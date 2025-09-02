Ciudad de México.- La decisión de la Unión Europea de prohibir el uso del óxido de difenilfosfina en cosméticos marcó un parteaguas en la protección de la salud femenina. Autoridades sanitarias alertaron que esta sustancia, utilizada en esmaltes y geles para uñas, podía provocar cáncer y comprometer embarazos al inducir abortos espontáneos.
A partir de este mes de septiembre, la Unión Europea prohibió oficialmente el uso del óxido de difenilfosfina, conocido como TPO. Esta sustancia fue clasificada dentro de las CMR: carcinógenas, mutágenas o tóxicas para la reproducción.
La medida incluyó la comercialización, el suministro y la aplicación en salones de belleza.
Los productos adquiridos antes de la fecha tampoco podrán seguir utilizándose. Esto obliga tanto a comerciantes como a profesionales del sector a dejar de venderlos, regalarlos o aplicarlos a sus clientes.
La prohibición responde a la evidencia científica que demuestra cómo estas sustancias podían dañar la fertilidad, alterar cromosomas y provocar malformaciones en bebés e incluso puede provocar abortos.
Ante una medida de protección a la vida, la Unión Europea priorizó la seguridad de mujeres y sus hijos.
Las autoridades recordaron que los esmaltes y geles con TPO ya no representan una opción segura.
Los salones de belleza y distribuidores deberán sustituirlos por productos alternativos que no comprometan la salud.
Una decisión con rostro humano.
El anuncio significa un alivio para miles de mujeres que, sin saberlo, podían haber estado expuestas a riesgos graves cada vez que acudían a embellecer sus uñas.
La medida envía un mensaje claro: la belleza nunca debe pagarse con la salud.
Cabe mencionar que en 2015, los estudios disponibles no advertían este nivel de riesgo. Sin embargo, nuevas investigaciones obligaron a replantear la seguridad de los productos cosméticos. La prohibición refleja cómo la ciencia actualizada puede salvar vidas.
Las políticas públicas recuerdan que las decisiones regulatorias no son solo normas técnicas, sino pasos concretos para proteger la vida de madres y bebés.
En este caso, Europa dio una lección de prevención y cuidado colectivo.
ARH
Mundo
Carredano: “Carlo Acutis inspiró al mundo por su amor a la Eucaristía y a las almas”
Ciudad de México.- La canonización de Carlo Acutis, el primer santo milenial, será recordada no solo como un acontecimiento histórico para la Iglesia Católica, sino como un testimonio del amor por las almas y la fe vivida con sencillez, afirmó el productor y realizador mexicano Juan Carlos Carredano, quien estará presente en Roma durante la ceremonia del 7 de septiembre.
“Lo más importante de Carlo era su amor a la Eucaristía y a las almas, su preocupación por los demás y por los pobres”, aseguró Carredano en entrevista con siete24.mx.
El director general de CCC of America dejó en claro que la santidad del joven italiano no radica en hechos extraordinarios, sino en una vida cotidiana entregada al Evangelio.
Un santo cercano a los jóvenes
Carlo Acutis falleció en 2006 a los 15 años a causa de leucemia, sin embargo, dejó una huella profunda en sus amigos, en su familia y ahora en millones de jóvenes en todo el mundo.
“Carlo era un niño normal. No tenía dones extraordinarios, pero hacía cosas sencillas que cualquiera puede imitar: asistir a misa, ayudar a un pobre, amar a Dios y a los demás”, recordó Carredano.
La canonización, que se celebrará en la Plaza de San Pedro, reunirá a miles de peregrinos. El cineasta explicó que la familia del joven mantendrá un perfil discreto, pero la madre de Carlo ha asumido el papel de vocera.
“Ella ha dedicado su vida a dar a conocer el mensaje de su hijo y siempre habla de la Eucaristía como el centro de la familia y de la vida cristiana”, afirmó.
Cine para la fe y la dignidad humana
Carredano es productor de la película animada “El influencer de Dios”, que narra la vida de Carlo Acutis.
La cinta busca acercar el mensaje del joven santo a niños y adolescentes, con un lenguaje accesible y visualmente atractivo.
“Los medios son una herramienta increíble para mover corazones. Si cuentas historias de calidad, el mensaje llega mejor. En este caso, el mensaje es claro: la santidad está al alcance de todos”, destacó.
La producción se estrenará en español en la plataforma Famflix, además está disponible para colegios y parroquias que deseen proyectarla.
“Queremos que los jóvenes descubran que no es difícil amar, servir y vivir la fe en lo cotidiano”, agregó el cineasta.
Un regalo para la Iglesia
Carredano tendrá también un encuentro con el Papa León XIV, al término de la audiencia general del 10 de septiembre. Ahí le entregará personalmente la película sobre Carlo Acutis.
“Fue un regalo de cumpleaños recibir la confirmación de esta cita. Voy a pedirle al Santo Padre que ore por los jóvenes y que esta obra llegue a muchas familias”, expresó.
