Los Angeles, Estados Unidos.- El miedo a que agentes de inmigración (ICE) realicen redadas cerca de escuelas obliga a muchos inmigrantes a optar por la educación a distancia para proteger la integridad familiar y la vida de sus hijos, ante un escenario de inseguridad creciente.
Temor que eriza trayectos escolares
Padres inmigrantes describen la ruta hacia la escuela como una fuente diaria de tensión.
“Es un miedo muy feo”, dijo Fernando, inmigrante indocumentado con más de 20 años en Estados Unidos, entrevistado por CNN en Español.
Otro padre, José, compara la modalidad en línea con una protección y recuerda cómo durante la pandemia esa vía permitió cierta tranquilidad.
Aunque los operativos migratorios no ocurren dentro de todas las escuelas, la percepción de riesgo se extiende.
De acuerdo con la agencia AP News, al iniciar el año escolar las familias viven “con una sensación constante de miedo”, ante posibilidades de que los centros escolares sean objetivos de control migratorio.
Alternativas educativas y apoyo institucional
El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) responde con acciones estructuradas bajo la campaña “We Are One” (Estamos Unidos) y entre sus medidas está ofrecer modalidades virtuales de educación para quienes temen a los desplazamientos.
LAUSD fortaleció zonas seguras (“safe zones”) alrededor de escuelas, líneas de asesoría legal y servicios de salud mental.
Padres y estudiantes cuentan con recursos para conocer sus derechos si enfrentan encuentros con autoridades de inmigración.
Dignidad, respeto y defensa del núcleo familiar
Para muchas familias, decidir que un hijo tome sus clases desde casa no es solo una cuestión académica, también representa un acto de amor, de protección de la dignidad humana y de preservar el valor fundamental que es la familia.
El objetivo es claro: no abandonar la escuela, pero al mismo tiempo evitar poner en riesgo la seguridad y la estabilidad emocional de los menores.
Crece la demanda de clases virtuales en Los Ángeles
Aunque no hay cifras oficiales concluyentes sobre cuántas familias han elegido la modalidad virtual por miedo, docentes y organizaciones comunitarias reportan un aumento notable en inscripciones virtuales.
Este fenómeno abre reflexiones profundas sobre cómo políticas migratorias impactan en valores humanos: el derecho a la educación, al libre desplazamiento, al ambiente familiar seguro.
También plantea desafíos concretos para el sistema educativo: garantizar calidad a distancia, evitar que el miedo derive en aislamiento y asegurar que ningún niño vea reducida su oportunidad de aprender por no sentirse seguro al salir de casa.
24 años después del 11-S, la memoria persiste y la tolerancia se desvanece
Nueva York.— Han pasado 24 años desde aquel 11 de septiembre que cambió la historia de Estados Unidos y del mundo. Sin embargo, el eco de las sirenas, las imágenes de humo y el vacío en miles de familias siguen presentes. El recuerdo de las víctimas se entrelaza hoy con un nuevo clima social marcado por la violencia, el odio y una sociedad con menos paciencia para el diálogo.
Ceremonias que vuelven a unir la memoria
En Nueva York, el Pentágono y Shanksville, Pensilvania, miles de personas se reunieron para conmemorar a las casi 3 mil víctimas de los ataques. El sonido de las campanas, los minutos de silencio y la lectura de nombres volvieron a llenar los espacios donde hace más de dos décadas la tragedia dejó heridas profundas.
En la zona cero, familiares levantaron fotografías de sus seres queridos y compartieron recuerdos. Zoe Doyle, hija de un corredor bursátil fallecido, relató que su familia fundó una organización que ha construido 16 escuelas en Sudáfrica y alimenta a miles de niños cada día, un ejemplo de cómo el dolor puede transformarse en servicio.
Melissa Pullis recordó entre lágrimas a su esposo Edward, quien murió en las torres. Este año, dijo, el duelo es más difícil porque dos de sus hijos están próximos a casarse. “No puedes llevar a tu princesa al altar. Te extrañamos todos los días. Siempre diremos tu nombre y siempre lucharemos por la justicia”.
Recuerdos en Virginia y Pensilvania
En el Pentágono, los 184 hombres y mujeres que perdieron la vida fueron honrados en un acto solemne al que acudió el presidente Donald Trump, civiles y militares. En paralelo, en Shanksville se rindió homenaje a los pasajeros del vuelo 93, quienes intentaron evitar que el avión cumpliera su objetivo, ofreciendo su vida en un campo de Pensilvania.
