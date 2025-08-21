Celulares interrumpen momentos espirituales que requieren silencio

Ciudad de México. — El teléfono celular transformó la vida cotidiana y también alcanzó los espacios espirituales, donde la concentración y el silencio se volvieron esenciales para la oración y la reflexión.

En muchos templos, retiros o reuniones religiosas, el uso del móvil se convirtió en un distractor frecuente que altera la atención de sacerdotes, religiosas y fieles.

La escena es cada vez más común: asistentes a un retiro espiritual revisan notificaciones en lugar de atender la meditación. En las misas, incluso ministros interrumpen la liturgia para contestar un mensaje.

En reuniones pastorales, algunos participan distraídos, atentos a sus pantallas y no a las palabras de sus compañeros.

Especialistas en psicología y espiritualidad han señalado que la dependencia tecnológica se refleja en un déficit de atención. En contextos que requieren recogimiento interior, la costumbre de revisar el celular impide entrar en verdadera comunión con los demás y con la fe.

La Universidad de Navarra, en un estudio sobre espiritualidad y tecnología publicado en 2023, indicó que el “uso compulsivo del teléfono reduce la capacidad de silencio interior y la escucha activa”.

Card. Arizmendi pide centrarse en lo espiritual

En este escenario, el cardenal Felipe Arizmendi, obispo emérito de San Cristóbal de las Casas, ofreció un testimonio cercano sobre el problema. En una carta difundida por ACI Prensa, el purpurado relató que incluso en el confesionario encontró ejemplos de distracción tecnológica.

Un fiel le preguntó si su confesión era válida, porque el sacerdote había permanecido revisando su celular durante todo el encuentro sacramental.

Arizmendi aclaró que el sacramento fue válido porque “Dios ve el corazón”, pero lamentó la falta de respeto.

“La confesión es un momento muy sagrado y los fieles merecen todo respeto, ser escuchados y atendidos con la mente y con el corazón, al estilo de Jesús”.

El cardenal también compartió que, en los retiros espirituales para seminaristas, sacerdotes o religiosas, observó que algunos participantes estaban más pendientes del celular que de la meditación. Recordó, además, que, en reuniones pastorales, obispos y agentes de pastoral votaron sin escuchar las intervenciones, ocupados en leer novedades intrascendentes en sus dispositivos.

La problemática también alcanzó a familias y parejas. Arizmendi narró que, durante la comida, en muchos hogares ya no hay conversación porque cada persona observa su teléfono. Entre novios, la situación es similar: largas horas en silencio, ambos centrados en sus pantallas.

El obispo emérito recordó que el celular, usado con responsabilidad, puede ser un instrumento extraordinario. Sin embargo, advirtió que para algunos se volvió indispensable al grado de generar ansiedad si lo olvidan. “Pongámonos en el lugar de la persona que tenemos en frente: si la oímos sin escucharla porque estamos pendientes del celular, no se sentirá tomada en cuenta”, expresó.

Con un llamado pastoral, invitó a educarse para ser libres frente a la tecnología, aprender a discernir y recuperar la capacidad de silencio en los espacios espirituales.

Prácticas y pautas

Varias diócesis ajustaron normas en el confesionario. En Lincoln, Estados Unidos, se prohibió a los sacerdotes llevar celulares dentro del espacio sacramental.

La medida buscó proteger el sigilo y la atmósfera de oración. Responsables diocesanos explicaron que el teléfono no pertenece al confesionario.

Parroquias recordaron a los fieles silenciar dispositivos antes de la Misa.

Algunas incluyeron avisos en hojas dominicales y mensajes previos a la liturgia. La intención fue favorecer el recogimiento y reducir interrupciones durante la oración común.

En la práctica, comunidades recomendaron acciones simples. Apagar el móvil al ingresar al templo. Usar “modo avión” si se requiere un misal digital. Guardar el dispositivo en la mochila, lejos de la vista. Elegir un banco sin pantallas alrededor.

Preparar las lecturas en papel cuando sea posible. Estas medidas buscaron proteger la atención y el silencio compartido.

Quienes coordinan retiros propusieron “franjas sin pantallas” durante la meditación. Los organizadores pidieron dejar los teléfonos fuera de la sala.

Señalaron que la ausencia del aparato mejoró la escucha y la introspección. Las recomendaciones coincidieron con la evidencia sobre atención disponible cuando el celular no está presente.

JAHA