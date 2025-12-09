Anuario Pontificio Digital: la Iglesia abre su información oficial en una sola plataforma

Ciudad de México.- A partir del 8 de diciembre de 2025, el Vaticano dio un paso que cambia la manera de consultar la información institucional de la Iglesia: el Anuario Pontificio ya está disponible en formato digital, con acceso inmediato a datos de Dicasterios, diócesis, Institutos Religiosos y Nunciaturas.

La herramienta podrá descargarse como App o consultarse desde cualquier navegador.

La Secretaría de Estado y el Dicasterio para la Comunicación le presentaron al papa León XIV el proyecto, que busca ofrecer un servicio actualizado y útil para quienes trabajan dentro y fuera de la Iglesia.

Acceso global y datos certificados

“La plataforma hace consultables en cualquier lugar y momento los datos oficiales de la Santa Sede”, precisó Vatican News en su sitio web.

El sistema permitirá búsquedas por nombre, diócesis, cargo, país y área institucional.

Durante la presentación, León XIV realizó el primer acceso al portal.

“Será de gran utilidad para tantos que operan al servicio de la Iglesia”, declaró el sumo pontífice.

De acuerdo con Vatican News, el papa subrayó l valor práctico del proyecto para quienes necesitan información precisa y verificada.

Un recurso para diócesis, nunciaturas y centros de investigación

El Vaticano explicó que la versión digital beneficiará no solo a quienes trabajan en Roma, sino también a obispos, sacerdotes, institutos religiosos, universidades pontificias y periodistas dedicados a la información eclesial.

“Ofrecer un acceso inmediato y fiable a las informaciones sobre la vida de la Iglesia significa poner la tecnología al servicio de la misión eclesial”, comentó monseñor Edgar Peña Parra, sustituto de la Secretaría de Estado.

Añadió que esta herramienta representa “un signo de atención, transparencia y responsabilidad hacia la comunidad católica”.

Actualización constante y un proyecto en evolución

La digitalización del Anuario permitirá que nombramientos, cambios de responsabilidad o modificaciones en estructuras eclesiales se reflejen casi en tiempo real. Antes, estas variaciones solo se confirmaban con la impresión anual.

“El propósito es favorecer la fruición global de las informaciones oficiales relativas a la Iglesia Católica, integrando equipos técnicos, estadísticos y expertos en experiencia de usuario”, destacó Monseñor Lucio Adrián Ruiz, secretario del Dicasterio para la Comunicación.

Un trabajo de coordinación y desarrollo tecnológico

El desarrollo estuvo a cargo de la Secretaría de Estado y la Dirección Tecnológica del Dicasterio para la Comunicación. También participaron jóvenes especialistas en diseño de servicios y recuperación de archivos históricos.

El Vaticano invitó a los usuarios a enviar sugerencias al correo institucional del proyecto.

La plataforma puede consultarse en la web y mediante App en iOS y Android. Incluye registro obligatorio y un sistema de suscripción con actualización diaria de datos.

