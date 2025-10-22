Abandonan a bebé con cordón umbilical en Metro de NY, pese a ley que protege a recién nacidos

Nueva York.- A pesar de que en Nueva York existe una ley que permite entregar a un recién nacido de forma segura y sin consecuencias legales, una bebé fue abandonada en una estación del Metro con el cordón umbilical aún unido.
El hallazgo ocurrió en la estación 34th Street–Penn Station, una de las más transitadas de Manhattan.
Lee: Nueva York anuncia bono por bebés para familias de vulnerables
Las cámaras de seguridad captaron a una mujer que sostenía un bulto envuelto en una manta y que, según la policía, podría ser quien dejó a la menor en el pasillo del andén.
La bebé fue hallada viva y está estable
El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) informó que la bebé fue encontrada alrededor de las 9:30 de la mañana del lunes 20 de octubre de 2025, envuelta en una cobija y sin compañía.
A través de un comunicado difundido en las redes sociales, la Policía de Nueva York compartió videos y fotos de la presunta responsable del abandono de la recién nacida y que fueron tomados desde una cámara de seguridad en las inmediaciones del metro.
“La menor fue llevada de inmediato a un hospital, donde se encuentra en condición estable”, precisaron las autoridades policiacas.
Hasta ahora no se ha confirmado la identidad de la mujer que aparece en el video ni el motivo del abandono.
La ley que pudo evitar el abandono
Desde el año 2000, el estado de Nueva York cuenta con la Ley de Protección de Infantes Abandonados (Abandoned Infant Protection Act), que permite a una madre entregar voluntariamente a su bebé de hasta 30 días de nacido en una estación de policía, de bomberos o en un hospital sin enfrentar cargos criminales.
“El objetivo de esta ley es evitar tragedias y garantizar que los recién nacidos reciban atención inmediata y segura”, recordó el Departamento de Servicios Infantiles en un comunicado reciente.
Sin embargo, el abandono en el Metro no está contemplado como un lugar seguro bajo esta legislación, por lo que la policía investiga el caso como poner en peligro el bienestar de un menor.
“El milagro en la Calle 34”
Demetrius Crichlow, presidente de New York City Transit, dijo a los medios que el hallazgo fue afortunado.
“Lo llamo el ‘Milagro en la Calle 34’. La bebé está viva y eso ya es una bendición”, declaró Crichlow en rueda de prensa.
El hecho ha generado debate sobre la falta de información que muchas madres tienen sobre los mecanismos de entrega segura y la necesidad de reforzar los apoyos sociales.
Apoyos para las familias más vulnerables
Hace unos meses, la gobernadora Kathy Hochul anunció el programa “Bono por bebé”, destinado a ayudar a familias de bajos ingresos en Nueva York.
De acuerdo con la Oficina de Asistencia Temporal y Discapacidad (OTDA), el beneficio otorgará 1,800 dólares por cada bebé nacido entre julio de 2025 y junio de 2026.
“Queremos que cada niño en Nueva York tenga una oportunidad justa desde el principio”, afirmó Hochul durante la presentación del programa en Albany en agosto pasado.
Llamado a las madres en crisis
Liyan Bao, vicepresidenta de la organización The New York Foundling, instó a las mujeres que atraviesan situaciones difíciles a buscar ayuda.
“Existen servicios disponibles para las familias que necesitan apoyo. Les pedimos que no actúen solas; hay recursos para proteger tanto a la madre como al bebé”, dijo en entrevista con la agencia AP.
El caso ha conmovido a Nueva York y reabrió la conversación sobre la importancia de informar, acompañar y apoyar a las madres que enfrentan una maternidad en condiciones adversas, siempre con respeto a la vida y la dignidad humana.
Ruth Limay, la abuela de 100 años que aún va al gimnasio y vive con plenitud
Virginia Beach.- A sus 100 años de edad, la estadounidense Ruth Lemay sigue asistiendo al gimnasio tres veces por semana, acompañada de su hija Annette Parker, de 78 años.
Su historia ha conmovido a miles de personas al mostrar que la vitalidad, la familia y el respeto a la vida pueden mantenerse a cualquier edad.
Lee: La vejez con memoria intacta: los secretos de los octogenarios que vencen al olvido
Ejercicio y constancia, su fórmula de vida
¿Cómo le hace Lemay para mantener ese vigor en su centenario de vida? Entre otras cosas, la rutina de la longeva mujer incluye una hora de bicicleta estática, además de recorrer más de un kilómetro en caminata.
