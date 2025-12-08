La Virgen de la Macarena regresa a la Basílica de la Esperanza en Sevilla tras restauración

Miami, Estados Unidos.— El arzobispo de Miami, Thomas Wenski, hizo un llamado directo a la Iglesia católica en Estados Unidos para asumir un papel más activo frente al incremento de deportaciones durante la segunda administración del presidente Donald Trump.

El prelado pidió “hacer más presión” al Congreso y a la Casa Blanca para acelerar una reforma migratoria que considere la realidad humana y laboral de millones de personas.

En entrevista concedida a la agencia EFE, publicada en Miami, Wenski afirmó que los católicos no pueden limitarse a pronunciamientos generales.

“En estos días tenemos que tratar de hacer más presión al Congreso para que los congresistas hagan los cambios necesarios”, dijo.

Añadió que la postura de la Iglesia no busca confrontación.

“No queremos ser enemigos de nadie y somos americanos”, aseguró.

Obispos alertan sobre leyes “inadecuadas y anticuadas”

El arzobispo recordó que la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB) aprobó en noviembre un mensaje especial durante su Asamblea Plenaria de Otoño, en el que se pidió actualizar la legislación migratoria. El documento fue respaldado por diócesis del país ante el aumento de detenciones en frontera y redadas en zonas urbanas.

Wenski subrayó que la jerarquía católica lleva décadas insistiendo en este tema.

“Los obispos nunca han sido silenciosos sobre este tema”, afirmó en la misma entrevista.

Explicó que él mismo ha trabajado durante más de 20 años para impulsar una reforma migratoria que contemple un trato digno para las personas aprehendidas.

“No deben burlarse de ellos, no deben maltratarlos, deben tratarlos con humanidad”, destacó.

Cifras del Departamento de Seguridad Nacional indican que cerca de 400 mil migrantes fueron expulsados en los primeros 250 días del nuevo periodo presidencial de Trump.

Las proyecciones oficiales estiman que la cifra podría alcanzar las 600 mil expulsiones durante el primer año de la administración.

Respuesta del Gobierno y tensión con autoridades federales

Las declaraciones de Wenski se difundieron días después de que Tom Homan, conocido como “el zar de la frontera”, respondiera públicamente al pronunciamiento episcopal.

En declaraciones retomadas por medios nacionales, Homan afirmó que “la Iglesia católica está equivocada” y que “necesitan gastar su tiempo en arreglar la Iglesia”.

El arzobispo rechazó esa interpretación.

“Entiendo que él está un poquito sensible al tema”, respondió Wenski.

Añadió que el mensaje de los obispos no pretende atacar a los agentes migratorios, y recordó que muchos de ellos incluso son católicos practicantes.

Wenski también criticó el enfoque de las deportaciones masivas. Afirmó que las autoridades deben reconsiderar su estrategia.

“La Administración ha tratado de deportar, mucha gente puede decir que están aplicando las leyes, pero esas leyes son inadecuadas y anticuadas y, por lo tanto, injustas”, precisó.

Preocupación por el impacto en familias trabajadoras

El arzobispo reconoció logros del Gobierno en materia de seguridad fronteriza. Dijo que el presidente Trump “logró cerrar la frontera” y cuenta con el respaldo de quienes buscan retirar de las calles a personas peligrosas.

Sin embargo, alertó sobre las consecuencias para familias que viven y trabajan de manera honesta.

“No queremos que las abuelas, las hijas, las niñas o los hombres que están trabajando duro, que los detengan para deportarlos”, declaró.

Sostuvo que una economía estable requiere mano de obra migrante y pidió que la discusión no se limite a criterios punitivos.

Wenski encabeza una arquidiócesis con cerca de 1.3 millones de católicos, entre ellos amplias comunidades de origen latino y haitiano. El prelado habla español, inglés y criollo haitiano, lo que ha facilitado la expansión de servicios pastorales y legales para recién llegados.

Miami, una diócesis marcada por el crecimiento migratorio

En octubre pasado, Wenski presentó su carta de retiro al papa León XIV, al cumplir 75 años, como marca el derecho canónico.

Aclaró que esto no implica necesariamente su salida inmediata, pues su “salud es bastante buena” y la decisión final corresponde al pontífice.

La arquidiócesis estima que Miami ha recibido “por lo menos 250 mil personas” procedentes de diferentes países en los últimos dos o tres años.

El arzobispo explicó que continúan adaptando sus servicios ante ese crecimiento.

“Viene gente del norte, pero también sigue viniendo gente del sur y estamos tratando de crear un espacio para todos para que se sientan en casa”, indicó.