En todo el país, voluntarios aprovecharon la fecha como un día nacional de servicio. Colectas de alimentos, limpiezas comunitarias y campañas de donación de sangre recordaron que la solidaridad es la mejor respuesta ante el dolor colectivo.
Entre la unidad y la violencia de hoy
El aniversario llega en un contexto de tensiones políticas y sociales que marcan la actualidad. El asesinato de Charlie Kirk en Utah, ocurrido la víspera de la conmemoración, obligó a reforzar la seguridad en Nueva York.
Hace 24 años, el 11-S sacudió al mundo y despertó un espíritu de unidad entre ciudadanos que compartían el mismo duelo. Hoy, en contraste, la polarización y el odio parecen ocupar un lugar central en la vida pública, un recordatorio de que el miedo y la violencia siguen presentes bajo otras formas.
El legado y la lección pendiente
Los ataques del 11 de septiembre cobraron la vida de 2,977 personas y marcaron el inicio de conflictos que costaron la vida a cientos de miles de civiles y militares. A pesar de las guerras, las fronteras más duras y las políticas de seguridad, la amenaza de la violencia no ha desaparecido.
Condenan asesinato de Charlie Kirk, joven padre y defensor de la vida
Ciudad de México.— La violencia golpeó de manera inesperada el corazón de Estados Unidos. Charlie Kirk, comentarista político de 31 años, esposo y padre de 2 hijos, cofundador de la organización Turning Point USA, murió luego de recibir un disparo en el cuello durante un evento en la Universidad del Valle de Utah. El asesinato conmocionó a seguidores y adversarios.
El ataque durante su gira universitaria
El tiroteo ocurrió mientras Kirk respondía preguntas de estudiantes de la Universidad Utah Valley como parte de su gira “American Comeback Tour”. Testigos relataron que un hombre abrió fuego interrumpiendo la sesión, lo que provocó pánico y evacuaciones inmediatas. El presunto atacante fue detenido en el campus poco después del incidente.
Condenan violencia
El presidente Donald Trump confirmó la muerte a través de su cuenta en Truth Social, donde expresó condolencias a su esposa Erika y a sus hijos pequeños. “Charlie fue querido y admirado por todos, especialmente por mí”, escribió el exmandatario.
Líderes políticos de distintas corrientes condenaron la violencia y pidieron oraciones por la familia del joven padre.
El vicepresidente J. D. Vance escribió: “Recen por Charlie Kirk, un tipo genuinamente bueno y un padre joven”, aludiendo a que Kirk es padre de dos niños pequeños.
También el gobernador de California Gavin Newsom, condenó la violencia y coincidió en que “la violencia no tiene lugar en la vida pública”.
En México, Marcial padilla, director de ConParticipación, dijo que tras el asesinato de Charlie Kirk le surgen dos sentimientos: la rabia o el dolor.
“Parece que es lo mismo pero no es lo mismo. Por la rabia, nada más le deseo mal al que le hizo el mal, quisiera devolver mal con mal. Por el dolor, solamente lo abrazo a él, a su familia, y no dejo que la amargura me invada. No es fácil, y no sé, no creo que todo mundo concuerde conmigo, pero yo elijo el dolor”, dijo.
Activista provida
Charlie Kirk irrumpió en la política con solo 18 años al fundar Turning Point USA junto al activista Bill Montgomery. La organización pronto se convirtió en un espacio de movilización para estudiantes conservadores en campus universitarios.
Su estilo directo lo llevó a los foros de Fox News y a crear “The Charlie Kirk Show”, uno de los pódcast políticos más influyentes en la derecha estadounidense. En 2018, la revista Forbes lo incluyó en su lista “30 Under 30” por su creciente protagonismo en el debate nacional.
Con 22 años ya trabajaba cerca de la familia Trump y en 2020 habló en la Convención Nacional Republicana, confirmando su lugar como uno de los rostros más jóvenes del movimiento “Make America Great Again”.
En contra de ideologías
Kirk se presentó siempre como defensor de la libertad de expresión en los campus universitarios y promotor de lo que llamó “nacionalismo cristiano”. Entre sus banderas más firmes figuraban la oposición frontal al aborto, la crítica a la inmigración ilegal y la denuncia de lo que consideraba excesos de la cultura progresista.