“Hago media hora y después otros treinta minutos más. Luego camino un poco más de un kilómetro”, relató la dama del centenario, en entrevista para Fox News.
Los días en que no acude al gimnasio, Lemay no se detiene.
“Cuando no voy al centro recreativo, camino de un extremo al otro de mi casa para mantenerme activa”, destacó, de acuerdo con declaraciones recogidas por NBC Washington.
Alimentación y disciplina con sabor familiar
Annette Parker tiene 78 años de edad, es hija de Ruth Lemay, a la que acompaña tres veces por semana al gimnasio y asegura que la longevidad de su madre no es casualidad.
“Mi madre siempre ha sido muy consciente de su alimentación y de lo que come”, aseguró Annette, en entrevista con Today.
“Me encantan las verduras. Crecí en el campo, y mi padre cultivaba de todo tipo. Siempre fueron muy buenas para mí”, destacó por su parte Lemay para Fox News.
Su dieta diaria incluye yogur sin grasa, avena, nueces, frutas y proteínas ligeras como pollo o mariscos.
Aunque, entre risas, admitió tener un gusto que no piensa abandonar.
“Mi único capricho semanal son los hot dogs. Me gustan mucho, así que me como dos”, comentó.
Una vida en movimiento, guiada por el amor
Lemay vive en su propia casa en Virginia Beach y mantuvo su independencia durante décadas. Condujo su automóvil hasta los 98 años y sigue siendo una mujer sociable que disfruta de las reuniones familiares.
De acuerdo con AOL News, estuvo casada 56 años con su esposo, quien fue quien la animó a caminar diariamente.
“Me dijo: ‘lleva al perro a pasear y yo preparo la cena’. Fue maravilloso”.
Su hija Annette la acompaña no solo por precaución, sino por admiración. Ambas asisten juntas al gimnasio, celebran cumpleaños y disfrutan los fines de semana en compañía de amigos, demostrando que el amor familiar es también una forma de cuidar la vida.
Dignidad humana que inspira
En entrevista con GB News el 15 de octubre de 2025, Lemay compartió su testimonio, en la que reveló un secreto a sus 100 años de edad: mantenerse activa física y emocionalmente.
“Estoy en muy buena salud para mi edad”, resaltó la estadounidense.
Cada rutina, cada paso y cada gesto de esta mujer de 100 años son una afirmación de respeto hacia la vida, hacia su cuerpo y hacia quienes la acompañan en el camino.
Ruth Lemay no solo representa longevidad, sino también coherencia entre los valores familiares, la disciplina y la alegría de vivir.
Irán inaugura la estación de metro “Virgen María”, un gesto inusual en la República Islámica
Teherán, Irán.- La capital iraní inauguró una nueva estación de metro con un nombre que ha sorprendido dentro y fuera del país: Maryam-e Moghaddas, que en persa significa “Santa Virgen María”.
El anuncio fue hecho por el alcalde de Teherán, Alireza Zakani, durante un acto oficial transmitido por medios estatales.
Lee: De la fe al milagro: las historias detrás de los siete nuevos santos
La estación forma parte de la Línea 6 del metro y está ubicada a unos 34 metros de profundidad, en las cercanías de la Catedral Armenia de San Sarkis, uno de los principales templos de la comunidad cristiana de la ciudad.
Su construcción comenzó en 2015 y cuenta con una superficie de aproximadamente 11 mil metros cuadrados, según informó la agencia IRNA.
Un nombre con significado compartido
El gobierno municipal explicó que el nombre “Santa Virgen María” fue elegido como símbolo de respeto a las religiones monoteístas presentes en Irán.
La Virgen María, madre de Jesús, ocupa un lugar de honor tanto en el cristianismo como en el islam chiita, donde es mencionada en el Corán como Maryam, “la mujer más pura entre todas”.
“La estación fue construida para honrar a Santa María y demostrar la coexistencia de religiones divinas en Teherán”, declaró el alcalde Zakani en declaraciones difundidas por Iran International.
El interior de la estación presenta murales y bajorrelieves inspirados en la arquitectura persa y en símbolos cristianos, entre ellos la figura de María y la catedral de San Sarkis.
“Cada detalle fue pensado para reflejar respeto hacia las otras religiones, especialmente el cristianismo”, destacó Tina Tarigh Mehr, la arquitecta responsable del diseño, de acuerdo con The Business Standard.
