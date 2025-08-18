Imagen de la Virgen intacta tras explosión en Trujillo conmueve a la comunidad

Lima. — Una explosión ocurrida la noche del 14 de agosto en Trujillo, Perú, dejó diez heridos y decenas de viviendas dañadas, según informó la agencia estatal ANDINA.
A pesar del desastre, la imagen de la Virgen de la Puerta conservada en una urna de vidrio permaneció intacta. El hecho avivó la fe de los vecinos en una ciudad reconocida por su fuerte devoción mariana.
Una vivienda destruida y una urna sin daños tras explosión
La explosión tuvo como objetivo un edificio en la avenida Perú y se investigó como un posible ataque de la banda de extorsionadores “Los Pepes”. Las autoridades señalaron que los delincuentes exigieron un millón de soles al propietario para evitar el atentado.
El ministro de Vivienda, Durich Whittembury, detalló que alrededor de 90 casas resultaron dañadas y brigadas técnicas realizaron trabajos de evaluación y limpieza.
En medio del desastre, lo más llamativo ocurrió en la vivienda de Ana María Almadoz. Allí, todos los vidrios quedaron destruidos excepto los que protegían la urna de la Virgen de la Puerta. “Fue terrible. Al principio no vimos la urna, pero luego comprobamos que seguía intacta. Pensamos que es un milagro de la ‘mamita’ que nos protege”, expresó.
La familia recibió la imagen hace tres décadas y cada año celebra en casa una misa en su honor.
Devoción y memoria mariana en la región
La Virgen de la Puerta tiene su santuario principal en Otuzco, a 75 kilómetros de Trujillo. En 1942, el Papa Pío XII la proclamó Reina de la Paz Universal. Durante su visita al Perú en 2018, el Papa Francisco la declaró Madre de la Misericordia y de la Esperanza.
La permanencia intacta de imágenes religiosas tras tragedias se repitió en diferentes lugares del mundo. Estas historias fortalecieron devociones y también se convirtieron en símbolos de esperanza colectiva.
Otras imágenes religiosas que sobrevivieron a desastres
- En 2019, tras el incendio de la Catedral de Notre Dame en París, la estatua de la Virgen María, además del altar mayor permanecieron intactos.
- En 1945, la estatua de la Virgen en Nagasaki resistió la bomba atómica y se convirtió en un emblema de paz en Japón, además de todo el mundo.
- En Pisco, Perú, la imagen del Señor de Luren permaneció en pie tras el terremoto de 2007 que destruyó su templo.
- En 2020, un incendio en una capilla de Santiago de Chile dejó intacta la imagen de la Virgen de Lourdes.
- En Jojutla, Morelos, una imagen de la Virgen de los Dolores resistió el terremoto de 2017, mientras la iglesia se derrumbó.
“Romper una familia es el acto de violencia más horrible que se pueda cometer”: viuda de Miguel Uribe
Bogotá.— En medio del dolor por la pérdida de su esposo, la voz de Claudia Tarazona se quebró, pero sus palabras permanecieron firmes. Frente a familiares, amigos y miles de colombianos, recordó que en los últimos dos meses encontró en Dios la fortaleza para enfrentar la despedida y en el amor del senador y precandidato presidencial de Colombia, Miguel Uribe Turbay, la certeza de un compromiso de vida. Su mensaje, entre gratitud y llamado a la paz, resonó como un legado de unidad para Colombia.
La fortaleza que dice haber encontrado en Dios y el amor profundo que compartió con su esposo se convierten en la brújula para continuar. En sus palabras queda claro que la paz, la unión y la justicia son la herencia más valiosa que Miguel deja a su familia.
Dos meses que cambiaron el corazón
Claudia Tarazona expresó un profundo agradecimiento a Dios por haberle concedido este tiempo junto a Miguel Uribe Turbay, luego del atentado que lo mantuvo en cuidados intensivos desde el 7 de junio. En ese periodo, dijo, aprendió a recibir a Dios en su corazón y a comprender el valor del amor como fuerza para resistir. Esa preparación espiritual le dio la fortaleza para despedir a quien describió como un esposo dedicado y un padre entregado.
