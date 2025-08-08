Mundo
Cierre de clínicas de Planned Parenthood provoca un cambio de paradigma en EU
La organización ha cerrado distintas clínicas este año
Washington. — La organización Planned Parenthood confirmó el cierre de sus clínicas en Luisiana. El canal local WAFB informó que enfrentaron presiones legales, políticas y financieras por parte del gobierno estatal.
Estas instalaciones estaban previstas como centros regionales para la realización de abortos. Así lo señaló Louisiana Right to Life, una organización provida con fuerte presencia en el estado.
Benjamin Clapper, director ejecutivo de esta entidad, declaró: “Planned Parenthood y la industria del aborto abandonan Luisiana. Pero el movimiento provida ha venido para quedarse”.
Clapper: “Siempre serviremos tanto a la madre como al bebé”
Clapper afirmó que el cierre demuestra que Planned Parenthood “nunca fue una organización sanitaria legítima, sino una entidad dedicada al aborto”. También indicó que las mujeres seguirán teniendo acceso a servicios médicos en el estado.
De acuerdo con WDSU6, además de abortos, las clínicas ofrecían servicios de “cuidado afirmativo de género” y brindaban asistencia para abortos fuera del estado. Actualmente, Luisiana prohíbe casi todos los abortos. Según el Instituto Guttmacher, se trata de uno de los estados más restrictivos del país.
El periodista David Daleiden celebró el cierre
David Daleiden, activista y periodista provida, publicó un mensaje en la red social X donde celebró el cierre. Recordó que hace una década grabó imágenes encubiertas de miembros de Planned Parenthood en Luisiana.
“Esa franquicia regional anunció hoy el cierre de todas sus clínicas restantes”, escribió. Daleiden también acusó a la organización de emprender una “guerra judicial” para ocultar grabaciones comprometedoras.
Planned Parenthood mantiene presencia en Texas
Pese al cierre en Luisiana, Planned Parenthood sigue operando 29 clínicas en Texas. Estas son gestionadas por otras filiales regionales, según medios locales.
Aunque Texas también mantiene restricciones al aborto, algunas clínicas pueden referir a pacientes hacia otros estados o brindar acceso a píldoras abortivas mediante servicios externos.
Cierres similares se extienden en otras regiones
Catholic News Agency reportó que el cierre de clínicas se ha extendido en todo el país. Esto se relaciona con una ley presupuestaria firmada por Donald Trump que bloquea temporalmente los fondos federales para proveedores de abortos.
Aunque dicha ley fue suspendida judicialmente, Planned Parenthood habría comenzado a cerrar instalaciones en previsión. El profesor Michael New, académico católico, señaló que en 2025 ya se anunciaron 40 cierres de clínicas de Planned Parenthood en distintos estados.
Impacto local y reemplazo de servicios tras cierres de Planned Parenthood
Desde la llegada al poder de Trump, numerosos cierres de clínicas de Planned Parenthood impactaron profundamente a las comunidades. El movimiento provida destacó que representó una oportunidad para desplegar redes de apoyo alternativas centradas en la vida.
Reacción en comunidades locales
En Iowa, el cierre de cuatro clínicas redujo las opciones a solo dos: en Des Moines y Iowa City. El activista Michael New lo celebró como una victoria, y sostuvo que ese vacío abrió puertas al acompañamiento personal desde centros en favor de la vida. Declaró:
“Una clausura de Planned Parenthood es una victoria, pero aún hay mucho trabajo que hacer”.
En Tyler, Texas, grupos como 40 Days for Life elogiaron el cierre y expresaron que su presencia orante alentaba a muchas mujeres a reconsiderar su decisión.
Servicios que emergieron como alternativa
Organizaciones en defensa de los derechos fundamentales fortalecieron sus redes para brindar atención integral. La red Care Net amplió su presencia y ofreció asesoría, vitaminas prenatales, pañales, fórmulas y hasta ultrasonidos. Los centros atendieron a mujeres en gestación que ya no hallaban respaldo médico en sus comunidades.
En tanto, en Nueva York, tras el cierre de la clínica de Manhattan, voluntarios provida organizaron vigilias de oración y consejería, interpretando el suceso como respuesta a años de oraciones.
China ofrece apoyos económicos para mejorar la natalidad
Hay medidas similares en México, Nueva York o Madrid
Ciudad de México. — Pekín enfrenta una caída histórica en su tasa de natalidad. Como respuesta, el gobierno chino anunció un subsidio anual de 500 dólares por cada hijo menor de tres años. Esta medida busca frenar el declive poblacional que amenaza su desarrollo económico, social y estratégico.
