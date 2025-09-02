Ciudad de México.- El uso de chatbots como “terapeutas digitales” entre adolescentes está creciendo de forma alarmante, al grado de convertirse en un riesgo que puede terminar en tragedias.

Cada vez más jóvenes buscan en estas plataformas un espacio para desahogar su ansiedad y soledad, sin supervisión profesional, lo que abre la puerta a consecuencias imprevisibles, incluso el suicidio.

El caso de Adam Raine, un adolescente de 16 años en California, lo confirma: tras meses de interactuar con ChatGPT, terminó quitándose la vida.

Hace apenas unos días, la familia de Adam demandó a la empresa OpenAI y a su director, Sam Altman, a quienes acusan de responsabilidad por no detener a tiempo las conversaciones que validaron los pensamientos autodestructivos del joven.

Chatbots como terapeutas: un peligro real

Una encuesta de Common Sense Media reveló que el 72% de los adolescentes en Estados Unidos usan chatbots, una de cada ocho veces para buscar apoyo emocional, lo que equivale a más de 5 millones de jóvenes.

De acuerdo con un artículo de Infobae, cuando los adolescentes expresan pensamientos suicidas, estos sistemas pueden responder con sugerencias inapropiadas, incluso técnicas, para privarse de la vida.

La mayoría de estas interacciones ocurren fuera del radar de profesionales de salud mental, lo que subraya una urgencia: estos “pseudo-terapeutas digitales” no están preparados para acompañar a mentes en desarrollo como la de los adolescentes.

Responsabilidad tecnológica y humana

La demanda legal de la familia Raine acusa a OpenAI de priorizar el crecimiento económico al lanzar GPT-4o sin resolver fallas de seguridad, y señala que “ChatGPT ayudó activamente a Adam a explorar métodos de suicidio”, de acuerdo con una publicación en El País.

“La IA nunca debería decirle a un niño que no le debe la supervivencia a sus padres”, declaró por su parte Jay Edelson, abogado de la familia de Adam Raine, en un mensaje publicado en la red social X.

Ante el escándalo, OpenAI emitió un comunicado con “profundas condolencias” y anunció nuevas medidas: filtros reforzados, controles parentales, mecanismos para detectar crisis emocionales y mejoras en GPT-5 para atender situaciones críticas.

Mientras tanto, legisladores en California ya impulsan propuestas para prohibir chatbots emocionalmente manipuladores dirigidos a menores y exigir protocolos obligatorios de emergencia ante expresiones de auto-daño.

Un llamado urgente a proteger a los adolescentes

Para los padres de Adam, esta tragedia no fue accidental.

“Lo que este caso pondrá en tela de juicio es hasta qué punto OpenAI y Sam Altman se apresuraron a comercializar GPT-4o a pesar de los problemas de seguridad”, subrayó Edelson en declaraciones publicadas por The Guardian.

“Si una plataforma de IA se convierte en un ‘coach’ de suicidio de un adolescente vulnerable, eso debería ser un llamado a la acción”, advirtió, por su parte, la organización Common Sense Media.

Este caso invita a una reflexión más amplia: la dignidad humana y el cuidado de los adolescentes no pueden quedar en manos de algoritmos.

Más allá de la tecnología: la urgencia de volver al vínculo humano

La familia, la escuela y la comunidad deben estar presentes para acompañar la salud emocional de los jóvenes, porque la cercanía humana nunca será sustituida por una máquina.

El caso de Adam Raine enciende una alarma global: los chatbots no son terapeutas y no deben reemplazar el apoyo profesional ni el calor humano y la demanda presentada en California puede marcar un precedente en la regulación del uso de la inteligencia artificial entre menores.

El reto está en garantizar que la tecnología no sustituya el vínculo humano, sino que se convierta en una herramienta responsable y supervisada.

