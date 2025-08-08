Cierre de clínicas de Planned Parenthood provoca un cambio de paradigma en EU

Washington. — La organización Planned Parenthood confirmó el cierre de sus clínicas en Luisiana. El canal local WAFB informó que enfrentaron presiones legales, políticas y financieras por parte del gobierno estatal.

Estas instalaciones estaban previstas como centros regionales para la realización de abortos. Así lo señaló Louisiana Right to Life, una organización provida con fuerte presencia en el estado.

Benjamin Clapper, director ejecutivo de esta entidad, declaró: “Planned Parenthood y la industria del aborto abandonan Luisiana. Pero el movimiento provida ha venido para quedarse”.

Clapper: “Siempre serviremos tanto a la madre como al bebé”

Clapper afirmó que el cierre demuestra que Planned Parenthood “nunca fue una organización sanitaria legítima, sino una entidad dedicada al aborto”. También indicó que las mujeres seguirán teniendo acceso a servicios médicos en el estado.

De acuerdo con WDSU6, además de abortos, las clínicas ofrecían servicios de “cuidado afirmativo de género” y brindaban asistencia para abortos fuera del estado. Actualmente, Luisiana prohíbe casi todos los abortos. Según el Instituto Guttmacher, se trata de uno de los estados más restrictivos del país.

El periodista David Daleiden celebró el cierre

David Daleiden, activista y periodista provida, publicó un mensaje en la red social X donde celebró el cierre. Recordó que hace una década grabó imágenes encubiertas de miembros de Planned Parenthood en Luisiana.

“Esa franquicia regional anunció hoy el cierre de todas sus clínicas restantes”, escribió. Daleiden también acusó a la organización de emprender una “guerra judicial” para ocultar grabaciones comprometedoras.

Planned Parenthood mantiene presencia en Texas

Pese al cierre en Luisiana, Planned Parenthood sigue operando 29 clínicas en Texas. Estas son gestionadas por otras filiales regionales, según medios locales.

Aunque Texas también mantiene restricciones al aborto, algunas clínicas pueden referir a pacientes hacia otros estados o brindar acceso a píldoras abortivas mediante servicios externos.

Cierres similares se extienden en otras regiones

Catholic News Agency reportó que el cierre de clínicas se ha extendido en todo el país. Esto se relaciona con una ley presupuestaria firmada por Donald Trump que bloquea temporalmente los fondos federales para proveedores de abortos.

Más para leer: Planned Parenthood: los engaños en clínicas abortivas a embarazadas

Aunque dicha ley fue suspendida judicialmente, Planned Parenthood habría comenzado a cerrar instalaciones en previsión. El profesor Michael New, académico católico, señaló que en 2025 ya se anunciaron 40 cierres de clínicas de Planned Parenthood en distintos estados.

Impacto local y reemplazo de servicios tras cierres de Planned Parenthood

Desde la llegada al poder de Trump, numerosos cierres de clínicas de Planned Parenthood impactaron profundamente a las comunidades. El movimiento provida destacó que representó una oportunidad para desplegar redes de apoyo alternativas centradas en la vida.

Reacción en comunidades locales

En Iowa, el cierre de cuatro clínicas redujo las opciones a solo dos: en Des Moines y Iowa City. El activista Michael New lo celebró como una victoria, y sostuvo que ese vacío abrió puertas al acompañamiento personal desde centros en favor de la vida. Declaró:

“Una clausura de Planned Parenthood es una victoria, pero aún hay mucho trabajo que hacer”.

En Tyler, Texas, grupos como 40 Days for Life elogiaron el cierre y expresaron que su presencia orante alentaba a muchas mujeres a reconsiderar su decisión.

Servicios que emergieron como alternativa

Organizaciones en defensa de los derechos fundamentales fortalecieron sus redes para brindar atención integral. La red Care Net amplió su presencia y ofreció asesoría, vitaminas prenatales, pañales, fórmulas y hasta ultrasonidos. Los centros atendieron a mujeres en gestación que ya no hallaban respaldo médico en sus comunidades.

En tanto, en Nueva York, tras el cierre de la clínica de Manhattan, voluntarios provida organizaron vigilias de oración y consejería, interpretando el suceso como respuesta a años de oraciones.

JAHA