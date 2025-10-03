Comer bien desde la infancia: familias españolas enfrentan el reto de la obesidad infantil

Madrid.- El Ministerio de Sanidad presentó en julio cifras alarmantes: el 30% de los menores entre 2 y 17 años tenía exceso de peso y uno de cada diez padecía obesidad.
El Estudio ALADINO 2023, elaborado por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), reveló que el 36,1% de escolares de 6 a 9 años sufría exceso de peso.
De esa proporción, el 20,2% presentó sobrepeso y el 15,9% obesidad. Los datos provinieron de 12.678 niños de 296 escuelas distribuidas en diez comunidades autónomas.
Obesidad Infantil
La pediatra Elena Labarga, del centro de salud Numancia de Vallecas, explica que la obesidad infantil acarrea consecuencias graves en la edad adulta, como diabetes tipo 2 y problemas cardiovasculares.
Además, Labarga señaló que muchos padres compraron productos procesados pensando que eran saludables. Zumos sin fruta, embutidos industriales y galletas azucaradas se convirtieron en parte habitual de las loncheras.
“La opción ideal es sencilla: pan de trigo, fruta y agua”, afirmó. “Lo demás no aporta nutrición real y contribuye al sobrepeso si el niño tiene poca actividad física”.
Sin embargo, para la especialista, la clave está en el equilibrio: fomentar la dieta mediterránea, reducir fritos y bollería, evitar azúcares y animar a las familias a caminar juntas y practicar deporte.
Además, recordó que cocinar requiere tiempo y paciencia, algo escaso en familias con jornadas laborales extensas. La falta de conciliación impacta en la calidad de las comidas.
“Muchas familias optan por menús rápidos al final del día. Esa repetición educa el paladar hacia lo inmediato, no hacia lo saludable”, señaló la especialista.
Además, la situación se agrava en hogares con menos recursos. Allí predominan fritos, pan blanco y procesados baratos. Según Sanidad, los niños de esas familias tienen el doble de riesgo de obesidad.
Asimismo, los hábitos de ocio refuerzan esa tendencia. Palomitas, refrescos o hamburguesas se convierten en recompensas habituales. “Con buena intención se construye un patrón que consolida la obesidad”, advirtió Durang.
La buena noticia es que los especialistas coinciden en que los cambios son posibles y accesibles.
“La educación sanitaria debe explicar de forma sencilla qué hace cada alimento”, insistió Durang.
Hay que destacar que comprender el papel de las proteínas, la fibra o las grasas saludables permite elegir de manera consciente. Lo que convierte cada comida en una oportunidad de bienestar y no en un acto automático de alta ingesta calórica.
ARH
Mundo
El Salvador cierra paso a ideologías en la formación infantil
El Salvador.- El Salvador estableció que, con carácter obligatorio en todo el país, queda prohibido el uso del llamado “lenguaje inclusivo” en los centros educativos públicos. La disposición busca garantizar el buen uso del idioma en materiales y contenidos escolares, al mismo tiempo que procura proteger a niños y adolescentes de injerencias ideológicas que puedan afectar su desarrollo integral.
Disposición oficial
La ministra de Educación, Karla Trigueros, informó que la instrucción se aplica a nivel nacional en todos los centros escolares públicos y dependencias de la institución. “Con esta medida, de estricto cumplimiento a nivel nacional, garantizamos el buen uso de nuestro idioma en todo material y contenido, además de proteger a la Primera Infancia, niñez y adolescencia de injerencias ideológicas que afecten su desarrollo integral”, señaló.
Anuncio presidencial
El presidente Nayib Bukele confirmó la decisión a través de sus redes sociales: “Desde hoy queda prohibido el mal llamado ‘lenguaje inclusivo’ en todos los centros educativos públicos de nuestro país”.
Amigue, niñe
La medida establece que términos como “amigue, compañere, niñe, todos y todas, alumn@, jóvenxs, nosotrxs” no serán admitidos en los ámbitos escolares. La prohibición también se extiende a circulares, documentos administrativos, correspondencia y toda comunicación formal dentro del sistema educativo.
Alcance nacional
El Ministerio de Educación reiteró que la disposición tiene vigencia inmediata y que se aplicará en todo el territorio para consolidar una comunicación clara y uniforme en las instituciones educativas públicas.
ebv
Mundo
Seis mexicanos trasladados a prisión israelí: ¿qué les espera en Ketziot?
Ciudad de México.- Seis ciudadanos mexicanos detenidos por Israel durante la operación contra la Flotilla Sumud Global fueron trasladados al puerto de Ashdod y, de ahí, serán enviados al centro de detención de Ketziot, donde enfrentarán condiciones desconocidas junto con los demás activistas capturados.
