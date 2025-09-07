Carlo Acutis ya es santo: el papa León XIV eleva al joven que evangelizó en internet

Ciudad del Vaticano.- Carlo Acutis ya es Santo. Con apenas 15 años al morir en 2006, se convirtió en el primer millennial canonizado, un referente de fe que conecta con las generaciones jóvenes y que invita a redescubrir la dignidad humana en tiempos digitales.

FOTO: JUAN CARLOS CARREDANO

El papa León XIV presidió su primera misa de canonización en la Plaza de San Pedro ante más de 80 mil fieles.

Lee: “Carlo Acutis, el Influencer de Dios”, la película llegará a colegios, parroquias y al papa León XIV

“El mayor riesgo en la vida es desperdiciarla fuera del plan de Dios. No malgasten sus vidas, diríjanlas hacia arriba y háganlas obras maestras”, proclamó el sumo pontífice.

La historia de Acutis resalta porque fue un joven común: estudió, jugó videojuegos y usó internet, sin embargo, convirtió esas herramientas en un medio para documentar milagros eucarísticos y difundir la fe.

Un legado digital que hoy lo consagra como un modelo de valores humanos y respeto hacia los demás.

Fe activa, no pasiva

Carlo nació en Londres en 1991 y creció en Italia, dentro de una familia no practicante.

“Cuando tenía nueve años, no era como un niño de nueve años, era como una persona mayor con intuición, recibió dones especiales de Dios”, recordó su madre Antonia Salzano, de acuerdo con información de The Washington Post.

En 2006, al ser diagnosticado con leucemia, Acutis ofreció su sufrimiento por el papa y la Iglesia. Su vida, breve pero intensa, evidencia que la fe no se reduce a rezos aislados, sino que se expresa en acciones concretas que defienden la vida y la dignidad humana.

Los milagros que lo llevaron a los altares

La canonización de Carlo fue posible gracias al reconocimiento de dos milagros atribuidos a su intercesión.

El primero ocurrió en Brasil en 2013, cuando un niño con un grave trastorno pancreático incurable sanó tras tocar una camiseta de Carlo.

El segundo, en 2022, involucró a Valeria Valverde, una joven costarricense que sufrió un trauma cerebral tras un accidente de bicicleta. Su madre peregrinó a la tumba de Carlo en Asís, Italia, y poco después los médicos confirmaron su recuperación total, algo que la ciencia no pudo explicar.

También Pier Giorgio Frassati

Junto a Carlo Acutis, el papa León XIV canonizó a Pier Giorgio Frassati, un joven turinés fallecido en 1925 a los 24 años.

FOTO: JUAN CARLOS CARREDANO

Conocido como “el hombre de las Bienaventuranzas”, dedicó su vida a servir a los pobres y a defender la dignidad humana en tiempos de gran tensión social.

Un modelo juvenil al alcance de todos

Miles de peregrinos siguen visitando la tumba de Carlo en Asís, donde el cuerpo descansa con jeans y tenis. Ese detalle sencillo lo vuelve un ejemplo realista: un adolescente de nuestra época que mostró cómo es posible unir tecnología y fe sin contradicciones.

En su homilía, el Papa León XIV recordó que Acutis y Frassati son ejemplos de esperanza.

“Estos santos invitan a todos, especialmente a los jóvenes, a dirigir sus vidas hacia Dios y hacer de ellas obras maestras”, destacó León XIV.

Visita nuestro canal de YouTube

GDH