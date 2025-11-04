Buscan proteger la vida por nacer y a sus madres en Colombia

Bogotá.— En el Concejo de Bogotá avanza el debate del Proyecto de Acuerdo 340 de 2025, que propone crear la “Ruta por la Vida” para acompañar a mujeres embarazadas, lactantes y a la vida por nacer.

La propuesta, impulsada por la concejal Clara Sandoval del Partido Liberal, plantea una red de atención integral enfocada en la salud mental, el acompañamiento y la información completa y oportuna para las madres.

El documento busca garantizar que las mujeres reciban alternativas al aborto y puedan tomar decisiones libres e informadas, sin presiones externas. “Esta atención será brindada de manera oportuna y eficaz con un enfoque prioritario en la salud mental”, señala el texto del acuerdo.

Acompañamiento emocional y prevención

En entrevista con ACI Prensa, Carol Borda, integrante del equipo de la concejal Sandoval, aclaró que el proyecto no contempla “exámenes mentales” previos al aborto, como algunos medios informaron.

“Lo que busca el proyecto es fortalecer las acciones en salud mental preventiva para mujeres embarazadas, especialmente aquellas que enfrentan depresión durante el embarazo”, explicó.

Borda señaló que, si una mujer enfrenta dificultades de salud mental, el Estado debe ofrecer acompañamiento psicológico y no solo el aborto como única opción.

“Actualmente, el Estado facilita el acceso al aborto, pero no existen alternativas sólidas orientadas a la vida que resulten realmente atractivas para las mujeres”, subrayó.

Contexto legal del aborto en Colombia

La Corte Constitucional despenalizó el aborto en Colombia bajo tres causales mediante la sentencia C-355 de 2006: violación, malformación del feto y riesgo para la vida o salud de la mujer.

Posteriormente, la sentencia C-055 de 2022 amplió el acceso al aborto hasta las 24 semanas de gestación. Sin embargo, después de ese plazo, siguen vigentes las tres causales iniciales.

Borda destacó que el nuevo acuerdo se centra en salud mental porque “es la principal razón por la cual las mujeres acceden al aborto dentro del marco de las causales legales”.

Panorama del aborto en la capital

Sobre el panorama local, Borda informó que el Distrito de Bogotá reportó 12 mil 050 abortos en el primer semestre de 2024, aunque advirtió de un “gran subregistro” en los datos oficiales.

Agregó que organizaciones privadas como Profamilia y Oriéntame aseguraron haber practicado más de 150 mil abortos en Colombia. Esto representa una parte significativa de los procedimientos realizados.

Además, según datos de Saludata Bogotá, “cada dos días una mujer gestante considera acabar con su vida”. Por eso, el proyecto propone fortalecer la atención emocional y psicológica durante el embarazo y el posparto.

Apoyo político y próximos pasos

El equipo de Sandoval afirmó que cuentan con el respaldo de la Bancada por la Vida y la Libertad, que ha expresado su apoyo desde las primeras discusiones.

“Estamos convencidos de que fortalecer la atención en salud mental y la opción de la vida es una necesidad urgente en Bogotá”, afirmó Borda.

El Concejo capitalino podría someter el Proyecto de Acuerdo 340 de 2025 a su segundo debate en los próximos días. Esto marcaría un avance clave en la protección integral de las mujeres gestantes y sus hijos por nacer.

