de actitudes superficiales. “Hay quienes parecen más enfocados en followers que en reflejar a Jesús”, escribió el autor.
El documento El don de la vocación presbiteral (Congregación para el Clero, 2016) subrayó que los sacerdotes deben ser signos visibles del Buen Pastor, no figuras populares.
Según el estudio Being Catholic in the 21st Century del Pew Research Center (2021), los jóvenes valoran en sus líderes religiosos la coherencia, cercanía y claridad de misión.
El autor lamentó que algunos sacerdotes “se vistan y hablen como adolescentes para sentirse parte” y pidió que conserven su identidad. “No necesitamos revolucionarios”, afirmó.
En contraste, destacó a quienes conservaron su hábito, su alzacuello y la disposición de servir sin filtros ni pretensiones. “Inspiraban confianza para pedir confesión o consejo”, dijo.
La carta finalizó con una oración sincera. “Rezaré por ti. Gracias por tu ‘sí’. Te admiro y te necesitamos firme en tu vocación”, escribió el joven.
El testimonio abrió un debate entre la forma y el fondo del ministerio sacerdotal en tiempos de redes sociales, donde muchos jóvenes buscan referentes claros de fe y entrega.
Mundo Católico
Jóvenes buscan verdad y no entretenimiento: Abel de Jesús
El influencer usa las redes sociales para evangelizar
Ciudad del Vaticano.– En medio de un entorno digital saturado de entretenimiento superficial, cada vez más jóvenes anhelan una propuesta radical que les hable de Dios con claridad.
Abel de Jesús, laico consagrado y uno de los rostros más reconocidos del apostolado digital hispano, lo explicó en entrevista con EWTN Noticias. Aseguró que el tiempo de “entretener” a los jóvenes ya pasó. “Ellos entretenimiento tienen de sobra. Lo que buscan es una propuesta sólida y verdadera”, dijo.
Antes de dedicarse por completo a evangelizar en redes sociales, Abel fue carmelita durante siete años. Vivió sin móvil, sin internet y en silencio, hasta que una experiencia transformó su camino.
“Fue durante mi profesión religiosa. Sentí que debía comunicar al mundo lo que había contemplado en el Carmelo”, relató.
Esa experiencia se convirtió en un impulso misionero. Poco a poco, transformó YouTube, Instagram y Twitter en su campo de misión. “Evangelizar desde la red no es una moda, es una vocación real”, afirmó.
Sus primeros videos no destacaron técnicamente, pero mantuvo su enfoque en lo esencial. “Lo importante no es gustarte tú, sino gustarle a Dios”, explicó. Así, se convirtió en influencer católico sin proponérselo, pero con una convicción profunda.
Evangelizar con jóvenes desde las redes es una vocación, no una moda
Abel de Jesús mezcla en sus contenidos la teología mística y la teología dogmático-fundamental. Inspirado por Santa Teresa y San Juan de la Cruz, empezó enseñando los fundamentos de la oración. Luego abordó temas más complejos: debates doctrinales, polémicas contemporáneas y síntesis teológicas.
“La gente agradecía mucho la claridad”, explicó. Esa respuesta le confirmó que existía una necesidad real de formación espiritual en las redes.
Desde su cuenta de Instagram (@abeldejesusyt) y su canal de YouTube, Abel percibió un fenómeno en la juventud española. “Hay un deseo medio oculto, medio misterioso, de volver a Dios”, sostuvo.
Su percepción coincide con el informe más reciente del Observatorio Demográfico del CEU-CEFAS. El documento reveló un desplome en vocaciones, práctica religiosa y recepción de sacramentos en España.
Sin embargo, Abel observó señales distintas. “Muchos adolescentes están volviendo a la tradición, a la familia, a la fe. Es un momento nuevo, importante”, comentó.
Hace unos días, participó en un encuentro con misioneros digitales en el Vaticano. Al final de la Misa celebrada por el Cardenal Luis Antonio Tagle, el Papa León XIV sorprendió al grupo con un breve saludo.
“Nos dijo que hay que reparar las redes”, recordó Abel. “Antes de pescar almas, debemos sanar el tejido de las relaciones humanas en internet”.
También lanzó una advertencia sobre los riesgos de la polarización. “No podemos permitir que esta generación sea usada políticamente o dividida dentro de la Iglesia. Debemos anunciar a Cristo, no ideologías”, concluyó.
