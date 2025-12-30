Ciencia y fe en favor de la salud mental

Washinton.— La salud mental se convirtió en una de las urgencias pastorales más visibles para la Iglesia católica en la sociedad contemporánea.
Así lo expuso el obispo de Phoenix, John P. Dolan, en una entrevista concedida a Vatican News, medio oficial del Vaticano.
Durante la conversación, el prelado estadounidense abordó el impacto que las enfermedades y trastornos mentales tuvieron en miles de familias.
Dolan habló desde una experiencia personal marcada por la pérdida de seres cercanos a causa del suicidio.
El obispo explicó que perdió a un hermano, dos hermanas y un cuñado, todos por suicidio, según relató.
Desde ese dolor, señaló que muchas familias enfrentaron situaciones de impotencia al acompañar a personas con crisis de salud mental.
Afirmó que esas familias observaron cómo un ser querido luchó ante sus propios ojos sin encontrar respuestas inmediatas.
El prelado advirtió sobre el riesgo de ofrecer soluciones simples ante problemáticas complejas relacionadas con la salud mental.
Señaló que no bastó con invitar a retomar prácticas religiosas ni limitar la atención al ámbito médico.
“¿Deberíamos simplemente decirles que vuelvan a la iglesia? No necesariamente funciona”, afirmó Dolan en la entrevista.
También cuestionó la idea de que una consulta psiquiátrica, por sí sola, resolviera la situación de fondo.
Alianza entre fe y ciencia en la atención de la salud mental
John P. Dolan afirmó que la pastoral de la salud mental debió atender a la persona de manera integral.
Explicó que la Iglesia buscó involucrar a la comunidad eclesial sin excluir la atención profesional especializada.
El obispo indicó que el acompañamiento incluyó invitar a las personas a la vida comunitaria y al mismo tiempo promover apoyo clínico.
Mencionó explícitamente a consejeros, psiquiatras y psicólogos como parte de ese proceso de atención conjunta.
Dolan rechazó cualquier contraposición entre fe y ciencia en el abordaje de los trastornos mentales.
Aseguró que la psiquiatría y la psicología no representaron una amenaza para la fe cristiana.
“Dios nos ha dado el don de la ciencia, de la psiquiatría y de la psicología”, declaró al medio vaticano.
El obispo sostuvo que ambos campos caminaron juntos en favor de la persona que sufrió una crisis.
Acompañar sin diagnosticar ni prescribir
Al explicar su lema episcopal, “Permanezcan en mi amor”, Dolan utilizó la imagen del corazón humano.
Comparó el latido que envía sangre a las periferias del cuerpo con la misión pastoral de la Iglesia.
Indicó que la pastoral de la salud mental llegó a las periferias humanas y sociales.
Subrayó que la Iglesia no buscó reparar ni diagnosticar a las personas en crisis.
“Siempre decimos que no diagnosticamos, no prescribimos, no tratamos la enfermedad, sino que acompañamos”, afirmó.
Explicó que ese acompañamiento nació del amor y no de un programa pastoral específico.
Tres acciones desarrolladas en la diócesis de Phoenix
El obispo detalló tres líneas de acción impulsadas en la diócesis de Phoenix, Arizona, según Vatican News.
La primera fue la formación del clero en primeros auxilios en salud mental.
Ese entrenamiento ayudó a sacerdotes y diáconos a identificar señales de crisis en las personas.
La segunda acción se centró en la defensa de derechos y el acompañamiento en contextos vulnerables.
Dolan mencionó programas de acompañamiento entre iguales en centros penitenciarios.
Indicó que la diócesis impulsó relaciones humanas dentro de entornos marcados por el aislamiento.
La tercera línea incluyó medidas estructurales en el sistema de atención.
El obispo informó que el condado de Maricopa duplicó las camas disponibles para crisis de salud mental.
Se pasó de 350 a 600 camas, según declaró Dolan a Radio Vaticana.
Reconoció que el esfuerzo resultó costoso, pero necesario para atender la demanda existente.
Formación espiritual y conciencia personal
La pastoral de la salud mental también se integró en la formación sacerdotal, explicó el obispo.
Dolan señaló que el seminario incorporó estos temas para evitar el silencio o el estigma.
Indicó que el objetivo fue fomentar conciencia personal y acompañamiento responsable.
Así acompañan hospitales a familias con bebés en cuidados intensivos
Ciudad de México.— La luz de las incubadoras no cambia en diciembre, pero dentro de las unidades de cuidados intensivos neonatales la Navidad encontró formas discretas de hacerse presente cuando un bebé pasa sus primeros días de vida en el hospital y su familia enfrenta una espera prolongada que altera cualquier celebración prevista.
