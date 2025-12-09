Anuario Pontificio Digital: la Iglesia abre su información oficial en una sola plataforma

Ciudad de México.- A partir del 8 de diciembre de 2025, el Vaticano dio un paso que cambia la manera de consultar la información institucional de la Iglesia: el Anuario Pontificio ya está disponible en formato digital, con acceso inmediato a datos de Dicasterios, diócesis, Institutos Religiosos y Nunciaturas.
La herramienta podrá descargarse como App o consultarse desde cualquier navegador.
La Secretaría de Estado y el Dicasterio para la Comunicación le presentaron al papa León XIV el proyecto, que busca ofrecer un servicio actualizado y útil para quienes trabajan dentro y fuera de la Iglesia.
Acceso global y datos certificados
“La plataforma hace consultables en cualquier lugar y momento los datos oficiales de la Santa Sede”, precisó Vatican News en su sitio web.
El sistema permitirá búsquedas por nombre, diócesis, cargo, país y área institucional.
Durante la presentación, León XIV realizó el primer acceso al portal.
“Será de gran utilidad para tantos que operan al servicio de la Iglesia”, declaró el sumo pontífice.
De acuerdo con Vatican News, el papa subrayó l valor práctico del proyecto para quienes necesitan información precisa y verificada.
Un recurso para diócesis, nunciaturas y centros de investigación
El Vaticano explicó que la versión digital beneficiará no solo a quienes trabajan en Roma, sino también a obispos, sacerdotes, institutos religiosos, universidades pontificias y periodistas dedicados a la información eclesial.
“Ofrecer un acceso inmediato y fiable a las informaciones sobre la vida de la Iglesia significa poner la tecnología al servicio de la misión eclesial”, comentó monseñor Edgar Peña Parra, sustituto de la Secretaría de Estado.
Añadió que esta herramienta representa “un signo de atención, transparencia y responsabilidad hacia la comunidad católica”.
Actualización constante y un proyecto en evolución
La digitalización del Anuario permitirá que nombramientos, cambios de responsabilidad o modificaciones en estructuras eclesiales se reflejen casi en tiempo real. Antes, estas variaciones solo se confirmaban con la impresión anual.
“El propósito es favorecer la fruición global de las informaciones oficiales relativas a la Iglesia Católica, integrando equipos técnicos, estadísticos y expertos en experiencia de usuario”, destacó Monseñor Lucio Adrián Ruiz, secretario del Dicasterio para la Comunicación.
Un trabajo de coordinación y desarrollo tecnológico
El desarrollo estuvo a cargo de la Secretaría de Estado y la Dirección Tecnológica del Dicasterio para la Comunicación. También participaron jóvenes especialistas en diseño de servicios y recuperación de archivos históricos.
El Vaticano invitó a los usuarios a enviar sugerencias al correo institucional del proyecto.
La plataforma puede consultarse en la web y mediante App en iOS y Android. Incluye registro obligatorio y un sistema de suscripción con actualización diaria de datos.
Visita nuestro canal de YouTube
GDH
Mundo
Nacer sin dolor: desafío humano de vivir sin la señal que protege al cuerpo
Ciudad de México.- La insensibilidad congénita al dolor (CIP) revela una paradoja humana profunda: niños y adultos que viven sin la alarma biológica más elemental.
Las familias detectan la condición cuando observan heridas que no provocan llanto, y desde ese momento emprenden un aprendizaje constante para proteger a quienes no sienten quemaduras, fracturas o lesiones internas.
La CIP abarca un conjunto de trastornos neurológicos poco frecuentes que impiden percibir dolor físico.
Por ello, la Organización Nacional de Enfermedades Raras explica que las complicaciones incluyen heridas que cicatrizan con dificultad, infecciones invisibles para el paciente y secuelas de traumatismos repetidos.
Los profesionales de la salud enfrentan retos complejos porque las lesiones no generan señales que permitan una atención temprana.
