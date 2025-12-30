Ciencia y fe en favor de la salud mental

Washinton.— La salud mental se convirtió en una de las urgencias pastorales más visibles para la Iglesia católica en la sociedad contemporánea.

Así lo expuso el obispo de Phoenix, John P. Dolan, en una entrevista concedida a Vatican News, medio oficial del Vaticano.

Durante la conversación, el prelado estadounidense abordó el impacto que las enfermedades y trastornos mentales tuvieron en miles de familias.

Dolan habló desde una experiencia personal marcada por la pérdida de seres cercanos a causa del suicidio.

El obispo explicó que perdió a un hermano, dos hermanas y un cuñado, todos por suicidio, según relató.

Desde ese dolor, señaló que muchas familias enfrentaron situaciones de impotencia al acompañar a personas con crisis de salud mental.

Afirmó que esas familias observaron cómo un ser querido luchó ante sus propios ojos sin encontrar respuestas inmediatas.

El prelado advirtió sobre el riesgo de ofrecer soluciones simples ante problemáticas complejas relacionadas con la salud mental.

Señaló que no bastó con invitar a retomar prácticas religiosas ni limitar la atención al ámbito médico.

“¿Deberíamos simplemente decirles que vuelvan a la iglesia? No necesariamente funciona”, afirmó Dolan en la entrevista.

También cuestionó la idea de que una consulta psiquiátrica, por sí sola, resolviera la situación de fondo.

Alianza entre fe y ciencia en la atención de la salud mental

John P. Dolan afirmó que la pastoral de la salud mental debió atender a la persona de manera integral.

Explicó que la Iglesia buscó involucrar a la comunidad eclesial sin excluir la atención profesional especializada.

El obispo indicó que el acompañamiento incluyó invitar a las personas a la vida comunitaria y al mismo tiempo promover apoyo clínico.

Mencionó explícitamente a consejeros, psiquiatras y psicólogos como parte de ese proceso de atención conjunta.

Más para leer: Alcohol en jóvenes crece y amenaza su salud mental: Especialistas

Dolan rechazó cualquier contraposición entre fe y ciencia en el abordaje de los trastornos mentales.

Aseguró que la psiquiatría y la psicología no representaron una amenaza para la fe cristiana.

“Dios nos ha dado el don de la ciencia, de la psiquiatría y de la psicología”, declaró al medio vaticano.

El obispo sostuvo que ambos campos caminaron juntos en favor de la persona que sufrió una crisis.

Acompañar sin diagnosticar ni prescribir

Al explicar su lema episcopal, “Permanezcan en mi amor”, Dolan utilizó la imagen del corazón humano.

Comparó el latido que envía sangre a las periferias del cuerpo con la misión pastoral de la Iglesia.

Indicó que la pastoral de la salud mental llegó a las periferias humanas y sociales.

Subrayó que la Iglesia no buscó reparar ni diagnosticar a las personas en crisis.

“Siempre decimos que no diagnosticamos, no prescribimos, no tratamos la enfermedad, sino que acompañamos”, afirmó.

Explicó que ese acompañamiento nació del amor y no de un programa pastoral específico.

Tres acciones desarrolladas en la diócesis de Phoenix

El obispo detalló tres líneas de acción impulsadas en la diócesis de Phoenix, Arizona, según Vatican News.

La primera fue la formación del clero en primeros auxilios en salud mental.

Ese entrenamiento ayudó a sacerdotes y diáconos a identificar señales de crisis en las personas.

La segunda acción se centró en la defensa de derechos y el acompañamiento en contextos vulnerables.

Dolan mencionó programas de acompañamiento entre iguales en centros penitenciarios.

Indicó que la diócesis impulsó relaciones humanas dentro de entornos marcados por el aislamiento.

La tercera línea incluyó medidas estructurales en el sistema de atención.

El obispo informó que el condado de Maricopa duplicó las camas disponibles para crisis de salud mental.

Se pasó de 350 a 600 camas, según declaró Dolan a Radio Vaticana.

Reconoció que el esfuerzo resultó costoso, pero necesario para atender la demanda existente.

Formación espiritual y conciencia personal

La pastoral de la salud mental también se integró en la formación sacerdotal, explicó el obispo.

Dolan señaló que el seminario incorporó estos temas para evitar el silencio o el estigma.

Indicó que el objetivo fue fomentar conciencia personal y acompañamiento responsable.

JAHA