Navidad distinta dentro de la UCIN
Para muchas familias, la hospitalización de un recién nacido convierte la Navidad en un periodo complejo marcado por la incertidumbre y la adaptación a un entorno médico permanente. En respuesta, equipos de enfermería y personal especializado de distintas Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) en Estados Unidos incorporaron una tradición simbólica que busca acompañar a padres y madres durante estas fechas sin alterar los cuidados clínicos.
Este año, la temática elegida fue “bebé lindo, suéter feo”, una iniciativa que consistió en vestir a los recién nacidos con pequeños suéteres de fieltro, gorros tejidos y accesorios navideños elaborados a mano, siempre bajo protocolos de seguridad hospitalaria.
Cleveland Clinic y la celebración en miniatura
En la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales de Cleveland Clinic Children’s, los bebés participaron en un concurso simbólico de suéteres navideños. Gorros tejidos a crochet y prendas de fieltro acompañaron las incubadoras durante la jornada festiva.
Con autorización de los padres, la institución compartió las imágenes en sus redes sociales con un mensaje dirigido a las familias, en el que se observó a los recién nacidos caracterizados como muñecos de nieve, hombres de jengibre y personajes de películas clásicas de Navidad, incluidos atuendos inspirados en Una historia de Navidad y en el universo del Grinch.
Padres, enfermeras y cuidadores colaboraron en la colocación de los atuendos. Algunos bebés portaron suéteres al estilo tropical, otros aparecieron como pan de jengibre o con referencias a clásicos del cine navideño, todos adaptados al tamaño y condición clínica de cada paciente.
Acompañamiento a las familias
Therese Razzante, especialista en apoyo familiar de la UCIN, explicó que estas acciones forman parte del acompañamiento emocional que se ofrece a los padres durante estancias prolongadas. Señaló que compartir momentos simbólicos contribuye a generar un sentido de normalidad en un contexto médico exigente, además de fortalecer el vínculo entre las familias y el personal de salud.
Estas celebraciones, indicó, permiten a los padres reconocer hitos importantes, conservar recuerdos y transitar la hospitalización con apoyo institucional y humano.
Una pausa significativa para padres en espera
Para Casey y Tyler Graber, cuya hija Ava ha pasado más de 100 días en la UCIN, la actividad navideña representó un respiro dentro de una rutina hospitalaria extendida. Ambos relataron que ver a su hija con un atuendo navideño transformó su experiencia de las fiestas en el hospital y generó un recuerdo que planean compartir con su familia a lo largo del tiempo.
Iniciativas que se replican en otros hospitales
La experiencia no fue exclusiva de Ohio. En Michigan, el Hospital Infantil Helen DeVos también participó en la iniciativa al vestir a los bebés de su UCIN con suéteres de fieltro. Una recién nacida portó un atuendo con forma de regalo, mientras que un par de gemelos llevó suéteres coordinados y compartió un gorro de Papá Noel.
En Indiana, la colaboración se extendió a la comunidad educativa. Estudiantes de la Escuela Primaria Delaware Trail confeccionaron conjuntos navideños para los bebés hospitalizados en la UCIN del Hospital Comunitario Norte. Los atuendos incluyeron motivos del Grinch, hombres de jengibre, renos, árboles de Navidad, muñecos de nieve, coronas y tazas de chocolate caliente, todos diseñados para uso hospitalario.
Continuidad en la atención neonatal
Las unidades de cuidados intensivos neonatales concentran atención médica especializada para recién nacidos con condiciones complejas o prematuridad. En ese entorno, cada gesto que no interfiere con el tratamiento adquiere un valor particular para las familias que pasan semanas o meses dentro del hospital.
Primera Navidad de León XIV: un mensaje de paz y dignidad
Vaticano— En la primera Navidad de su pontificado, el Papa León XIV presidió la Misa de Nochebuena en el Vaticano con un mensaje centrado en la dignidad infinita de cada persona, revelada en el nacimiento de Jesús.
Previo a la Eucaristía, salió al atrio de la Basílica de San Pedro para saludar y agradecer a los miles de fieles que, pese a la lluvia y el frío, se congregaron dentro y fuera del templo. “Jesucristo que nace hoy para nosotros nos traiga la paz y el amor de Dios”, expresó a los fieles reunidos en la Plaza de San Pedro.
Durante la homilía, el Pontífice subrayó que Dios responde al dolor, la violencia y la opresión no con poder, sino enviando a un niño indefenso como palabra de esperanza y fuerza para levantarse. Frente a una economía que cosifica al ser humano, recordó que Dios se hace hombre para revelar el valor irrepetible de cada vida. La omnipotencia divina, dijo, se manifiesta en la fragilidad de un recién nacido, cuya luz ilumina toda noche humana y abre el horizonte de una vida nueva.
