California fortalece la salud materna con ácido fólico en el maíz

Estados Unidos.- La alimentación cotidiana se convierte en una política de prevención. Una nueva ley en California cambió la forma de producir un alimento esencial para millones de familias latinas.
La ley AB1830 entró en vigor tras la firma del gobernador Gavin Newsom. La norma exige que la harina de maíz contenga ácido fólico. Este ingrediente resulta clave en tortillas, tamales y otros alimentos básicos.
La iniciativa busca reducir defectos de nacimiento, especialmente en comunidades hispanas. El asambleísta Joaquín Arámbula impulsó la propuesta desde el Congreso estatal, con respaldo de expertos en salud pública.
¿Qué establece la ley AB1830?
La legislación obliga a los fabricantes de harina de maíz a gran escala a fortificar sus productos con ácido fólico. La medida apunta a mejorar la nutrición antes y durante el embarazo.
El ácido fólico es una vitamina del complejo B. Los especialistas lo relacionaron con el cierre adecuado del tubo neural en las primeras semanas de gestación.
Las autoridades sanitarias advierten que muchos embarazos no se planearon. Por ello, la ley apostó por una prevención desde la alimentación diaria.
El doctor Ilán Shapiro originario de México y con una larga trayectoria en el sector salud en Estados Unidos, explicó la relevancia médica del ácido fólico en el desarrollo fetal. Señaló que esta vitamina ayudó al cierre correcto de las vértebras.
“El ácido fólico juega un componente muy importante cuando un bebé se está desarrollando”, indicó el especialista. Explicó que su ausencia puede provocar alteraciones graves.
Shapiro también destacó el factor preventivo. Recordó que muchas mujeres no sabían que estaban embarazadas durante las primeras semanas.
“Tener ácido fólico en el cuerpo aumenta las posibilidades de proteger a los bebés”, afirmó. El médico subrayó que la medida fortaleció la salud desde etapas tempranas.
Aunque la ley se aplicó a grandes fabricantes, pequeños negocios siguieron de cerca el cambio. En el Valle Central, algunos comerciantes expresaron una postura favorable.
El maíz forma parte central de la dieta hispana en California. La ley vinculó cultura alimentaria con prevención en salud pública.
Expertos señalan que la fortificación reduce riesgos en poblaciones con acceso limitado a suplementos. La política busca cerrar brechas de salud desde lo cotidiano.
Dignidad Humana
El Papa León XIV hace un llamado para que se respeten los derechos humanos en Venezuela
En la oración del Angelus
Ciudad de México.- El Papa León XIV sigue de cerca lo que sucede en Venezuela e hizo un llamado a superar la violencia y a respetar los derechos humanos. Al final de la oración mariana del Ángelus de este domingo 4 de enero de 2026, pidió que prevalezca el bien del pueblo venezolano, sobre cualquier otra consideración.
Tras los recientes acontecimientos en el país latinoamericano, el Pontífice llamó a que se garantice el Estado de derecho y que se respeten los derechos humanos y civiles de todos.
“Sigo con gran preocupación la evolución de la situación en Venezuela”.
Con estas palabras el Santo Padre León XIV inició su llamamiento después de la oración del Ángelus de este domingo en la Plaza de San Pedro.
“El bien del amado pueblo venezolano debe prevalecer por encima de cualquier otra consideración y llevar a superar la violencia y emprender caminos de justicia y paz, garantizando el estado de derecho inscrito en la Constitución, respetando los derechos humanos y civiles de todos, y trabajando para construir juntos un futuro pacífico de colaboración, estabilidad y armonía, con especial atención a los más pobres que sufren a causa de la difícil situación económica”.
Por ello invitó a rezar juntos
Además invitó a los fieles a seguir teniendo fe “en el Dios de la paz”, así como a rezar y ser solidarios con los pueblos que sufren a causa de las guerras. Esto, durante el segundo domingo después de la Natividad del Señor.
