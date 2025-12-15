Banca de EU gana eficiencia con IA, pero alerta sobre desempleo

E.E.U.U.- Los principales bancos de Estados Unidos afirmaron que la Inteligencia Artificial elevó de forma significativa la productividad en sus operaciones internas.

Directivos de JPMorgan, Wells Fargo, Citigroup y PNC Financial compartieron sus evaluaciones durante una conferencia organizada por Goldman Sachs.

Marianne Lake, directora de banca comunitaria y de consumo en JPMorgan, señaló que la institución duplicó su productividad operativa gracias a la IA.

Lake explicó que el crecimiento pasó de un rango de tres a seis por ciento tras la adopción de estas herramientas tecnológicas.

Indicó que algunas áreas podrían aumentar su rendimiento entre 40 y 50 por ciento.

Ese avance, afirmó, se traducirá en menos empleos netos dentro del banco por la automatización de procesos.

La directiva sostuvo que la industria financiera consideró a la Inteligencia Artificial como la mayor revolución tecnológica desde el surgimiento de internet.

El desarrollo de la IA impulsó inversiones millonarias y ganancias bursátiles aceleradas en empresas vinculadas al sector.

Te puede interesar: Representante del Papa en Monterrey denuncia la ‘cultura del descarte’ y la exclusión social

Sin embargo, también generó escasez de chips, mayor escrutinio regulatorio y preocupación por el impacto laboral.

@libre.y.soberano8 ¿ NOS DIRIGIMOS A UN MUNDO SIN EMPLEO? ¿A QUÉ TE VAS A DEDICAR?La inteligencia artificial y la automatización están transformando el mercado laboral más rápido de lo que imaginas .En los Próximos cinco años ,más de 83 millones de empleos podrían Desaparecer en todo el mundo ,y el futuro del trabajo se perfila como una encrucijada : Utopía o Distopía .En este vídeo analizamos las fuerzas que cambiarán nuestras vidas.El impacto de la IA ,la Gig economy ,el ingreso básico universal y las nuevas habilidades que marcarán la Diferencia . Descubrirás los riesgos ,las oportunidades y lo que necesitas saber para Sobrevivir a la Próxima Revolución laboral…Marc Vidal -https://youtu.be/qHykvSUBz-c?si=hQgCV74IVRsd6R19.. Compartir. ♬ sonido original – LIBRE Y SOBERANO

Charlie Scharf, director ejecutivo de Wells Fargo, aseguró que el banco no redujo personal hasta ahora.

Reconoció que la Inteligencia Artificial permitió realizar más tareas con el mismo número de empleados.

Scharf afirmó que algunas áreas analizarán cómo operar con menos personal sin eliminar por completo la intervención humana.

Señaló que la tecnología no reemplazó totalmente a las personas, pero sí transformó la forma de operar.

Bill Demchak, director ejecutivo de PNC Financial, informó que el banco mantuvo el mismo número de empleados que hace una década.

Durante ese periodo, explicó, la institución triplicó su tamaño mediante procesos continuos de automatización.

Demchak consideró que la Inteligencia Artificial podría acelerar esa tendencia en el sector financiero.

En Citigroup, el director financiero Gonzalo Luchetti reportó un aumento de nueve por ciento en la productividad del área de codificación.

Luchetti explicó que la IA generativa fortaleció el autoservicio y mejoró la atención de llamadas en tiempo real.

Añadió que estas herramientas hicieron más eficientes las interacciones que aún requirieron intervención humana.

En octubre, Goldman Sachs informó internamente sobre posibles recortes de personal y una desaceleración en contrataciones.

La decisión formó parte de la estrategia “OneGS 3.0”, enfocada en integrar IA en ventas, préstamos y reportes regulatorios.

Bank of America anunció planes para invertir miles de millones de dólares en tecnologías basadas en Inteligencia Artificial.

El banco buscó impulsar la productividad de sus banqueros y fortalecer sus ingresos, según su director de tecnología.

El sector financiero continuó evaluando el impacto de la IA en productividad, empleo y regulación.

Las instituciones mantuvieron el debate abierto sobre innovación y responsabilidad social.

ARH