León XIV afirmó que la Navidad solo tiene sentido cuando hay espacio para el hombre, especialmente para los niños, los pobres y los excluidos, porque acoger al prójimo es acoger a Dios.
Definió esta celebración como fiesta de la fe, la caridad y la esperanza, virtudes que convierten a los creyentes en mensajeros de paz. Al finalizar la Misa, llevó en procesión la imagen del Niño Jesús hasta el pesebre de la Basílica, acompañado por niños y el canto del Venite adoremus.
Papa León XIV propone tregua navideña como gesto de humanidad
Previo a la Nochebuena, el Papa León XIV solicitó una tregua de 24 horas a la guerra. Un día sin armas, sin ataques, sin víctimas. Un respiro mínimo en medio de conflictos que no conceden pausas y que golpean, sobre todo, a familias y comunidades atrapadas en la violencia.
En medio de la guerra
Desde el Vaticano, el Papa León XIV expresó su preocupación ante la falta de respuesta a su petición de una tregua navideña, en particular por la negativa atribuida a Rusia. El Pontífice externó su tristeza que le provoca comprobar que ni siquiera la Navidad logra abrir una pausa en los combates.
León XIV solicitó de manera explícita que, al menos durante la fiesta del nacimiento de Jesucristo, se respete un día de paz en todo el mundo. Veinticuatro horas sin violencia como signo de humanidad compartida y como gesto mínimo de respeto a una fecha que millones de personas asocian con la vida, la familia y la esperanza.
Tierra Santa, Navidad en la fragilidad
El pontífice recordó la visita del cardenal Pierbattista Pizzaballa, a la Franja de Gaza en plena antesala de la Navidad. El gesto pastoral se convirtió en un mensaje en sí mismo en una región marcada por la destrucción y la incertidumbre cotidiana.
Pizzaballa ingresó a Gaza el viernes 19 de diciembre y el domingo 21 celebró una Misa adelantada de Navidad. La presencia del Patriarca tuvo como propósito acompañar a una comunidad cristiana pequeña pero persistente que enfrenta condiciones extremas.
Una parroquia, una comunidad, una celebración posible
El Papa León XIV también compartió que mantuvo contacto directo con el párroco de la única parroquia católica en Gaza, el padre Gabriel Romanelli. En medio de una situación precaria, la comunidad intentó organizar una celebración navideña que mantuviera viva la dimensión espiritual de la fecha.
Un día de paz como gesto universal
La solicitud del Papa León XIV no se presentó como una solución política ni como una negociación entre partes. Fue una apelación directa a la conciencia de los actores involucrados y a las personas de buena voluntad en todo el mundo. Un día sin guerra, planteó el Pontífice, podría abrir una grieta simbólica en la lógica de la violencia permanente.
“Estoy muy decepcionado”: el papa León XIV reacciona a la ley de suicidio asistido en Illinois
Ciudad del Vaticano.- “Estoy muy decepcionado”, con esas palabras, el papa León XIV reaccionó a la aprobación de una ley en Illinois que permitirá el suicidio asistido para adultos con enfermedades terminales.
El pronunciamiento lo hizo el sumo pontífice ante periodistas reunidos en Castel Gandolfo, al referirse a la norma firmada por el gobernador Jay Robert Pritzker y que entrará en vigor en septiembre de 2026.
León XIV, originario de Illinois, habló del tema luego de que el estado se convirtiera en el primero del medio oeste en permitir esta práctica. La ley autoriza que pacientes con un pronóstico médico de seis meses o menos puedan solicitar a un médico una receta para autoadministrarse un fármaco letal.
Qué establece la nueva ley en Illinois
La legislación se denomina Ley de Opciones al Final de la Vida para Pacientes Terminales, también conocida como “Ley de Deb”. Fue firmada el 12 de diciembre por el gobernador Pritzker, según información oficial del gobierno estatal.
El texto permite que adultos considerados mentalmente competentes soliciten el medicamento bajo ciertos requisitos médicos.
Según la norma, no se trata de eutanasia activa, que sigue siendo ilegal en Estados Unidos, y que el personal de salud no participa en la administración directa del fármaco.
Con esta aprobación, Illinois se suma a otros once estados y al Distrito de Columbia que permiten el suicidio asistido por un médico. La ley contempla un periodo de transición para definir protocolos y controles antes de su entrada en vigor en 2026.
La postura de los obispos de Illinois
Durante el proceso legislativo, la Conferencia de Obispos Católicos de Illinois pidió al gobernador que no firmara la ley.
