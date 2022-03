Captan a maestra aplicando llave al cuello de niño en kinder

Bogotá.— Una maestra de kínder fue captada maltratando físicamente a uno de sus alumnos dentro de un salón de clases.

Los hechos tuvieron lugar en Porto Alegre de Soacha, en la región de Cundinamarca, Colombia.

El material gráfico que circula en redes sociales, muestra a la docente aplicándole una llave al niño, mientras el menor llora y grita.

Pese a que el menor solicita ayuda, la maestra sigue sometiéndolo y gritándole. En tanto, en el fondo se escucha decir a un hombre: “deje estudiar, mijito, Silencio, silencio”.

Otra mujer, presuntamente la psicóloga de la escuela, le tapa la boca al pequeño con un papel.

“Silencio. No sea grosero. Si te vomitas, te tomas tu vómito. No me interesa si estás gritando. Si usted se calla lo escucho, si usted grita no lo escucho”, dice la maestra.

El video ha causado indignación en redes sociales, por lo que autoridades locales investigaron la estancia infantil.

Tras las indagatorias, se descubrió que la escuela operaba de manera irregular, mientras que aún no se anuncian sanciones contra las maestras del video.