Recordó que Miguel no solo dedicó su vida a su hijo Alejandro y a las tres hijas de su matrimonio, sino que también soñó con un país en paz, donde ningún niño tuviera que revivir la tragedia que él mismo enfrentó al perder a su madre, Diana Turbay, en 1991.
Un hombre de familia y de país
El asesinato de Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial, ocurrió tras un atentado perpetrado por un menor de edad cooptado por el crimen organizado. Tenía 39 años, casi la misma edad que su madre al morir. Su historia estuvo marcada por la orfandad temprana, pero también por el anhelo de que ningún hogar colombiano sufriera la violencia que él conoció de niño.
Claudia reafirmó que la unión, la paz y el amor eran los pilares que guiaban a Miguel. Subrayó que romper una familia es el acto de violencia más atroz y que honrar su memoria implica rechazar cualquier venganza. “En el corazón de Miguel sólo había amor”, afirmó, convencida de que ese sentimiento debe prevalecer en quienes lo amaron y en quienes recibieron su ejemplo.
Justicia para un país entero
En su mensaje, pidió que se haga justicia sin venganza, no solo por Miguel, sino por toda Colombia. Expresó que la justicia fortalece la democracia y que los responsables de actos violentos deben responder por sus acciones para que el país sea verdaderamente justo.
Un legado que trasciende la despedida
El 11 de agosto marcó el final de la batalla médica por la vida de Miguel Uribe Turbay, pero también el inicio de una misión que Claudia Tarazona asume con entereza: preservar su memoria y sus ideales. Su despedida fue una invitación a construir el país que él soñó.
Madrid busca recuperar atención al restringir celulares en escuelas
Se une a Países Bajos y a México
Madrid. — La Comunidad de Madrid lanzó una estrategia educativa para reducir distracciones, fomentar el pensamiento crítico y recuperar la atención en el aula. A partir del curso 2025‑2026, más de 550 mil estudiantes enfrentarán restricciones más estrictas en el uso de tabletas, celulares y otras pantallas en escuelas públicas.
El nuevo decreto obliga a limitar el tiempo frente a dispositivos según la edad, fomenta el uso compartido y devuelve protagonismo al aprendizaje tradicional.
Niños de cero a tres años no pudieron usar pantallas. Entre tres y seis años, se autorizó una hora semanal en parejas y bajo supervisión. De seis a nueve años, hasta 90 minutos semanales. Para los de nueve a doce años, el límite fue hasta dos horas.
Escuelas privadas y secundarias mantuvieron autonomía, aunque se recomendó moderación tecnológica. Excepciones incluyeron alumnado con necesidades educativas o cursos que requirieron herramientas digitales aprobadas por autoridades educativas.
Un enfoque con eco pedagógico y cultural
La iniciativa madrileña generó respaldo entre psicólogos y educadores que alertaron sobre la reducción de la atención, la superficialidad del pensamiento y la exposición a contenidos inapropiados. La OCDE indicó que el 15 % del alumnado español ha repetido curso, una cifra que preocupó a los responsables de la política educativa regional.
Desde el ámbito cultural y religioso, también surgieron apoyos. El Papa León XIV advirtió recientemente sobre las “tendencias modernas que distraen de la sabiduría”, en un mensaje a universidades católicas. El nuevo decreto de Madrid parece coincidir con esa preocupación: volver a enseñar a pensar, más allá de deslizar pantallas.
Querétaro prohíbe celulares y endurece sanciones por grooming
En México, el Congreso de Querétaro aprobó reformas para proteger a niñas, niños y adolescentes en el entorno digital. La ley prohíbe el uso de celulares en horario escolar.
La medida busca limitar el acceso a redes sociales en clase y prevenir delitos como el grooming. Las sanciones por contacto con fines sexuales ahora alcanzan hasta seis años de prisión.
Además, la reforma impone multas superiores a los 200 mil pesos y penas más severas si hubo intimidación, engaño o coacción.
Martha Elena Soto, secretaria de Educación estatal, informó que se realizan encuestas para medir los efectos de la nueva política. Estudiantes menores de 15 años reconocieron tener perfiles en redes sociales, incluso falsos.
Guerrero, Tamaulipas, Jalisco y Sonora también actúan
- Guerrero reformó su Ley de Educación tras detectar efectos negativos del uso excesivo del celular, como bajo rendimiento, aislamiento y violencia digital, según estudios de la UAGro.
