Caso Beatriz: CIDH reconoció humanidad y dignidad de Leinani

Ciudad de México.— La resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso Beatriz vs. El Salvador reconoció la humanidad y la dignidad de Leilani, la bebé vinculada al caso.

A decir de Global Center for Human Rights, la determinación de la CIDH dada a conocer el pasado mes de diciembre, representa una serie de victorias para los defensores de la vida y los derechos humanos.

La primera, es el reconocimiento de que su muerte no tuvo relación alguna con la prohibición del aborto en El Salvador, como afirmaban colectivos pro aborto.

Además, se evitó la deshumanización de Leilani al reconocer sus derechos y no calificarla como producto tal como hacen las organizaciones abortistas.

El no reconocimiento del aborto como derecho por parte de la CIDH al no exigir a El Salvador a cambiar su constitución, ni sus leyes, ni incluir causales ni protocolos que incluyan el aborto, implica una victoria más, destaca Global Center for Human Rights.

Sin embargo, el caso Beatriz mostró la importancia de mejorar la atención a embarazos de alto riesgo.

Finalmente, la CIDH reafirmó la soberanía de El Salvador al reconocer que los países son libres de implementar las recomendaciones de la propia Corte.

CIDH: Aborto no es un derecho

En diciembre pasado, la CIDH determinó que no existe el derecho al aborto en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en la sentencia que publicó sobre el caso Beatriz vs. El Salvador.

De acuerdo con Global Center for Human Rights, el caso había sido impulsado por organizaciones proaborto para legalizar la interrupción del embarazo en Latinoamérica. Sin embargo, la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dejó en claro que la muerte de Beatriz, una joven salvadoreña en situación vulnerable, no estuvo relacionada con la negativa de El Salvador a practicarle un aborto ni con su prohibición en ese país.

Asimismo, explicó que tampoco el tribunal regional accedió a declarar el aborto como un derecho, ni consideró a la prohibición de esta práctica como “tortura”, ni se ordenaron reformas legislativas, lo cual era el pedido expreso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, Ipas Latinoamérica y CEJIL, quienes impulsaron el caso.

“Sólo se limitó a condenar al país en algunos puntos secundarios, como la recomendación de actualizar protocolos de embarazos de alto riesgo. No hay, por lo tanto, ninguna consecuencia a nivel regional”, detalló Global Center for Human Rights.

La organización puntualizó que el caso Beatriz estuvo envuelto en un escándalo por conflicto de intereses y acusaciones de manipulación; por ello, este es signo de la necesidad de avanzar en medidas que garanticen la transparencia e imparcialidad del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y eviten su instrumentalización en beneficio de agendas políticas e ideológicas.

JAHA