Colombia se une al ‘Baby Shower del Niño Jesús’ para apoyar a 70 mamás

Medellín.- La Red Provida Latam invita a transformar la Navidad en un gesto concreto de apoyo para 70 mamás y sus bebés salvados del aborto en 2025.

La organización convoca al “Baby Shower del Niño Jesús”, un encuentro solidario que tendrá lugar el próximo 20 de diciembre en Medellín y que busca recordar que cada nacimiento merece esperanza y compañía.

El evento nace como una respuesta directa a las necesidades que enfrentan mujeres con embarazos en crisis.

La directora de la Red Provida Latam, Deisy Álvarez, explica que la meta consiste en reunir artículos básicos para recién nacidos.

La iniciativa recibe cobijas, toallas, ropa de bebé y otros productos esenciales que ayudarán a madres que eligieron continuar sus embarazos pese a condiciones adversas.

Álvarez señala que el “Baby Shower del Niño Jesús” invita a “dar la bienvenida al Niño Jesús de una manera muy concreta”, al apoyar a “los más vulnerables e indefensos de nuestra sociedad: los bebés por nacer”.

La organización explica que cada aporte permite sostener a mujeres que afrontan la maternidad desde la incertidumbre, pero con la convicción de proteger la vida que llevan consigo.

En años recientes, la Red Provida Latam observó que muchas mujeres en gestaciones difíciles carecen de redes que las acompañen.

Álvarez afirma que, aunque existen programas de apoyo para adultos mayores, personas en situación de calle o mascotas.

La realidad es que muy pocas obras benefician a madres con embarazos en crisis.

Las campañas anteriores demostraron que la ciudadanía responde con generosidad cuando entiende las necesidades específicas de estas familias.

Las mamás que recibieron apoyo en otras ediciones expresaron agradecimiento por la ayuda recibida.

Relataron que los insumos les permitieron aliviar preocupaciones inmediatas y avanzar con más confianza hacia el nacimiento de sus hijos.

Para la organización, cada gesto solidario amplía la sensibilidad social hacia estas historias, muchas veces ignoradas.

Además, demuestra que la empatía puede abrir nuevos caminos de acompañamiento.

Álvarez destaca que el mayor fruto consiste en el aumento de la conciencia colectiva frente a la realidad de estas mujeres.

Señala que “la sensibilidad de las personas ante esta causa crece de forma auténtica”, lo que impulsa a más ciudadanos a participar y sostener los proyectos.

La activista asegura que las mamás necesitan apoyo emocional y material, pero también un mensaje claro: no están solas.

El “Baby Shower del Niño Jesús” busca mostrar que la solidaridad también celebra la vida.

La Red Provida Latam afirma que cada donación fortalece el camino de una mamá que enfrentó miedo, presión o abandono y aun así eligió proteger a su hijo.

La organización invita a participar con entusiasmo y a convertir la Navidad en una oportunidad para acompañar a quienes atraviesan el inicio de su maternidad con vulnerabilidad.

ARH