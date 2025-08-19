Baby boxes, dispositivos que salvan vidas de recién nacidos

Washington. — En Mehlville, Misuri, los bomberos atendieron la alarma de una baby box instalada en un parque y encontraron a una recién nacida. La menor fue trasladada al hospital y ahora está bajo tutela estatal. Es el segundo caso en esa localidad desde la instalación de la caja en agosto de 2023.

Las llamadas baby boxes son compartimentos empotrados en muros, con temperatura controlada y cuna interior.

Su diseño permite que madres entreguen de manera anónima a sus hijos recién nacidos.

Cuando la puerta se cierra, el sistema se bloquea externamente y una alarma silenciosa alerta al personal para recoger al bebé de forma inmediata y segura.

Una medida para enfrentar la entrega anónima de bebés

El jefe del distrito de bomberos de Mehlville, Brian Hendricks, explicó que la percepción comunitaria cambió: “Tenemos que aceptar que este problema es mayor de lo que pensábamos. Hubo quien dijo que nadie iba a usarla. Ahora podemos afirmar que existe una necesidad”.

En meses recientes también se registraron casos de bebés entregados sanos en cajas ubicadas en Tenesí y Misisipi.

Estos dispositivos forman parte de la red de leyes conocidas como Safe Haven Laws, que permiten la entrega de recién nacidos sin que las madres enfrenten cargos legales.

Regulación y expansión de las baby boxes

Según datos de Safe Haven Baby Boxes, 23 estados permiten la entrega anónima de bebés mediante estos compartimentos. En Misuri, la norma autoriza entregas de menores de hasta 45 días de nacidos.

En estados como Virginia, Misisipi y Nuevo Hampshire, legisladores y organizaciones en favor de la vida impulsaron estas iniciativas en los últimos años.

Dakota del Norte analiza su implementación, mientras Nueva York e Illinois, los estados más poblados que carecen del sistema, debaten proyectos para incorporarlo en sus leyes.

Resultados y cifras verificadas

Safe Haven Baby Boxes informó en junio de 2024 que se alcanzó el bebé número 50 entregado con éxito mediante este mecanismo.

El caso pionero ocurrió en Kentucky en 2023, cuando una de las cajas dio cobijo a un recién nacido en buenas condiciones, de acuerdo con Associated Press.

Desde 2022, la expansión de las baby boxes refleja una alternativa creciente para madres que no pueden o no desean criar a sus hijos, garantizando su seguridad y un proceso de adopción legal posterior.

