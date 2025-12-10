CIDH presiona a Guatemala para legalizar el aborto, alertan organismos

Ciudad de México.— Global Center for Human Rights alerta que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manipula y presiona a países para legalizar el aborto.

De acuerdo con Global Center a través del informe de la CIDH sobre Derechos Humanos en Guatemala solicita a ese país que remueva “obstáculos” para habilitar un falso derecho al “aborto seguro” e impone términos ideológicos como “maternidad forzada” e “identidad de género”.

Lo anterior, viola la soberanía de Guatemala y contradice a la misma Convención Interamericana.

Por su parte, la Asociación la Familia Importa (AFI) pidió que toda evaluación internacional respete los principios fundamentales, por lo que expresó su objeción por los señalamientos y recomendaciones contenidos en el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre Guatemala que incluye conceptos y presiones que no tienen sustento en tratados vinculantes.

“Si bien el documento incluye observaciones relevantes sobre institucionalidad, justicia y derechos fundamentales, también plantea recomendaciones y conceptos que carecen de sustento jurídico en los tratados vinculantes del Sistema Interamericano y que de adoptarse, tendrán implicaciones directas para la protección de la vida, la familia y la libertad de los padres para decidir la educación de sus hijos en Guatemala”, dijo la asociación.

En ese sentido, denunció presiones para modificar la legislación guatemalteca para aprobar el aborto. Explicó que la CIDH insta al Estado de Guatemala a eliminar lo que califica como “obstáculos” legislativos y de política pública y presiona para que el país adopte las directrices de la OMS en materia de aborto. Asimismo, cuestiona la normativa vigente y desacredita esfuerzos nacionales orientados a fortalecer la protección de la vida.

“Estas recomendaciones exceden el marco jurídico interamericano. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, protege expresamente la vida desde la concepción y, como lo enfatiza el voto razonado del Comisionado Carlos Bemal, no existe ningún tratado vinculante que reconozca un derecho al aborto ni que imponga al Estado la obligación de proveerlo”, justificó.

Por otra parte, reveló que el informe utiliza la expresión “maternidad forzada” pese a que no existe definición jurídica de este término en el derecho internacional.

“Si bien toda situación de vulnerabilidad que enfrentan mujeres y niñas exige sensibilidad y acompañamiento, el concepto empleado por la CIDH es vago y excesivamente amplio, lo que impide generar certeza jurídica y permite interpretaciones discrecionales que atentan contra la legislación guatemalteca orientada a proteger simultáneamente la vida del niño por nacer y a la madre, especialmente cuando requiere”, puntualizó.

ebv