Además, el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos detalla que la CIP se divide en dos grupos.
El primero reúne trastornos del desarrollo, donde las neuronas sensoriales no se forman o mueren tempranamente.
El segundo presenta terminaciones nerviosas que no logran transmitir la señal de daño al cerebro.
Ambos escenarios tienen un origen genético y reflejan mutaciones hereditarias autosómicas recesivas o dominantes. Las variantes identificadas permiten avanzar en asesoramiento genético para las familias.
¿Por qué importa este diagnóstico?
El diagnóstico de la CIP suele llegar después de múltiples incidentes. Los familiares reportan quemaduras, golpes o infecciones que pasan inadvertidas para la persona afectada.
La Red Nacional de Organizaciones de Enfermedades Raras subraya que el tratamiento se centra en el manejo de heridas y en la prevención de riesgos.
Los hogares aprenden a revisar la piel, detectar cambios visuales y vigilar cualquier señal de infección.
La supervisión constante permite sostener una vida activa, aunque requiere atención diaria. La médica genetista Gioconda Alyea destaca que la educación temprana ayuda a los niños a reconocer señales alternativas de lesión.
Los grupos de apoyo internacionales fortalecen esa red.
Ofrecen información confiable, acercan estudios clínicos y acompañan a las familias en decisiones médicas complejas. Su función educativa crea comunidades donde las experiencias impulsan nuevas estrategias de cuidado.
Historias que muestran la vida sin dolor
La CIP no es teoría en la vida de Steven Pete. Desde bebé mostró signos de analgesia congénita, una condición descrita por el NCATS como la incapacidad de sentir dolor pese a conservar el tacto.
Te puede interesar: Estudiar con hijos en brazos: panorama actual de la maternidad estudiantil en México
Durante la dentición, comenzó a morderse la lengua sin manifestar molestia. Sus padres detectaron la gravedad cuando observaban heridas sin explicación aparente.
A la fecha, Steven convive con fracturas que no provocan alarma.
Durante su infancia, un salto desde un columpio terminó en una fractura expuesta que no generó dolor. Aprendió a observar señales externas como hinchazón, coloración o movilidad limitada para identificar daño físico.
La incomprensión social marcó su historia
Fue separado temporalmente de su familia por sospechas de abuso infantil, hasta que una nueva fractura confirmó su condición genética.
Su hermano Chris, quien también vivía con analgesia congénita, encontró obstáculos médicos y sociales que agravaron su salud y su ánimo. La falta de apoyo deterioró su bienestar emocional.
Steven Pete.
Aun así, Steven construye una vida plena.
Trabaja en servicios de salud comunitaria, formó una familia y participa en iniciativas de apoyo.
Su experiencia muestra que la información adecuada y el acompañamiento permiten enfrentar los riesgos de la CIP sin perder autonomía ni proyectos personales.
ARH
Mundo
La Virgen de la Macarena regresa a la Basílica de la Esperanza en Sevilla tras restauración
Sevilla.- La Virgen de la Macarena regresó a su capilla en la Basílica de la Esperanza, en Sevilla, después de una restauración que buscó corregir los cambios aplicados en junio y que desataron una fuerte inconformidad entre sus devotos.
El punto más sensible fueron sus cejas y pestañas, que alteraron la expresión tradicional de la imagen y generaron reclamos públicos durante semanas.
Miles de fieles acudieron desde temprano para volver a verla y comprobar si el trabajo actual devolvió la mirada que consideran parte esencial de su identidad espiritual.
Una intervención que buscó corregir los errores anteriores
El restaurador Pedro Manzano asumió la tarea después de la intervención realizada por el profesor Francisco Arquillo el pasado junio, la cual dejó a la imagen con pestañas más largas, cejas modificadas y una expresión distinta, lo que provocó críticas y desconcierto entre los devotos.