Según informó la cadena estatal CCTV, el programa comenzó de manera retroactiva desde el 1 de enero de 2024. Se trata de “una importante política nacional destinada a mejorar el bienestar público”, aseguró el medio. El gobierno entregará los apoyos directamente a las familias con hijos pequeños, argumentando que reducirán “la carga de la crianza de los hijos”.
China enfrenta una situación crítica. En 2023, se registraron apenas 9,54 millones de nacimientos, una cifra que representa la mitad de los nacimientos contabilizados en 2016. Ese año se abandonó la política del hijo único, vigente desde 1980. En 2021, el Partido Comunista aprobó la política del tercer hijo. Sin embargo, la población total disminuyó en 1,39 millones en 2023, su tercer año consecutivo de descenso, reportó el South China Morning Post.
China, contra el invierno demográfico
La baja natalidad afecta el crecimiento económico, el sistema de pensiones y la fuerza laboral. Ante este panorama, expertos como Zhiwei Zhang, economista jefe de Pinpoint Asset Management, consideraron positiva la medida, pero insuficiente. “Es alentador que el gobierno finalmente haya decidido utilizar subsidios fiscales para impulsar la fertilidad, pero los desafíos estructurales son profundos”, advirtió en entrevista con Reuters.
China ahora intenta revertir décadas de control férreo de natalidad. La política del hijo único impuesta en 1980 dejó profundas secuelas: millones de mujeres fueron esterilizadas, abortos forzados se documentaron ampliamente, y el envejecimiento poblacional avanza rápidamente. Según datos del Banco Mundial, el porcentaje de personas mayores de 65 años en China pasó del 6,9 % en 2000 al 14,2 % en 2021.
Te recomendamos leer: “Nacer en esta ciudad es sinónimo de esperanza”: Brugada
Organismos internacionales, como la ONU, ya habían alertado sobre el riesgo demográfico chino. En su World Population Prospects 2022, predijo que India superaría a China como el país más poblado del mundo, situación que se confirmó en 2023.
Hoy, el país asiático apuesta por el dinero como incentivo. Pero la decisión llega en un contexto en que miles de jóvenes postergan formar una familia por el alto costo de vida, la precariedad laboral y la falta de conciliación entre trabajo y maternidad, como lo han señalado investigaciones del China Population and Development Research Center.
Medidas similares en el mundo
La situación china no es única. En Ciudad de México, el gobierno local implementó el programa “Bienestar para Niñas y Niños, Mi Beca para Empezar”, con apoyos mensuales a estudiantes desde preescolar hasta secundaria en escuelas públicas. En 2024, el monto ascendió a 600 pesos mensuales por niño, como parte de una estrategia para reducir la deserción escolar y apoyar la economía familiar.
Recientemente, Clara Brugada Molina, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, encabezó la entrega del programa Desde la Cuna. Asignaron más de 22 mil apoyos económicos de mil 200 pesos bimestrales para niños de cero a tres años.
Con ese acto, sumaron 66 mil 400 pagos y la meta es llegar a 85 mil beneficiarios este año y lograr acceso universal en 2026.
En Nueva York, el programa Child Tax Credit otorga beneficios fiscales de hasta 2,000 dólares anuales por hijo menor de 17 años, según el Internal Revenue Service (IRS). Adicionalmente, algunas familias reciben apoyos estatales directos o vales para cuidado infantil, reportó la New York State Office of Children and Family Services.
Por su parte, en Madrid, la Comunidad lanzó el Cheque Bebé, una ayuda directa de 500 euros mensuales durante el primer año de vida del bebé, para madres menores de 30 años. Esta política busca enfrentar la baja natalidad regional y apoyar la maternidad joven, según el portal oficial de la Comunidad de Madrid.
Madrid busca recuperar atención al restringir celulares en escuelas
Se une a Países Bajos y a México
Madrid. — La Comunidad de Madrid lanzó una estrategia educativa para reducir distracciones, fomentar el pensamiento crítico y recuperar la atención en el aula. A partir del curso 2025‑2026, más de 550 mil estudiantes enfrentarán restricciones más estrictas en el uso de tabletas, celulares y otras pantallas en escuelas públicas.
El nuevo decreto obliga a limitar el tiempo frente a dispositivos según la edad, fomenta el uso compartido y devuelve protagonismo al aprendizaje tradicional.
Niños de cero a tres años no pudieron usar pantallas. Entre tres y seis años, se autorizó una hora semanal en parejas y bajo supervisión. De seis a nueve años, hasta 90 minutos semanales. Para los de nueve a doce años, el límite fue hasta dos horas.
Escuelas privadas y secundarias mantuvieron autonomía, aunque se recomendó moderación tecnológica. Excepciones incluyeron alumnado con necesidades educativas o cursos que requirieron herramientas digitales aprobadas por autoridades educativas.
