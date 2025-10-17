Contaminación ambiental vinculada a maduración cerebral más lenta en recién nacidos

España.- En Barcelona, un grupo de investigadores descubrió que la contaminación del aire durante el embarazo podría ralentizar la maduración cerebral de los bebés.

El estudio, liderado por el Hospital del Mar, el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) y el CIBER de Epidemiología y Salud Pública, encontró una asociación entre la exposición materna a partículas finas (PM2.5) y una mielinización más lenta en el cerebro infantil durante el primer mes de vida.

¿Qué descubrieron los científicos?

El trabajo, publicado en la revista Environment International, analizó a 132 recién nacidos de mujeres que fueron monitoreadas durante toda la gestación.

Las madres fueron reclutadas en los hospitales Clínic, Sant Pau y Sant Joan de Déu, donde se registraron los niveles de contaminantes atmosféricos a los que estuvieron expuestas.

Después del parto, los bebés fueron sometidos a una resonancia magnética para observar el grado de mielinización, proceso que permite la transmisión eficiente de señales neuronales.

Los resultados mostraron una correlación directa: mientras mayor fue la exposición materna a partículas PM2.5, menor fue la mielinización observada.

Los investigadores explicaron que las partículas analizadas incluyen compuestos derivados de la combustión.

Además de metales y elementos esenciales como hierro, cobre y zinc, cuya combinación podría afectar el desarrollo neurológico temprano.

Durante las primeras semanas de vida, el cerebro del bebé atraviesa transformaciones intensas.

El doctor Jesús Pujol, jefe de la Unidad de Resonancia Magnética del Hospital del Mar, señaló que tanto una maduración excesivamente rápida como una lenta pueden resultar perjudiciales.

Sin embargo, los autores subrayaron que aún no se sabe si el efecto observado genera consecuencias negativas a largo plazo.

Además el investigador de ISGlobal Jordi Sunyer recordó que los bebés analizados nacieron después de la implementación de la zona de bajas emisiones en Barcelona.

Aun así, los resultados sugieren que estas medidas no son suficientes para alcanzar los estándares de calidad del aire recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Aunque el estudio se desarrolló en España, sus conclusiones resuenan en todo el mundo.

En ciudades latinoamericanas, incluidas las de México, las concentraciones de partículas PM2.5 suelen superar las registradas en Europa.

Además, expertos señalan que reducir la exposición de mujeres embarazadas a la contaminación debería convertirse en una prioridad de salud pública global.

Las legisladoras y autoridades sanitarias españolas podrían fortalecer normas ambientales, expandir zonas de bajas emisiones y fomentar el transporte limpio.

