California fortalece la salud materna con ácido fólico en el maíz

Estados Unidos.- La alimentación cotidiana se convierte en una política de prevención. Una nueva ley en California cambió la forma de producir un alimento esencial para millones de familias latinas.

La ley AB1830 entró en vigor tras la firma del gobernador Gavin Newsom. La norma exige que la harina de maíz contenga ácido fólico. Este ingrediente resulta clave en tortillas, tamales y otros alimentos básicos.

La iniciativa busca reducir defectos de nacimiento, especialmente en comunidades hispanas. El asambleísta Joaquín Arámbula impulsó la propuesta desde el Congreso estatal, con respaldo de expertos en salud pública.

¿Qué establece la ley AB1830?

La legislación obliga a los fabricantes de harina de maíz a gran escala a fortificar sus productos con ácido fólico. La medida apunta a mejorar la nutrición antes y durante el embarazo.

El ácido fólico es una vitamina del complejo B. Los especialistas lo relacionaron con el cierre adecuado del tubo neural en las primeras semanas de gestación.

Las autoridades sanitarias advierten que muchos embarazos no se planearon. Por ello, la ley apostó por una prevención desde la alimentación diaria.

El doctor Ilán Shapiro originario de México y con una larga trayectoria en el sector salud en Estados Unidos, explicó la relevancia médica del ácido fólico en el desarrollo fetal. Señaló que esta vitamina ayudó al cierre correcto de las vértebras.

“El ácido fólico juega un componente muy importante cuando un bebé se está desarrollando”, indicó el especialista. Explicó que su ausencia puede provocar alteraciones graves.

Shapiro también destacó el factor preventivo. Recordó que muchas mujeres no sabían que estaban embarazadas durante las primeras semanas.

“Tener ácido fólico en el cuerpo aumenta las posibilidades de proteger a los bebés”, afirmó. El médico subrayó que la medida fortaleció la salud desde etapas tempranas.

Aunque la ley se aplicó a grandes fabricantes, pequeños negocios siguieron de cerca el cambio. En el Valle Central, algunos comerciantes expresaron una postura favorable.

El maíz forma parte central de la dieta hispana en California. La ley vinculó cultura alimentaria con prevención en salud pública.

Expertos señalan que la fortificación reduce riesgos en poblaciones con acceso limitado a suplementos. La política busca cerrar brechas de salud desde lo cotidiano.

