Jóvenes piden sacerdotes, no influencers: carta desde el Jubileo

Ciudad de México. — Un joven católico escribió una carta abierta a los sacerdotes después de participar en el Jubileo de los Jóvenes en Roma. Su mensaje se viralizó entre comunidades católicas.

El autor, que no reveló su nombre, agradeció la vocación sacerdotal y expresó una preocupación: algunos sacerdotes jóvenes actúan más como influencers que como pastores.

“Vi sacerdotes dejando la vida por los demás, confesando por horas, durmiendo en el piso con nosotros. Pero también vi a otros preocupados por su imagen”, escribió.

El mensaje fue compartido en grupos parroquiales, redes católicas y cuentas religiosas en Instagram y Telegram. Muchos lo interpretaron como un llamado urgente a la autenticidad.

“Queremos ver a Cristo en los sacerdotes”

“No necesitamos padres ‘cool’ cuidando su barba o ropa. Queremos distinguir a un sacerdote desde lejos y ver en él a Cristo”, señaló el joven.

Durante el Jubileo, jóvenes católicos convivieron con clérigos de diversas nacionalidades. Varios de ellos mantuvieron una presencia constante en redes sociales, lo que generó reacciones encontradas.

La carta cuestionó esa presencia cuando va acompañada de actitudes superficiales. “Hay quienes parecen más enfocados en followers que en reflejar a Jesús”, escribió el autor.

El documento El don de la vocación presbiteral (Congregación para el Clero, 2016) subrayó que los sacerdotes deben ser signos visibles del Buen Pastor, no figuras populares.

Según el estudio Being Catholic in the 21st Century del Pew Research Center (2021), los jóvenes valoran en sus líderes religiosos la coherencia, cercanía y claridad de misión.

El autor lamentó que algunos sacerdotes “se vistan y hablen como adolescentes para sentirse parte” y pidió que conserven su identidad. “No necesitamos revolucionarios”, afirmó.

En contraste, destacó a quienes conservaron su hábito, su alzacuello y la disposición de servir sin filtros ni pretensiones. “Inspiraban confianza para pedir confesión o consejo”, dijo.

La carta finalizó con una oración sincera. “Rezaré por ti. Gracias por tu ‘sí’. Te admiro y te necesitamos firme en tu vocación”, escribió el joven.

El testimonio abrió un debate entre la forma y el fondo del ministerio sacerdotal en tiempos de redes sociales, donde muchos jóvenes buscan referentes claros de fe y entrega.

JAHA