Durante la entrevista, el cineasta compartió una experiencia personal en Asís, frente al cuerpo incorrupto de Carlo:
“Estuve 30 minutos en oración completamente solo. Puse el póster de la película en la cripta y le pedí que intercediera por mi familia. Fue un momento que marcó mi vida”.
Legado de fe y amor
El mensaje de Carlo Acutis continúa inspirando a nuevas generaciones: vivir la fe con alegría, amar a Dios y al prójimo, y no conformarse con ser “fotocopias” de otros.
“Todos nacen como originales, pero muchos mueren como fotocopias”, solía decir Carlo. Para Carredano, esa frase resume su legado.
“Los jóvenes están cansados de ser borregos. Carlo nos enseña que cada uno tiene una misión única, y que se puede vivir en plenitud siendo fiel a Dios y sirviendo a los demás”.
La canonización de Carlo Acutis abrirá un capítulo nuevo en la historia de la Iglesia. Más allá de la multitud que llenará la Plaza de San Pedro, el eco de su vida sencilla y su amor por las almas seguirá tocando corazones en todo el mundo.
GDH
Mundo
Minneapolis: depresión, enfermedad y un grito de auxilio, el entorno detrás de la masacre
Minneapolis.- Antes de convertirse en el tirador que acabó con la vida de dos niños en la escuela católica Annunciation, Robin Westman había dejado señales de una mente atormentada.
En los cuadernos y videos que grabó, habló de depresión, de sentirse enfermo, de un supuesto cáncer por vapeo, y de la misión suicida que llevaba planeando desde hacía cinco años.
Entre garabatos con el sistema de escritura cirílico aparecían frases desgarradoras: “ayúdame”, “no quiero”, “mátame”. Todo reflejaba un grito desesperado de alguien que nunca encontró alivio.
Un pasado marcado por vínculos frágiles
Westman tenía una relación directa con la escuela Annunciation, de donde fue estudiante y su madre trabajó en esa misma institución hasta su jubilación en 2021.
Sin embargo, los lazos familiares se habían visto debilitados tras el divorcio de sus padres en 2013.
Según el diario Minnesota Star Tribune, Mary Grace Westman, su madre, respondió entre lágrimas a una llamada de prensa y dijo que no sabía si su hijo era el tirador antes de colgar.
Ese silencio refleja el dolor de una familia sorprendida por una tragedia que nunca imaginó vivir.
Salud mental ausente y señales ignoradas
Los diarios de Westman ofrecen un retrato íntimo de su fragilidad emocional.
KRTV News Great Falls, una estación de televisión afiliada a la CBS, reveló que Robin Westman escribía sobre sentirse atrapado en un cuerpo enfermo, con un cáncer de pulmón derivado del vapeo, y confesaba su depresión.
Incluso, el presunto tirador de la escuela católica, en uno de los escritos que dejó le pidió perdón a su familia:
“Lo siento por lo que esto significará para ustedes, son los únicos a quienes pido perdón”.
También dejó en claro que su plan no era improvisado, pues llevaba al menos cinco años pensándolo como una “misión suicida”.
La policía de Minneapolis confirmó que en 2018 hubo un reporte de bienestar sobre Westman, pero el caso fue cerrado sin seguimiento. No tenía antecedentes penales ni historial documentado de atención psicológica.
Esa ausencia de acompañamiento es ahora un punto clave para entender cómo un joven de 23 años llegó a un desenlace tan devastador.
Identidad, aislamiento y un entorno que no alcanzó a sostenerlo
En 2020, un juez aprobó su cambio legal de nombre de Robert a Robin, a petición de su madre y esa transición de identidad, respaldada por la familia, no estuvo acompañada de un círculo de apoyo que atendiera su soledad y sus problemas emocionales.
Los escritos que Robin Westman dejó luego de cometer la masacre y el suicidio, son un reflejo de su aislamiento, pues a sus familiares les pidió que cambiaran de nombre después de su muerte y “siguieran adelante”.
Respeto y amor frente a la tragedia
La comunidad católica de Minneapolis reaccionó con dolor y unión. El arzobispo expresó en un comunicado que su “corazón está roto” y pidió el fin de la violencia armada.
De acuerdo con la agencia AP News, el gobernador de Minnesota ofreció apoyo inmediato a las familias y a las escuelas para reforzar la seguridad y el acompañamiento psicológico.
Los testimonios de los sobrevivientes y las muestras de solidaridad confirman que el respeto y el amor siguen siendo los valores que sostienen a las familias en medio de la pérdida.
Detrás de las cifras y los titulares, la historia de Robin Westman refleja lo que ocurre cuando la salud emocional se deja al margen: un entorno que no escuchó a tiempo un grito de auxilio.
GDH
Mundo
Del desahogo digital al suicidio: el caso que sacude a ChatGPT y a la IA
Ciudad de México.- El uso de chatbots como “terapeutas digitales” entre adolescentes está creciendo de forma alarmante, al grado de convertirse en un riesgo que puede terminar en tragedias.