Un enfoque con eco pedagógico y cultural
La iniciativa madrileña generó respaldo entre psicólogos y educadores que alertaron sobre la reducción de la atención, la superficialidad del pensamiento y la exposición a contenidos inapropiados. La OCDE indicó que el 15 % del alumnado español ha repetido curso, una cifra que preocupó a los responsables de la política educativa regional.
Desde el ámbito cultural y religioso, también surgieron apoyos. El Papa León XIV advirtió recientemente sobre las “tendencias modernas que distraen de la sabiduría”, en un mensaje a universidades católicas. El nuevo decreto de Madrid parece coincidir con esa preocupación: volver a enseñar a pensar, más allá de deslizar pantallas.
Querétaro prohíbe celulares y endurece sanciones por grooming
En México, el Congreso de Querétaro aprobó reformas para proteger a niñas, niños y adolescentes en el entorno digital. La ley prohíbe el uso de celulares en horario escolar.
La medida busca limitar el acceso a redes sociales en clase y prevenir delitos como el grooming. Las sanciones por contacto con fines sexuales ahora alcanzan hasta seis años de prisión.
Además, la reforma impone multas superiores a los 200 mil pesos y penas más severas si hubo intimidación, engaño o coacción.
Martha Elena Soto, secretaria de Educación estatal, informó que se realizan encuestas para medir los efectos de la nueva política. Estudiantes menores de 15 años reconocieron tener perfiles en redes sociales, incluso falsos.
Guerrero, Tamaulipas, Jalisco y Sonora también actúan
- Guerrero reformó su Ley de Educación tras detectar efectos negativos del uso excesivo del celular, como bajo rendimiento, aislamiento y violencia digital, según estudios de la UAGro.
- La normativa promueve un entorno más sano, con responsabilidad compartida entre familias, docentes y directivos. No busca prohibir la tecnología, sino regular su uso responsable.
- Tamaulipas permite que cada escuela regule el uso de celulares de forma participativa. Las Brigadas de Seguridad Escolar estarán formadas por padres, docentes, alumnos y directores.
- Jalisco analiza una política de cero tolerancia. La legisladora Brenda Carrera propuso prohibir los celulares durante clases, por sus efectos en el aprendizaje y la salud emocional.
- Sonora presentó una iniciativa con lineamientos por edad y campañas de sensibilización para familias. La propuesta busca equilibrar el uso educativo de la tecnología con la prevención de riesgos digitales.
Países Bajos, con resultados positivos
La prohibición del uso de celulares en escuelas, aplicada en Países Bajos desde enero de 2023, ya mostró resultados positivos en el ambiente escolar y el aprendizaje.
Según el estudio de seguimiento solicitado por el Ministerio de Educación neerlandés, el 75 % de las escuelas secundarias reportó una mejora significativa en la concentración del alumnado.
Uno de los efectos más notorios fue el aumento de la socialización entre estudiantes. Al no usar móviles, los adolescentes conversaban más entre sí. También disminuyó el ciberacoso.
“Ya no es posible tomar fotos a escondidas y compartirlas en grupos de WhatsApp, lo que mejora la seguridad social”, explicó Alexander Krepel, del Instituto Kohnstamm.
El estudio, realizado con 317 directores de secundaria, 313 de primaria y 12 grupos focales, evaluó el impacto de la medida a un año de su implementación.
En las escuelas primarias, aunque el impacto académico fue menor, el 23 % de los planteles identificó mejoras en la convivencia y el bienestar de las niñas y los niños.
Jóvenes piden sacerdotes, no influencers: carta desde el Jubileo
“Vi sacerdotes dejando la vida por los demás”
Ciudad de México. — Un joven católico escribió una carta abierta a los sacerdotes después de participar en el Jubileo de los Jóvenes en Roma. Su mensaje se viralizó entre comunidades católicas.
El autor, que no reveló su nombre, agradeció la vocación sacerdotal y expresó una preocupación: algunos sacerdotes jóvenes actúan más como influencers que como pastores.
“Vi sacerdotes dejando la vida por los demás, confesando por horas, durmiendo en el piso con nosotros. Pero también vi a otros preocupados por su imagen”, escribió.
El mensaje fue compartido en grupos parroquiales, redes católicas y cuentas religiosas en Instagram y Telegram. Muchos lo interpretaron como un llamado urgente a la autenticidad.
“Queremos ver a Cristo en los sacerdotes”
“No necesitamos padres ‘cool’ cuidando su barba o ropa. Queremos distinguir a un sacerdote desde lejos y ver en él a Cristo”, señaló el joven.
