Carredano: “Carlo Acutis inspiró al mundo por su amor a la Eucaristía y a las almas”

Ciudad de México.- La canonización de Carlo Acutis, el primer santo milenial, será recordada no solo como un acontecimiento histórico para la Iglesia Católica, sino como un testimonio del amor por las almas y la fe vivida con sencillez, afirmó el productor y realizador mexicano Juan Carlos Carredano, quien estará presente en Roma durante la ceremonia del 7 de septiembre.

“Lo más importante de Carlo era su amor a la Eucaristía y a las almas, su preocupación por los demás y por los pobres”, aseguró Carredano en entrevista con siete24.mx.

El director general de CCC of America dejó en claro que la santidad del joven italiano no radica en hechos extraordinarios, sino en una vida cotidiana entregada al Evangelio.

Un santo cercano a los jóvenes

Carlo Acutis falleció en 2006 a los 15 años a causa de leucemia, sin embargo, dejó una huella profunda en sus amigos, en su familia y ahora en millones de jóvenes en todo el mundo.

“Carlo era un niño normal. No tenía dones extraordinarios, pero hacía cosas sencillas que cualquiera puede imitar: asistir a misa, ayudar a un pobre, amar a Dios y a los demás”, recordó Carredano.

La canonización, que se celebrará en la Plaza de San Pedro, reunirá a miles de peregrinos. El cineasta explicó que la familia del joven mantendrá un perfil discreto, pero la madre de Carlo ha asumido el papel de vocera.

“Ella ha dedicado su vida a dar a conocer el mensaje de su hijo y siempre habla de la Eucaristía como el centro de la familia y de la vida cristiana”, afirmó.

Cine para la fe y la dignidad humana

Carredano es productor de la película animada “El influencer de Dios”, que narra la vida de Carlo Acutis.

La cinta busca acercar el mensaje del joven santo a niños y adolescentes, con un lenguaje accesible y visualmente atractivo.

“Los medios son una herramienta increíble para mover corazones. Si cuentas historias de calidad, el mensaje llega mejor. En este caso, el mensaje es claro: la santidad está al alcance de todos”, destacó.

La producción se estrenará en español en la plataforma Famflix, además está disponible para colegios y parroquias que deseen proyectarla.

“Queremos que los jóvenes descubran que no es difícil amar, servir y vivir la fe en lo cotidiano”, agregó el cineasta.

Un regalo para la Iglesia

Carredano tendrá también un encuentro con el Papa León XIV, al término de la audiencia general del 10 de septiembre. Ahí le entregará personalmente la película sobre Carlo Acutis.

“Fue un regalo de cumpleaños recibir la confirmación de esta cita. Voy a pedirle al Santo Padre que ore por los jóvenes y que esta obra llegue a muchas familias”, expresó.

Durante la entrevista, el cineasta compartió una experiencia personal en Asís, frente al cuerpo incorrupto de Carlo:

“Estuve 30 minutos en oración completamente solo. Puse el póster de la película en la cripta y le pedí que intercediera por mi familia. Fue un momento que marcó mi vida”.

Legado de fe y amor

El mensaje de Carlo Acutis continúa inspirando a nuevas generaciones: vivir la fe con alegría, amar a Dios y al prójimo, y no conformarse con ser “fotocopias” de otros.

“Todos nacen como originales, pero muchos mueren como fotocopias”, solía decir Carlo. Para Carredano, esa frase resume su legado.

“Los jóvenes están cansados de ser borregos. Carlo nos enseña que cada uno tiene una misión única, y que se puede vivir en plenitud siendo fiel a Dios y sirviendo a los demás”.

La canonización de Carlo Acutis abrirá un capítulo nuevo en la historia de la Iglesia. Más allá de la multitud que llenará la Plaza de San Pedro, el eco de su vida sencilla y su amor por las almas seguirá tocando corazones en todo el mundo.

