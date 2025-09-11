Clases desde casa por miedo a ICE: la nueva realidad de familias inmigrantes

Los Angeles, Estados Unidos.- El miedo a que agentes de inmigración (ICE) realicen redadas cerca de escuelas obliga a muchos inmigrantes a optar por la educación a distancia para proteger la integridad familiar y la vida de sus hijos, ante un escenario de inseguridad creciente.

Temor que eriza trayectos escolares

Padres inmigrantes describen la ruta hacia la escuela como una fuente diaria de tensión.

“Es un miedo muy feo”, dijo Fernando, inmigrante indocumentado con más de 20 años en Estados Unidos, entrevistado por CNN en Español.

Otro padre, José, compara la modalidad en línea con una protección y recuerda cómo durante la pandemia esa vía permitió cierta tranquilidad.

Aunque los operativos migratorios no ocurren dentro de todas las escuelas, la percepción de riesgo se extiende.

De acuerdo con la agencia AP News, al iniciar el año escolar las familias viven “con una sensación constante de miedo”, ante posibilidades de que los centros escolares sean objetivos de control migratorio.

Alternativas educativas y apoyo institucional

El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) responde con acciones estructuradas bajo la campaña “We Are One” (Estamos Unidos) y entre sus medidas está ofrecer modalidades virtuales de educación para quienes temen a los desplazamientos.

LAUSD fortaleció zonas seguras (“safe zones”) alrededor de escuelas, líneas de asesoría legal y servicios de salud mental.

Padres y estudiantes cuentan con recursos para conocer sus derechos si enfrentan encuentros con autoridades de inmigración.

Dignidad, respeto y defensa del núcleo familiar

Para muchas familias, decidir que un hijo tome sus clases desde casa no es solo una cuestión académica, también representa un acto de amor, de protección de la dignidad humana y de preservar el valor fundamental que es la familia.

El objetivo es claro: no abandonar la escuela, pero al mismo tiempo evitar poner en riesgo la seguridad y la estabilidad emocional de los menores.

Crece la demanda de clases virtuales en Los Ángeles

Aunque no hay cifras oficiales concluyentes sobre cuántas familias han elegido la modalidad virtual por miedo, docentes y organizaciones comunitarias reportan un aumento notable en inscripciones virtuales.

Este fenómeno abre reflexiones profundas sobre cómo políticas migratorias impactan en valores humanos: el derecho a la educación, al libre desplazamiento, al ambiente familiar seguro.

También plantea desafíos concretos para el sistema educativo: garantizar calidad a distancia, evitar que el miedo derive en aislamiento y asegurar que ningún niño vea reducida su oportunidad de aprender por no sentirse seguro al salir de casa.

