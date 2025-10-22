Abandonan a bebé con cordón umbilical en Metro de NY, pese a ley que protege a recién nacidos

Nueva York.- A pesar de que en Nueva York existe una ley que permite entregar a un recién nacido de forma segura y sin consecuencias legales, una bebé fue abandonada en una estación del Metro con el cordón umbilical aún unido.

El hallazgo ocurrió en la estación 34th Street–Penn Station, una de las más transitadas de Manhattan.

Las cámaras de seguridad captaron a una mujer que sostenía un bulto envuelto en una manta y que, según la policía, podría ser quien dejó a la menor en el pasillo del andén.

La bebé fue hallada viva y está estable

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) informó que la bebé fue encontrada alrededor de las 9:30 de la mañana del lunes 20 de octubre de 2025, envuelta en una cobija y sin compañía.

WANTED for questioning: On 10/20/25 at 9:04 AM, an unidentified individual left an infant unattended and wrapped in a blanket on the southbound 1 train platform at 34 St–Penn Station subway station before fleeing on foot.



Have any information? DM @NYPDTips or call 800-577-TIPS pic.twitter.com/yfzFKuXMn1 — NYPD NEWS (@NYPDnews) October 21, 2025

A través de un comunicado difundido en las redes sociales, la Policía de Nueva York compartió videos y fotos de la presunta responsable del abandono de la recién nacida y que fueron tomados desde una cámara de seguridad en las inmediaciones del metro.

“La menor fue llevada de inmediato a un hospital, donde se encuentra en condición estable”, precisaron las autoridades policiacas.

Hasta ahora no se ha confirmado la identidad de la mujer que aparece en el video ni el motivo del abandono.

La ley que pudo evitar el abandono

Desde el año 2000, el estado de Nueva York cuenta con la Ley de Protección de Infantes Abandonados (Abandoned Infant Protection Act), que permite a una madre entregar voluntariamente a su bebé de hasta 30 días de nacido en una estación de policía, de bomberos o en un hospital sin enfrentar cargos criminales.

“El objetivo de esta ley es evitar tragedias y garantizar que los recién nacidos reciban atención inmediata y segura”, recordó el Departamento de Servicios Infantiles en un comunicado reciente.

Sin embargo, el abandono en el Metro no está contemplado como un lugar seguro bajo esta legislación, por lo que la policía investiga el caso como poner en peligro el bienestar de un menor.

“El milagro en la Calle 34”

Demetrius Crichlow, presidente de New York City Transit, dijo a los medios que el hallazgo fue afortunado.

“Lo llamo el ‘Milagro en la Calle 34’. La bebé está viva y eso ya es una bendición”, declaró Crichlow en rueda de prensa.

El hecho ha generado debate sobre la falta de información que muchas madres tienen sobre los mecanismos de entrega segura y la necesidad de reforzar los apoyos sociales.

Apoyos para las familias más vulnerables

Hace unos meses, la gobernadora Kathy Hochul anunció el programa “Bono por bebé”, destinado a ayudar a familias de bajos ingresos en Nueva York.

De acuerdo con la Oficina de Asistencia Temporal y Discapacidad (OTDA), el beneficio otorgará 1,800 dólares por cada bebé nacido entre julio de 2025 y junio de 2026.

“Queremos que cada niño en Nueva York tenga una oportunidad justa desde el principio”, afirmó Hochul durante la presentación del programa en Albany en agosto pasado.

Llamado a las madres en crisis

Liyan Bao, vicepresidenta de la organización The New York Foundling, instó a las mujeres que atraviesan situaciones difíciles a buscar ayuda.

“Existen servicios disponibles para las familias que necesitan apoyo. Les pedimos que no actúen solas; hay recursos para proteger tanto a la madre como al bebé”, dijo en entrevista con la agencia AP.

El caso ha conmovido a Nueva York y reabrió la conversación sobre la importancia de informar, acompañar y apoyar a las madres que enfrentan una maternidad en condiciones adversas, siempre con respeto a la vida y la dignidad humana.