- La normativa promueve un entorno más sano, con responsabilidad compartida entre familias, docentes y directivos. No busca prohibir la tecnología, sino regular su uso responsable.
- Tamaulipas permite que cada escuela regule el uso de celulares de forma participativa. Las Brigadas de Seguridad Escolar estarán formadas por padres, docentes, alumnos y directores.
- Jalisco analiza una política de cero tolerancia. La legisladora Brenda Carrera propuso prohibir los celulares durante clases, por sus efectos en el aprendizaje y la salud emocional.
- Sonora presentó una iniciativa con lineamientos por edad y campañas de sensibilización para familias. La propuesta busca equilibrar el uso educativo de la tecnología con la prevención de riesgos digitales.
Países Bajos, con resultados positivos
La prohibición del uso de celulares en escuelas, aplicada en Países Bajos desde enero de 2023, ya mostró resultados positivos en el ambiente escolar y el aprendizaje.
Según el estudio de seguimiento solicitado por el Ministerio de Educación neerlandés, el 75 % de las escuelas secundarias reportó una mejora significativa en la concentración del alumnado.
Uno de los efectos más notorios fue el aumento de la socialización entre estudiantes. Al no usar móviles, los adolescentes conversaban más entre sí. También disminuyó el ciberacoso.
“Ya no es posible tomar fotos a escondidas y compartirlas en grupos de WhatsApp, lo que mejora la seguridad social”, explicó Alexander Krepel, del Instituto Kohnstamm.
El estudio, realizado con 317 directores de secundaria, 313 de primaria y 12 grupos focales, evaluó el impacto de la medida a un año de su implementación.
En las escuelas primarias, aunque el impacto académico fue menor, el 23 % de los planteles identificó mejoras en la convivencia y el bienestar de las niñas y los niños.
Jóvenes piden sacerdotes, no influencers: carta desde el Jubileo
“Vi sacerdotes dejando la vida por los demás”
Ciudad de México. — Un joven católico escribió una carta abierta a los sacerdotes después de participar en el Jubileo de los Jóvenes en Roma. Su mensaje se viralizó entre comunidades católicas.
El autor, que no reveló su nombre, agradeció la vocación sacerdotal y expresó una preocupación: algunos sacerdotes jóvenes actúan más como influencers que como pastores.
“Vi sacerdotes dejando la vida por los demás, confesando por horas, durmiendo en el piso con nosotros. Pero también vi a otros preocupados por su imagen”, escribió.
El mensaje fue compartido en grupos parroquiales, redes católicas y cuentas religiosas en Instagram y Telegram. Muchos lo interpretaron como un llamado urgente a la autenticidad.
“Queremos ver a Cristo en los sacerdotes”
“No necesitamos padres ‘cool’ cuidando su barba o ropa. Queremos distinguir a un sacerdote desde lejos y ver en él a Cristo”, señaló el joven.
Durante el Jubileo, jóvenes católicos convivieron con clérigos de diversas nacionalidades. Varios de ellos mantuvieron una presencia constante en redes sociales, lo que generó reacciones encontradas.
La carta cuestionó esa presencia cuando va acompañada de actitudes superficiales. “Hay quienes parecen más enfocados en followers que en reflejar a Jesús”, escribió el autor.
El documento El don de la vocación presbiteral (Congregación para el Clero, 2016) subrayó que los sacerdotes deben ser signos visibles del Buen Pastor, no figuras populares.
Según el estudio Being Catholic in the 21st Century del Pew Research Center (2021), los jóvenes valoran en sus líderes religiosos la coherencia, cercanía y claridad de misión.
El autor lamentó que algunos sacerdotes “se vistan y hablen como adolescentes para sentirse parte” y pidió que conserven su identidad. “No necesitamos revolucionarios”, afirmó.
En contraste, destacó a quienes conservaron su hábito, su alzacuello y la disposición de servir sin filtros ni pretensiones. “Inspiraban confianza para pedir confesión o consejo”, dijo.
La carta finalizó con una oración sincera. “Rezaré por ti. Gracias por tu ‘sí’. Te admiro y te necesitamos firme en tu vocación”, escribió el joven.