“He procurado, con la mayor sensibilidad posible, restituir su integridad devocional y devolver esa mirada que tantos reconocen como refugio, consuelo y promesa”, explicó Manzano en una carta publicada por la Hermandad.
A través de un comunicado, la Hermandad aclaró que la restauración incluyó limpieza de policromía, corrección de volumen en los párpados, retiro de elementos agregados y tratamiento especializado para proteger la madera de la imagen.
Expertos confirman que recuperó su expresión original
Al presentar los avances, Manzano y la comisión técnica revisora mostraron que la imagen recuperó la forma de los ojos, el tono de la piel y la suavidad característica del rostro que había quedado alterado en la intervención previa.
“La virgen ha recuperado todo su esplendor. La limpieza permitió ver de nuevo su policromía barroca y la expresión volvió a ser la de siempre”, destacó el historiador del arte Jesús Romanov, en declaraciones a medios locales.
Estas correcciones respondieron a las críticas de junio pasado, cuando los fieles señalaron a través de las redes sociales que, tras la restauración anterior, “habían apagado su mirada”.
Visita nuestro canal de YouTube
GDH
Mundo
La señal en el pie que puede salvar vidas
Ciudad de México.- Un leve engrosamiento en el dedo de una persona con diabetes puede implicar un riesgo comparable al de una mujer que detecta un bulto en el seno.
Por eso, el Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos (CGCOP) advierte que el 20 % de las infecciones en el pie diabético termina en amputación, una cifra que revela la urgencia de reforzar la prevención.
El CGCOP lanzó la campaña “Callus Zero, amputatio nulla”, centrada en la prevención del pie diabético en España.
Las cifran indican que el 34 % de las personas con diabetes desarrolla una úlcera en el pie y la mitad de ellas se infecta.
Además, una de cada cinco infecciones termina en amputación.
El organismo indica que una persona con diabetes que tuvo una úlcera presenta el doble de riesgo de morir que quien no la tuvo.
La mortalidad tras una amputación por pie diabético supera el 56 % a cinco años. Este dato ubica el problema entre las complicaciones más graves asociadas a la diabetes.
Especialistas explican que muchas úlceras neuropáticas comienzan con un pequeño engrosamiento o zona endurecida que no recibe atención a tiempo.
Detectarlo temprano evita infecciones profundas y hospitalizaciones largas.
La atención oportuna reduce intervenciones quirúrgicas, días de hospitalización y costos sanitarios, además de preservar movilidad e independencia.
El CGCOP recomienda revisar planta, talones, dorso y espacios entre los dedos para detectar irritaciones, grietas, humedad o lesiones. También sugiere revisar el interior del calzado para descartar roces u objetos.
Te puede interesar: Máquinas de caridad refuerzan alivio social en Navidad
Higiene sencilla y segura
Lavar con agua tibia y jabón suave, secar con cuidado y usar calcetines limpios de fibras naturales sin costuras. También recomiendan hidratar la piel con cremas adecuadas.
Coloración anormal, aumento de temperatura, inflamación, dolor nuevo, secreción o mal olor requieren consulta inmediata con personal especializado.
Los expertos piden no usar productos agresivos, no emplear instrumentos cortantes, evitar caminar descalzo y no aplicar calor directo en los pies.
El calzado debe adaptarse al uso diario, ofrecer buena protección y tener suficiente espacio si existen deformidades. En personas de alto riesgo, se aconseja calzado terapéutico evaluado por podólogos.
ARH
México
El sarampión repunta en el mundo y preocupa a la OMS: ¿cuál es la situación en México?
Ciudad de México.- El repunte global de casos de sarampión, una enfermedad que parecía bajo control, encendió las alarmas de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
La OMS estimó 11 millones de contagios en todo el mundo en 2024, lo que representó un incremento respecto a 2019, antes de la pandemia.