Cada vez más jóvenes buscan en estas plataformas un espacio para desahogar su ansiedad y soledad, sin supervisión profesional, lo que abre la puerta a consecuencias imprevisibles, incluso el suicidio.
El caso de Adam Raine, un adolescente de 16 años en California, lo confirma: tras meses de interactuar con ChatGPT, terminó quitándose la vida.
Hace apenas unos días, la familia de Adam demandó a la empresa OpenAI y a su director, Sam Altman, a quienes acusan de responsabilidad por no detener a tiempo las conversaciones que validaron los pensamientos autodestructivos del joven.
Chatbots como terapeutas: un peligro real
Una encuesta de Common Sense Media reveló que el 72% de los adolescentes en Estados Unidos usan chatbots, una de cada ocho veces para buscar apoyo emocional, lo que equivale a más de 5 millones de jóvenes.
De acuerdo con un artículo de Infobae, cuando los adolescentes expresan pensamientos suicidas, estos sistemas pueden responder con sugerencias inapropiadas, incluso técnicas, para privarse de la vida.
La mayoría de estas interacciones ocurren fuera del radar de profesionales de salud mental, lo que subraya una urgencia: estos “pseudo-terapeutas digitales” no están preparados para acompañar a mentes en desarrollo como la de los adolescentes.
Responsabilidad tecnológica y humana
La demanda legal de la familia Raine acusa a OpenAI de priorizar el crecimiento económico al lanzar GPT-4o sin resolver fallas de seguridad, y señala que “ChatGPT ayudó activamente a Adam a explorar métodos de suicidio”, de acuerdo con una publicación en El País.
“La IA nunca debería decirle a un niño que no le debe la supervivencia a sus padres”, declaró por su parte Jay Edelson, abogado de la familia de Adam Raine, en un mensaje publicado en la red social X.
Ante el escándalo, OpenAI emitió un comunicado con “profundas condolencias” y anunció nuevas medidas: filtros reforzados, controles parentales, mecanismos para detectar crisis emocionales y mejoras en GPT-5 para atender situaciones críticas.
Mientras tanto, legisladores en California ya impulsan propuestas para prohibir chatbots emocionalmente manipuladores dirigidos a menores y exigir protocolos obligatorios de emergencia ante expresiones de auto-daño.
Un llamado urgente a proteger a los adolescentes
Para los padres de Adam, esta tragedia no fue accidental.
“Lo que este caso pondrá en tela de juicio es hasta qué punto OpenAI y Sam Altman se apresuraron a comercializar GPT-4o a pesar de los problemas de seguridad”, subrayó Edelson en declaraciones publicadas por The Guardian.
.
“Si una plataforma de IA se convierte en un ‘coach’ de suicidio de un adolescente vulnerable, eso debería ser un llamado a la acción”, advirtió, por su parte, la organización Common Sense Media.
Este caso invita a una reflexión más amplia: la dignidad humana y el cuidado de los adolescentes no pueden quedar en manos de algoritmos.
Más allá de la tecnología: la urgencia de volver al vínculo humano
La familia, la escuela y la comunidad deben estar presentes para acompañar la salud emocional de los jóvenes, porque la cercanía humana nunca será sustituida por una máquina.
El caso de Adam Raine enciende una alarma global: los chatbots no son terapeutas y no deben reemplazar el apoyo profesional ni el calor humano y la demanda presentada en California puede marcar un precedente en la regulación del uso de la inteligencia artificial entre menores.
El reto está en garantizar que la tecnología no sustituya el vínculo humano, sino que se convierta en una herramienta responsable y supervisada.
GDH
Mundo
Cuando las deportaciones rompen más que familias: las mascotas se quedan sin hogar
Ciudad de México.- Millones de deportaciones en EE.UU. dejaron huérfanas a miles de mascotas. Esa estadística silenciosa revela un dolor profundo que pocas voces han contado, pero que exige comprensión y acción.
Desde junio de 2025, en el condado de Los Ángeles llegaron 28 animales —22 perros y 6 gatos— cuyos dueños fueron detenidos o deportados.
En Florida, refugios como los del condado de Palm Beach recibieron al menos 19 mascotas por motivos similares.
En Miami, el refugio Adopt and Save a Life Rescue Mission admitió más de 19 perros, gatos y aves en meses recientes.
Los refugios enfrentan sobrepoblación, deudas eléctricas, faltas de espacio, medicinas y voluntarios.
En Los Ángeles, el Departamento de Cuidado Animal observa que los animales llegan en confusión y trauma emocional.
Estos animales dependen solo de la solidaridad local para no perderse en el abandono o, en casos extremos, enfrentar eutanasia.
Las mascotas son seres sintientes que aman sin condiciones. Cuando separan a sus dueños de forma abrupta, pierden hogar, rutina y cariño.
Además, la respuesta compasiva impulsa iniciativas como casas temporales, adopciones urgentes o protocolos veterinarios adaptados para mantener su bienestar.
Ese trabajo representa un puente entre el dolor humano y la solidaridad animal.
Además, mostrar cómo pequeñas acciones restauran esperanza es un acto profundamente humano.