El testimonio abrió un debate entre la forma y el fondo del ministerio sacerdotal en tiempos de redes sociales, donde muchos jóvenes buscan referentes claros de fe y entrega.
China ofrece apoyos económicos para mejorar la natalidad
Hay medidas similares en México, Nueva York o Madrid
Ciudad de México. — Pekín enfrenta una caída histórica en su tasa de natalidad. Como respuesta, el gobierno chino anunció un subsidio anual de 500 dólares por cada hijo menor de tres años. Esta medida busca frenar el declive poblacional que amenaza su desarrollo económico, social y estratégico.
Según informó la cadena estatal CCTV, el programa comenzó de manera retroactiva desde el 1 de enero de 2024. Se trata de “una importante política nacional destinada a mejorar el bienestar público”, aseguró el medio. El gobierno entregará los apoyos directamente a las familias con hijos pequeños, argumentando que reducirán “la carga de la crianza de los hijos”.
China enfrenta una situación crítica. En 2023, se registraron apenas 9,54 millones de nacimientos, una cifra que representa la mitad de los nacimientos contabilizados en 2016. Ese año se abandonó la política del hijo único, vigente desde 1980. En 2021, el Partido Comunista aprobó la política del tercer hijo. Sin embargo, la población total disminuyó en 1,39 millones en 2023, su tercer año consecutivo de descenso, reportó el South China Morning Post.
China, contra el invierno demográfico
La baja natalidad afecta el crecimiento económico, el sistema de pensiones y la fuerza laboral. Ante este panorama, expertos como Zhiwei Zhang, economista jefe de Pinpoint Asset Management, consideraron positiva la medida, pero insuficiente. “Es alentador que el gobierno finalmente haya decidido utilizar subsidios fiscales para impulsar la fertilidad, pero los desafíos estructurales son profundos”, advirtió en entrevista con Reuters.
China ahora intenta revertir décadas de control férreo de natalidad. La política del hijo único impuesta en 1980 dejó profundas secuelas: millones de mujeres fueron esterilizadas, abortos forzados se documentaron ampliamente, y el envejecimiento poblacional avanza rápidamente. Según datos del Banco Mundial, el porcentaje de personas mayores de 65 años en China pasó del 6,9 % en 2000 al 14,2 % en 2021.
Organismos internacionales, como la ONU, ya habían alertado sobre el riesgo demográfico chino. En su World Population Prospects 2022, predijo que India superaría a China como el país más poblado del mundo, situación que se confirmó en 2023.
Hoy, el país asiático apuesta por el dinero como incentivo. Pero la decisión llega en un contexto en que miles de jóvenes postergan formar una familia por el alto costo de vida, la precariedad laboral y la falta de conciliación entre trabajo y maternidad, como lo han señalado investigaciones del China Population and Development Research Center.
Medidas similares en el mundo
La situación china no es única. En Ciudad de México, el gobierno local implementó el programa “Bienestar para Niñas y Niños, Mi Beca para Empezar”, con apoyos mensuales a estudiantes desde preescolar hasta secundaria en escuelas públicas. En 2024, el monto ascendió a 600 pesos mensuales por niño, como parte de una estrategia para reducir la deserción escolar y apoyar la economía familiar.
Recientemente, Clara Brugada Molina, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, encabezó la entrega del programa Desde la Cuna. Asignaron más de 22 mil apoyos económicos de mil 200 pesos bimestrales para niños de cero a tres años.
Con ese acto, sumaron 66 mil 400 pagos y la meta es llegar a 85 mil beneficiarios este año y lograr acceso universal en 2026.
En Nueva York, el programa Child Tax Credit otorga beneficios fiscales de hasta 2,000 dólares anuales por hijo menor de 17 años, según el Internal Revenue Service (IRS). Adicionalmente, algunas familias reciben apoyos estatales directos o vales para cuidado infantil, reportó la New York State Office of Children and Family Services.
Por su parte, en Madrid, la Comunidad lanzó el Cheque Bebé, una ayuda directa de 500 euros mensuales durante el primer año de vida del bebé, para madres menores de 30 años. Esta política busca enfrentar la baja natalidad regional y apoyar la maternidad joven, según el portal oficial de la Comunidad de Madrid.
