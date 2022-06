Casos de Covid aumentan 25% en Sudamérica, advierte la OPS

Los Ángeles.— Una mujer estadounidense narró a Live Action News las dificultades que se presentaron en su vida tras someterse a un aborto.

Debbie Fleck tenía 16 años se embarazó junto con su pareja de 21 años, quien la presionó para que hiciera una cita en la clínica abortiva Planned Parenthood. Incluso, cuando confesó a sus padres el embarazo, ellos quisieron “arreglar el problema”, así que hicieron una cita para que abortara, en contra de sus deseos.

Recordó la primera vez que se reunió con un consejero de una clínica en Cleveland y este le aseguró que no estaba haciendo nada malo.

“El consejero me decía que no me enfadara, que todavía no estaba embarazada y que el procedimiento sería simplemente extraer un grupo de células. Fue un montón de mentiras”, detalló Debbie Fleck.