El Papa León XIV dirigió su reflexión del Ángelus poniendo en el centro el corazón del misterio cristiano: la Encarnación de Dios como fundamento de la esperanza.
Mundo
¿Qué dicen los líderes del mundo sobre la incursión en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro?
Ciudad de México.- La captura del presidente de Venezuela Nicolás Maduro por las Fuerzas Armadas de los EU generó una serie de reacciones a favor y en contra en todo el mundo.
Esto fue la postura de algunos mandatarios de América Latina y el mundo:
El presidente de Argentina, Javier Milei, respaldó la captura de Nicolás Maduro y lo califica como dictador, sostiene que la presión internacional es necesaria para restaurar la democracia.
PRINCIPIO DE REVELACIÓN— Javier Milei (@JMilei) January 3, 2026
En días históricos como el de hoy podemos ver realmente de qué están hechos algunos dirigentes y formadores de opinión.
De un lado está la democracia, la defensa de la vida, la libertad y la propiedad. Esos valores que muchos dicen defender pero sólo…
Gabriel Boric, presidente de Chile, hizo un llamado al respeto del derecho internacional y a una solución pacífica y multilateral.
Desde Chile mantendremos plena coherencia con nuestros principios y valores.— Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) January 3, 2026
Esto no se trata de apoyar ni justificar dictaduras —Chile no lo hace—, sino de quién decide y con qué legitimidad sobre el futuro de un país. Hoy es Venezuela, con la excusa del narcoterrorismo y la… pic.twitter.com/D9lbQlkJcx
De Colombia, Gustavo Petro, pidió desescalar la tensión militar y darle prioridad al diálogo.
El Gobierno de la República de Colombia observa con profunda preocupación los reportes sobre explosiones y actividad aérea inusual registrados en las últimas horas en la República Bolivariana de Venezuela, así como la consecuente escalada de tensión en la región.— Gustavo Petro (@petrogustavo) January 3, 2026
Colombia…
En Ecuador, Daniel Noboa escribió que a todos los chavistas les llega su hora:
A todos los criminales narco chavistas les llega su hora. Su estructura terminará de caer en todo el continente.— Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) January 3, 2026
A @MariaCorinaYA @EdmundoGU y al pueblo venezolano: es momento de recuperar su país. Tienen un aliado en Ecuador.
Pedro Sánchez, presidente de España, dice que su país no reconocerá una intervención que viola el derecho internacional.
España no reconoció al régimen de Maduro. Pero tampoco reconocerá una intervención que viola el derecho internacional y empuja a la región a un horizonte de incertidumbre y belicismo.— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) January 3, 2026
Pedimos a todos los actores que piensen en la población civil, que respeten la Carta de…
El ruso Vladimir Putin pone un ejemplo: “¿Tiene Rusia derecho a secuestrar a Zelensky y gobernar Ucrania hasta que encuentre una transición segura y adecuada?”
President Trump says U.S. "will run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition."— Vladimir Putin News (@vladimirputiniu) January 3, 2026
Do Russia has right to Kidnap Zelensky and Run Ukraine Until Russia find a safe and proper transition.
En México, Claudia Sheinbaum condenó la intervención militar e hizo un llamado urgente a respetar el derecho internacional.
El Artículo 2, párrafo 4 de la Carta de las Naciones Unidas dice textualmente:— Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) January 3, 2026
“Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de…
Más tarde citó a Benito Juárez “el respeto al derecho ajeno es la paz”.
Mientras que Luiz Inacio Lula da Silva, president de Brasil, dijo que es un precedente peligroso para toda la comunidad internacional.
Os bombardeios em território venezuelano e a captura do seu presidente ultrapassam uma linha inaceitável. Esses atos representam uma afronta gravíssima à soberania da Venezuela e mais um precedente extremamente perigoso para toda a comunidade internacional.— Lula (@LulaOficial) January 3, 2026
Atacar países, em…
Mundo
¿Quién gobernará Venezuela?