“Ignora las deficiencias reales en el acceso a una atención de calidad que llevan a las personas vulnerables a la desesperación”, advirtieron los obispos a través de un comunicado.
“No garantiza que los pacientes estén protegidos de la coerción ni que reciban el apoyo humano y familiar adecuado”, agregaron, de acuerdo con información de Vatican News.
El llamado del cardenal Cupich
El cardenal Blase Cupich, arzobispo de Chicago, fue uno de los firmantes de la petición para frenar la ley. El 31 de mayo de 2025, en un comunicado de la Arquidiócesis de Chicago, advirtió sobre el riesgo de “normalizar el suicidio como solución a los desafíos de la vida”.
Cupich también señaló que el debate se da en medio de una crisis de salud mental y afirmó que en lugares donde se ha legalizado el suicidio asistido “las tasas generales de suicidio han aumentado”, según el documento difundido por la arquidiócesis.
Las palabras del Papa en Castel Gandolfo
Desde Castel Gandolfo, el Papa León XIV recordó que habló del tema con el gobernador Pritzker durante una audiencia en el Vaticano en noviembre pasado.
“El proyecto de ley ya estaba sobre su escritorio”, dijo el pontífice ante los periodistas.
“Teníamos muy clara la necesidad de respetar la sacralidad de la vida, de principio a fin”, afirmó el papa.
“Por diversas razones, decidió firmarlo. Estoy muy decepcionado”, expresó León XIV, durante el encuentro con medios.
El video que muestra respeto y gratitud entre un jefe estadounidense y empleados mexicanos
Ciudad de México.- Un video difundido en redes sociales generó cientos de reacciones positivas al mostrar a trabajadores mexicanos celebrando el cumpleaños de su jefe estadounidense en un ambiente de respeto, cercanía y gratitud mutua.
La grabación, compartida originalmente en plataformas digitales a mediados de diciembre de 2025, muestra a un grupo de empleados organizando una convivencia dentro del espacio de trabajo.
Hay comida compartida, regalos sencillos, sonrisas y gestos de afecto que reflejan una relación construida más allá de lo laboral.
El contenido se viralizó rápidamente por ofrecer una narrativa distinta en un contexto marcado por tensiones migratorias y discursos de confrontación.
Un gesto que llamó la atención en redes sociales
El clip comenzó a circular en TikTok y X el 18 de diciembre de 2025, de acuerdo con registros visibles en las plataformas.
En las imágenes se observa a los trabajadores mexicanos felicitando a su jefe, quien agradece el gesto con emoción y cercanía.
Usuarios destacaron que el empleador mantiene un trato respetuoso con su equipo, proporciona herramientas adecuadas y cuida las condiciones básicas de trabajo.
Estos elementos fueron señalados en comentarios como parte del motivo detrás de la celebración.
“Esto demuestra que cuando hay respeto, el trabajo se convierte en familia”, escribió un usuario a través de los comentarios compartidos en TikTok.
“Hay patrones que realmente valoran a su gente, y eso se nota en los hechos”, señala otro comentario en la misma publicación.
Este tipo de respuestas se repitieron a lo largo del hilo, reforzando el tono positivo de la conversación.
Un contraste con la narrativa dominante
El impacto del video se explica, en parte, por el contraste con los contenidos que suelen viralizarse sobre migración y trabajo transfronterizo.
En muchos casos, las historias que circulan están relacionadas con abuso laboral, discriminación o conflictos legales.
“Esto también es Estados Unidos, relaciones laborales construidas con humanidad”, se puede leer en otro de los comentarios de la publicación.
El post con el video fue compartido más de mil veces en menos de 24 horas, de acuerdo con las métricas visibles en la red social.
El video también fue replicado en páginas de Facebook dedicadas a historias de migrantes mexicanos, donde se destacó el valor simbólico.
Respeto y gratitud en el entorno laboral
Aunque el video no ofrece declaraciones formales de los protagonistas, varios usuarios identificaron prácticas laborales que suelen ser poco visibles, entre ellas, el suministro de insumos, uniformes en buen estado y herramientas necesarias para realizar el trabajo sin carencias.
“Cuando un jefe se preocupa por tu bienestar, el compromiso nace solo”, destacó una usuaria a través de Facebook.
El intercambio de regalos durante la celebración también fue leído como un símbolo de reciprocidad.
No se trató de obsequios costosos, sino de detalles preparados por los propios trabajadores, lo que reforzó la percepción de una relación cercana y genuina.
Reacciones positivas y debate en línea
El video acumuló miles de reproducciones y comentarios en menos de una semana y la conversación se mantuvo en un ambiente positivo.
“No importa el país, importa cómo tratas a las personas que trabajan contigo”, señaló otro usuario en TikTok.