Durante el Jubileo, jóvenes católicos convivieron con clérigos de diversas nacionalidades. Varios de ellos mantuvieron una presencia constante en redes sociales, lo que generó reacciones encontradas.
La carta cuestionó esa presencia cuando va acompañada de actitudes superficiales. “Hay quienes parecen más enfocados en followers que en reflejar a Jesús”, escribió el autor.
El documento El don de la vocación presbiteral (Congregación para el Clero, 2016) subrayó que los sacerdotes deben ser signos visibles del Buen Pastor, no figuras populares.
Según el estudio Being Catholic in the 21st Century del Pew Research Center (2021), los jóvenes valoran en sus líderes religiosos la coherencia, cercanía y claridad de misión.
El autor lamentó que algunos sacerdotes “se vistan y hablen como adolescentes para sentirse parte” y pidió que conserven su identidad. “No necesitamos revolucionarios”, afirmó.
En contraste, destacó a quienes conservaron su hábito, su alzacuello y la disposición de servir sin filtros ni pretensiones. “Inspiraban confianza para pedir confesión o consejo”, dijo.
La carta finalizó con una oración sincera. “Rezaré por ti. Gracias por tu ‘sí’. Te admiro y te necesitamos firme en tu vocación”, escribió el joven.
El testimonio abrió un debate entre la forma y el fondo del ministerio sacerdotal en tiempos de redes sociales, donde muchos jóvenes buscan referentes claros de fe y entrega.
Australia financia aborto de bebé sano y mujer usa el dinero para vacaciones
Australia.— Una mujer australiana abortó a su bebé en etapa avanzada de gestación, recibió un pago del Estado y utilizó el dinero para viajar a Bali. El caso encendió una alerta internacional sobre lo que ocurre en Australia con una política pública que “premia” económicamente a quienes deciden abortar después de la semana 20 de embarazo, incluso cuando los bebés están sanos.
El pago estatal por abortos tardíos
La jurista Joanna Howe denunció que el gobierno de Australia subsidia con recursos públicos los abortos electivos en etapas avanzadas de gestación. En sus palabras, se trata de “subvencionar el infanticidio intrauterino”.
Dos tipos de pago: hasta 20 mil dólares por abortar
La legislación australiana otorga a las mujeres que abortan en etapas tardías dos tipos de compensación. Una es el Pago por Licencia Parental por Muerte Fetal, equivalente a 4,255 dólares australianos. La otra, significativamente mayor, es el Pago por Licencia Parental Remunerada, que asciende a 20,147 dólares australianos. Esta última cantidad equivale a aproximadamente 11,300 euros.
Ambos pagos pueden ser solicitados cuando el aborto ocurre a partir de la semana 20 de gestación, y están disponibles incluso si el bebé no presentaba ningún problema médico y el embarazo no constituía un riesgo para la madre.
Procedimientos con inyección de cloruro de potasio
La práctica implica la inyección de sustancias como cloruro de potasio o digoxina directamente en el corazón del feto, con el fin de provocar su muerte antes del parto. Después, se induce el alumbramiento del bebé ya sin vida.
En es ese sentido, Howe advirtió que este procedimiento no es excepcional ni reservado a casos médicos extremos. Reveló que en el estado de Australia del Sur, el 80% de los abortos practicados después de las 20 semanas de embarazo se realizan a bebés que no presentan anomalías ni padecimientos.
En Victoria, otro de los estados afectados, uno de cada dos bebés abortados después de las 20 semanas estaba completamente sano. Solo en 2020, 129 bebés fueron abortados en esta etapa sin que existiera razón médica, sino por motivos catalogados como “psicosociales”, es decir, con la madre y el bebé en perfecto estado físico.
“Una política que traumatiza y silencia”
Según Howe, esta política contradice la protección de la vida y daña profundamente a los profesionales de la salud que la ejecutan. “Parteras quedan traumatizadas”, afirma. A pesar de ello, señala que la mayoría de los medios y los actores políticos guardan silencio ante la magnitud de esta realidad.
El formulario del aborto
En el formulario del procedimiento para acceder a estos pagos, disponible a través del Pregnancy Advisory Centre del Gobierno de Australia del Sur, se advierte que el procesos puede resultar perturbador y presentado ante la oficina gubernamental de Centrelink.
¿Incentivos? que contradicen el valor de la vida
Joanna Howe cuestionó ¿hasta dónde puede llegar una sociedad cuando el Estado financia la pérdida de una vida como si se tratara de una opción más entre muchas?
Finalmente, lamentó que en lugar de proteger a los más vulnerables, el sistema ofrece una gratificación económica que termina por normalizar la muerte de bebés sanos.