En su último informe, publicado el 28 de noviembre de 2025 en su sitio oficial, la OMS advirtió que aunque entre el año 2000 y 2024 la vacunación evitó alrededor de 59 millones de muertes por sarampión, es decir, una reducción del 88%, cada deceso “sigue siendo inaceptable”.
Un retroceso global que pone en jaque la erradicación
De acuerdo con la OMS, los aumentos más notables en casos ocurrieron en 2024: un crecimiento del 86% en la Región del Mediterráneo Oriental, 47% en Europa y 42 % en Asia Sudoriental, comparado con 2019.
En 2024, hasta 59 países registraron brotes “grandes o disruptivos”, casi el triple de la cantidad de 2021, alertó la Organización Mundial de la Salud.
“El virus del sarampión es el más contagioso que existe, y estos datos muestran una vez más cómo aprovecha cualquier brecha en nuestras defensas colectivas”, declaró el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a través del informe.
¿Qué ocurre en las Américas y por qué se perdió la inmunidad regional?
Durante la pandemia, la inmunización se vio interrumpida en numerosos países. Tras una breve recuperación, la región de las Américas perdió el estatus de “libre de sarampión” en noviembre de 2025, tras registrarse reintroducción y circulación del virus principalmente en países como Canadá, Estados Unidos y México.
Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), al 7 de noviembre de 2025 se habían reportado 12 mil 596 casos confirmados en 10 países del continente, con 28 muertes, 23 de ellas en México.
La OPS advirtió que el 89% de los contagios corresponden a personas no vacunadas o con estado vacunal desconocido, y los brotes activos se concentran en comunidades con baja cobertura de vacunación.
México hoy: un brote extendido y una alerta sanitaria
En México, los datos oficiales revelan una situación crítica. Según el último informe de la Secretaría de Salud, hasta el 12 de noviembre de 2025 se registraron 5 mil 252 casos acumulados.
Las entidades más afectadas incluyen al estado de Chihuahua, con 4 mil 440 casos acumulados, seguido por Jalisco (186), Michoacán (150), Guerrero (128) y Sonora (102).
La OMS resaltó que en 2024 se detectaron 11 millones de casos, cifra que marca un claro retroceso en la lucha contra la enfermedad.
Visita nuestro canal de YouTube
GDH
Anuario Pontificio Digital: la Iglesia abre su información oficial en una sola plataforma
“Dejar atrás el contenido superficial”, creadores digitales coinciden en Hope Influencers México
Humanizar la educación y reconstruir confianza, ejes del llamado de León XIV: especialistas
Niños en la mesa: cómo cuidar su alimentación en Navidad
Mundial 2026: tradiciones que conectan a México con Corea del Sur y Sudáfrica
“Los niños sí vienen con instructivo”, la guía definitiva para padres millenial
El musical “Un cuento de Navidad” es para compartir con la familia
La solución al bullying en adolescentes está en la familia
Mexicanos confían más en IA: ChatGPT o Gemini, para consultas de salud
Ignacio Ambriz: una carrera construida con amor familiar y amistad verdadera
Centro AMA: adultos mayores regresan a la escuela y descubren una nueva vida
Huertos familiares: el camino hacia la sustentabilidad alimentaria
Fisioterapia: la clave para mantener movilidad, independencia y dignidad en la vejez
La fascinante historia de 500 años de la Iglesia de San Hipólito
Ansiedad y depresión; así reacciona tu cuerpo frente al miedo invisible
Te Recomendamos
-
Estadoshace 1 día
En cierre de FIL se presenta Colección de Documentos del Magisterio de la Iglesia Católica en Materias de Cultura, Educación y Deporte
-
Méxicohace 1 día
México cierra 2025 con la mayor crisis educativa en su historia, alerta organización
-
Historias que Conectanhace 2 días
Deportado dos veces, hoy es uno de los grandes chefs de México
-
CDMXhace 1 día
Última oportunidad: Reliquia de San Judas Tadeo se despide de México