¿Qué les espera en Ketziot?
Ketziot es un complejo militar de detención en el sur de Israel. Su historial está marcado por denuncias de hacinamiento, condiciones extremas de temperatura, limitación del acceso médico y restricciones al contacto con abogados.
Al Mezan, una organización de derechos humanos, documentó que en periodos recientes los detenidos enfrentaron “negligencia médica, deshidratación y restricciones para visitas legales”.
De acuerdo con la agencia de noticias Reuters, una vez lleguen al centro, los activistas serán identificados, procesados bajo normas de inmigración, y podrían ser deportados si aceptan firmar órdenes o presentarse ante tribunales migratorios.
Aquellos que rechacen firmar podrían enfrentar plazos más prolongados o audiencias adicionales.
Por su parte, el traslado a Ketziot se considera un paso rudo: es un recinto de alta seguridad, normalmente reservado para casos graves.
Para los mexicanos, esto implica incertidumbre en su estado de salud, posible aislamiento, y la urgencia de que México asegure garantías consulares y el respeto a su dignidad humana.
Reacción oficial de México: diplomacia y presión
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) atribuyó a la operación israelí un carácter “lamentable”, al haber sido realizada en aguas internacionales, donde Israel carece de jurisdicción
“La SRE reitera que la asistencia humanitaria no significa la comisión de delito alguno. Constituye una obligación para todas las partes en conflictos armados y es una expresión de la solidaridad de la comunidad internacional”, informó en un comunicado la Cancillería mexicana, que encabeza Juan Ramón de la Fuente.
Relaciones Exteriores también reveló que se enviaron cuatro notas diplomáticas al gobierno israelí solicitando explicaciones, así como acceso consular y garantías de integridad física para los connacionales.
Agregó que la embajada mexicana acudió al puerto de Ashdod para intervenir directamente.
Sheinbaum exige repatriación inmediata
Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum exigió la entrega de los mexicanos.
“Tienen que entregarlos de inmediato. No cometieron ningún delito”, declaró la mandataria mexicana.
Sheinbaum Pardo señaló que los detenidos se encuentran en el puerto de Ashdod y aún no se ha permitido el acceso consular.
“La ayuda humanitaria tiene que llegar a Gaza”, añadió, recordando el propósito pacífico de la flotilla.
La presidenta sostuvo que México no tolerará amenazas a la vida o dignidad de sus ciudadanos en el extranjero, y demandó que Israel reconozca que una operación en aguas internacionales sobrepasa su competencia soberana.
GDH
Ciencia
Mujer vivió 117 años y la ciencia confirmó que la paz familiar alargó su vida
María Branyas Morera, reconocida como la persona más longeva del planeta hasta su fallecimiento el 19 de agosto de 2024, dejó no solo un récord de 117 años, sino también un legado científico y humano.
Investigadores descubrieron que su perfil molecular mostraba una edad biológica 23 años más joven que la cronológica, pero también que su vida estuvo marcada por la serenidad, el contacto con la familia y la ausencia de excesos.
La ciencia confirma un envejecimiento saludable
El estudio publicado en la revista Cell Reports Medicine en septiembre de 2025, con la participación de más de 40 investigadores, determinó que las células de Branyas “se comportaban como si tuvieran 94 años”.
En entrevista con BBC Mundo, el doctor Manel Esteller, jefe del grupo de Epigenética del Cáncer en el Instituto Josep Carreras, destacó que la longevidad de Branyas no fue el resultado de un solo gen, sino de la combinación de factores genéticos, hábitos saludables y una vida social activa.
“Sus genes le dieron un plus, pero fue lo que hizo después con su vida lo que le dio casi 30 años más de supervivencia”, subrayó el especialista.
Familia, estabilidad y vida sin excesos
Más allá de lo biológico, el testimonio de la propia María Branyas ante el Libro de los Récords Guinness refleja que su estilo de vida fue fundamental:
“Orden, tranquilidad, buena conexión con la familia y los amigos, contacto con la naturaleza, estabilidad emocional, falta de preocupaciones y arrepentimientos, mantener una actitud positiva y alejarse de la gente tóxica”.
Sus hábitos incluían dieta mediterránea, largos periodos de lectura, caminatas al aire libre, cuidado de su jardín y convivencia con sus perros.
Incluso superó la infección por covid-19 a los 113 años, sin presentar secuelas graves.
Una referencia mundial en longevidad
El interés científico que despertó Branyas radica en que sus células mostraron resistencia a la inflamación crónica y a enfermedades comunes en la vejez.
El estudio reveló un metabolismo lipídico altamente eficiente, con niveles bajos de colesterol dañino y altos de colesterol “bueno”.
