Centros de apoyo a embarazadas ofrecen esperanza a mujeres en EE.UU.

Washington.— Los centros de apoyo a embarazadas en Estados Unidos atendieron a un número creciente de mujeres durante 2024, según un informe del Charlotte Lozier Institute.

El documento reportó que estos centros proporcionaron servicios y bienes por más de 452 millones de dólares en ese periodo, incluidos atención médica, acompañamiento emocional y apoyo material.

La experiencia de Jessica Williams mostró el tipo de apoyo que muchas mujeres reciben. Williams relató que tomó mifepristona durante una separación con su esposo y que se arrepintió minutos después.

Ella explicó que trabajaba como enfermera y que comprendió de inmediato los efectos del medicamento en su embarazo de nueve semanas.

“Como enfermera, la realidad de lo que había hecho me golpeó con fuerza. Aquí estaba yo, trabajando para salvar vidas y a punto de quitar la vida de uno de mis propios hijos”, dijo.

Atención inmediata tras un arrepentimiento

Williams contó que buscó ayuda antes de tomar misoprostol, la segunda pastilla del protocolo abortivo. Ella encontró First Choice Pregnancy Services en Las Vegas y recibió atención inmediata.

El personal realizó una ecografía gratuita. Williams vio a su bebé con vida y pidió iniciar el protocolo de reversión de la mifepristona.

First Choice la acompañó durante el proceso y le ofreció seguimiento médico. Su hija nació meses después. Williams compartió su testimonio durante una conferencia organizada por Susan B. Anthony Pro-Life America y el Charlotte Lozier Institute el mismo día del informe.

Un millón de mujeres atendidas en 2024

El informe señaló que un millón de nuevas mujeres acudió a estos centros durante 2024, cifra que equivalió a una nueva usuaria por día en cada centro del país.

La directora del instituto, Karen Czarnecki, afirmó en la conferencia que ocho de cada diez centros ofrecieron servicios médicos gratuitos o de bajo costo.

El estudio reportó que más del 80% de los centros realizó ecografías. También señaló que miles de mujeres recibieron pruebas y tratamiento para infecciones de transmisión sexual, así como orientación educativa sobre embarazo, lactancia y primeros cuidados.

El documento indicó un índice de satisfacción del 98% entre las usuarias encuestadas. Williams confirmó esa experiencia.

Ella dijo que el personal la escuchó sin juicios y que recibió información completa sobre sus opciones.

Acompañamiento emocional y continuidad del apoyo

Williams relató que mantuvo contacto mensual con el personal después del nacimiento de su hija, pues encontró un espacio seguro donde expresó temores, dudas, lo que tuvo un impacto positivo.

Dijo también que recibió invitaciones a grupos de apoyo para madres y que participó en actividades comunitarias promovidas por el centro.

El informe destacó que el 92% de los centros entregó artículos esenciales a mujeres en situación vulnerable durante 2024. Cada centro distribuyó en promedio seis paquetes de pañales y cinco mudas de ropa de bebé por día.

Williams recibió pañales, apoyo material y acompañamiento espiritual durante su embarazo.

Expansión del apoyo material y educativo

El Charlotte Lozier Institute reportó que la entrega de ayuda material aumentó más del 300% entre 2019 y 2024. Los centros ofrecen también clases de preparación al parto, consultas de lactancia y orientación a víctimas de trata de personas.

Williams relató que enfrentó presiones durante su embarazo. Contó que su esposo intentó llevarla nuevamente a una clínica abortiva cuando tenía 16 semanas. Ella recordó que pidió regresar a casa y que el centro la acompañó durante ese periodo.