Minoría cristiana en un país musulmán
Irán cuenta con una población mayoritariamente musulmana chiita, cercana al 90%. Los cristianos, en su mayoría de origen armenio y asirio, representan menos del 1% del total nacional.
Según cifras del Ministerio de Cultura y Guía Islámica, unas 200 mil personas profesan el cristianismo en el país, concentradas principalmente en Teherán e Isfahán.
El arzobispo caldeo de Teherán, monseñor Ramzi Garmou, dijo en entrevista con Asia News que el gesto “reconoce la herencia cristiana del país” y demuestra que “la figura de María puede ser un puente entre las comunidades”.
Entre la inclusión y la imagen internacional
La apertura de la estación Maryam-e Moghaddas también ha sido interpretada como un mensaje de apertura religiosa en un contexto donde las minorías están bajo vigilancia estatal.
Según el informe 2024 de la organización Article 18, con sede en Londres, al menos 96 cristianos fueron detenidos en Irán durante 2024 por actividades religiosas no autorizadas.
“La nueva estación es una muestra de convivencia y respeto mutuo entre iraníes y la comunidad armenia”, reaccionó la embajada iraní en Ereván, Armenia, a través de la red social X.
Pese a las tensiones, el gesto de dedicar una estación del metro a la Virgen María destaca por su carga simbólica: una figura venerada por musulmanes y cristianos, en un país donde el diálogo interreligioso enfrenta múltiples desafíos.
Eutanasia ofrece visión utilitarista en el final de la vida: médicos
Ante la legislación aprobada en Uruguay
Buenos Aires. — El presidente del Consorcio de Médicos Católicos de Buenos Aires, doctor Fabián Romano, reflexionó sobre la reciente aprobación de la ley de eutanasia en Uruguay, y planteó una lectura bioética del tema.
En un artículo titulado “Una sociedad que busca soluciones rápidas a temas complejos”, Romano expresó su inquietud por el rumbo de ciertas legislaciones.
El médico señaló que la visión utilitarista presente en algunas decisiones políticas “terminó afectando la dignidad de las personas en los momentos más frágiles de su existencia”.
Romano explicó que el compromiso del personal sanitario debía centrarse en el bienestar integral de los pacientes, más allá de los avances tecnológicos o las presiones sociales.
“Quienes trabajamos en salud —dijo— buscamos acompañar a quienes atraviesan situaciones muy complejas, procurando siempre aliviar su dolor y sostenerlos con humanidad”.
“La sociedad busca eliminar lo que no es placentero”
El especialista advirtió que la sociedad contemporánea “buscó aniquilar todo lo que no resultaba placentero”, y en esa búsqueda “se llevó por delante a la persona doliente”. Afirmó que cada paciente vivía un momento único, y que ese contexto debía respetarse siempre, “sin perder de vista la dignidad y el acompañamiento familiar”.
Romano reafirmó el principio de inviolabilidad de la vida humana, afirmando que “toda vida vale desde la concepción hasta la muerte natural”. Indicó que defender este principio no implicaba desconocer la complejidad de cada caso, sino reconocer que el final de la vida “debe entenderse en relación directa con la dignidad ontológica de la persona”.
Te interesa: "La vida se acompaña, no se elimina": Obispos sobre la eutanasia en Uruguay
El médico propuso mantener cuidados proporcionales y adecuados, atendiendo el dolor y buscando aliviar el sufrimiento, “pero nunca eliminando al que sufre”.
“La eutanasia es una muerte anticipada”
Romano sostuvo que la eutanasia “siempre significa dar muerte de forma anticipada, aun cuando los eufemismos intenten disimular su connotación real”. Explicó que el movimiento eutanásico, aunque se presente como una opción compasiva, “terminará generando consecuencias negativas”, pues “una buena muerte no equivale a una muerte digna”.
El especialista agregó que presentar la eutanasia como solución al sufrimiento “es decirle al paciente: no tengo nada más que ofrecerte, solo anticiparte la muerte”.
Recordó que el deber médico implica acompañar el final de la vida con humanismo y responsabilidad, sin caer en criterios utilitaristas o soluciones rápidas. Subrayó que el acompañamiento debe basarse en el cuidado integral del paciente y su entorno.
Llamado a una bioética centrada en la dignidad humana
Romano instó a repensar el debate bioético desde una “verdad integral” que promueva el bien común y una cultura del cuidado. En su mensaje, insistió en que cuidar la vida “no se agota en un analgésico ni en la compasión puntual, sino en un acompañamiento sostenido”.
