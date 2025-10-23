Católicos oran por los derechos de migrantes detenidos

Washington. — Frente a las redadas de inmigrantes en Baltimore, decenas de fieles católicos se reunieron en vigilias de oración frente a la oficina local del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Las jornadas se organizaron como un gesto de solidaridad hacia las familias afectadas por las recientes detenciones.

Las jornadas, organizadas por el Comité de Movilización de Inmigración de San Ignacio, perteneciente a la parroquia de San Ignacio en Mount Vernon, tienen lugar frente al Fallon Federal Building, ubicado en 31 Hopkins Place, donde los fieles rezaron el Rosario por los migrantes y sus familias.

En su página de Facebook, el Comité recordó la invitación hecha por los obispos que participaron en el Encuentro Binacional: Migrantes, peregrinos de esperanza en Cristo, realizado a mediados de mes. En su mensaje final, los prelados animaron a las comunidades a realizar vigilias por los migrantes el 22 de octubre o en otra fecha próxima.

Comunidades católicas afectadas por las redadas

El semanario Catholic Review, de la Arquidiócesis de Baltimore, informó el 21 de octubre que agentes del ICE arrestaron recientemente a cinco miembros de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, en Highlandtown.

Aunque las detenciones no ocurrieron dentro del templo, el hecho generó preocupación entre los fieles.

El padre Ako Walker, vicario para los hispanos del arzobispo local, monseñor William E. Lori, afirmó al medio que el miedo se extendió entre las familias. “En las conversaciones uno escucha que amigos y familiares han sido detenidos”, señaló el sacerdote.

El Catholic Review documentó que, hasta el 21 de septiembre, ICE había detenido a casi 60,000 personas en todo Estados Unidos.

Según el Proyecto de Datos sobre Deportaciones, se registraron mil 736 arrestos en Maryland hasta el 26 de junio, mil 683 de ellos desde la toma de posesión del presidente Donald Trump en enero.

Oración, comunidad y esperanza frente al temor

Las vigilias de oración se convirtieron en un espacio para acompañar a quienes temían ser deportados. Kevin Burdinski, copresidente del Grupo Parroquial contra el Racismo, dijo al Catholic Review que estos encuentros eran “siempre pacíficos y siempre de oración”.

“Usualmente nos reunimos un poco menos de 30 personas: feligreses, jesuitas de Loyola (Universidad de Maryland) y amigos de toda la arquidiócesis”, explicó Burdinski.

El grupo busca ofrecer apoyo espiritual a quienes enfrentan procesos migratorios y recordar que, más allá de las cifras, cada historia representa una familia separada.

En su declaración final, los participantes del Encuentro Binacional alentaron a realizar encuentros entre personas con experiencia migratoria y quienes desconocen esa realidad.

También pidieron orar por las autoridades y promover leyes que garanticen la seguridad de quienes huyen de la violencia, protejan la dignidad de los migrantes y respeten la unidad familiar.

