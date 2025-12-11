Bebidas energéticas causarían daños irreversibles a la salud

Madrid.- Lo que para muchos es una simple forma de mantenerse despierto o “activo” puede convertirse en una sentencia silenciosa para la salud. Un hombre de 50 años, aparentemente sano y con un estilo de vida normal, terminó con daños irreversibles en su cuerpo.

Esto, luego de consumir ocho bebidas energéticas al día, hábito que lo llevó a sufrir un derrame cerebral y enfrentar secuelas permanentes.

El caso que alerta a especialistas

Médicos del Nottingham University Hospitals NHS Trust, en Reino Unido, publicaron el caso clínico en la revista BMJ Case Reports bajo el título “Energy drinks, hypertension and stroke” (DOI: 10.1136/bcr-2025-267441).

El paciente llegó al hospital con debilidad y entumecimiento en el lado izquierdo de su cuerpo, problemas de equilibrio, dificultad al hablar y al caminar.

Los estudios revelaron que había sufrido un derrame cerebral en el tálamo, zona clave del cerebro para la percepción sensorial y el movimiento.

Su presión arterial era extremadamente alta (254/150 mm Hg), mucho más allá del rango considerado seguro para adultos.

Un consumo peligroso y oculto

Tras una evaluación exhaustiva, los médicos descubrieron que el hombre consumía diariamente ocho bebidas energéticas, cada una con aproximadamente 160 mg de cafeína, lo que sumaba entre 1 200 y 1 300 mg al día, muy por encima del límite recomendado de 400 mg.

Además de la cafeína, estas bebidas contienen otros estimulantes como taurina, guaraná y ginseng, sustancias que pueden potenciar los efectos cardiovasculares de la cafeína y elevar aún más la presión arterial.

Una vez que los médicos le pidieron que abandonara por completo el consumo de bebidas energéticas, la presión arterial del paciente regresó a niveles más seguros y ya no requirió medicación antihipertensiva.

Sin embargo, las secuelas neurológicas no desaparecieron por completo.

El paciente aún presenta entumecimiento y debilidad parcial en el lado izquierdo de su cuerpo, incluso años después del episodio.

Aunque se trata de un solo caso, los profesionales de la salud señalan que este tipo de consumo tan elevado no es aislado y que la percepción social de estas bebidas como “inofensivas” puede resultar peligrosa.

El informe concluye que es probable que tanto la ingesta aguda como crónica de bebidas energéticas aumente el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Además de derrames cerebrales, sobre todo cuando se combina con otros factores de riesgo.

Expertos piden mayor regulación en la venta, etiquetado y publicidad de estos productos, así como campañas de concienciación dirigidas a jóvenes y adultos que, por costumbre o presión social, consumen este tipo de bebidas sin conocer sus posibles efectos adversos.

Las bebidas energéticas suelen tener:

Altas dosis de cafeína, a veces superiores a las de una taza de café convencional. Grandes cantidades de azúcar y edulcorantes.

Otros estimulantes como taurina, ginseng y guaraná, que pueden intensificar la respuesta del organismo a la cafeína.

Este caso debería servir como advertencia: no todas las bebidas “energéticas” son inocuas, y su consumo excesivo puede tener consecuencias severas e irreversibles para la salud.

Con la popularidad de estos productos en aumento, especialistas urgen a consumidores, padres y autoridades sanitarias a informarse y actuar antes de que más vidas se vean afectadas.

Estudio de referencia

Energy drinks, hypertension and stroke. BMJ Case Reports (2025).

DOI: 10.1136/bcr-2025-267441 – publicado por médicos del Nottingham University Hospitals NHS Trust, Reino Unido.