Deportes
Defiende la vida con cada paso: mamá corre media maratón con su bebé en el vientre
Ciudad de México.- A sus 30 años, Grecia Basáñez corrió el Medio Maratón de la Ciudad de México con una certeza vibrando en su interior: una nueva vida late dentro de ella.
Embarazada de su segundo hijo, la creadora de contenido mexicana decidió participar en la carrera no solo como atleta, sino como madre, esposa y promotora de un estilo de vida activo, saludable y congruente con sus valores.
“Correr con una nueva vida latiendo dentro de mí fue una experiencia retadora a nivel físico y mental”, compartió en entrevista con SIETE24 Noticias.
“Me sentí súper mega feliz, me sentí poderosa. Saber que tenía dos corazones bajo mi cuidado fue un reto muy bonito, muy reconfortante”, agregó.
Maternidad sin límites: una mujer que inspira
Grecia Basáñez, quien comparte su experiencia como madre y emprendedora en su cuenta de Instagram @mamapordiez, promueve el empoderamiento femenino desde la vida cotidiana.
Su mensaje va más allá de los kilómetros recorridos: desafía la percepción de que la maternidad limita.
“Muchas veces la maternidad se ve como una limitante, y no lo es en absoluto. Nuestro cuerpo puede dar vida y también correr un medio maratón”, afirmó.
Con una preparación rigurosa, respaldo médico y acompañamiento nutricional, la decisión de participar fue meditada, consciente y profundamente simbólica.
Además del acompañamiento profesional, Grecia contó con el respaldo emocional de su familia: su esposo y su hijo la apoyaron durante todo el recorrido.
“Me gusta pensar que este tipo de decisiones también son una forma de defender la vida desde el ejemplo”, destacó.
Una decisión con cuerpo, mente y valores
Grecia no tomó la decisión a la ligera. Su ginecóloga aprobó la participación al confirmar que se trataba de un embarazo saludable.
“Mientras una mujer esté sana y tenga el respaldo de su doctor o doctora, no hay impedimento”, explicó.
Esta vez vivió su embarazo desde una perspectiva diferente, luego de que en su gestación anterior le fue recomendado no correr, “sin una verdadera razón médica”.
“Mis valores vienen de la congruencia”, señaló Grecia.
“Quiero ser una persona sana a futuro y por eso desde mis 20 he tomado decisiones que me llevan a ser esa mujer. Quiero que mi familia me vea como esa mujer fuerte”, destacó la atleta y orgullosa madre.
Su compromiso con la vida saludable no implica rigidez. En sus redes también muestra que la salud puede vivirse con equilibrio y gozo.
“También disfruto comer cosas fuera del plan, disfrutar un desayuno rico, sin pensar demasiado”, aseguró la creadora de contenidos.
El mensaje para otras mujeres
Grecia reconoció que no todas las maternidades se viven igual, pero insistió en que muchas de las limitaciones que enfrentan las mujeres vienen desde dentro.
“El embarazo por mucho tiempo se ha visto como una enfermedad. Incluso el infantilizar la imagen de una mujer embarazada me ofende. Somos capaces de tanto”, dejó en claro.
“Durante mis embarazos he tenido que tomar decisiones incómodas, pero en favor de mí misma y de mis hijos. Las limitantes vienen de nuestro interior. Si estamos dispuestas a trabajar lo que vayamos encontrando en el camino, realmente podemos disfrutar de esta etapa”, agregó.
De esta forma, Grecia Basáñez les dejó un claro mensaje a las mujeres, aunque no necesariamente sean madres:
“No es fácil, pero es posible. Vale la pena”.
Récord y participación histórica en el medio maratón de la CDMX 2025
La edición 18 del Medio Maratón de la Ciudad de México se celebró el domingo 13 de julio con más de 30 mil corredores.
La carrera arrancó desde Paseo de la Reforma y recorrió los principales puntos del centro y poniente de la ciudad, incluyendo Chapultepec, Polanco y Avenida Juárez.
El ugandés Martin Magengo Kiprotich rompió el récord histórico en la rama varonil con un tiempo de 1:03:22, superando por segundos la marca de Juan Luis Barrios.
En la rama femenil, Marion Jepkonga Kibor, de Kenia, se coronó con 1:12:48, seguida por su compatriota Deizy Jemutai Rutto. Kathia Mirell García, de México, obtuvo el tercer lugar con un tiempo de 1:19:19.
La justa deportiva repartió premios de hasta 50 mil pesos a los primeros lugares, consolidando su relevancia internacional.