“Su cerebro funcionaba muy bien, recordaba su niñez y canciones, se interesaba por la actualidad, y nunca mostró signos de demencia prematura”, explicó Esteller.
Sin embargo, la propia María insistía en que la longevidad no dependía solo de la ciencia.
“Creo que la longevidad también se trata de tener suerte. Suerte y buena genética”, reconoció Branyas, en entrevista difundida por el Guinness World Records en 2023.
Legado científico y humano
El caso de María Branyas abre una nueva perspectiva en la investigación del envejecimiento saludable.
Aunque expertos como Mayana Zatz, de la Universidad de São Paulo, advirtieron en Nature que “las conclusiones que se basan en un solo individuo son limitadas”, su perfil molecular se convirtió en referencia global para explorar cómo factores genéticos y de estilo de vida pueden influir en una vejez digna y con calidad.
Con el estudio del perfil molecular de la española María Branyas, la ciencia confirma que la unión familiar, los vínculos sociales sanos, la ausencia de excesos y una actitud positiva son determinantes para alcanzar un envejecimiento saludable.
GDH
Mundo
Madrid informará sobre consecuencias psicológicas del aborto
Se informará del tema en espacios públicos
Madrid. — El Ayuntamiento de Madrid aprobó una moción que obliga a los servicios municipales a difundir información sobre las consecuencias psicológicas del aborto.
La propuesta fue impulsada junto con la plataforma cívica acTÚa FAMILIA, que celebró la decisión como un avance significativo en la defensa de la vida y la salud de las mujeres.
La medida estableció que la información se brinde de forma permanente y accesible en los centros de Madrid Salud, los Espacios de Igualdad, los Centros de Atención Integral a Mujeres (CIAM), el Samur Social y mediante trabajadores sociales del Ayuntamiento. Además, deberá estar disponible en páginas web oficiales y en materiales impresos como carteles y folletos.
Durante el debate en el pleno, la concejala Carla Toscano defendió la iniciativa y destacó que su objetivo es proteger la vida y garantizar que las mujeres reciban un consentimiento informado antes de tomar decisiones trascendentes.
Su intervención fue respaldada por organizaciones ciudadanas que desde hace años piden visibilizar los efectos del aborto en la salud física y emocional de las mujeres.
Impulso desde la sociedad civil
Tras la aprobación municipal, acTÚa FAMILIA inició reuniones con representantes políticos para extender la propuesta a otros municipios.
El 29 de septiembre, su portavoz, Fuencisla Casanova, se reunió con líderes de Vox en Torrelodones y Majadahonda.
Los encuentros, calificados como productivos, mostraron sintonía entre representantes locales y la defensa del derecho a la información de las mujeres.
Consecuencias psicológicas del aborto
Según acTÚa FAMILIA, el síndrome post-aborto, es decir sus consecuencias psicológicas, son depresión, insomnio, problemas de pareja, intentos de suicidio y trastornos alimentarios. La organización denunció que en España el tema ha sido invisibilizado. Explicó que la falta de información clara vulnera el derecho de las mujeres a decidir con pleno conocimiento de los riesgos.
En ese sentido, la plataforma propuso también reforzar el consentimiento informado en los centros donde se practican abortos y destinar recursos públicos a campañas educativas.
Su objetivo es que las mujeres tengan acceso a datos verificados sobre las consecuencias del aborto antes de dar cualquier paso.
“Aborto no genera beneficios para la salud mental de las mujeres”
El psicólogo Leonardo Alvarado Zamudio, de la Fundación Choose Life, afirmó que el aborto no genera beneficios para la salud mental de las mujeres. Además, advirtió que, por el contrario, existen evidencias de consecuencias psicológicas.
Alvarado Zamudio aseguró que “sí existen trastornos psicológicos, y no hay ningún beneficio para las mujeres que abortan”.
Señaló que investigaciones científicas han documentado este riesgo “un meta análisis con más de 871 mil mujeres de Coleman demostró que el aborto aumenta un 81% el riesgo de problemas de salud mental, incluyendo depresión, ansiedad, conductas suicidas. El 9.9% de estos casos se atribuye directamente al aborto”.
Contexto de México
El psicólogo Leonardo Alvarado citó información de transparencia del Secretario Ejecutivo de la Federación donde desde 2007 la Ciudad de México registra 270 mil abortos, con 13 mil 742 casos en 2023. Sobre este tema, comentó:
“Detrás de estos números hay un negocio. Clínicas privadas como Marie Stopes realizaron tan solo 51 mil abortos en 2014, superando incluso hospitales públicos”.
Mencionó que un porcentaje importante corresponde a menores de edad:
“5.1% de los abortos, 14 mil casos, son de niñas de 11 años a 17 años, muchas de ellas víctimas de violencia sexual”.
JAHA