Finalmente, el presidente del consorcio encomendó su reflexión a la Virgen de Luján. Lo anterior, pidiendo su intercesión para “seguir acompañando con sabiduría y compasión a las personas confiadas al cuidado médico y humano”.
De la fe al milagro: las historias detrás de los siete nuevos santos
Ciudad del Vaticano.- En una ceremonia solemne frente a decenas de miles de fieles en la Plaza de San Pedro, el papa León XIV proclamó santos a siete figuras cuya vida y milagros se entrelazan con valores como la dignidad humana, el respeto, la familia y la defensa de la vida.
Entre ellos destacan los venezolanos José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles. A continuación, repasamos los prodigios que sustentaron cada canonización.
Lee: Venezuela: los santos son para todos
El milagro del “doctor de los pobres” y el rescate de una vida en Miami
Para la canonización de José Gregorio Hernández Cisneros, el milagro reconocido fue la curación de Gonzalo Morales Divo, un empresario venezolano residente en Miami, que en 2021 experimentó una recuperación considerada “milagrosa” tras estar al borde de la muerte.
Ese caso permitió completar los requisitos canónicos y confirmar al médico venezolano como un símbolo vivo del derecho a la vida y la entrega hacia los más necesitados.
En su homilía, el papa León XIV afirmó que estos nuevos santos “mantuvieron encendida la lámpara de la fe”.
Una curación inesperada para la fundadora venezolana de la vida consagrada
La Madre Carmen Rendiles Martínez, co-canonizada junto a José Gregorio, fue reconocida por un segundo milagro aprobado para su santificación: la curación de una mujer con hidrocefalia triventricular idiopática.
“Habiendo tocado un cuadro de Madre Carmen, la mujer curada experimentó una rápida mejoría, comenzó a caminar y a comulgar”, según el decreto vaticano.
Ese milagro puntual, unido a su obra fundacional de la congregación Siervas de Jesús en Venezuela, selló su reconocimiento como modelo de santidad en el servicio de la vida humana más frágil.
Milagros dispensados o no exigidos: Longo y mártires sin prodigio oficial
El laico italiano Bartolo Longo, fundador del santuario de Pompeya y apóstol del Rosario, recibió un camino singular. Su canonización no requirió la aprobación de un milagro adicional: se otorgó por dispensa papal, dado su amplio testimonio de caridad y repercusión en la evangelización.
En los casos de mártires por la fe, Ignazio Choukrallah Maloyan y Peter To Rot, la Iglesia considera que su muerte ofrecida por Cristo equivale al “milagro supremo”.
De acuerdo con Vatican News, Maloyan fue torturado y ejecutado tras negarse a renunciar a su fe ante la persecución otomana.
To Rot, catequista en Papúa Nueva Guinea durante la ocupación japonesa, mantuvo clandestinas actividades religiosas y se opuso a imponer la poligamia; fue capturado y murió en 1945 por intervención enemiga.
Sanación clínica sorprendente de una mujer chilena por intercesión de Poloni
La religiosa italiana Vincenza María Poloni, fundadora de las Hermanas de la Misericordia de Verona, fue elevada a los altares con el reconocimiento de un milagro ocurrido en Chile.
La curación de Audelia Parra, con una grave hemorragia quirúrgica que prolongadamente desafió todo pronóstico médico, fue atribuida a la intercesión de la hermana.
Ese episodio refleja el fundamento cristiano de que la santidad puede incidir en la vida concreta, sanando cuerpos y fortaleciendo esperanzas humanas.
Un cráneo fracturado en Ecuador: la recuperación atribuida a Troncatti
Para la misionera María Troncatti, el milagro aceptado implicó la recuperación de un agricultor ecuatoriano que sufrió fractura grave de cráneo, con parálisis y pérdida del habla.
El restablecimiento fue considerado inexplicable médicamente y se atribuyó a su intercesión en las comunidades donde ella desarrolló su misión entre los pueblos indígenas.
Ella, apodada “madrecita”, dejó un legado de hospitales, escuelas y reconciliación en zonas remotas del oriente ecuatoriano, sustentando la dignidad y el bien de la familia en contextos vulnerables.
Cada uno de estos milagros o testimonios, ya sea vida restaurada o vocaciones ofrecidas, constituye el pilar que permitió elevar al altar a estos siete santos.
A través de ellos resuenan valores como el respeto por la vida, la defensa de los más débiles, la coherencia humana ante la adversidad y el ejemplo permanente para las familias y comunidades.