Las Fuerzas Armadas de EU permanecerán en Venezuela
Ciudad de México.- Después de confirmar que Nicolás Maduro se encuentra apresado en Estados Unidos, y dar detalles, en una conferencia de prensa, de la operación “Resolución Absoluta”, que las fuerzas armadas estadunidenses llevaron a cabo la madrugada de este sábado en Caracas, Donald Trump afirmó que su administración “va a gobernar” el país.
El presidente de los Estados Unidos agregó que su equipo de seguridad liderará el proceso de transición.
En la conferencia de prensa aseguró que elegirán a las “personas adecuadas” en Venezuela para llevar a cabo la transición, y que los venezolanos “ya son libres”.
Aseguró que las Fuerzas Armadas estadunidenses permanecerán en Venezuela el tiempo que dure la transición.
A la pregunta de si María Corina Machado podría gobernar Venezuela, respondió que “no estaría capacitada para manejar una situación como esta” al referirse a la Premio Nobel de la Paz 2026, quien se mantiene en Venezuela después de regresar de Oslo.
El petróleo, uno de los intereses
Trump también aseguró que las compañías petroleras estadounidenses van a invertir “miles de millones de dólares” para reparar la infraestructura de ese sector en Venezuela.
“Vamos a hacer que nuestras grandes compañías petroleras estadounidenses, las más grandes del mundo, entren, inviertan miles de millones de dólares, reparen la infraestructura petrolera gravemente dañada y comiencen a generar ganancias para el país”, anunció Trump durante su reunión con la prensa en su residencia en Mar-a-Lago para explicar detalles del operativo de hoy en Caracas.
El mandatario consideró que el negocio petrolero en Venezuela ha sido un “fracaso total” durante mucho tiempo: “Estaban extrayendo casi nada, en comparación con lo que podrían haber estado extrayendo”, añadió.
Además, acusó al chavismo de confiscar y vender unilateralmente crudo estadounidense.
“Nunca tuvimos un presidente que hiciera algo al respecto. Se llevaron toda nuestra propiedad”.
Mundo
Revelan detalles de la operación de Trump que derrocó a Maduro
Trump publicó la primera foto de Maduro capturado en su red social
Ciudad de México.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este sábado en una rueda de prensa que la operación para capturar al presidente venezolano, Nicolás Maduro, fue “exitosa” y “limpia” y se produjo en “una fortaleza militar fortificada en el corazón de Caracas”. La operación lleva el nombre de “Resolución Absoluta”.
Después de dar su postura Trump dio la palabra a el presidente del Estado Mayor Conjunto estadounidense, Dan Caine, quien reveló los detalles de la misión para capturar esta madrugada en Caracas al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores. Detalló que los hechos de este día son “la culminación de meses de planificación y ensayos”.
“Esta operación, conocida como operación Resolución Absoluta, fue discreta, precisa y se llevó a cabo durante las horas más oscuras del 2 de enero. Fue la culminación de meses de planificación y ensayos, una operación que solo el ejército estadounidense podía llevar a cabo”, aseguró Caine en una rueda de prensa junto al presidente estadounidense, Donald Trump, y otros miembros del Gabinete, que fue televisada en todo el mundo.
Caine reveló los detalles de la compleja misión para apresar a Maduro:
“Una extracción tan precisa que implicó el despegue de más de 150 aeronaves”, mencionó aviones cazas F-35, F-22 o F-18, aviones de alerta temprana y bombarderos estratégicos, que sorprendieron a Caracas.
El presidente de EU retomó la conferencia para dar un mensaje contundente, aseguró que la operación militar estadounidense en Venezuela es un “aviso” a otros países y un ejemplo de que “del dominio estadounidense en el Hemisferio Occidental no volverá a ser cuestionado de nuevo”.
En su red social en Truth compartió una foto de Nicolás Maduro apresado.
