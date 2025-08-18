Imagen de la Virgen intacta tras explosión en Trujillo conmueve a la comunidad

Ciudad de México. — Pekín enfrenta una caída histórica en su tasa de natalidad. Como respuesta, el gobierno chino anunció un subsidio anual de 500 dólares por cada hijo menor de tres años. Esta medida busca frenar el declive poblacional que amenaza su desarrollo económico, social y estratégico.

Según informó la cadena estatal CCTV, el programa comenzó de manera retroactiva desde el 1 de enero de 2024. Se trata de “una importante política nacional destinada a mejorar el bienestar público”, aseguró el medio. El gobierno entregará los apoyos directamente a las familias con hijos pequeños, argumentando que reducirán “la carga de la crianza de los hijos”.

China enfrenta una situación crítica. En 2023, se registraron apenas 9,54 millones de nacimientos, una cifra que representa la mitad de los nacimientos contabilizados en 2016. Ese año se abandonó la política del hijo único, vigente desde 1980. En 2021, el Partido Comunista aprobó la política del tercer hijo. Sin embargo, la población total disminuyó en 1,39 millones en 2023, su tercer año consecutivo de descenso, reportó el South China Morning Post.

China, contra el invierno demográfico

La baja natalidad afecta el crecimiento económico, el sistema de pensiones y la fuerza laboral. Ante este panorama, expertos como Zhiwei Zhang, economista jefe de Pinpoint Asset Management, consideraron positiva la medida, pero insuficiente. “Es alentador que el gobierno finalmente haya decidido utilizar subsidios fiscales para impulsar la fertilidad, pero los desafíos estructurales son profundos”, advirtió en entrevista con Reuters.

China ahora intenta revertir décadas de control férreo de natalidad. La política del hijo único impuesta en 1980 dejó profundas secuelas: millones de mujeres fueron esterilizadas, abortos forzados se documentaron ampliamente, y el envejecimiento poblacional avanza rápidamente. Según datos del Banco Mundial, el porcentaje de personas mayores de 65 años en China pasó del 6,9 % en 2000 al 14,2 % en 2021.

Organismos internacionales, como la ONU, ya habían alertado sobre el riesgo demográfico chino. En su World Population Prospects 2022, predijo que India superaría a China como el país más poblado del mundo, situación que se confirmó en 2023.

Hoy, el país asiático apuesta por el dinero como incentivo. Pero la decisión llega en un contexto en que miles de jóvenes postergan formar una familia por el alto costo de vida, la precariedad laboral y la falta de conciliación entre trabajo y maternidad, como lo han señalado investigaciones del China Population and Development Research Center.

Medidas similares en el mundo

La situación china no es única. En Ciudad de México, el gobierno local implementó el programa “Bienestar para Niñas y Niños, Mi Beca para Empezar”, con apoyos mensuales a estudiantes desde preescolar hasta secundaria en escuelas públicas. En 2024, el monto ascendió a 600 pesos mensuales por niño, como parte de una estrategia para reducir la deserción escolar y apoyar la economía familiar.

Recientemente, Clara Brugada Molina, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, encabezó la entrega del programa Desde la Cuna. Asignaron más de 22 mil apoyos económicos de mil 200 pesos bimestrales para niños de cero a tres años.

Con ese acto, sumaron 66 mil 400 pagos y la meta es llegar a 85 mil beneficiarios este año y lograr acceso universal en 2026.

En Nueva York, el programa Child Tax Credit otorga beneficios fiscales de hasta 2,000 dólares anuales por hijo menor de 17 años, según el Internal Revenue Service (IRS). Adicionalmente, algunas familias reciben apoyos estatales directos o vales para cuidado infantil, reportó la New York State Office of Children and Family Services.

Por su parte, en Madrid, la Comunidad lanzó el Cheque Bebé, una ayuda directa de 500 euros mensuales durante el primer año de vida del bebé, para madres menores de 30 años. Esta política busca enfrentar la baja natalidad regional y apoyar la maternidad joven, según el portal oficial de la Comunidad de Madrid.

JAHA