En sus intervenciones, hablaba a los jóvenes con un tono de cruzada cultural. Para sus seguidores, representaba un referente de firmeza en la defensa de la vida y la familia, causas que abrazó desde el inicio de su trayectoria política.
Izquierda intenta derribar a Estados Unidos
Charlie Kirk acusó que los enemigos de las familias estadunidenses son el wokeismo o el marxismo, alertó “Estas dos amenazas están uniendo fuerzas para perseguirnos”.
“El estilo de vida americano es muy simple. Quiero poder casarme, comprar una casa, tener hijos, dejarlos andar en bicicleta hasta el anochecer, enviarlos a una buena escuela, tener un barrio con baja delincuencia, que mi hijo no tenga que aprender las tonterías sobre transgénero en la escuela”, indicó.
Madrid impulsa la maternidad: el concebido ya cuenta como miembro desde la gestación
Madrid.- La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, anunció este miércoles una ley pionera. Contará al concebido como parte de la unidad familiar desde el embarazo. Con ello, madres y padres accedieron ya a beneficios sociales y fiscales como si el bebé hubiera nacido
Ayuso anunció a través del medio de comunicación Antena 3 que el nuevo anteproyecto de ley reconoció al concebido no nacido como miembro familiar desde la acreditación médica del embarazo
Así, los progenitores empezaron a recibir ayudas sociales (becas de Bachillerato, comedor, Infantil en centros privados, alquiler joven) y fiscales (deducción IRPF, gastos escolares, exenciones, vivienda segunda mano) desde ese momento.
Además, familias con dos hijos y un embarazo en curso podrán ser consideradas numerosas desde el inicio de la gestación.
Esta medida transforma el apoyo a la maternidad y conciliación en Madrid.
Se aplica en toda la región, no solo en casos de familias numerosas, como ocurre en Galicia. El reconocimiento del concebido beneficia tanto al ámbito social como al tributario, ofreciendo un respaldo significativo a quienes inician la maternidad.
También impulsa la Estrategia de protección a la maternidad y fomento de la natalidad 2022-2026, alineada con otras ayudas ya vigentes, como los 500 € mensuales para madres gestantes menores de 30 años.
Este avance constituye un gesto humano.
Reconoce la realidad familiar desde sus primeros días y ofrece un respaldo tangible a quienes esperan un nuevo miembro dentro del seno familiar.
Ética, empatía y abrazos: lo que revela el caso Raine sobre los jóvenes y la IA
Ciudad de México.- En abril de 2025, Adam Raine, un adolescente de 16 años, murió tras interactuar con ChatGPT, según la demanda presentada por su familia contra OpenAI.
El caso abrió un debate global sobre la ética de la inteligencia artificial y recordó la importancia insustituible de la cercanía humana.
La familia de Adam acusó a OpenAI y a su director Sam Altman de homicidio culposo en la Corte Superior de California. externaron que ChatGPT pasó de asistirlo en tareas a validar pensamientos suicidas. Incluso valoró la foto de un lazo y lo animó a escribir una carta final.
El debate ético.
La abogada Jane Edelson señaló que OpenAI priorizó el crecimiento económico sobre la seguridad al lanzar GPT-4o sin controles robustos. El caso plantea si las empresas deben ser responsables cuando sus algoritmos refuerzan pensamientos dañinos.
En redes sociales, Carlos Laraje, coordinador de La Tribu del Pulgar, destacó que la amabilidad se diluye en la vida cotidiana y los jóvenes buscan validación en máquinas.
Laraje, Propuso una “algorética”, una ética pensada para algoritmos, que complemente la responsabilidad de las empresas con la cercanía de padres y tutores.
OpenAI anunció controles parentales y mejoras de seguridad tras la denuncia. Sin embargo, especialistas recuerdan que ninguna actualización sustituye el diálogo constante entre padres e hijos.
La ética de este caso también involucra a las familias.
Escuchar, ofrecer tiempo de calidad y crear entornos seguros puede prevenir que los jóvenes confundan empatía digital con apoyo real. Los profesores y adultos cercanos también pueden actuar como redes de contención, reforzando la idea de que pedir ayuda es valioso.
Un abrazo, una palabra de aliento y la presencia cotidiana son de las mejores herramientas para enfrentar cualquier crisis en la era digital.
